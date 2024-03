Die bahnbrechende militärische Innovation des Widerstands kann über das Schicksal Israels entscheiden

Von Alastair Crooke

Ob es den USA und Europa nun gefällt oder nicht, der Iran ist ein wichtiger regionaler politischer Akteur, schreibt Alastair Crooke.

Wenn ich auf das zurückblicke, was ich 2012 inmitten des sogenannten Arabischen Frühlings und seiner Nachwirkungen geschrieben habe, fällt auf, wie sehr sich die Region verändert hat. Sie ist jetzt fast um 180° neu ausgerichtet. Damals habe ich argumentiert,

„Das „Erwachen“ des Arabischen Frühlings nimmt eine ganz andere Wendung als die Aufregung und das Versprechen, mit denen es zu Beginn begrüßt wurde. Ausgehend von einem anfänglichen, breiten Volksimpuls wird er zunehmend als eine aufkeimende konterrevolutionäre „Kulturrevolution“ verstanden und gefürchtet – eine Re-Kulturierung der Region in Richtung eines präskriptiven Kanons, der die anfänglich hohen Erwartungen zunichte macht …

„Der mit dem ‚Erwachen‘ verbundene Impuls des Volkes ist nun in drei großen politischen Projekten aufgegangen, die mit dem Bestreben verbunden sind, die [sunnitische Vorherrschaft] wiederherzustellen: ein Projekt der Muslimbruderschaft, ein saudisch-katarisch-salafistisches Projekt und ein [radikales Dschihadisten-]Projekt.

„Niemand kennt die Natur des [ersten Projekts], des Projekts der Bruderschaft – ob es sich um eine Sekte handelt oder ob sie wirklich zum Mainstream gehört … Klar ist jedoch, dass der Ton der Bruderschaft überall zunehmend von militantem sektiererischem Unmut geprägt ist. Das gemeinsame saudi-arabisch-salafistische Projekt war als direkte Antwort auf das Projekt der Bruderschaft gedacht – und [das dritte] war der kompromisslose sunnitische Radikalismus [Wahhabismus], der von Saudi-Arabien und Katar finanziert und bewaffnet wird und der nicht darauf abzielt, den traditionellen Sunnitismus einzudämmen, sondern ihn durch die Kultur des Salafismus zu ersetzen, d. h. er strebt die „Salifisierung“ des traditionellen sunnitischen Islam an.

„All diese Projekte, die sich zwar in einigen Teilen überschneiden, stehen grundsätzlich in Konkurrenz zueinander. Und [wurden] im Jemen, im Irak, in Syrien, im Libanon, in Ägypten, in Nordafrika, in der Sahelzone, in Nigeria und am Horn von Afrika befeuert.

Es überrascht nicht, dass die Iraner die Stimmung in Saudi-Arabien zunehmend als kriegslüstern interpretieren, und die Äußerungen der Golfstaaten haben oft diesen Anflug von Hysterie und Aggression: In einem Leitartikel der saudischen Zeitung al-Hayat hieß es kürzlich: „Das Klima im GCC [Golf-Kooperationsrat] deutet darauf hin, dass die Dinge auf eine Konfrontation zwischen dem GCC, dem Iran und Russland auf syrischem Boden zusteuern, ähnlich wie es in Afghanistan während des Kalten Krieges der Fall war. Sicherlich wurde der Beschluss gefasst, das syrische Regime zu stürzen, da es für den regionalen Einfluss und die Hegemonie der Islamischen Republik Iran von entscheidender Bedeutung ist“.