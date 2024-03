US-TikTok-Verbot zielt auf Schwächung Chinas und Schutz großer Tech-Monopole

Der Plan der US-Regierung, TikTok entweder zu verbieten oder den Eigentümer ByteDance zu zwingen, es an ein (US-)Unternehmen zu verkaufen, ist Teil von Washingtons Wirtschaftskrieg gegen China und ein Versuch, große Tech-Monopole zu schützen.

Die US-Regierung droht seit Jahren damit, TikTok, eine der beliebtesten Social-Media-Apps des Landes, zu verbieten.

Jetzt sieht es so aus, als könnte dies tatsächlich geschehen.

Im März dieses Jahres stimmte das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit für ein Gesetz mit der Bezeichnung “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act”.

In diesem Gesetzentwurf heißt es, dass es “die Verbreitung, Wartung oder Bereitstellung von Internet-Hosting-Diensten für eine vom ausländischen Gegner kontrollierte Anwendung (z. B. TikTok) verbietet”.

Der Gesetzentwurf wurde mit einer überwältigenden Mehrheit von 352 Ja-Stimmen und nur 65 Nein-Stimmen angenommen. Er wird nun an den Senat weitergeleitet, wo er wahrscheinlich angenommen wird. Und Präsident Joe Biden hat angekündigt, dass er das Gesetz unterzeichnen wird.

TikTok ist technisch gesehen kein chinesisches Unternehmen. Es hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien, und auch in Singapur. Der CEO von TikTok, Shou Zi Chew, ist kein Chinese, sondern ein Singapurer.

Shou wies mehrfach darauf hin, als er im US-Senat von Republikanern wie Tom Cotton ausgefragt wurde, die ihn als Agenten der Kommunistischen Partei Chinas darstellten.

Mit diesem Gesetz will die US-Regierung den Eigentümer von TikTok, das chinesische Unternehmen ByteDance, dazu zwingen, sich zu trennen – und TikTok im Idealfall an ein US-Unternehmen zu verkaufen.

Wenn ByteDance sich weigert, seine beliebten sozialen Medien an seine Konkurrenten zu verkaufen, wird die US-Regierung TikTok verbieten.

Dies ist Teil eines technologischen Krieges, den Washington gegen Peking führt.

Die USA versuchen im Wesentlichen, den Wettbewerb mit chinesischen Technologieunternehmen zu unterbinden, um die Monopole von Big Tech im Silicon Valley zu schützen.

“Ein Verbot von TikTok würde Alphabet, Meta und Snap Auftrieb geben”, zwitscherte Forbes im Jahr 2023 aufgeregt. Es stellte fest, dass diese “amerikanischen Technologieriesen rund 431 Milliarden Dollar an Marktwert gewinnen könnten, wenn die USA TikTok verbieten”.

Meta seinerseits (das Verträge in Höhe von mehreren Milliarden Dollar mit mehreren US-Regierungsstellen hat) hat jahrelang Lobbyarbeit gegen TikTok betrieben.

Die Washington Post berichtete 2020: “Die Facebook-Muttergesellschaft Meta bezahlt eine der größten republikanischen Beratungsfirmen des Landes, um eine landesweite Kampagne zu orchestrieren, die die Öffentlichkeit gegen TikTok aufbringen soll”.

Um zu versuchen, die chinesische Konkurrenz zu sabotieren, verbieten die USA Apps, verhängen Zölle und schränken Exporte ein – und zielen damit auf chinesische Elektrofahrzeuge, chinesische Solarpaneele, fortschrittliche Halbleiter, 5G-Technologie und Smartphones, vor allem von Spitzenunternehmen wie Huawei.

Washingtons Ziel ist es, China daran zu hindern, technologisch aufzuholen. Und TikTok ist nur ein Teil dieses größeren Technologiekriegs.

US-Handelsministerin Gina Raimondo machte dies bereits 2021 deutlich, als sie erklärte: “Wenn wir Chinas Innovationstempo wirklich bremsen wollen, müssen wir mit Europa zusammenarbeiten.

Die US-Handelsministerin hat solche Äußerungen seitdem mehrfach wiederholt.

Im März dieses Jahres erklärte Raimondo, dass die USA “alles tun werden, was nötig ist”, um zu verhindern, dass China Zugang zu den fortschrittlichsten Technologien erhält.

Es ist kein Zufall, dass Präsident Biden ebenfalls im März eine Untersuchung der sogenannten “nationalen Sicherheitsrisiken” forderte, die von chinesischen Elektrofahrzeugen ausgehen.

Das Weiße Haus von Biden veröffentlichte eine offizielle Erklärung, in der es hieß: “Chinesische Autohersteller versuchen, den Automarkt in den Vereinigten Staaten und weltweit zu überschwemmen, was eine neue Bedrohung für unsere nationale Sicherheit darstellt”.

Biden machte diese Aussage nur wenige Wochen, nachdem der milliardenschwere Oligarch Elon Musk, der CEO von Tesla, öffentlich Handelsschranken gefordert hatte, um die chinesischen Konkurrenten seines Unternehmens (das von der US-Regierung Subventionen in Milliardenhöhe erhalten hat) zu schwächen.

“Wenn keine Handelsschranken errichtet werden, werden [chinesische Elektrofahrzeuge] die meisten anderen Autofirmen auf der Welt so ziemlich demolieren”, beklagte Musk im Januar. In seiner Verzweiflung fügte er hinzu, dass seine chinesischen Konkurrenten “extrem gut” seien.

Die Europäische Union tut das Gleiche. Im Oktober kündigte die Europäische Kommission eine offizielle Untersuchung der chinesischen Elektrofahrzeuge an.

Im März dieses Jahres gab die EU bekannt, dass sie wahrscheinlich rückwirkende Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erheben wird. (Dies geschah nur wenige Wochen, nachdem Musk Handelsbarrieren gefordert hatte.)

Das ist der Kern des Problems mit TikTok. Der Westen führt einen technologischen Krieg gegen China.

Washingtons erklärtes Ziel ist es, China daran zu hindern, technologisch aufzuholen und mit den US-Konzernmonopolen zu konkurrieren.

Dies ist ein Versuch, die US-amerikanischen Big-Tech-Monopole zu schützen, damit sie weiterhin die ganze Welt beherrschen können, so dass es keine Alternativen zur Hegemonie der US-Konzerne gibt.