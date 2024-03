US-Raketenangriffe auf den jemenitischen Hafen Hodeidah am Roten Meer

Die USA haben seit Januar Hunderte Raketenangriffe auf den Jemen geflogen, konnten aber nicht die Angriffe der Houthi stoppen

Dave DeCamp

US-amerikanische und britische Kampfjets haben am Montag zehn Luftangriffe auf die jemenitische Hafenstadt Hodeidah am Roten Meer geflogen, wie der Fernsehsender der Houthi Al Masirah TV berichtete.

Das US-Zentralkommando CENTCOM bestätigte, dass es am Montag eine Reihe von Angriffen auf den von den Houthi kontrollierten Jemen unternommen hat, sagte aber nicht, ob das Vereinigte Königreich daran beteiligt war. Die Jemeniten schreiben die meisten Angriffe sowohl den USA als auch dem Vereinigten Königreich zu, seit sich die Briten den Amerikanern bei der ersten Bombardierungsrunde am 12. Januar angeschlossen haben und seitdem an mehreren Runden von Angriffen beteiligt waren.

CENTCOM behauptete, dass seine Streitkräfte zwischen 13.00 und 19.40 Uhr (Sanaa-Zeit) „sieben Anti-Schiffs-Raketen, drei unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) und drei Waffenlagercontainer in den von den Houthi kontrollierten Gebieten des Jemen erfolgreich bekämpft und zerstört“ hätten.

Al Masirah meldete keine Opfer, und von Seiten der Houthi gab es keine Bestätigung für die Behauptungen der USA, sie hätten Waffen zerstört. Houthi-Führer Abdul Malik al-Houthi erklärte letzte Woche, dass 34 jemenitische Kämpfer getötet worden seien, seit die Houthi, die offiziell als Ansar Allah bekannt sind, als Reaktion auf den Angriff im Gazastreifen mit Angriffen auf israelische Handelsschiffe begonnen hätten. Nach Angaben des Yemen Data Project wurde bei den neuen US-Bombardements mindestens ein Zivilist getötet.

Al-Houthi erwähnte die Opfer, als er ankündigte, dass Ansar Allah beabsichtige, seine Angriffe auf mit Israel verbundene Schiffe im Indischen Ozean auszuweiten, die das Rote Meer meiden wollten. Dies zeigt, dass die US-Bombenkampagne die Houthi nicht abgeschreckt hat.

Der Houthi-Militärsprecher Yahya Sarea gab am Dienstag bekannt, dass die Houthi-Kräfte die MADO, die er als amerikanisches Öltankschiff bezeichnete, ins Visier genommen und angegriffen haben. Bislang gibt es keine Bestätigung des Angriffs durch die USA. Sarea sagte auch, dass die jemenitischen Streitkräfte Raketen auf den Süden Israels abgefeuert hätten, und Israel bestätigte zum ersten Mal, dass eine Rakete der Houthi auf seinem Gebiet eingeschlagen sei, und sagte, sie habe ein offenes Gebiet in der Nähe von Eilat getroffen.

Die USA unterstützten von 2015 bis 2022 einen brutalen Krieg Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate gegen die Houthi, der mit schweren Luftangriffen und einer Blockade verbunden war. Die Houthi wurden erst in dieser Zeit zu einer schlagkräftigen Truppe.

Der Krieg kostete mindestens 377.000 Menschen das Leben, von denen mehr als die Hälfte an Hunger und Krankheiten infolge der Belagerung starben. Ein Waffenstillstand zwischen den Houthi und den Saudis hat seit April 2022 relativ gut gehalten, aber neue US-Sanktionen blockieren nun die Umsetzung eines dauerhaften Friedensabkommens.