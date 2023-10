Der letzte Countdown: Ist eine apokalyptische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran unausweichlich geworden?

Von Michael Snyder

Es wird deutlich, dass die USA stark in den Krieg im Nahen Osten involviert sein werden, und es wird deutlich, dass dies eine direkte Konfrontation mit dem Iran bedeuten wird. Sind Sie darauf vorbereitet? Ist jemand von uns wirklich bereit für ein solch apokalyptisches Szenario? Hamas und Hisbollah wären nichts ohne die Finanzierung und Bewaffnung durch den Iran. Der Iran ist also der „große Hund“, der letztlich für den gesamten Terrorismus verantwortlich ist. Auf der anderen Seite sind die USA der „große Hund“, der Israel finanziert und unterstützt. Letztlich war es wohl unvermeidlich, dass die beiden „großen Hunde“ einmal aneinandergeraten würden.

Laut CNN haben US-Beamte Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuten, dass vom Iran unterstützte Terrorgruppen „verstärkte Angriffe gegen US-Streitkräfte im Nahen Osten planen„…

Den USA liegen Informationen vor, wonach vom Iran unterstützte Milizen vermehrt Angriffe auf US-Streitkräfte im Nahen Osten planen, da der Iran nach Angaben mehrerer US-Beamter versucht, aus der Gegenreaktion in der Region auf die US-Unterstützung für Israel Kapital zu schlagen. Die Milizen haben bereits mehrere Drohnenangriffe auf US-Streitkräfte im Irak und in Syrien durchgeführt. Den USA liegen nun aber konkrete Informationen vor, dass diese Gruppen im Zuge des Krieges zwischen Israel und der Hamas noch weiter eskalieren könnten.

Natürlich haben vom Iran unterstützte Terrorgruppen in den letzten Tagen immer wieder Angriffe auf US-Truppen verübt.

In der Tat wurden die US-Truppen im Irak und in Syrien in der vergangenen Woche insgesamt 13 Mal von solchen Gruppen angegriffen…

Die im Nahen Osten stationierten US-Truppen wurden nach Angaben des Pentagons in der letzten Woche 13 Mal mit einer Mischung aus Einwegdrohnen und Raketen angegriffen. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral Pat Ryder, bestätigte am Dienstag, dass die Truppen im Irak zwischen dem 17. und 24. Oktober zehnmal angegriffen wurden, während die Truppen in Syrien im gleichen Zeitraum dreimal attackiert wurden. Pentagon-Beamte sagten am Montag, dass alle Angriffe auf US-Truppen die Fingerabdrücke des Irans tragen, obwohl es derzeit keine Beweise dafür gibt, dass die Führung des Landes die Angriffe angeordnet hat.

Dieser letzte Satz macht mich krank.

Es spielt keine Rolle, ob die iranische Führung die Anschläge ausdrücklich angeordnet hat oder nicht.

Diese Gruppen existieren nur wegen des Irans.

Sie erhalten ihre Finanzmittel und Waffen aus dem Iran.

Sie werden also tun, was die Iraner von ihnen verlangen, und sie werden nicht tun, was die Iraner nicht wollen.

Das Fazit ist, dass der Iran verantwortlich ist.

Am Dienstag versprach US-Außenminister Antony Blinken, dass die USA „schnell und entschlossen“ auf jeden Angriff iranischer Stellvertretergruppen reagieren würden…

Außenminister Antony Blinken hat am Dienstag den Iran gewarnt, dass die Vereinigten Staaten auf jeden Angriff seiner Stellvertreter „entschlossen“ reagieren würden, da die Spannungen durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas zunehmen. „Die Vereinigten Staaten suchen keinen Konflikt mit dem Iran. Wir wollen nicht, dass sich dieser Krieg ausweitet. Aber wenn der Iran oder seine Stellvertreter irgendwo US-Personal angreifen, machen Sie keinen Fehler. Wir werden unser Volk verteidigen, wir werden unsere Sicherheit verteidigen – schnell und entschlossen“, sagte Blinken auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Wirklich?

Dann tun Sie es.

Vom Iran unterstützte Terrorgruppen haben unsere Streitkräfte bereits 13 Mal angegriffen.

Schnappt sie euch.

Brauchen Sie eine Einladung mit Gravur?

Natürlich ist die Regierung Biden nicht erpicht darauf, die Iraner und die von ihnen gesponserten Terrorgruppen zu bekämpfen, denn das könnte möglicherweise die apokalyptische Phase des Dritten Weltkriegs auslösen.

Das wäre wahrscheinlich nicht gut für die Chancen von Joe Biden, 2024 zu gewinnen.

Und während der Krieg im Nahen Osten voll ausbricht, müssen möglicherweise Hunderttausende von US-Bürgern evakuiert werden…

Die Regierung ist trotz ihrer nachdrücklichen öffentlichen Unterstützung für Israel zutiefst beunruhigt über die Aussicht auf eine Eskalation, und in den vergangenen Tagen hat sie ihre Aufmerksamkeit teilweise auf die komplizierte Logistik gerichtet, die mit der plötzlichen Umsiedlung einer großen Zahl von Menschen verbunden ist, so drei mit den Diskussionen vertraute Personen. Nach Schätzungen des Außenministeriums hielten sich zum Zeitpunkt des Hamas-Angriffs etwa 600.000 US-Bürger in Israel und weitere 86.000 im Libanon auf.

Ich persönlich wüsste nicht, warum sich derzeit noch US-Bürger im Nahen Osten aufhalten sollten.

Wenn Sie gerade dort sind, müssen Sie verstehen, dass ein großer Krieg ausbrechen wird.

Der Tod und die Zerstörung, die wir miterleben werden, werden unvorhersehbar sein.

Verlassen Sie also das Land, solange Sie noch können, und kehren Sie zurück, wenn die Kämpfe vorbei sind.

Heute habe ich mit Erstaunen erfahren, dass der französische Präsident Emmanuel Macron daran interessiert ist, eine „internationale Koalition“ zur Bekämpfung der Hamas zusammenzustellen…

Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert, dass die internationale Koalition zur Bekämpfung der Gruppe „Islamischer Staat“ nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober auch auf die Hamas ausgeweitet wird. Macron sagte nach Gesprächen mit Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem, dass Länder, die ISIS bekämpfen, „auch gegen die Hamas kämpfen sollten“.

Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird.

Ich denke, dass Europa die Sache aussitzen wird, denn ich glaube, dass die meisten westeuropäischen Länder es vorziehen würden, sich aus dem Krieg im Nahen Osten herauszuhalten.

Es werden also die USA und Israel auf der einen Seite und die Iraner und ihre Stellvertreter auf der anderen Seite sein.

Und es wird nicht schön werden.

Bevor ich diesen Artikel schließe, möchte ich noch eine weitere Sache kurz erwähnen.

Im Jahr nach der Aufhebung des Urteils Roe v. Wade ist die Zahl der legalen Abtreibungen in den Vereinigten Staaten tatsächlich gestiegen…

In dem Jahr, nachdem der Oberste Gerichtshof das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung aufgehoben hatte, geschah etwas Unerwartetes: Die Gesamtzahl der legalen Schwangerschaftsabbrüche in den Vereinigten Staaten ging nicht zurück. Stattdessen schien sie leicht zu steigen, und zwar um etwa 0,2 Prozent, wie die erste Zählung der landesweit durchgeführten Abtreibungen für ein ganzes Jahr ergab.

Unsere Nation hatte die Möglichkeit, die Richtung zu ändern, aber das ist nicht geschehen.

Und jetzt, da wir uns auf den Dritten Weltkrieg vorbereiten, sollten wir nicht erwarten, dass unsere Bemühungen gesegnet werden.

Natürlich ist der Iran nicht der einzige Gegner, mit dem es die USA zu tun haben.

Auch mit China und Russland zeichnen sich Konflikte ab.

Ich kann durchaus verstehen, warum die Biden-Administration zögert, die Iraner und ihre Stellvertreter anzugreifen, aber sie werden nicht aufhören, unsere Truppen anzugreifen.

Entweder muss die Regierung Biden also alle US-Streitkräfte aus dem Irak und Syrien abziehen, oder die US-Streitkräfte müssen anfangen, zurückzuschlagen.