Eine Vorbemerkung zu Michael Ballwegs Serie „Wir sind das System“

„Mehr Rudolf Steiner“

«Michael, sie werden es bereuen, dass sie Dich so lange eingesperrt und Dir so viel Zeit zum Nachdenken gegeben haben.»

Die größte Protestbewegung in Deutschland in den vergangenen 3 Jahren war nicht Fridays for Future, nicht die Letzte Generation, sondern die Bewegung für Grund- und Menschenrechte, nachdem diese in Zeiten der Corona-Massnahmen massivst angegriffenen worden sind. Der wohl bekannteste Pionier dieser dezentralen Bewegung ist Querdenkengründer Michael Ballweg, der auch die berühmte «17-Tausend-Demo» in Berlin organisierte, an der u.a. US-Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy sprach und geschätzte eine Million Menschen zusammenkamen um für Frieden, Freiheit und Grundrechte zu demonstrieren.