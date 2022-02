Asiens Megastädte und die Zukunft der Geopolitik

Man kann den geopolitischen Wettbewerb im 21. Jahrhundert nicht verstehen, ohne die Urbanisierung und die Städte zu kennen.

In den westlichen Gesellschaften wird derzeit viel über Enturbanisierung und Suburbanisierung diskutiert – Menschen, die aus den Städten wegziehen und ein Leben in der Ferne führen wollen. Im Vergleich dazu streben junge Asiaten nach wie vor danach, in die Städte zu ziehen, weil sie dort eine höhere Lebensqualität, Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, Bildung, höhere Löhne und eine bessere Gesundheitsversorgung vorfinden. Asien wird auch in Zukunft eine sich rasch urbanisierende Region sein und den größten Teil der städtischen Bevölkerung der Welt stellen. Asiatische Städte, insbesondere asiatische Megastädte, sind um eine Größenordnung größer als westliche Megastädte. Nimmt man den gesamten Nordostkorridor der USA (Boston, New York und Washington zusammen), so entspricht dies einer Bevölkerung von 60 bis 70 Millionen Menschen, was in etwa der Greater Bay Area von China entspricht. Im Westen gibt es jedoch nur wenige „urbane Archipele“, die nach diesen geografischen Parametern charakterisiert werden könnten – in Asien gibt es viel mehr.

Mit einem so großen Anteil an der Weltbevölkerung ist die urbane Demografie der asiatischen Megastädte natürlich von großer Bedeutung, aber wie beeinflussen sie die Geopolitik der Großmächte? Innerhalb der asiatischen Megastädte gibt es eine Schichtung, eine Mikropolitik, die von wirtschaftlicher Gleichheit und Ungleichheit, Zugang zu Dienstleistungen und unterschiedlichen räumlichen Organisationen abhängt. Es gibt eine klare Beziehung zur Geopolitik, die auf der Funktion der verschiedenen Stadtteile in Bezug auf die nationale und internationale wirtschaftliche Konnektivität und die Anbindung an globale Versorgungsketten beruht. Dies gilt natürlich für Megastädte auf der ganzen Welt. Der Unterschied in Asien besteht jedoch darin, dass sich einige der großen städtischen Ballungsräume und wohlhabenderen Länder über diese extreme Schichtung hinaus entwickelt haben und eine ausreichende Infrastruktur aufgebaut haben, um die Bevölkerung zu absorbieren und qualitativ hochwertige Dienstleistungen in allen Bereichen anzubieten.

„…geopolitische Macht beginnt mit dem Aufbau eines Imperiums der Versorgungsketten, und das beginnt mit dem Bau von Städten. Wir können und sollten Gespräche darüber, was eine Supermacht in der Geopolitik ausmacht oder ausmacht, nicht von ihren urbanen Grundlagen trennen.“

Die Geschichte dieses Wachstums und der Stratifizierung beginnt mit den Sonderwirtschaftszonen (SWZ). Als die städtische Bevölkerung in Asien im 20. Jahrhundert rapide wuchs, stellten die Sonderwirtschaftszonen eine bewusste Strategie für die Länder dar, um Investitionen anzuziehen, Teil der globalen Lieferketten zu werden, die Zahl der Arbeitskräfte zu erhöhen und Einkommen und Ersparnisse zu steigern. Diese Geschichte wird sehr oft mit Shenzhen in Verbindung gebracht, das vor etwas mehr als 40 Jahren zur ersten SWZ Chinas erklärt wurde. Es gibt zwei Modelle dafür, wie SWZ Teil des nationalen Modernisierungsprozesses werden: erstens solche mit echten Spillover-Effekten, bei denen lokale Unternehmen diejenigen innerhalb der Zone nachahmen, was zu mehr industrieller Aktivität und Wettbewerb führt, und zweitens solche, bei denen sich die Entwicklung ausbreitet und die Vorschriften so harmonisiert werden, dass SWZ nicht mehr benötigt werden, weil das Land über einen gemeinsamen Rechts- und Regulierungsstandard für Investitionen verfügt. Singapur ist ein Beispiel für Letzteres. Viele Länder haben den Erfolg der chinesischen SWZ beobachtet und begonnen, diese Praktiken nachzuahmen, wie man in Vietnam und Indien sieht.

Durch die Brille der Geopolitik und der Urbanisierung betrachtet, tragen SWZ zum historischen Prozess des Aufbaus von Imperien und Großmächten bei. Der Ursprung jeder Systemgeschichte des imperialen Aufstiegs ist die Industriepolitik. In vielerlei Hinsicht geht dies auf die europäische Kolonialzeit zurück und auf die Art und Weise, wie Städte mit globalen Lieferketten verbunden sind und das wachsende wirtschaftliche Gewicht und die Anziehungskraft eines Landes in der Welt verankern. Mit anderen Worten: Geopolitische Macht beginnt mit dem Aufbau eines Imperiums von Lieferketten, und das beginnt mit dem Aufbau von Städten. Wir können und sollten Gespräche darüber, was eine Supermacht in der Geopolitik ausmacht oder ausmacht, nicht von ihren urbanen Grundlagen trennen.

Die größeren Prozesse der Urbanisierung, der Konnektivität und der Investitionen in die städtische Infrastruktur in Asien haben eine starke geopolitische Dynamik und territoriale Auswirkungen. Der Aufbau eines Lieferkettenimperiums stößt immer auf einen gewissen Widerstand, den wir überall auf der Welt, insbesondere aber in Pakistan, Südostasien und Afrika beobachten können. Er zeigt sich in der Militarisierung der Lieferketten und insbesondere in antichinesischen Protesten in einigen dieser Regionen.

Die enormen Investitionen in die städtische Infrastruktur auf dem gesamten asiatischen Kontinent ziehen junge Menschen weiter in die Städte, und wenn wir 10 bis 20 Jahre in die Zukunft blicken, sollten wir uns fragen, welche Städte als nächstes zu wichtigen Drehscheiben für Handel und Diplomatie werden. Dies sind die Städte, die für die Länder oder Regionen, in denen sie sich befinden, als Fundament der Macht fungieren werden. Viele dieser Städte könnten sich an den Schnittpunkten der neuen eurasischen städtischen Infrastruktur befinden. Die Antwort auf diese Frage wird auch enorme territoriale Auswirkungen auf die zentralasiatischen Länder haben, die zu landschaftlich reizvollen, ressourcenreichen Durchgangsstraßen für die Verbindungen zwischen China und Westasien, den Golfstaaten und Europa werden.

Diese seismischen Verschiebungen der geopolitischen Macht auf dem eurasischen Kontinent und weltweit sind alle mit der komplexen Geschichte der westlichen Politik des Outsourcing und der Globalisierung in den 1950er und 1960er Jahren und der Expansion der asiatischen Megastädte als Fabrikhallen der Welt verbunden. Die doppelten Prozesse der Urbanisierung und der Globalisierung, die Asiens Megastädte als Fundament der geopolitischen Macht hervorgebracht haben, verändern nun diese Regionen und die globale Stadtentwicklung auf globaler Ebene.