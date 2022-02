Der Kampf der kanadischen Trucker gegen die Covid-Tyrannei

Der Blechtopfdiktator Justin Trudeau dachte, er könne sein Regime der Covid-Tyrannei ausweiten, aber eine große Zahl kanadischer Trucker hat ihm die Stirn geboten. Sie haben gute Chancen, ihn zum Rückzug zu zwingen und vielleicht auch seine Regierung zu stürzen.

Aden Tate erzählt uns, was passiert ist: „Am 15. Januar beschloss die kanadische Regierung, dass sie den kanadischen Truckern ein Jab-Mandat auferlegen müsse, da der Mensch nicht mehr das Recht auf seinen eigenen Körper habe, sondern dieser stattdessen dem Staat gehöre.

Und so organisierten sich kanadische Trucker und gründeten den Freedom Convoy.

Diese riesige Karawane könnte einen Weltrekord aufgestellt haben, denn es wird geschätzt, dass sich ihr 50.000 Lkw angeschlossen haben. Das sind Trucks – nicht Trucker (Traktoren).

Der königliche Erlass vom 15. Januar besagt, dass kanadische Lkw-Fahrer, die den Jabawockee nicht in ihrem Körper haben, von Kanada gezwungen werden, sich einer zweiwöchigen Quarantäne zu unterziehen, sollten sie die kanadisch-amerikanische Grenze überqueren.

Washington DC erließ am 22. Januar eine ähnliche Forderung, als das US-Ministerium für Heimatschutz nach dem 11. September beschloss, dass kanadische Lkw-Fahrer vollständig geimpft werden müssen, wenn sie amerikanischen Boden betreten.

Beide Verordnungen (wenn sie von denjenigen durchgesetzt werden, die nicht verstehen, wofür ihr jeweiliges Land wirklich steht) würden dazu führen, dass Tausende von Männern ihre Fähigkeit verlieren, ihre Familien zu ernähren – indem sie Brot auf den Tisch bringen.

Und wie es scheint, sind die kanadischen Trucker nicht allein. Es gibt Berichte über Tausende amerikanischer Trucker, die sich nach Kanada aufmachen, um sich dem Kampf anzuschließen. Die Karawane bewegt sich in Richtung Ottawa, wo sie die Stadt in den größten Truckstop aller Zeiten verwandeln will.

Die kanadischen Mainstream-Medien haben das Ausmaß dieses Konvois heruntergespielt, und es sind sogar Berichte aufgetaucht, dass die Live-Kameraübertragungen, die die Öffentlichkeit normalerweise online über denVerkehr auf den kanadischen Autobahnen informieren, abgeschaltet wurden.“

Natürlich kämpft die Trudeau-Diktatur gegen die Trucker, aber die Öffentlichkeit unterstützt sie und hat Millionen von Dollar für ihre Sache gespendet. „The Last Refuge“ bietet Details: „Die Spendensumme für die Aktion liegt jetzt bei über 5,5 Millionen Dollar und steigt weiter an. [Es wird geschätzt, dass über 50.000 Fahrzeuge an dem Konvoi teilnehmen, und das kanadische Verkehrsministerium tut alles, um die Versammlungen zu stoppen, zu blockieren und zu behindern. Alle bundesstaatlichen Truckstops und DOT-Wiegestationen wurden geöffnet, und jeder Lkw muss sich den DOT-Kontrollen unterziehen. Dies geschieht nicht zufällig. Die Bewegung hat sich nun zu einem Konflikt zwischen dem durchschnittlichen Kanadier, vertreten durch die Trucker, und der repressiven Regierung, vertreten durch die aktivierten Bundesbehörden von Premierminister Justin Trudeau, entwickelt. Es ist wirklich ein unglaubliches Beispiel für den Kampf des Volkes gegen die Regierung geworden.

Die Lastwagenkonvois starteten von British Columbia im Westen, Neufundland im Osten und Windsor, Ontario im Süden. Inzwischen haben sich aber auch Autos, Geländewagen, Lieferwagen und kleine Nutzfahrzeuge in die riesigen Konvois eingereiht und mit den großen Trucks verbunden. Auf jedem Highway entlang der Strecke jubeln und winken die Menschen den Truckern zu.

Luftaufnahmen zeigen, wie groß die Konvois sind, die sich am 29. Januar in Ottawa treffen. Es wird allgemein geschätzt: „Wenn er rechtzeitig ankommt – und wenn der Konvoi zusammenhält, wie es in British Columbia, Alberta und Saskatchewan der Fall war – könnte er zehnmal größer sein als der Weltrekord für den längsten Konvoi in der Geschichte.

Die linken Medien mögen die Proteste nicht. Go Fund Me hat die Spendensammlung für die Trucker eingestellt, nachdem 10.000.000 Dollar gesammelt worden waren: „Nachdem die millionenschwere Spendenaktion für den Freedom Convoy nun ausgesetzt wurde, berichten einige Spender, dass sie Rückzahlungen von GoFundMe erhalten haben. Am Mittwochabend [3. Februar] stellte GoFundMe die Spendenaktion, die in nur wenigen Wochen mindestens 10 Millionen Dollar eingebracht hat, unter eine offizielle Überprüfung. Diese Spendenaktion ist derzeit pausiert und wird überprüft, um sicherzustellen, dass sie mit unseren Nutzungsbedingungen und den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt“, hieß es in der Nachricht auf der GoFundMe-Seite der Spendenaktion.

Unser Team arbeitet rund um die Uhr und tut alles, was wir können, um sowohl die Organisatoren als auch die Spender zu schützen“.

Eine von GoFundMe am Abend veröffentlichte Erklärung deutet an, dass sich die Position der Crowdfunding-Plattform zu dem Konvoi entwickelt hat, als die Trucker und ihre Unterstützer zu ihrer geplanten Kundgebung am 29. Januar in Ottawa zusammenkamen.“

Justin Kenney, der Premierminister von Alberta, ist ebenfalls nicht glücklich über die Proteste: „Der Premierminister von Alberta, Jason Kenney, sagt, dass ein Lkw-Konvoi, der im Rahmen eines Protests gegen die Impfpflicht eine Autobahn an einem stark frequentierten US-Grenzübergang blockiert hat, gegen das Verkehrssicherheitsgesetz der Provinz verstößt und sofort beendet werden muss.

Die Canada Border Services Agency teilte mit, dass der US-Grenzübergang in Coutts, Alta. trotz der Blockade auf dem Highway 4 offen geblieben ist, aber die RCMP sagt, dass nur der Fußgängerverkehr passieren kann.

Wie ich bereits letzte Woche sagte, haben die Kanadier das demokratische Recht, sich an rechtmäßigen Protesten zu beteiligen. Ich fordere diejenigen, die an diesem Lkw-Konvoi-Protest beteiligt sind, auf, dies so sicher wie möglich zu tun und keine Straßenhindernisse zu schaffen, die zu Unfällen oder unsicheren Bedingungen für andere Fahrer führen könnten“, sagte Kenney am Sonntag in einer Erklärung aus Washington, D.C., wo er an einem Treffen der National Governors Association teilnimmt.“

Kenney ist verärgert über blockierte Autobahnen, aber die totalitären Maßnahmen der kanadischen Regierung zur Zerstörung der kanadischen Wirtschaft durch Lockdowns, Impfvorschriften und Reisebeschränkungen stören ihn nicht.

Trudeau reagierte auf die Trucker so, wie man es erwarten würde. Er und seinesgleichen sind Totalitaristen und Faschisten, aber sie projizieren ihre eigene Haltung auf ihre Gegner. In Orwellscher Manier wird man zum „Rassisten“ und „Faschisten“, wenn man Freiheit will. „Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat am Montag die Proteste gegen die Pandemie-Beschränkungen vom Wochenende in Ottawa scharf kritisiert und die Demonstranten für die Schändung von Kriegsdenkmälern, das Tragen von Nazi-Symbolen und den Diebstahl von Lebensmitteln von Obdachlosen gezüchtigt. Der Protest war der Höhepunkt einer Gruppe kanadischer Lastwagenfahrer und ihrer Anhänger, die aus dem Westen Kanadas nach Ottawa gefahren waren, um gegen die von der Regierung verordneten Impfungen zu protestieren.

Nachdem er und zwei seiner Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, sagte Trudeau, er verstehe die Frustration der Kanadier, die durch eine Pandemie, die einen hohen Tribut gefordert hat, verzweifelt sind. Er kritisierte die Demonstranten jedoch dafür, dass sie „rassistische Flaggen“ schwenkten, Kleinunternehmer beschimpften, Desinformationen verbreiteten und in einem Fall eine Obdachlosenunterkunft in der Innenstadt von Ottawa aufsuchten und Essen forderten.

In unserem Land gibt es keinen Platz für Drohungen, Gewalt oder Hass“, sagte er und fügte hinzu, dass der Konvoi nicht repräsentativ für die Mehrheit der Trucker sei.

Im Gegensatz zu Trudeaus Lügen sind die kanadischen Trucker großartig in ihrem Kampf gegen die Covid-Tyrannei.