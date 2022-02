Covid-„Impfstoffe“ verursachen bei Millionen von Menschen Mikroblutgerinnsel … und es gibt keine medizinische Lösung

Die Millionen von Gesundheitsschäden, die im Zusammenhang mit den „Impfstoffen“ gegen Covid gemeldet werden, haben eines gemeinsam: mikroskopisch kleine Blutgerinnsel, die durch Spike-Proteine ausgelöst werden.

Es ist inzwischen bekannt, dass die Impfungen die Blutgefäße im ganzen Körper schädigen. Sie sind sogar weitaus schlimmer als das Covid selbst.

Das ganze Ausmaß der Wirkung dieser Spike-Proteine und Mikroblutgerinnsel ist zwar noch nicht vollständig bekannt, aber es ist klar, dass sie nichts als Schaden anrichten.

„Blutgerinnsel, die in den kleinsten Blutgefäßen entstehen, werden als mikrovaskuläre Thrombosen bezeichnet und reduzieren den Blutfluss“, berichtet LifeSiteNews. „Die klinischen Symptome hängen davon ab, welche Organe am stärksten betroffen sind.“

Das Problem bei Mikroblutgerinnseln ist, dass sie mit dem bloßen Auge oder sogar mit normalen Scans nicht sichtbar sind. Und doch sind die Schäden, die sie verursachen, beträchtlich.

Wenn sie zum Beispiel in die Lunge gelangen, können die durch Spike-Proteine verursachten Mikroblutgerinnsel zu Lungenembolien führen. Gelangen sie ins Gehirn, kann es zu Verwirrung oder Schlaganfall kommen.

„Wenn sie sich im Herzen festsetzen, können sie einen Herzinfarkt verursachen oder Entzündungen fördern“, so LifeSiteNews weiter.

„Wenn sie sich in den kleineren Blutgefäßen festsetzen, die Hände oder Füße mit Sauerstoff versorgen, können sie dazu führen, dass diese Gliedmaßen taub werden und möglicherweise amputiert werden müssen. Gerinnsel in anderen Organen, wie der Leber oder den Nieren, können zum Versagen dieser Organe führen.“

Die Spike-Proteine des Covid-„Impfstoffs“ wurden entwickelt, um den menschlichen Körper zu zerstören

Da sich Spike-Proteine fast überall im Körper festsetzen können, können die daraus resultierenden Schäden viele Formen annehmen. Dies erklärt, warum die „Vollgeimpften“ alle möglichen Gesundheitsprobleme entwickeln, von denen einige scheinbar nichts miteinander zu tun haben.

Bis heute wurden dem VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) mehr als eine Million Berichte über durch die Impfung verursachte unerwünschte Ereignisse gemeldet. Auch Hunderttausende von Todesfällen sind gemeldet worden.

Der medizinische Experte Dr. Peter McCullough hat wiederholt vor Mikrogerinnseln gewarnt, die vom Establishment ignoriert werden. Er wies schon früh in der Plandemie darauf hin, dass das Spike-Protein selbst die Gerinnung und Blutverklumpung verursacht, aber nur wenige hörten ihm zu.

Die durch das Spike-Protein ausgelöste Gerinnung ist insofern einzigartig, als sie dazu führt, dass die roten Blutkörperchen und die Blutplättchen zusammenkleben. Dies ist eine ganz andere Art der Blutgerinnung, als man sie bei größeren Blutgerinnseln in den Arterien und Venen erwarten würde.

Der kanadische Arzt Charles Hoffe ging im vergangenen Sommer an die Öffentlichkeit und wies nach, dass 62 Prozent seiner Hunderte von geimpften Patienten im D-Dimer-Test hohe Werte aufwiesen, was auf das Vorhandensein von Mikroblutgerinnseln hindeutet.

„Ein D-Dimer-Test misst die Menge des abgebauten Fibrins im Blut“, erklärt LifeSiteNews.

Zusätzlich zu dieser Erkenntnis warnte Hoffe, dass die Injektion von mRNA (Boten-RNA), die den Körper programmiert, seine eigenen Spike-Proteine zu produzieren, „die meisten Menschen durch Herzversagen töten würde“, entweder sofort oder später auf dem Weg.

In den nächsten Jahren, so Hoffe, werden fast alle, die sich eine mRNA-Nadel stechen lassen, an Herzversagen sterben. Die Zeit wird zeigen, ob sich seine Einschätzung bewahrheitet.

Bei jedem, der die mRNA-Spritze von Pfizer-BioNTech oder Moderna erhalten hat, werden irgendwann die Kapillaren verstopfen, falls dies noch nicht geschehen ist. Irgendwann wird dies zu einem schweren kardiovaskulären Ereignis führen, das möglicherweise zum Tod führt.

„Im Klartext sagte er, dass die mRNA-Spritzen darauf programmiert sind, den Körper eines Menschen in eine Spike-Protein-‚Fabrik‘ zu verwandeln, und dass diese massenhaft produzierten Spike-Proteine mit der Zeit eine fortschreitende Blutgerinnung verursachen.“