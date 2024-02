Assange-Richter arbeitete für MI6 und Verteidigungsministerium

Einer der beiden Richter am Obersten Gerichtshof, die über den Antrag von Julian Assange entscheiden werden, seine Auslieferung an die USA zu stoppen, hat für den britischen Geheimdienst MI6 und das Verteidigungsministerium gearbeitet, wie Declassified herausgefunden hat.

Richter Jeremy Johnson ist ebenfalls ein speziell überprüfter Anwalt, der von den britischen Behörden für den Zugang zu streng geheimen Informationen autorisiert wurde. Johnson wird zusammen mit Dame Victoria Sharp, seiner obersten Richterin, über das Schicksal des WikiLeaks-Mitbegründers entscheiden. Im Falle einer Auslieferung droht Assange eine Höchststrafe von 175 Jahren.

Die Verfolgung durch die US-Behörden erfolgte auf Betreiben der Geheim- und Sicherheitsdienste Washingtons, zu denen Großbritannien enge Beziehungen unterhält.

Assanges journalistische Karriere ist geprägt von der Enthüllung schmutziger Geheimnisse der nationalen Sicherheitsapparate der USA und Großbritanniens. Nun muss er sich mit einem Richter auseinandersetzen, der für einige dieser Regierungsbehörden gearbeitet und von ihnen eine Sicherheitsfreigabe erhalten hat.

Wie bei früheren Richtern, die über den Fall Assange entschieden haben, gibt dies Anlass zur Sorge über institutionelle Interessenkonflikte. Es ist nicht klar, wie viel Johnson für seine Arbeit für Regierungsstellen erhalten hat. Aufzeichnungen zeigen, dass er 2018 zweimal von der Rechtsabteilung der Regierung für seine Dienste bezahlt wurde. Die Summe belief sich auf mehr als 55.000 Pfund.

Vom MI6 gebrieft

Richter Johnson wurde 2016 zum stellvertretenden Richter am High Court und 2019 zum ordentlichen Richter ernannt. In seiner Biografie heißt es, dass er „häufig mit Fällen zu tun hatte, an denen die Polizei und Regierungsstellen beteiligt waren“.

Als Barrister vertrat er 2007 den MI6 als Beobachter bei den Ermittlungen zum Tod von Prinzessin Diana und Dodi Al Fayed.

Johnson arbeitete an der Seite von Robin Tam QC, der zuvor in Rechtsverzeichnissen als Anwalt beschrieben wurde, der „eine enorme Menge an oft sensibler Arbeit“ für die britische Regierung leiste. Quellen im Auswärtigen Amt konnten sich zu diesem Zeitpunkt nicht daran erinnern, „dass der MI6 jemals zuvor Anwälte für Ermittlungen eingesetzt hatte“.

Berichten zufolge war der MI6 „so besorgt über mögliche Enthüllungen“ während der Untersuchung, dass Johnson beauftragt wurde, „der Anhörung beizuwohnen“.

Berichten zufolge erhielt er vor der Untersuchung ein Einweisung vom MI6 und wurde beauftragt, „dem Untersuchungsrichter die Unterstützung zu geben, die er benötigen könnte“.

Verteidigung des Ministeriums

Johnson hat auch das britische Verteidigungsministerium (MoD) bei mindestens zwei Gelegenheiten vertreten. Im Jahr 2013 vertrat er das Ministerium in der viel beachteten Al-Sweady-Untersuchung, in der es um Vorwürfe ging, dass „britische Soldaten im Jahr 2004 irakische Gefangene gefoltert und rechtswidrig getötet haben“.

Die Anwälte des Verteidigungsministeriums erklärten, die irakischen Anschuldigungen seien ein „Produkt von Lügen“ und diejenigen, die diese Behauptungen aufgestellt hätten, hätten sich „einer kriminellen Verschwörung schuldig gemacht“. Johnson argumentierte, dass es „zwingende, umfangreiche und unabhängige forensische Beweise“ gebe, um die Behauptungen zu widerlegen. Die fünfjährige Untersuchung, die rund 25 Millionen Pfund kostete, entlastete die britischen Truppen.

Johnson vertrat das Verteidigungsministerium 2011 auch in einem Berufungsverfahren gegen Shaun Wood, einen Angehörigen der Royal Air Force (RAF). Wood hatte im Jahr zuvor eine Schadensersatzklage gegen das Verteidigungsministerium mit der Begründung gewonnen, dass seine neurologische Erkrankung, die der Parkinson-Krankheit ähnelt, durch den Kontakt mit organischen Lösungsmitteln während seines Dienstes bei der RAF verursacht wurde.

Der Richter gab Woods Klage gegen das Verteidigungsministerium statt, das zwar eine Pflichtverletzung eingeräumt, aber bestritten hatte, dass diese die von ihm behaupteten Schäden verursacht habe.

Höchste Sicherheitsfreigabe

Wie Declassified berichtet, wurde Johnson etwa 2007 vom Generalstaatsanwalt zum „Special Advocate“ ernannt. Dies sind speziell überprüfte Anwälte, die geheime Beweise in einem geschlossenen Gerichtssaal verhandeln.

Special Advocates müssen vor ihrer Ernennung eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung (die höchste Stufe der Sicherheitsüberprüfung durch die britische Regierung) durchlaufen und bestehen“, heißt es in den Richtlinien der Regierung.

Eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung ist für Personen erforderlich, die „häufigen und unkontrollierten Zugang zu STRENG GEHEIMEN Verschlusssachen haben oder Zugang zu STRENG GEHEIMEN Verschlusssachen benötigen“.

2016 fungierte Johnson als Sonderanwalt im Fall des libyschen Staatsbürgers Abdel Hakim Belhaj, der die britische Regierung und den MI6 beschuldigte, an der Entführung von ihm und seiner schwangeren Frau Fatima Bouchar beteiligt gewesen zu sein. Die britische Regierung entschuldigte sich später für ihre Handlungen, die zur Überstellung, Inhaftierung und Folterung von Belhaj und Bouchar beigetragen hatten.

Wikileaks veröffentlichte brisante Dokumente über den Einsatz von „außerordentlichen Überstellungen“ durch die USA und Großbritannien im Krieg gegen den Terror.

Im Jahr 2013 war Johnson einer von 57 Sonderanwälten, die das Justiz- und Sicherheitsgesetz kritisierten, das vorsieht, dass britische „Gerichte … Beweise anhören können, die einer Partei – und ihren Anwälten – aus Gründen der nationalen Sicherheit vorenthalten werden“. Die Anwälte bezeichneten die Reform als „grundlegend ungerecht“ und als „eine Abkehr vom Grundprinzip der natürlichen Gerechtigkeit, die von allen Parteien eingesehen und angefochten werden kann“.

Sharp & Johnson

Die leitende Richterin im Auslieferungsverfahren gegen Assange am High Court ist Dame Victoria Sharp, die Vorsitzende der King’s Bench Division, die 2019 von der damaligen Premierministerin Theresa May ernannt wurde. Declassified hat gezeigt, dass Sharp familiäre Verbindungen zur Konservativen Partei hat.

Sharp und Johnson haben in anderen hochkarätigen Rechtsfällen entschieden. Im Jahr 2022 wiesen sie einen Antrag auf gerichtliche Überprüfung der massenhaften Datensammlung und -weitergabe durch GCHQ, MI5 und MI6 ab.

Sie fällten auch Urteile gegen Auslieferungen. Im Jahr 2023 entschieden Sharp und Johnson gegen die Auslieferung eines Briten an die USA wegen Kryptowährungsbetrugs mit der Begründung, dass es möglich sei, ihn in Großbritannien strafrechtlich zu verfolgen.

Im Auftrag des Innenministeriums und der Polizei tätig

Die Zustimmung Großbritanniens zur Auslieferung Assanges an die USA war das Ergebnis eines Versuchs Washingtons, Assange zu bestrafen und zum Schweigen zu bringen, und wurde von mehreren aufeinander folgenden Innenministern erteilt.

Johnson vertrat das Innenministerium 2012 in einem Fall, in dem ein Einwanderer, der zuvor in Angola gefoltert worden war, Asyl beantragte. Die damalige Innenministerin war Theresa May, die als Premierministerin die Operation zur Entführung von Assange aus der ecuadorianischen Botschaft in London im April 2019 genehmigte.

Johnson vertrat die Metropolitan Police auch in einer Reihe umstrittener Fälle im Zusammenhang mit politischer Polizeiarbeit und mutmaßlicher illegaler Überwachung. Die Metropolitan Police war federführend bei der „Operation Pelican“, dem geheimen Plan, Assange aus seinem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft zu holen.

Johnson vertrat die Polizei der West Midlands auch bei der Untersuchung der Katastrophe im Fußballstadion Hillsborough und des Bombenanschlags auf einen Pub in Birmingham 1974, bei dem sechs Männer zu Unrecht für den Tod von 21 Menschen durch eine von der IRA gelegte Bombe verurteilt wurden.

Kürzlich wurde Johnson zum Mitglied des Investigatory Powers Tribunal ernannt, das Beschwerden über die Anwendung von Eingriffsbefugnissen wie das Abhören von Telefonen durch Geheimdienste, Strafverfolgungsbehörden und öffentliche Einrichtungen untersucht.

Mark Curtis ist Herausgeber von Declassified UK und Autor von fünf Büchern und zahlreichen Artikeln über die britische Außenpolitik. John McEvoy ist ein unabhängiger Journalist, der für International History Review, The Canary, Tribune Magazine, Jacobin und Brasil Wire geschrieben hat.