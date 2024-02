Ukraine, was ist das Endspiel? Die Privatisierung eines ganzen Landes

Von Michel Chossudovsky

Einleitung

Die USA haben seit dem Ende dessen, was euphemistisch als Nachkriegszeit bezeichnet wird, zahlreiche Kriege geführt:

Korea, Vietnam, Kambodscha, Laos, Afghanistan, Jugoslawien, Irak, Libyen, Syrien, Jemen… und jetzt Palästina und die Ukraine.

Das unausgesprochene Ziel besteht nicht darin, „den Krieg zu gewinnen“, sondern die Zerstörung ganzer Länder herbeizuführen, politisches und soziales Chaos zu schaffen, um schließlich „die Scherben aufzusammeln“ und die Kontrolle über die Volkswirtschaften souveräner Nationalstaaten zu übernehmen.

Diese hegemoniale Agenda wird auch durch „Regimewechsel“, „farbige Revolutionen“ und die gleichzeitige Zerschlagung und Kriminalisierung des Staatsapparats in Verbindung mit einer „starken Wirtschaftsmedizin“ und der Auferlegung einer rasant ansteigenden Dollarverschuldung durchgeführt.

Das ist es, was in Vietnam geschah. Die Zerstörung eines ganzen Landes, das dann in den frühen 1990er Jahren „privatisiert“ wurde:

„Vietnam hat von den USA nie Reparationszahlungen für die massiven Verluste an Menschenleben und die Zerstörung erhalten, aber ein 1993 in Paris geschlossenes Abkommen verpflichtet Hanoi, die Schulden des untergegangenen Saigoner Regimes von General Thieu anzuerkennen. Dieses Abkommen kommt in vielerlei Hinsicht einer Verpflichtung Vietnams gleich, Washington für die Kosten des Krieges zu entschädigen.“

Die NeoCon-Agenda, die in die militärische und geheimdienstliche Agenda Amerikas eingebettet ist, besteht darin, „Länder zu zerstören„.

Es ist eine profitorientierte Agenda: Die „Zerstörung“ führt zum „Wiederaufbau“.

Was auf dem Spiel steht, ist die planmäßige wirtschaftliche und soziale Zerstörung souveräner Nationalstaaten.

Die Gläubiger sind dazu da, „die Scherben aufzusammeln“ und sich „echten Reichtum anzueignen“.

Die Privatisierung der Ukraine

Dieser Artikel befasst sich mit der Agenda der Neocons, im Auftrag des Finanzestablishments „Länder zu privatisieren“, und bezieht sich dabei speziell auf die Ukraine.

Die Ukraine ist ein Land mit einem riesigen Territorium und enormen Ressourcen.

Der (von den USA unterstützte) Euromaidan-Staatsstreich und der Ausbruch des Krieges im Februar 2014 haben eine Krise im Rohstoffhandel sowie die Verlagerung aller Wirtschaftszweige ausgelöst.

Die Ukraine ist zu einem verarmten, zusammengebrochenen Nationalstaat geworden, dessen Auslandsverschuldung sich bis 2023 auf 150 Milliarden Dollar belaufen wird, was nicht zu bewältigen ist.

Darüber hinaus hat die Biden-Administration Militärhilfe in Höhe von 75 Milliarden Dollar gewährt, von denen ein großer Teil zurückgezahlt werden muss.

Die Bedingungen für die Verschuldung gelten weiterhin, aber sie haben eine andere Form angenommen.

Wir befinden uns nicht mehr im Bereich der „starken Wirtschaftsmedizin“ des IWF, der Sparmaßnahmen und der Ad-hoc-Privatisierungsmaßnahmen. Seit Anfang 2022 wird mit Unterstützung von BlackRock und JPMorgan eine regelrechte „Privatisierung der Ukraine“, d. h. des gesamten Landes, ins Auge gefasst.

Was sich hier abspielt, ist die Übernahme und Aneignung eines ganzen Landes durch Unternehmen.

BlackRock, die größte Investmentgesellschaft der Welt, und JPMorgan sind der Ukraine zu Hilfe gekommen. Sie haben die Bank für den Wiederaufbau der Ukraine ins Leben gerufen.

Ihr erklärtes Ziel ist es, „private Investitionen in Milliardenhöhe anzuziehen, um Wiederaufbauprojekte in einem vom Krieg zerrütteten Land zu unterstützen“. (FT, 19. Juni 2023)

„… BlackRock, JP Morgan und private Investoren wollen zusammen mit 400 globalen Unternehmen, darunter Citi, Sanofi und Philips, vom Wiederaufbau des Landes profitieren. … Stefan Weiler von JP Morgan sieht eine „enorme Chance“ für private Investoren.“ Colin Todhunter, Global Research 28. Juni 2023

Das Kiewer Neonazi-Regime ist ein Partner in diesem Bestreben

Krieg ist gut fürs Geschäft. Je größer die Zerstörung, desto größer der Würgegriff der „privaten Investoren“ in der Ukraine:

„BlackRock und JPMorgan Chase unterstützen die ukrainische Regierung bei der Einrichtung einer Wiederaufbaubank, die öffentliches Startkapital in Wiederaufbauprojekte lenken soll, die Hunderte von Milliarden Dollar an privaten Investitionen anziehen können.“ FT, op cit

Die Privatisierung der Ukraine wurde im November 2022 in Zusammenarbeit mit der BlackRock-Beratungsfirma McKinsey ins Leben gerufen, einer Public-Relations-Firma, die weitgehend dafür verantwortlich ist, dass korrupte Politiker und Beamte, aber auch Wissenschaftler und Intellektuelle im Auftrag mächtiger Finanzinteressen weltweit unterwandert werden.

„Die Kiewer Regierung beauftragte im November die Beratungsfirma von BlackRock, um herauszufinden, wie man diese Art von Kapital am besten anziehen kann, und im Februar kam dann JPMorgan hinzu. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy kündigte letzten Monat an, dass das Land mit den beiden Finanzgruppen und den Beratern von McKinsey zusammenarbeiten werde. BlackRock und das ukrainische Wirtschaftsministerium unterzeichneten im November 2022 eine Absichtserklärung.

Ende Dezember 2022 einigten sich Präsident Zelensky und der CEO von BlackRock, Larry Fink, auf eine Anlagestrategie.

Die Chronologie der Privatisierung in der Ukraine

Im September 2022 kündigte Premierminister Denys Shmyhal an, dass die Regierung die Mehrheit der staatlichen Unternehmen in die Verwaltung des Staatlichen Vermögensfonds überführen werde. Diese staatlichen Vermögenswerte sollen dann durch den Staatlichen Eigentumsfonds privatisiert werden. Wichtige Vermögenswerte wie Hafenanlagen sind zur Privatisierung vorgesehen.

November 2022. Memorandum of Understanding zwischen BlackRock und McKinsey, Wirtschaftsministerium der Ukraine

Dezember 2022. Vereinbarung zwischen BlackRock-CEO Larry Fink und Präsident Zelensky

Februar 2023. JPMorgan tritt dem BlackRock-Projekt der Wiederaufbaubank bei

21. und 22. Juni 2023. Erholung der Ukraine: Londoner Konferenz, die von den ukrainischen Regierungen des Vereinigten Königreichs mitorganisiert wird.

König Charles III. gibt einen Empfang für die Teilnehmer der Londoner Konferenz im St. James’s Palace am Vorabend der Ukraine Recovery Conference. (Siehe unten)

Dezember 2023 „Entwicklung von SMB 2023: Chancen, Nachhaltigkeit und Aufschwung“ (siehe unten für Details)

Wiederaufbau der Ukraine: Der Veranstaltungsort der Londoner Konferenz

Der Schwerpunkt der Londoner Konferenz (23.-24. Juni 2023) lag auf Erholung und Wiederaufbau. Der Konferenz ging ein Empfang voraus, der von S.M. König Karl III. ausgerichtet wurde.

„Der Entwicklungsfonds für die Ukraine befindet sich noch in der Planungsphase und wird voraussichtlich erst nach dem Ende der Feindseligkeiten mit Russland voll einsatzfähig sein. Aber Investoren werden diese Woche auf einer Konferenz in London, die von der britischen und der ukrainischen Regierung gemeinsam veranstaltet wird, eine Vorschau erhalten. Die Weltbank schätzte im März, dass die Ukraine 411 Mrd. USD für den Wiederaufbau nach dem Krieg benötigen würde, und die jüngsten russischen Angriffe haben diese Zahl noch weiter in die Höhe getrieben. Es wurde kein offizielles Ziel für die Mittelbeschaffung festgelegt, aber Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, sagen, dass der Fonds versucht, kostengünstiges Kapital von Regierungen, Gebern und internationalen Finanzinstitutionen zu beschaffen und dieses zu nutzen, um das Fünf- bis Zehnfache an privaten Investitionen anzuziehen. BlackRock und JPMorgan stellen ihre Dienste zur Verfügung, obwohl die Arbeit ihnen einen frühen Einblick in mögliche Investitionen in dem Land geben wird. Der Auftrag vertieft auch die Beziehung von JPMorgan zu einem langjährigen Kunden. BlackRock riet der Ukraine, eine Entwicklungsfinanzierungsbank zu gründen, die Investitionsmöglichkeiten in Sektoren wie Infrastruktur, Klima und Landwirtschaft finden und sie für Pensionsfonds und andere langfristige Investoren und Kreditgeber attraktiv machen sollte. JPMorgan wurde unter anderem wegen seines Fachwissens im Bereich Anleihen hinzugezogen. … die meisten Investoren wollen auf das Ende der Feindseligkeiten warten. „Das Wichtigste ist, dass die Ukraine bereits an die Zukunft denkt“, sagte Weiler. „Wenn der Krieg vorbei ist, wird sie bereit sein und sofort mit dem Wiederaufbauprozess beginnen wollen.“ FT, 19. Juni, 2023, Hervorhebung hinzugefügt

König Karl V. gibt einen Empfang im St. James’s Palace am Vorabend der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine

Zu den Gästen gehörten der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Dr. Ursula Von der Leyen, und die Botschafterin Seiner Majestät in der Ukraine, Dame Melinda Simmons, die einen Vortrag hielt. Führungskräfte der ukrainischen Zivilgesellschaft. Zu diesen führenden Persönlichkeiten gehörte Masi Nayyem [beteiligt an dem von Neonazis unterstützten EuroMaidan 2014], ein ausgezeichneter ukrainischer Veteran und Rechtsanwalt, der bei einem Kampfeinsatz während der Invasion Schrapnellwunden am Kopf erlitt und sich nun für die Rechte und die Unterstützung von Veteranen einsetzt.

Der Privatisierungsplan 2024 für die Ukraine: Betrügerische Auktionen: Kleine und mittelständische Unternehmen (SMB)

Der im Dezember vorgestellte Privatisierungsplan mit dem Titel „Entwicklung des Mittelstands 2023: Chancen, Nachhaltigkeit und Erholung“ wird nun umgesetzt.

Nach Angaben von Vitaliy Koval plant der Fonds, im Jahr 2024 zu veräußern:

… für die Privatisierung etwa tausend Objekte, die neue Möglichkeiten für Unternehmen eröffnen. Diese Vermögenswerte werden versteigert, wobei ein fairer und transparenter Prozess gewährleistet wird.

Vitaliy Koval, Vorsitzender des Staatlichen Vermögensfonds der Ukraine, stellte den SPFU-Plan für 2024 vor. Er betonte, dass kleine und mittlere Unternehmen die Hauptnutznießer dieses Prozesses sein werden.

Die kleinen und mittleren Unternehmen, einschließlich landwirtschaftlicher und industrieller KMU, werden ausgelöscht werden. Viele dieser Vermögenswerte werden zu einem negativen Preis aufgekauft werden.

„Wir sind der Meinung, dass kleine und mittlere Unternehmen im Mittelpunkt des Privatisierungsprozesses stehen sollten.

Das transparente Verfahren und die manipulierten Auktionen sind von Betrug und Korruption geprägt. Es kommt einem Straßenraub gleich:

Er forderte die Wirtschaft auf, „bei der Suche nach zu privatisierenden Vermögenswerten mitzuwirken“.

„Wir laden Sie dazu ein, Botschafter bei der Suche nach zu privatisierenden Vermögenswerten zu werden. Viele Städte, Gemeinden und Dörfer haben 10-15 Jahre lang schlummernde Vermögenswerte. Wir warten auf Ihre Vorschläge zur Privatisierung und tun unser Bestes, damit der Weg zu einer transparenten Auktion so kurz wie möglich ist„ sagte Vitaliy Koval. (Staatlicher Eigentumsfonds der Ukraine, Hervorhebung hinzugefügt

Am 13. Dezember 2023 fand unter der Schirmherrschaft der ukrainischen Industrie- und Handelskammer und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in der Ukraine das Sechste Nationale Forum der KMU „Entwicklung der KMU 2023: Chancen, Nachhaltigkeit und Erholung“ statt. Das Forum wurde mit Unterstützung der Schweiz und des Projekts „Stärkung der Mitgliedsverbände von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen in der Ukraine“, das vom UNDP in der Ukraine durchgeführt wird, veranstaltet.

Abschließende Bemerkungen: „Straßenraub“ durch das große Geld

Die Ukraine befindet sich im Würgegriff des großen Geldes. BlackRock und JPMorgan.

Die Privatisierungsinitiative der Ukraine schafft einen Präzedenzfall. Ganze Länder können privatisiert werden.

Kriege sind Geldmacherei für den militärisch-industriellen Komplex (MIC).

Seit 2014 hat es drei Friedensinitiativen gegeben, darunter die Abkommen von Minsk 1 und 2 sowie Istanbul (März-April 2022), dessen Entwurf von Vertretern der Ukraine und Russlands unterzeichnet wurde. Die Umsetzung dieser Friedensinitiativen war Gegenstand von Sabotageakten.

Frieden und Waffenstillstand sind nicht „gut fürs Geschäft“.

„Das ukrainische Volk braucht dringend eine Zukunft, die auf Wohlstand und Frieden basiert, aber in Wirklichkeit wird die Ukraine in eine enorme Verschuldung getrieben, die zu Unterwerfung und Dominanz führt.“ Bharat Dogra, Global Research, Juni 28, 2023

Das Ergebnis sind Massenarmut und die soziale Verwüstung eines ganzen Landes unter dem Deckmantel des „Wiederaufbaus“.