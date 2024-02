Denkt daran…

Andrei Martyanov

… dass Trumps Äußerungen über einen NATO-Ausstieg (die zwar bei den Globalisten auf der ganzen Welt für große Aufregung gesorgt haben, so wie beim pensionierten General Clark, der eine Aggressionstherapie machen sollte) nur hohles Gerede sind. Und sie sollten sich keine Sorgen machen – das sind nur die Spielchen von Trump, die er seiner MAGA-Menge verkauft. Er wird das aber nie umsetzen, sollte er noch einmal ins Weiße Haus einziehen. Er hat nicht die nötigen Mittel, um irgend etwas in den USA zu verändern. Aber so ist Trump nun mal, ein wahrer Meister seiner Worte – er spricht sie aus und nimmt sie dann zurück. Erinnert Ihr euch an sein „den Sumpf trocken legen“? Da habt Ihr’s. Die Frage geht viel tiefer als die eine oder andere politische Persönlichkeit, denn damit die USA überleben, braucht es völlig andere Rezepte.

Und als ob das nicht genug wäre, ist hier die Schlagzeile des Wall Street Journal von heute, und das sollte jedem eine Scheißangst einjagen:

„Kamala Harris sagt, sie sei bereit zu dienen, während Biden mit Altersfragen konfrontiert ist. In einem kürzlichen Interview zitiert die Vizepräsidentin ihre „Führungsqualitäten“ nach Stationen ihrer Abtreibungsrechtstour.“

Ich bin mir sicher, dass Joe echt froh ist, solche Aussagen von seiner VP zu hören. Und Gott steh uns bei, sollte sie Präsidentin werden. Und so surreal das auch scheint, es könnte wahr werden, wenn man die Schlussfolgerungen des Sonderstaatsanwalts Robert Hur über den POTUS liest:

„Der Sonderstaatsanwalt Robert Hur veröffentlichte am vergangenen Donnerstag einen 388-seitigen Bericht, in dem er zu dem Schluss kam, dass Biden „vorsätzlich“ geheime Dokumente aufbewahrt hat, aber von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen wurde. Der Bericht enthielt auch Details über das Gedächtnis und die Erinnerung des 81-Jährigen und beschrieb den Präsidenten als „sympathischen, wohlmeinenden, älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis“.

In Hurs Bericht wurde behauptet, Biden könne sich „nicht einmal innerhalb einiger Jahre“ daran erinnern, wann sein Sohn Beau starb oder wann seine Amtszeit als Vizepräsident endete.“

N4n, dies ist ein perfektes Beispiel dafür, was mit den guten alten USA geschieht. Ich erinnere mich an Breschnew in den frühen 1980er Jahren (er starb 1982), er war ein angeschlagener Mann mit schlechter Gesundheit – das Ergebnis seines tatsächlichen Heldentums und seiner Gehirnerschütterungen im Zweiten Weltkrieg – aber er starb mit klarem Verstand, wie seine engen Vertrauten erklärten. Seine paar Ausrutscher in seinen letzten Lebensjahren können dem täglichen Feuerwerk an verbalen Peinlichkeiten von Joe nicht das Wasser reichen. Hier sieht man Breschnew beim Dominospiel auf der Krim, kurz vor seinem Tod.

Kann Joe das auch?

Währenddessen hat Mr. Helmholtz Smith auf Larrys Blog diesen gegenwärtigen historischen Moment prägnant zusammengefasst:

„Jetzt, da sich der Krieg in der Ukraine dem Ende zuneigt und der NATO die Willenskraft, das Geld, die Waffen, die Panzer und die Artilleriegeschosse ausgehen, mit einer wackeligen Wirtschaft, einer instabilen Politik, zu vielen wütenden Bauern und neuen Kriegen (im In- und Ausland), ist es an der Zeit, sich daran zu erinnern, wie alles angefangen hat:

Leicht, unbeschwert, dumm – wenn man nichts weiß, sieht alles leicht aus.

Falsche Annahmen und eine falsche Geschichte erklären, wie Washington und die von ihm kontrollierte NATO in diesen Schlamassel geraten sind.“

https://sonar21.com/bad-assumptions-bad-results-by-helmholtz-smith/

Exzellente, kurze Lektüre. Seht, das passiert, wenn man sich seine eigene Geschichte zusammen dichtet. Oder wie James Madison sagte: „Eine schlechte Sache verrät sich meistens selbst“. Nun, jetzt ist es so weit.