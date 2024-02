Die „sie stecken alle unter einer Decke“-Gegenargumentation

Multipolarität ist ein Betrug.

Ich gehöre zu einer relativ kleinen Gruppe von unabhängigen Forschern und Journalisten, die die vorgeschlagene multipolare Weltordnung in Frage stellen.

Einer der Einwände, der mir (und uns) oft von denjenigen entgegengehalten wird, die vermutlich eine neue Weltordnung unter der Führung der BRICS+-Staatengruppe unterstützen, lautet, dass wir Kritiker der Multipolarität in Bezug auf die nationalen Regierungen behaupten, dass „sie alle unter einer Decke stecken“.

Da ich dieses Argument noch nie vorgebracht habe, ist es sehr ärgerlich, es ständig zu widerlegen. Lassen Sie mich daher erläutern, warum die Behauptung, dass „sie alle unter einer Decke stecken“, eine Ente ist.

Im Wesentlichen geht die Antwort „alle stecken unter einer Decke“ in etwa so:

Wenn man nur alle Bereiche hervorhebt, in denen Ost und West übereinstimmen, übersieht man die sehr realen geopolitischen Unterschiede und Konflikte zwischen den beiden. Es wird behauptet, Putin sei ein Handlanger des WEF und Xi sei eine Marionette des Weißen Hauses. Man muss sich nur ihre Erklärungen und außenpolitischen Verpflichtungen ansehen, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Das ist ein lächerliches Argument, Sie dummer „sie stecken alle unter einer Decke“-Verfechter. Offensichtlich kann man nicht falscher liegen.

Auch wenn diese Entgegnung darauf hindeutet, dass die Befürworter der Multipolarität nichts von dem gelesen haben, was wir geschrieben haben – oder es absichtlich missinterpretiert haben -, ist es in jedem Fall kein stichhaltiges Argument. Es muss entlarvt werden.

Die multipolare Weltordnung (MWO) wird als potenzielles Gegenmittel zur derzeitigen, angeblich auf internationalen Regeln basierenden Ordnung (IRBO) angepriesen. Die IRBO entstand als ein vom Westen geführte Konsens über die internationalen Beziehungen im Rahmen der „unipolaren Weltordnung“, an deren Spitze das Staatenbündnis USA/NATO stand. Die IRBO und die Unipolarität dominierten die Geopolitik nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

Die IRBO – und die unipolare Weltordnung – ist räuberisch und dient den wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen der westlichen Industrienationen auf Kosten aller anderen. Sie hat es dem Westen ermöglicht, Konflikte auf der ganzen Welt anzuzetteln, zu sponsern und sich an ihnen zu beteiligen. Die mit der IRBO verbündeten Nationalstaaten plünderten Ressourcen, setzten Marionettenregierungen ein und beuteten schwächere Nationen nach Belieben aus. Die IRBO ist kaum mehr als ein neokolonialistisches Projekt eines öffentlich-privaten Imperiums. Es gibt keine wirklichen Regeln außer „Macht ist Recht“.

Darin können wir alle übereinstimmen. In Bezug auf die IRBO gibt es nichts zu verteidigen.

Die Probleme beginnen, wenn man darauf hinweist, dass die MWO in Wirklichkeit kein Gegenmittel zur IRBO ist. Sie ist die Weiterentwicklung der IRBO. Multipolarität ist praktisch eine Ermächtigung für ein neues System der globalen Unterdrückung und den Übergang zu einem neuen globalen Wirtschaftsmodell.

Dies wird von den MWO-Befürwortern rundheraus geleugnet. Der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern der MWO scheint in einem Streit über das Wesen der Oligarchie zu wurzeln.

Bislang wurden die zahlreichen Versuche einer globalen Oligarchie, eine „neue Weltordnung“ (NWO) zu errichten, von fast allen westlichen „unabhängigen Medien“ enorm kritisiert. Über die „globale“ Reichweite der Oligarchen, die sich wenig um Nationalstaaten scheren, wurde konsequent berichtet, sie wurde aufgedeckt. Gründlich recherchierte historische Beweise wurden veröffentlicht und häufig zitiert, die zeigten, dass globale Machtnetzwerke, die sowohl öffentliche als auch private Institutionen miteinander verbinden, jenseits der Kontrolle nationaler Regierungen existieren.

Jetzt behaupten einige Teile der sogenannten „unabhängigen Medien“ im Westen, dass die Oligarchen nicht „alle“ Nationalstaaten manipulieren. Bestimmte Länder wie China, Indien, Iran und Russland hätten angeblich ihre Oligarchen zur Rechenschaft gezogen, um die von Politikern geführte Regierungsautorität über ihre jeweiligen Gemeinwesen wiederherzustellen.

Die MWO-Verfechter behaupten, wir erlebzen die „Rückkehr“ des politischen Realismus. Offenbar beinhaltet dieser Realismus keine Analyse des Oligarcheneinflusses mehr.

Die von den BRICS+ angeführten Nationalstaaten widersetzen sich den Regeln der westlichen Oligarchen. Dies erklärt angeblich, warum sie eine MWO wollen, die auf der Einhaltung eines angeblich realen Systems des internationalen Rechts und der multilateralen Entscheidungsfindung beruht. Die Regierungen dieser Länder sind nicht länger bereit, die Tyrannei der von westlichen Oligarchen geführten IRBO zu ertragen.

Zumindest wird uns das erzählt.

Es scheint, dass eine schwindende Zahl von uns in den „unabhängigen Medien“ behauptet, dass eine „globale öffentlich-private Partnerschaft“ (G3P), die von einem globalen Netzwerk von Oligarchen kontrolliert wird, immer noch existiert und immer noch darauf aus ist, ihre NWO zu etablieren. Wir sind Ludditen, weil wir immer wieder auf die „Tatsache“ hinweisen, dass bestimmte politische Verpflichtungen für alle Länder gleich sind. Unabhängig davon, auf welcher Seite des IRBO/MWO-Zauns sie sitzen.

Alle Regierungen in allen großen Volkswirtschaften sind begeisterte Anhänger der SDGs, der Biosicherheit, der Digitalisierung, der Tokenisierung, der Zensur von „Desinformation“, von CBDCs (digitalem Geld), der Überwachung der Bevölkerung und, was am wichtigsten ist, der globalen Governance unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen (UN). Wir, die wir die Multipolarität kritisieren, meinen, dass diese politischen Verpflichtungen als die Säulen der modernen NWO betrachtet werden können.

Die winzige Schar der NWO-Kritiker weist außerdem darauf hin, dass die UN-Mitgliedsstaaten sich praktisch einstimmig auf diese Säulen einigen und darauf bestehen, sie seien alle notwendig. Was bleibt, scheint ein Kuhhandel darüber zu sein, wer die MWO anführt und wie die Politik der Säulen in den jeweiligen Nationalstaaten umgesetzt werden soll. Was offensichtlich nie zur Debatte steht, ist die Nichtumsetzung der Säulen.

Dies deutet darauf hin, dass Oligarchen von außen Einfluss auf die internationalen Beziehungen nehmen, was zu Konflikten führen kann. Es gibt Anzeichen dafür, dass supranationale Souveränität und politische Autorität gerade jetzt von einem globalen Netzwerk ausgeübt werden, das jenseits der Reichweite nationaler Regierungen operiert.

„Nein, nein, nein“, verkünden die Befürworter der Multipolarität. Solche Beweise gibt es nicht. Eine solche Oligarchenkontrolle mag vorkommen, aber sie beträfe nur den Westen.

Wir bräuchten nur einen Blick auf die Ukraine oder den Nahen Osten zu werfen, um den sehr realen Konflikt zwischen Ost und West zu erkennen. Wenn wir uns die Äußerungen von Leuten wie Wladimir Putin ansehen, sei es offensichtlich, dass er zu den globalen Führern gehört, die sich der vom Westen geführten IRBO und der globalen Kontrolle durch „westliche“ Oligarchen widersetzen. Die realpolitischen Spannungen zwischen verfeindeten Nationalstaaten könnten nicht deutlicher sein. Die BRICS+-Staaten wären gegen die Oligarchie. Die von Putin und seinen BRICS+-Kollegen vorgeschlagene MWO solle eine bessere Welt schaffen.

Die Befürworter der MWO leugnen absolut, dass fast alle Regierungen die Säulen der NWO umsetzen wollen und das gleiche globale Regierungssystem unterstützen, egal wie offensichtlich es ist. Und wenn es wahr ist, sagen sie, es sei ohnehin egal. Mit der NWO würden wir alle die IRBO besiegen – und das ist alles, was zählt – und eine globale Gemeinschaft souveräner Staaten aufbauen, die gerechtere, multilaterale Entscheidungen zur Weltordnungspolitik treffen werden.

Die Vorstellung, dass „sie alle unter einer Decke stecken“, ist absurd, behaupten sie. Ost und West bekämpfen sich, verdammt noch mal, du Spinner. Stellen Sie sich bitte hinter die richtigen politischen Führer, die Frieden versprechen, und hören Sie auf, an den Guten zu zweifeln.

Diese „Widerlegung“ ist so, als würde man behaupten, dass Profiboxer, die einander zu Brei schlagen, beweisen, die Boxer wäre entschlossen, sich dem internationalen Boxverband zu widersetzen. Es ist gleichbedeutend mit der Behauptung, dass Verleumdungen in Vorstandsetagen ein Beweis dafür wären, die durch den Erfolg des Unternehmens bereicherten Führungskräfte seien entschlosssen, das Unternehmen, von dem sie alle profitieren, zu untergraben.

Diese geopolitische Analyse beruht nicht nur auf der Vorstellung, dass einige Politiker plötzlich vertrauenswürdig wären und alles, was sie sagen, irgendwie einen Beweis darstelle, sondern sie lässt auch alles außer Acht, was wir von historischen Forschern wie Norman Dodd, Antony C. Sutton, Carrol Quigley, G. Edward Griffin, Patrick Wood und vielen anderen gelernt haben. Es ist, als ob die Geschichte nicht mehr relevant wäre.

Niemand, der die Multipolarität kritisiert, leugnet die Realität des geopolitischen Wettbewerbs; niemand von uns glaubt, dass gewaltsame Konflikte und Kriege zwischen Nationalstaaten und ihren Stellvertretern nicht real sind; keine einzige Stimme, die vor der MWO warnt, glaubt, dass nicht Menschen getötet werden, wenn Regierungen um die Vorherrschaft kämpfen, und niemand behauptet, dass die Regierungen „alle unter einer Decke stecken“ – vorausgesetzt, die „Decke“ bezieht sich auf die Schaffung einer multipolaren Weltordnung.

Ganz offensichtlich gibt es einen sehr realen und erbitterten Konflikt zwischen den Nationen, der unermessliches Leid verursacht. In der Tat ist eine unserer Hauptsorgen, dass der Übergang zu einer multipolaren Weltordnung noch mehr Leid verursachen wird.

Was wir damit sagen wollen, ist, dass es keine Meinungsverschiedenheiten über die Säulen gibt, egal von welcher Seite. Dies läuft jedoch nicht auf die Behauptung hinaus, dass die nationalen Regierungen „alle an einem Strang“ zögen. Im Gegenteil: Die Tatsache, dass es sowohl einen Konflikt als auch gleichzeitig eine globale Einigung über die Pfeiler gibt, deutet auf eine „geopolitische Realität“ hin, die offenbar kein Mitglied des multipolaren Fanclubs diskutieren möchte.

Die Einigung auf die Säulen bedeutet nicht, dass alle nationalen Regierungen von einem einzigen Bienenstockgeist beseelt wären. Sie besagt, dass die Regierungen das globale Governance-System nicht kontrollieren. Sie sind ihm unterworfen, genau wie wir anderen auch. Das Beste, was sie erreichen können, ist der Status eines „Partners“. Und sie sind keine Seniorpartner.

Die Säulen wurden nicht von den nationalen Regierungen entwickelt. Die Säulen wurden von öffentlich-privaten globalistischen Denkfabriken und internationalen Organisationen entworfen, die den Interessen der Oligarchen dienen.

Wie die chinesische Regierung offen erklärt:

China vertritt die Auffassung, dass es für die Welt nur ein System gibt, nämlich das internationale System mit den Vereinten Nationen als Kernstück, dass es nur eine Ordnung gibt, nämlich die auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung, und es nur ein Regelwerk gibt, nämlich die grundlegenden Normen zur Regelung der internationalen Beziehungen auf der Grundlage der Ziele und Grundsätze der UN-Charta. China beteiligt sich aktiv an der Reform des Systems der Weltordnungspolitik und übernimmt dabei eine führende Rolle.

Diese „Führung“ führt die Welt zu genau dem globalen Governance-System mit seinen SDGs, CBDCs (digitales Geld), Überwachung, Zensur und zentralisierter globaler Kontrolle aller Nationalstaaten, das die Oligarchen wollen. Es ist ein Versuch, die neueste Version der „Neuen Weltordnung“ zu installieren.

Dies ist auch die globale Tyrannei, vor der bis in jüngster Vergangenheit fast jeder westliche Kommentator in den „unabhängigen Medien“ gewarnt hat.

Jetzt schlägt ein wachsender Chor vor, dass wir die Multipolare Weltordnung akzeptieren sollten, weil sie angeblich die IRBO besiegen wird. Dies ist eine falsche Dichotomie und eine Propagandafalle.

Die IRBO ist zweifelsohne auf dem Rückzug, aber die globalen Oligarchen-Netzwerke sind nicht plötzlich verschwunden. Weit gefehlt. Wir brauchen uns nur die jüngsten Ereignisse anzusehen, um zu erkennen, wer tatsächlich von ihnen profitiert. Der Untergang des IRBO ist notwendig für die Geburt der Multipolaren Weltordnung und damit für die Errichtung der globalen NWO-Technokratie der Oligarchen.

Die Ironie besteht darin, dass die östlichen unabhängigen Medien – sofern sie existieren – die Unterdrückung durch die Global Governance weiterhin infrage stellen und ihr gegenüber äußerst kritisch bleiben. Dennoch scheinen einige in den westlichen unabhängigen Medien eine pathologische Abneigung dagegen zu haben, Kritik, die zum Beispiel von russischen unabhängigen Kommentatoren geäußert wird, auch nur anzuerkennen, geschweige denn darüber zu berichten.

Da die Befürworter der Multipolarität behaupten, nichts davon sei wahr, bitte ich sie, einen Beweis für eine große Volkswirtschaft zu liefern, die diese Säulen nicht errichtet. Könnten die MWO-Befürworter bitte erklären, wie es möglich ist, dass alle führenden Volkswirtschaften gleichzeitig dieselben politischen Agenden verfolgen, ohne dass es eine zentralisierte, globale Koordinierung und politische Kontrolle gäbe?

Wie die Befürworter der Multipolarität zu Recht betonen, sind sich die Regierungen in Ost und West in zahlreichen Fragen offensichtlich uneins. Sie sind sich nicht einig und sitzen nicht „alle im selben Boot“.

Warum setzen sie dann alle die gleichen politischen Maßnahmen um? Woher kommt die globale politische Koordinierung, wenn nicht von antagonistischen „souveränen“ Nationalstaaten?

Wir, die wir die Multipolarität infrage stellen, glauben nicht, dass ein System der globalen Governance den Interessen der Menschheit dienen kann. Ein solches System ist von vornherein darauf ausgelegt, Oligarchen zu begünstigen, nicht die Menschen.

Ja, die Konflikte sind nur allzu real, aber sie sind eindeutig Kämpfe um Positionen innerhalb eines vereinbarten und akzeptierten globalen Regierungssystems. Die Pfeiler der NWO werden bereits in fast jedem Nationalstaat eingeführt, weil die Regierungen ihren Oligarchen gehorchen. Während die Oligarchen gelegentlich untereinander uneins sind, will das globale Netzwerk der Oligarchen ihre NWO-Technokratie über alles andere stellen.

Kritik an der MWO wird mit Leugnung, Diskussionsverweigerung und Strohmann-Argumenten beantwortet. Es ist falsch zu behaupten, die Kritiker der Multipolarität wären der Ansicht, alle Regierungen steckten „unter einer Decke“. Die Regierungen sind einer globalen Regierungshierarchie unterworfen, die sie nicht kontrollieren.

Die NWO der Oligarchen wird uns als multipolare Weltordnung verkauft, und aus irgendeinem Grund findet sie bei Teilen der westlichen unabhängigen Medien breite Unterstützung.