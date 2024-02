Die Gefahr eines totalen Krieges: Jemen nähert sich dem Wendepunkt durch die Intensivierung der US-Luftangriffe

Von Ahmed Abdulkareem

Im Hof der berühmten jemenitischen Al-Schaeb-Moschee standen Ehrenwachen stramm, als die Trauerfeier für die jemenitischen Marinesoldaten begann, die bei den jüngsten Luftangriffen der USA und des Vereinigten Königreichs getötet worden waren, begleitet von der Melodie der Militärmusik. Die Trauernden, von denen viele vom Land angereist waren, um an der Zeremonie teilzunehmen, begleiteten einen langen Konvoi mit den Leichen von 17 Opfern, der sich seinen Weg durch die Straßen von Sana’a bahnte. Die Trauernden hielten Fotos der Verstorbenen in die Höhe oder streckten ihre Gewehre in die Luft, während sie Parolen skandierten, die die Vereinigten Staaten verurteilten. Mehrere Transparente mit der Aufschrift „Märtyrer auf dem Weg nach Palästina“ prangten in der Menge, auf denen die Namen derer zu lesen waren, die ihr Leben im Kampf für die Verteidigung Palästinas gelassen haben: „Märtyrer auf dem Weg nach al-Quds (Jerusalem)“.

Siebzehn in grüne Tücher gehüllte Pick-ups transportierten die Leichen. Sie wurden von Familienangehörigen und Tausenden von Trauernden begleitet, die Sana’a in Richtung der Heimatstädte der Opfer verließen, die aus verschiedenen Regionen des Jemen stammten. Die Szene spielte sich am vergangenen Sonntag ab, als Tausende wütende Jemeniten in Sanaa und anderen Städten auf die Straße gingen, um ein Begräbnis für die bei den Angriffen Getöteten abzuhalten. „Wir werden nicht auf unsere Rache verzichten“, riefen einige Trauernde aus.

In Bani Matar, 70 Kilometer westlich von Sanaa an der Straße nach Hodeida, beobachteten die Mütter von Ziad Ajlan und Hashem Al-Sawari von einem Dach aus, wie der Konvoi die Leichen ihrer Söhne abtransportierte. Ziad und Hashem waren nicht in die Kämpfe verwickelt; sie gehörten zu einer Reihe von Zivilisten, die bei Angriffen der US-Marine auf dem jemenitischen Festland vor einer Woche getötet wurden. Mein Sohn ist auf der Straße nach al-Quds gefallen“, sagte Ziads Mutter stolz. „Wir lassen uns nicht unterkriegen, und wir werden den Gazastreifen nicht aufgeben“.

Die USA und Großbritannien behaupten, ihre Angriffe zielten auf militärische Stellungen der „Houthi“ – Munitionslager und Raketenabschussrampen -, aber die Realität vor Ort sieht anders aus. Die jemenitische Zivilbevölkerung sagt, dass die Angriffe blind und wahllos durchgeführt werden und dass dabei häufig Zivilisten verletzt oder getötet werden. Wenn man davon ausgeht, dass die USA und das Vereinigte Königreich in gutem Glauben handeln, ist es klar, dass ihre nachrichtendienstlichen Informationen unzureichend sind. Letzte Woche wurde bei einem Luftangriff außerhalb der Stadt Saada der Lastwagen eines Landwirts angegriffen, der Plastikrohre geladen hatte. Es wird vermutet, dass die Rohre fälschlicherweise für Raketen gehalten wurden.

Diese Geschichte wiederholt sich im gesamten Jemen seit Ende Dezember, als die multinationale „Operation Prosperity Guardian“ (OIR) in einem bisher gescheiterten Versuch, mit Israel verbundene Schiffe vor Ansar Allah zu schützen, gestartet wurde. Allein in dieser Woche haben die USA und das Vereinigte Königreich 40 Angriffe durchgeführt, die meisten davon auf die Küstenstadt Hodeida.

Särge von Asnar Allah-Kämpfern, die bei den US-geführten Angriffen auf den Jemen getötet wurden, werden während eines Massenbegräbnisses in Sanaa, Jemen, am 10. Februar 2024 transportiert. Osamah Abdulrahman | AP

Der Nebel des Krieges

Die Gefahr, die von Washingtons Angriffen auf das jemenitische Festland ausgeht, besteht nicht nur darin, dass die Zivilbevölkerung in Gefahr gerät, sondern auch darin, dass die Ansar Allah Vergeltungsmaßnahmen ergreifen könnten, wenn der Druck der Öffentlichkeit und der Familienangehörigen der Opfer weiter zunimmt.

Als die US-Streitkräfte am 29. Dezember 10 jemenitische Seeleute an Bord von drei Schiffen im Roten Meer töteten, verzichtete Ansar Allah auf Vergeltungsmaßnahmen. Als jedoch im darauffolgenden Monat amerikanische und britische Bomben auf das jemenitische Festland fielen und über 100 präzisionsgelenkte Raketen in Großstädten einschlugen, bei denen Zivilisten getötet und verstümmelt wurden, reagierte die Ansar Allah mit einer Flut von Vergeltungsangriffen.

Einige jemenitische Beamte haben sogar angedeutet, dass zwei U.S. Navy Seals, die nach Angaben der US-Regierung beim Entern eines Bootes, das Waffen in den Jemen schmuggelte, ertranken, tatsächlich im Kampf getötet wurden. Es ist nicht bekannt, ob die Soldaten bei Angriffen durch ballistische Raketen oder Drohnen der Ansar Allah oder bei einer fehlgeschlagenen Kommandoaktion ums Leben kamen, wie die USA behaupten, aber klar ist, dass die USA ihre Verluste vertuschen und die Informationen über den Tod der Seals stark politisiert wurden.

Tatsächlich sind viele Details über die Feindseligkeiten zwischen den USA und Ansar Allah in einen dichten Kriegsnebel gehüllt, und es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Sicher ist, dass Ansar Allah den US-Militärschiffen direkten materiellen Schaden zugefügt und zahlreiche Angriffe mit hoch entwickelten Raketen und Drohnen durchgeführt hat. Nach jedem dieser Angriffe wurde eine Erklärung abgegeben, in der die Ansar Allah ihr Recht bekräftigte, Rache für die bei amerikanischen und britischen Bombenangriffen Getöteten zu nehmen.

Am 31. Januar gab die Ansar Allah bekannt, dass der amerikanische Zerstörer USS Gravely von mehreren Anti-Schiffs-Raketen getroffen wurde. Im Anschluss an den Angriff gab das US Central Command (CENTCOM) bekannt, dass die Gravely einen fortschrittlichen Anti-Schiffs-Marschflugkörper abgeschossen habe. Später wurde bekannt, dass der fragliche Zerstörer und andere westliche Militäreinrichtungen in dem Gebiet den Flugkörper nicht abfangen konnten, bis er nur noch „vier Sekunden vom Einschlag in das US-Kriegsschiff entfernt“ war.

Am 25. Januar erklärte die Ansar Allah, sie sei im Golf von Aden und Bab al-Mandab zwei Stunden lang mit amerikanischen Zerstörern zusammengestoßen. Ein Schiff der US-Marine wurde nach einem gescheiterten Abfangversuch direkt getroffen, so Ansar Allah, die ihre Fähigkeiten seit 2014 verbessert haben, nachdem eine gescheiterte, von den USA und den Saudis geführte Bombenkampagne das Land in Schutt und Asche gelegt hatte.

Dieses undatierte Foto, das von CENTCOM veröffentlicht wurde, zeigt das Schiff, das von US Navy Seals in der Nähe von Jemen geentert wurde, während einer Razzia, bei der zwei Soldaten vermisst wurden

Herstellung von Einverständnis

Obwohl Präsident Joe Biden wiederholt beteuert hat, dass die Vereinigten Staaten den Krieg im Nahen Osten nicht ausweiten wollen, tragen die Aktionen des US-Militärs zweifellos dazu bei, die Lage am Roten Meer zu verschärfen. Nach den amerikanischen Luftangriffen auf Hodeida am Donnerstag – zum neunten Mal allein an diesem Tag – erklärte der Sprecher der Ansar Allah Armed Forces, Brigadier Yahya Saree, dass die Gruppe als Reaktion auf die wiederholte Aggression der USA und Großbritanniens „weitere Maßnahmen“ im Rahmen ihres legitimen Rechts auf Selbstverteidigung ergreifen werde. In derselben Erklärung gab Saree bekannt, dass das unter der Flagge von Barbados fahrende britische Massengutfrachtschiff LYCAVITOS während seiner Fahrt im Golf von Aden von Marineraketen beschossen wurde, was Fragen über den tatsächlichen Abschreckungsfaktor des amerikanischen Eskalationskurses aufwirft.

Zuvor hatte der Anführer der Ansar Allah, Abdul-Malik al-Houthi, der Anführer der Revolution, die 2014 die von den USA unterstützte jemenitische Regierung stürzte, bekräftigt, dass sich jede Eskalation seitens der Ansar Allah gegen Israel und die Aggression der USA und Großbritanniens richten würde und nicht gegen die Interessen der westlichen Bevölkerung. Damit reagierte sie auf in den Medien kolportierte Behauptungen, Ansar Allah könne ein Netzwerk von Unterwasser-Internetkabeln sabotieren, das durch das Rote Meer verläuft. „Wir haben nicht vor, Unterwasserkabel anzugreifen, und wir haben auch nicht die Absicht, dies zu tun. Was in den Medien berichtet wird, ist eine Lüge, die darauf abzielt, unsere humanitäre Position zum Krieg gegen Gaza zu verzerren“, sagte er. Viele westliche Medien verbreiteten diese Behauptung und schürten damit Ängste um die Sicherheit der Infrastruktur, die für das Funktionieren des westlichen Internets und die Übermittlung von Finanzdaten von entscheidender Bedeutung ist. Der Jemen ist strategisch günstig gelegen, da in seiner Nähe Internetleitungen verlaufen, die ganze Kontinente miteinander verbinden.

Die Luftangriffe und die Behauptung, dass der Internetzugang abgeschnitten werden könnte, sind nach Angaben der Regierung in Sana’a nur die Spitze des Eisbergs der Eskalation. Informationsminister Daifallah al-Shami gab am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt, dass er Informationen hat, wonach die VAE in Zusammenarbeit mit Al-Qaida und ISIS versuchen, Agenten verschiedener ausländischer Nationalitäten zu rekrutieren, um Schiffe im Roten Meer und im Arabischen Meer anzugreifen, um die von Ansar Allah zur Unterstützung des Gazastreifens durchgeführten Operationen zu verwirren und zu verfälschen. Nach Angaben von al-Shami wird diese Aktion von den USA unterstützt.

„Wir werden Gaza nicht aufgeben“

Im Gegensatz zu der in den westlichen Medien verbreiteten Meinung, die Blockade des Roten Meeres durch die Ansar Allah habe nichts mit dem anhaltenden Völkermord im Gazastreifen zu tun, macht ein Blick auf die Ziele der Angriffe der Ansar Allah deren Beweggründe deutlich. Am 19. Oktober feuerte Ansar Allah Drohnen und Raketen auf den israelischen Südhafen Eliat ab. Mitte November beschlagnahmten die Seestreitkräfte ein israelisches Schiff auf dem Weg ins besetzte Palästina. Kurz darauf kündigte Ansar Allah öffentlich an, dass das mit Israel in Verbindung stehende Schiff nicht durch die Straße von Baba al-Mandab fahren dürfe. Später kündigten sie an, dass sich das Durchfahrtsverbot auf alle Schiffe erstrecken würde, die versuchen, den Hafen von Eliat zu erreichen. Alle diese Maßnahmen dienten einem einzigen, wiederholt erklärten Ziel: Israel sollte unter Druck gesetzt werden, seinen Krieg gegen den Gazastreifen einzustellen und die Einfuhr von Lebensmitteln und Wasser in den belagerten Streifen zu ermöglichen.

Mit sichtbarer Traurigkeit und Wut zählte Abdul-Malik al-Houthi am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede die Gründe auf, die den Jemen dazu bewegen, seine Operationen fortzusetzen, um die internationale Schifffahrt zur Unterstützung Israels im Roten Meer zu verhindern: das fortgesetzte Massentöten der Bevölkerung des Gazastreifens, die erneute Unterstützung Israels durch die USA, auch mit tödlichen Waffen, und der Einsatz international geächteter Waffen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza, darunter weißer Phosphor.

Al-Houthi sagte, dass „die Vergeltungsschläge des jemenitischen Militärs im Roten Meer sich als wirksam erwiesen haben, da sie zur fast vollständigen Schließung des Hafens von Umm al-Rashrash (der Name von Eliat, bevor Israel es annektierte) führten und alle Lebensmittel-Lieferketten nach Israel, die durch das Rote Meer und Bab al-Mandab liefen, um 70 % gestoppt wurden und die Preise auf dem israelischen Markt um 30-50 % stiegen, nachdem die Schiffe gezwungen waren, ihren Kurs durch das Kap der Guten Hoffnung zu ändern.“ Israel sei einer der größten Nutznießer des Seehandels, mit Importen im Jahr 2022 im Wert von 133 Milliarden Dollar „dank des Roten Meeres“.

In Bezug auf diejenigen, die die Machbarkeit der Position von Ansar Allah in Frage stellen, sagte Al-Houthi, dass „die jemenitischen Operationen Auswirkungen auf die Schiffsversicherungen haben“ und dass sich die Versicherer nun weigern, Schiffe zu versichern, die die Häfen des besetzten Palästina anlaufen. „Und nicht nur das“, fügte er hinzu, „die Versicherungsgesellschaften verlangen von israelischen und amerikanischen Schiffen zusätzliche Beträge von bis zu 50 %.“

„Unsere Operationen auf See haben dazu geführt, dass Israels Gesamteinfuhren von Produkten in den letzten Monaten um 25 % zurückgegangen sind“, sagte Al-Houthi. „Das israelische Ministerium für Wirtschaft und Industrie hat zugegeben, dass die Operationen auf dem Roten Meer seine Handelsbeziehungen mit 14 Ländern beeinträchtigt haben.“

Inmitten von Eskalationsdrohungen und sogar Gerüchten über eine vom Westen angeführte Bodeninvasion im Jemen hat die Ansar Allah ihr Engagement für ihre Mission bekräftigt. Mobilisierung, militärische Ausbildung, Demonstrationen und andere Aktivitäten werden so lange fortgesetzt, wie die Aggression gegen den Gazastreifen andauert, bekräftigte die Organisation und erklärte, dass die Operationen auf See so lange fortgesetzt werden, bis Israel „die Lieferung von Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern sowie die Lieferung von Grundbedürfnissen nach Gaza zulässt“. „Die USA und Großbritannien werden ihre Ziele nicht durch eine Aggression gegen unser Land erreichen, und die einzige Lösung besteht darin, die Aggression zu stoppen und die Menschen im Gazastreifen mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen“, versprach Al-Houthi.