Wie man eine Pandemie in 4 einfachen Schritten vortäuscht

Von Patricia Harrity

Wie man in 4 einfachen Schritten eine Pandemie vortäuscht. „Ein Meisterkurs des Showman des Verteidigungsministeriums, James Giordano“ von Sasha Latypova.

Wer glaubt noch, dass Covid eine echte virale Pandemie war? Oder gar eine Epidemie? Herzlich willkommen! Wir urteilen nicht! Eigentlich schon – Sie sind ein Idiot, wenn Sie nach 4 Jahren dieser Scharade immer noch glauben, dass das eine Epidemie war.

Die Daten sind eindeutig, dass es keine gab. Die US-Regierung/Trump hat aufgrund von etwa 40 Fällen in China einen „öffentlichen Gesundheitsnotstand“ ausgerufen, ohne dass es nennenswerte Beweise für echte Krankheiten oder wirtschaftliche Auswirkungen gab. Die Gouverneure der Bundesstaaten haben aufgrund von nichts einen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

In Ohio waren es 3 Fälle von Kuhpest, die zur Grundlage für die Schließung des gesamten Bundesstaates wurden. Das liegt daran, dass für die Ausrufung eines gesundheitlichen Notstands laut Gesetz keine Beweise für das Bestehen eines Notstands erforderlich sind. Die Meinung eines nicht gewählten Bürokraten ist alles, was nötig ist.

Die US-Regierung stellte dann massive Mittel zur Verfügung, um mit gefälschten PCR-Etiketten „Covid“-Fälle zu kennzeichnen und Menschen in Krankenhäusern mit Remdesivir+Ventil-Protokollen zu ermorden, während eine frühzeitige wirksame Behandlung verweigert wurde, sowie um mit gefälschten PCR-Etiketten Covid-Ursachen für alles Mögliche zuzuordnen, einschließlich Todesfälle in Kraftfahrzeugen und Morde mit Schusswaffen.

Coquin de Chien John Beaudoin ist eine großartige Quelle, um mehr über diese als „Pandemie“ bezeichnete Betrugs- und Mordaktion zu erfahren, und wenn Sie seinen Stack noch nicht abonniert haben, empfehle ich Ihnen, dies zu tun.

Pandemien gibt es überhaupt nicht. Sie sind in der Natur nicht möglich. Wären sie möglich, wären wir nicht hier. An dieser Stelle werde ich gefragt – aber die Pest! Die Pocken! Die Cholera! Die Antwort lautet: Das sind Krankheiten, die mit mangelnden sanitären Einrichtungen, Überfüllung, Ratten- und Flohbefall sowie der Verschmutzung des Trinkwassers durch menschliche und tierische Abfälle zusammenhängen. Sobald diese Probleme angegangen werden, gibt es keine Epidemien mehr. Und diese Krankheiten haben ohnehin nie globale Pandemien verursacht. Auch die „Spanische Grippe“ war eine gefälschte Pandemie, ein Narrativ, das wahrscheinlich erst Jahrzehnte später erfunden wurde.

Pandemien sind auch nicht durch die „Wissenschaft“ und die so genannte Gain-of-Function-Forschung möglich, die meist auf lächerliche Versuche softwaregestützter Zauberei hinausläuft, bei der Chemikalien mit buchstäblicher Scheiße vermischt werden, wie ich in meinem vorherigen Artikel erörtert habe. Ja, giftige Chemikalien und Scheiße können Vergiftungen verursachen, aber das verbreitet sich nicht von selbst. Natürlich sollten diese Labors geschlossen werden, denn sie sind Geldverschwendung und stellen ein lokales Gesundheitsrisiko dar (vor allem für diejenigen, die in diesen Labors arbeiten).

Vielen Dank an Meryl Nass für den Hinweis auf diese wichtigen Daten, die in der Zeitschrift Lancet veröffentlicht wurden:

Ich glaube, der Lancet hat versucht, das Gegenteil von dem zu sagen, was er tatsächlich gesagt hat. In der Studie wurden 51 beängstigende „Entweichungen“ von Krankheitserregern aus Labors weltweit (hauptsächlich in Nordamerika und China) festgestellt. Darüber hinaus sammelt die CDC Berichte über etwa 200 solcher „Entweichungen“ pro Jahr in den USA (die Lancet-Studie ist also eine starke Unterschätzung dieser potenziell apokalyptischen Ereignisse). So viele gefährliche Entweichungen von gefährlichen Krankheitserregern pro Jahr! Eigentlich müssten wir jede Woche eine Katastrophe erleben, die das Ende der Welt bedeutet, oder?

Lancet sagt, dass es zu nichts dergleichen kam… Es gab 8 Todesfälle (schlimm und tragisch, und bei den Laborarbeitern selbst) und viele „Expositionen“ (ein imaginäres Konzept im öffentlichen Gesundheitswesen, um zu rechtfertigen, dass politische Dissidenten und andere beliebige Menschen in Quarantänelager gesteckt werden). Es gab einen Vorfall in China, bei dem sich 10 000 Menschen mit Bakterien infizierten. OK, das ist auch schlimm, aber hat China den Laden dicht gemacht? Haben Europa und die USA alle Flüge aus China geschlossen? Wie kommt es, dass bei einem so großen „Ausbruch“ nichts mit dem Flugzeug transportiert wurde und die halbe Welt getötet wurde? Ich meine, bei Covid-19 hat die ganze Welt nach 40 Fällen oder so dicht gemacht!

Warum werden Pandemien nur auf Befehl der WHO ausgelöst, obwohl es scheinbar viele Möglichkeiten für undichte Stellen im Labor gibt? Und erst, nachdem alle Schlüsselländer genau diese Pandemien mehrfach in Tischübungen geübt haben?

Alle bisherigen Pandemien wurden von der militärisch-industriellen globalistischen Kabale (mit zahlreichen wissenden und unwissenden Teilnehmern) gefälscht:

Tut mir leid, RFK Jr., trotz Ihres Wunsches, einen Mittelweg zu finden, indem Sie eine Lüge mit einer mehrheitlich wahrheitsgemäßen Aussage verbinden, wurde die Covid-„Pandemie“ ebenfalls gefälscht, wobei dasselbe grundlegende Drehbuch, dieselben Schauspieler und dieselbe Finanzierung verwendet wurden. (Siehe Video hier)



Was ist das Pandemie-Drehbuch?

Lassen Sie es uns aus dem Mund des Pferdes hören. Hier ist ein Showman des Verteidigungsministeriums, James Giordano. Er ist kein echter Wissenschaftler, sein Geschäft ist es, Clickbait-Wissenschaftspropaganda zu verbreiten. In diesem Vortrag erklärt er in einem Video aus dem Jahr 2017 „Neurotechnology in National Defense“, wie man in vier einfachen Schritten Pandemien vortäuscht:

Schritt 1: Vergiftung einiger weniger Menschen an einigen wenigen geografischen Orten („Sentinel-Fälle“) mit einer Droge (chemisches Toxin oder Biotoxin), die „hochgradig krankhafte“ Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem (ZNS) hat. (Ich sagte doch, dass „Covid“ ein synthetisches Gift ist, oder?)

Schritt 2: So tun, als wäre es „ein Käfer, ein mit CRISPR Cas9 modifizierter Virus“ (was James hier meint, ist – „Hoppla, vergiss, was ich dir gerade vor 45 Sekunden über ein DROGEN gesagt habe. Ich meine wirklich einen biotechnisch veränderten GOF-Virus!!!“)

Schritt 3: Nutzen Sie den „RICHIGEN FEHLER“ – das Internet! Verbreiten Sie in den sozialen Medien, dass jeder mit einem „hochgradig tödlichen Erreger“ infiziert ist, der „asymptomatische, prodromale Auswirkungen“ hat – Angst, Schlaflosigkeit und Sorgen. Wenn Sie sich Sorgen machen – das sind die Anzeichen dafür, dass Sie eine „tödliche asymptomatische Infektion“ haben. M-kay. Das bedeutet, dass die Studenten in einer Garage irgendwo die Biowaffe freigesetzt haben. Oder sie ist aus der BSL4-Anlage in Wuhan „ausgetreten“ (das klingt beängstigender, nicht wahr?) und hat Sie bis nach Iowa erreicht. Glaube!!!

Schritt 4: Alle Hypochonder und „Besorgten“ rennen zu ihren Ärzten und überfluten die Notaufnahmen der Krankenhäuser, juhu! Jetzt können wir sie mit dem gefälschten PCR-Remdesivir-Ventilator-Protokoll erwischen! und es „Covid“ nennen!

PS. Für zusätzlichen Spaß spielen Sie ein Spiel mit verwirrenden Nachrichten und Leugnung mit CDC. Erklärt dies Faucis Kehrtwende bei den Masken zu Beginn des Jahres 2020 – darauf können Sie wetten!

Es gibt einen „Schritt 0“, der erforderlich ist, damit dieser Plan wirklich funktioniert – das ist eine ständige Gehirnwäsche der Massen, die ihre Gehirne so programmiert, dass sie auf einige wichtige Auslösewörter in einer vorhersehbaren Weise reagieren. Hier ist ein solches Beispiel („Blacklist“, 2014):

Ich glaube, der 5. Reiter heißt „ScienceMAD“ und reitet auf einer Chimäre, etwa so:

Lassen Sie uns nun von einem echten Praktiker hören. Hier ist der berühmte Indiana Jones namens Michael Callahan, der CIA-Agent mit der Tarnung „Arzt für Infektionskrankheiten“, der seinen Job sehr deutlich erklärt. Sein Job ist es nämlich, Prophezeiungen darüber zu machen, welche Viren mit Pandemiepotenzial „unweigerlich auftauchen werden“ (augenzwinkernd) und dann fast sofort „Impfstoffe“ dafür herzustellen. Ich denke, es ist klar, dass auch er kein echter Wissenschaftler ist, sondern eine Art „Prophet“.

Great video showcasing Dr. Robert Malone's CIA agent friend Dr. Michael Callahan's role during the coronavirus pandemic along with his work on the Prophecy program during his time at DARPA. Michael also shares a nice little conflict of interest of his at the end. #plandemic… pic.twitter.com/iwiOEUwxed — Andy Dybala (@LivewithAndy) September 13, 2023

In einem verwandten Beitrag habe ich einen anderen Kabalen-Darsteller besprochen, der ebenfalls vorgibt, ein Arzt für Infektionskrankheiten zu sein – Oberst Matt Hepburn, der auf der TED-Konferenz predigte:

Dieses Geschäft ist so lukrativ, dass sie es langsam leid sind, sich Namen für ihre gefälschten „neuartigen Viren“ und gefälschten Pandemien auszudenken, und einfach zu „Krankheit X“ hier und hier wechseln. Oh, und sehen Sie sich das an – ein neuer Gesetzentwurf im Kongress:

Ich bin es auch leid, immer wieder darauf hinzuweisen, wie dumm es ist, lebenswichtige Pandemien „vorherzusagen“, vor allem wenn sie „unbekannter, aber tödlicher Natur“ sind, deshalb verweise ich Sie auf diesen guten Artikel, der diesen Unsinn erklärt.

Meine eigene Einschätzung dessen, was Krankheit X bedeutet: Die Kabale hat chemische, biologische, radiologische und nukleare Waffen (ja, CBRN-Waffen, alle) in zunehmendem Umfang und in immer größerer Vielfalt gegen die Bevölkerung eingesetzt und plant dies auch weiterhin. Dies sind international verbotene Aktivitäten, die von den Kriminellen in der US-Regierung und anderen Regierungen durchgeführt werden, indem sie sie in „Gesundheitsereignisse“ und „Vorsorge“ umbenennen. Ist das gefährlich? Ja, genau wie jeder terroristische Akt. Aber wir können uns wirklich auf ihre „Vorbereitung“ vorbereiten, indem wir ihre falschen Angstgeschichten von mutierendem, unsichtbarem, sich selbst ausbreitendem Schwachsinn zerstreuen und wachsam bleiben, den gesunden Menschenverstand nutzen, uns nicht auf ihre mörderische „Gesundheitsvorsorge“ verlassen und einander helfen.

Quelle und ursprünglich veröffentlicht auf Sasha Latypova Substack. https://substack.com/@sashalatypova

Sasha sagt: „Ich konnte keine professionelle Künstlerin werden, also wurde ich Führungskraft in der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten. Wenn Sie an meiner Kunst interessiert sind, besuchen Sie sashalatypova.com„.