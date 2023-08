Atmen nicht vergessen

Viele Jahre lang habe ich den Weg von Wim Hof verfolgt, der mich immer wieder daran erinnert hat, wie wichtig es ist, die Atmung zu einer öffentlichen Priorität zu machen. Wenn Sie nicht wissen, wer Wim Hof ist, schauen Sie mal rein:

Heute werden wir ständig mit Informationen bombardiert, die uns „atemlos“ machen. Die Ironie dabei ist, dass wir unseren Verstand und unsere Gedanken nicht direkt kontrollieren können. Nur durch eine tiefe und richtige Atmung können wir unseren Geist unterwerfen und unsere Gedanken indirekt kontrollieren.

Wir kontrollieren weder unsere Gedanken noch unsere Atmung besonders gut, aber dieser Trend zur Hyperventilation1 verursacht nicht nur Stress, sondern führt auch zu vielen Krankheiten, die sowohl unsere körperliche als auch unsere geistige Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinträchtigen:

Die Website berichtet über intensive medizinische Studien, darunter auch über die Umschulung der Atmung mit der Buteyko-Atmungsmethode, die nach Dr. Buteykos Vorlesung von 1969 an der Moskauer Staatsuniversität auch heute noch aktiv gelehrt wird.

Aber nicht nur die Hyperventilation ist ein besorgniserregender Trend. Der Sauerstoffgehalt in unserer Atmosphäre selbst sinkt2:

Es ist also an der Zeit, sich an unsere Anpassungsfähigkeit zu erinnern und damit auch unsere Atmung neu anzupassen.

Der Weltrekord im Atemanhalten beim Freitauchen liegt bei 24 Minuten. Das klingt zwar extrem, aber wir haben diese Fähigkeit in unserer DNA verankert. Man nennt das den Tauchreflex der Säugetiere. Wale, Hunde und Menschen haben ihn. Wir benutzen ihn nur nicht.

Als der Film „Avatar: Der Weg des Wassers“ in die Kinos kam, fragten sich viele Menschen, wie Kate Winslet 7 Minuten lang unter Wasser die Luft anhalten konnte.

Daran ist nichts Abstraktes, kein Hokuspokus, aber eines ist sicher: Wenn du deinen Atem stärkst, stärkst du deinen Geist, stärkst du deinen Körper.

Hyperventilieren Sie also nicht, sondern denken Sie ans Atmen:

Was kann ich tun, um einfach mehr Sauerstoff in meinen Körper zu bekommen?

Neben der bereits erwähnten Atemschulung mit z.B. der Buteyko-Methode, durch Pranayamas (Yoga), Chi Gong, Meditation etc. – gibt es vielleicht noch einige andere, recht einfache und doch hochwirksame Möglichkeiten, schnell und mühelos mehr Sauerstoff in unseren Körper zu bekommen.

Die folgenden drei Methoden wende ich regelmäßig an:

Mein Favorit ist die Major-Autohämotherapie (MAH), bei der Ihnen Blut entnommen und mit medizinischem Ozon vermischt wird, woraufhin das Blut mit dem Ozon reagiert und seine Farbe eher in Richtung rosa-rot verändert. Die Mischung wird dann in Ihre Venen zurückgetropft. Dies ist eine bekannte, anerkannte und sichere Therapie. Wenn Sie es nicht mögen, dass Ihnen Blut aus den Venen entnommen wird oder Sie für diese Prozedur einen Arzt aufsuchen müssen, gibt es eine großartige Alternative: die rektale Insufflation, die einfach, billig und sicher in den eigenen vier Wänden durchgeführt werden kann. Wenn Sie wissen möchten, welche Methode ich dafür verwende, kontaktieren Sie mich bitte und ich gebe Ihnen gerne Auskunft. In der Zwischenzeit ist „The Crazy Ozone Lady“ ein guter Ort, um Ihre eigene Ozonreise zu beginnen.

Eine andere (weniger konventionelle) Methode ist die Einnahme von CDS-Tropfen (Chlordioxidlösung), die in Wasser gemischt werden. Sie sind sehr leicht zu beschaffen, da die Komponenten normalerweise in der Wasseraufbereitung verwendet werden. Die Kosten sind relativ niedrig, aber auch die Qualität ist unterschiedlich. Man kann es leicht zu Hause herstellen – wenn Sie wissen möchten, wie ich es mache, kontaktieren Sie mich, da ich zwei verschiedene Formen der Elektrolyse verwende, anstatt die Chemikalien selbst zu mischen. Der wichtigste Punkt hier ist, keine Angst zu haben, denn wenn Sie neu bei CDS sind und den Mainstream-Suchergebnissen im Internet folgen, werden Sie wahrscheinlich weglaufen. Wenn Sie jedoch etwas Zeit investieren, um dieses Thema wirklich zu erforschen und die wissenschaftlichen Entwicklungen in der „Biophysik“ im Zusammenhang zu sehen, werden Sie sicherlich für den Rest Ihres Lebens davon profitieren. Ein guter Ausgangspunkt ist die Website von Comusav.

Ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem Namen „Cell Food“ wird stark beworben als „natürliche Versorgung des Körpers mit den höchsten Mengen an Sauerstoff und Wasserstoff“ unter Verwendung einer geschützten Formulierung eines superenergetisierten Mineralkonzentrats. Ich befinde mich noch im Anfangsstadium der Erprobung dieser Lösung zur Erhöhung des Gesamtsauerstoffgehalts in meinem Körper, habe aber bisher gute Erfahrungen mit der Dunkelfeldmikroskopie gemacht, bei der der Sauerstoffgehalt meiner Blutzellen vor und nach der Einnahme dieses Nahrungsergänzungsmittels analysiert wurde. Ich werde diesen Beitrag aktualisieren, sobald ich mehr wissenschaftliche Ergebnisse habe, aber ich wollte diese Information nicht auslassen, da viele Menschen ebenfalls gute Erfahrungen mit dieser Lösung gemacht haben.

Bitte beachten Sie: Ich bin kein Arzt oder qualifizierter Gesundheitsexperte, daher ist keine dieser Angaben als tatsächliche Empfehlung zu verstehen. Ich teile nur mit, womit ich und meine Freunde persönlich wiederholt Erfolg hatten und was mir meiner Meinung nach hilft, den Sauerstoffgehalt in meinem Körper in einer Zeit zu erhöhen, in der der globale Sauerstoffgehalt sinkt. Teilen heißt kümmern, und obwohl ich keine finanzielle Verbindung zu den angegebenen Links oder Kontakten habe, folgen Sie ihnen auf eigenes Risiko und eigene Belohnung.

Wenn Sie andere Ideen haben, die ich übersehen habe, würde ich gerne von Ihnen lernen.

Mit freundlichen Grüßen,

Toby