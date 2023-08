Eine ernste Situation in Westafrika – braut sich ein neuer Krieg zusammen?

Larry Johnson

Der Staatsstreich von letzter Woche in Niger verleitet Europa und die Vereinigten Staaten dazu, von ihrer Forderung abzurücken, dass die auf Regeln basierende internationale Ordnung verlangt, dass kein Land in ein anderes Land einmarschiert, es sei denn, es wird von diesem Land angegriffen. (Natürlich hat der Westen diese „Regel“ im Irak, in Afghanistan, Libyen und auf dem Balkan ignoriert, aber Konsequenz ist nicht die Stärke von Washington, London oder Paris). Bisher war die Heuchelei des Westens unterdrückt, da man die „illegale“ russische Invasion in der Ukraine verurteilt hat. Das wird sich nun ändern. Im Gegensatz zu Russland, das neun Jahre lang zusah, wie die Ukraine ihre russischsprachigen Ukrainer beschoss und ermordete, hat Niger keine amerikanischen oder europäischen Bürger angegriffen. Nein. Es hat lediglich den kühnen Schritt gewagt, die Kontrolle über das in Niger abgebaute Uran zu übernehmen. Wir können doch nicht zulassen, dass die Sklaven auf den Plantagen des Westens hochmütig werden und anfangen, so zu tun als hätten sie irgendwelche Rechte, oder?

Die Reaktion des Westens ist vorhersehbar: Weiße Ausländer werden evakuiert, während die Vereinigten Staaten und Frankreich Berichten zufolge eine Militäroperation vorbereiten, um die Putschisten zu entthronen. Um dem Ganzen noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, haben Nigers neue Militärführer Berichten zufolge eine US-Militärbasis geschlossen, auf der sich eine Drohnenflotte befindet. Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) mit Nigeria an der Spitze hat sich auf die Seite des Westens geschlagen. ECOWAS droht mit militärischen Maßnahmen gegen Niger, das ebenfalls Mitglied der ECOWAS ist.

Das kommt bei der neuen Militärführung in Niger nicht gut an:

Rebellenführer: Niger wird sich dem Druck nicht beugen und Bazum nicht wieder als Präsident einsetzen

Abdurrahman Tchiani sagte auch, dass niemand die französischen Staatsbürger in der Republik bedroht, es gibt keinen Grund für ihre Evakuierung

Der Niger wird sich dem internationalen Druck nicht beugen. Die Militärs, die die Macht im Land übernommen haben, werden Mohamed Bazum nicht als Präsident des Landes wieder einsetzen. Dies erklärte der Vorsitzende des Nationalen Rates zur Rettung des Vaterlandes, General Abdurakhman Tchiani, der von den Rebellen zum Staatsoberhaupt ernannt wurde, am Mittwoch im nationalen Fernsehen.

Niger werde sich nicht dem regionalen und internationalen Druck beugen, Präsident Bazum wieder einzusetzen, zitiert ihn Reuters.

Tchiani wies auch darauf hin, dass niemand in Niger französische Staatsbürger bedroht und es keinen Grund für ihre Evakuierung gibt. „Die Franzosen haben keinen objektiven Grund, Niger zu verlassen“, zitiert ihn Agence France Presse. „Französische Staatsbürger sind in Niger nie bedroht worden.“

Frankreich hat am 1. August mit der Evakuierung seiner Bürger aus Niger begonnen. 600 der 1.200 in der Botschaft des afrikanischen Landes registrierten Franzosen haben nach Angaben der Behörden den Wunsch geäußert, nach Hause zurückzukehren. Diesem Beispiel werden etwa 800 Bürger aus Belgien, Deutschland, Griechenland, Dänemark, Luxemburg und anderen Ländern folgen.

Niger ist nicht allein, zumindest was die rhetorische Unterstützung angeht: Guinea, Mali und Burkina Faso (ebenfalls ECOWAS-Mitglieder) warnen, dass jeder Angriff auf Niger als Angriff auf sie selbst gewertet wird. Es wird interessant sein, zu sehen, wie sich Russland, China und Indien in diesem sich anbahnenden Flächenbrand verhalten werden.

Die Abhängigkeit Europas – insbesondere Frankreichs – von Nigers Uran zwingt den Westen dazu, seine Maske als treuer Verteidiger der Demokratie abzulegen. Es geht nicht darum, die demokratische Herrschaft in Niger wiederherzustellen (so wie dieses Prinzip 2014 auf dem Maidan in der Ukraine über Bord geworfen wurde). Es geht um die Kontrolle einer wichtigen wirtschaftlichen Ressource, die Frankreich und der Rest Europas brauchen. Zum Teufel mit der Demokratie und dem Recht des nigrischen Volkes, seine Ressourcen zu kontrollieren; Frankreich ist darauf bedacht, seine Kontrolle über seine De-facto-Kolonie durchzusetzen.

Diejenigen, die darauf hoffen, dass Logik und Vernunft die Spannungen abkühlen und eine diplomatische Lösung herbeiführen, könnten genauso gut darauf hoffen, ein Mastodon zu fangen, das durch die nigrische Wüste trabt. Das wird nicht passieren. Dieser haarige Vorfahre der Elefanten ist längst ausgestorben. Werden wir das Aussterben der Fähigkeit Frankreichs erleben, seinen Knechten in Niger zu befehlen, das Uran herbeizuschaffen, und das auch noch bereitwillig?