Lasst sie Ungeziefer essen: Das WEF fordert den konzerngesteuerten Food Reset heraus

Colin Todhunter

Das vorherrschende globalisierte Agrarmodell basiert auf einer ungerechten Handelspolitik, der Hebelwirkung von Staatsschulden, der Vertreibung der Bevölkerung und der Enteignung von Land. Es fördert den Monokulturanbau von Rohstoffen und die Ernährungsunsicherheit sowie die Boden- und Umweltzerstörung.

Es ist verantwortlich für steigende Krankheitsraten, eine nährstoffarme Ernährung, eine Einschränkung der Auswahl an Nahrungspflanzen, Wasserknappheit, chemische Abwässer, eine zunehmende Verschuldung der Landwirte, die Untergrabung und Zerstörung lokaler Gemeinschaften und die Ausrottung der biologischen Vielfalt.

Das Modell beruht auf einem politischen Paradigma, das die Verstädterung, die globalen Märkte, lange Versorgungsketten, externe Betriebsmittel, stark verarbeitete Lebensmittel und die Abhängigkeit vom Markt (und von Konzernen) auf Kosten ländlicher Gemeinschaften, kleiner unabhängiger Unternehmen und kleinbäuerlicher Betriebe, lokaler Märkte, kurzer Versorgungsketten, betriebseigener Ressourcen, vielfältiger agrarökologischer Anbaumethoden, nährstoffreicher Ernährung und Ernährungssouveränität privilegiert.

Es ist klar, dass die Art und Weise, wie unsere Lebensmittel derzeit produziert und konsumiert werden, enorme ökologische, soziale und gesundheitliche Probleme mit sich bringt und dass ein Paradigmenwechsel erforderlich ist.

Einige Optimisten – oder Wunschdenker – könnten also auf echte Lösungen für die oben skizzierten Probleme und Herausforderungen während der zweiten Ausgabe des UN-Food Systems Summit (UNFSS) hoffen, der letzte Woche in Rom stattfand.

Der UNFSS hat behauptet, er wolle die neuesten evidenzbasierten, wissenschaftlichen Ansätze aus der ganzen Welt vorstellen, eine Reihe neuer Verpflichtungen durch Aktionsbündnisse auf den Weg bringen und neue Finanzmittel und Partnerschaften mobilisieren. Bei diesen Aktionsbündnissen geht es um die Umsetzung einer „Ernährungswende“, die nachhaltiger, effizienter und umweltfreundlicher ist.

Die UNFSS, die auf einer Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) beruht, wird jedoch unverhältnismäßig stark von Unternehmen beeinflusst, es mangelt ihr an Transparenz und Rechenschaftspflicht, und sie lenkt Energie und finanzielle Ressourcen von den wirklichen Lösungen ab, die zur Bewältigung der zahlreichen Hunger-, Umwelt- und Gesundheitskrisen erforderlich sind.

Einem kürzlich erschienenen Artikel auf der Website The Canary zufolge gehörten zu den wichtigsten Multi-Stakeholder-Initiativen (MSI), die auf dem Gipfel 2023 auftraten, das WEF, die Consultative Group on International Agricultural Research, EAT (EAT Forum, EAT Foundation und EAT-Lancet Commission on Sustainable Healthy Food Systems), der World Business Council on Sustainable Development und die Alliance for a Green Revolution in Africa.

Der globale Agrar- und Lebensmittelsektor, darunter Coca-Cola, Danone, Kelloggs, Nestlé, PepsiCo, Tyson Foods, Unilever, Bayer und Syngenta, war ebenso vertreten wie die niederländische Rabobank, die Mastercard Foundation, die Bill and Melinda Gates Foundation und die Rockefeller Foundation.

Im Rahmen seiner „strategischen Partnerschaft“ mit den Vereinten Nationen betrachtet das WEF die MSI als Schlüssel zur Verwirklichung seiner Vision eines „großen Neubeginns“ – in diesem Fall einer Ernährungswende. Das Gipfeltreffen umfasst eine mächtige Allianz globaler Konzerne, einflussreicher Stiftungen und reicher Länder, die versuchen, das Narrativ der „Transformation der Lebensmittelsysteme“ für sich zu vereinnahmen. Diese Interessen zielen darauf ab, eine größere Unternehmenskonzentration und einen größeren Einfluss der Agrarindustrie auf die öffentlichen Institutionen zu erreichen.

Hannah Sharland, die Autorin des Artikels in The Canary, schreibt:

„…die UNO gibt wissentlich genau den Konzernen, die die Zerstörung des Planeten sponsern, erste Plätze am Tisch. Es sind genau diese Konzerne, die bereits den Zustand der globalen Nahrungsmittelsysteme bestimmen.“

Sie kommt zu dem Schluss, dass die Lösungen für die aufkeimende weltweite Krise nicht in dem kapitalistischen System zu finden sind, das sie verursacht hat.

Während einer Pressekonferenz am 17. Juli 2023 betonten Vertreter der Autonomen Antwort des Volkes auf die UNFSS die dringenden, koordinierten Maßnahmen, die zur Bekämpfung des weltweiten Hungers erforderlich sind. Die Reaktion erfolgte in Form einer Erklärung von Vertretern von Bewegungen für Ernährungsgerechtigkeit, von Organisationen kleiner Lebensmittelproduzenten und von indigenen Völkern.

In der Erklärung wurde der Ansatz der Vereinten Nationen angeprangert. Saúl Vicente vom International Indian Treaty Council sagte, dass die Organisatoren des Gipfels ihr Unternehmens- und Industrieprojekt als „Transformation“ verkaufen wollten.

Die Bewegungen und Organisationen, die sich gegen den Gipfel aussprechen, fordern eine rasche Abkehr von konzerngesteuerten Industriemodellen hin zu biodiversen, agrarökologischen, gemeinschaftsgeführten Lebensmittelsystemen, die dem öffentlichen Interesse Vorrang vor der Gewinnerzielung einräumen. Dies bedeutet, dass die Rechte der Menschen auf Zugang und Kontrolle von Land und produktiven Ressourcen garantiert werden müssen und dass agrarökologische Produktion und bäuerliches Saatgut gefördert werden müssen.

In der Antwort auf den Gipfel heißt es weiter, dass die Agrarindustrie und die Lebensmittelkonzerne trotz der zunehmenden Erkenntnis, dass die industriellen Lebensmittelsysteme an so vielen Fronten versagen, weiterhin versuchen, ihre Kontrolle zu behalten. Sie setzen die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und andere Informations- und Kommunikationstechnologien ein, um eine neue Welle der Abhängigkeit oder Verdrängung von Landwirten, der Aneignung von Ressourcen, der Gewinnung von Reichtum und der Ausbeutung von Arbeitskräften zu fördern und die Lebensmittelsysteme in Richtung einer größeren Machtkonzentration und immer stärker globalisierter Wertschöpfungsketten umzustrukturieren.

Shalmali Guttal, von Focus on the Global South, sagt dazu:

„Menschen aus der ganzen Welt haben konkrete, wirksame Strategien vorgestellt: Ernährungssouveränität, Agrarökologie, Wiederbelebung der biologischen Vielfalt, territoriale Märkte und eine solidarische Wirtschaft. Die Beweise sind überwältigend – die Lösungen, die von kleinen Lebensmittelproduzenten und indigenen Völkern entwickelt wurden, ernähren nicht nur die Welt, sondern fördern auch geschlechtsspezifische, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit, die Stärkung der Jugend, die Rechte der Arbeitnehmer und eine echte Krisenresistenz.“

Guttal fragt: „Warum hören die politischen Entscheidungsträger nicht darauf und bieten keine angemessene Unterstützung?„

Das ist leicht zu beantworten. Die UNO hat sich mit dem WEF und rechenschaftslosen Agrar- und Datenriesen zusammengetan, die keine Zeit für demokratische Regierungsführung haben.

Ein neuer Bericht von FIAN International wurde parallel zur Erklärung der People’s Autonomous Response veröffentlicht. Der Bericht – Food Systems Transformation – In welche Richtung? – fordert eine dringende Überarbeitung der globalen Governance-Architektur für Lebensmittel, um eine Entscheidungsfindung zu gewährleisten, die dem öffentlichen Wohl und dem Recht auf Nahrung für alle Vorrang einräumt.

Sofia Monsalve, Generalsekretärin von FIAN International, sagt:

„Das Haupthindernis für wirksame Maßnahmen in Richtung widerstandsfähigerer, diversifizierter, lokalisierter und agrarökologischer Lebensmittelsysteme sind die wirtschaftlichen Interessen derjenigen, die von den von Unternehmen betriebenen industriellen Lebensmittelsystemen profitieren.“

Diese Interessen fördern den Multistakeholderismus: ein Prozess, bei dem Konzerne und ihre Tarnorganisationen und Armeen von Lobbyisten öffentliche Einrichtungen vereinnahmen, um im Namen der „Welternährung“ und der „Nachhaltigkeit“ in ihrem Namen zu handeln.

Ein Prozess, bei dem mächtige Privatinteressen das Sagen haben und die politischen Entscheidungsträger so lenken, dass sie die Bedürfnisse der Unternehmen befriedigen, während sie die starken Bedenken und Lösungen, die von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, kleinen Lebensmittelproduzenten und Arbeitnehmerorganisationen, indigenen Völkern sowie prominenten Wissenschaftlern vorgebracht werden, ausblenden.

Genau die Konzerne, die für die Probleme des herrschenden Lebensmittelsystems verantwortlich sind. Sie bieten mehr vom Gleichen an, diesmal verpackt in einer biosynthetischen, gentechnisch veränderten, wanzenfressenden, ökomodernistischen, pseudo-grünen Verpackung (siehe den Online-Artikel From net zero to glyphosate: agritech’s greenwashed corporate power grab“).

Während mehr als 800 Millionen Menschen unter dem derzeitigen Lebensmittelregime hungrig zu Bett gehen, hungern diese Konzerne und ihre reichen Investoren nach immer mehr Profit und Kontrolle. Das Wirtschaftssystem stellt sicher, dass sie nicht von Ernährungsgerechtigkeit oder irgendeiner Art von Gerechtigkeit angetrieben werden. Sie sind gezwungen, ihren Profit zu maximieren, nicht zuletzt, indem sie allen Aspekten der Natur und sozialen Praktiken einen wirtschaftlichen Marktwert zuweisen, sei es Wissen, Land, Daten, Wasser, Saatgut oder Systeme des Ressourcentauschs.

Indem sie geschickt (und zynisch) dafür gesorgt haben, dass die Bedürfnisse der globalen Märkte (d.h. die Bedürfnisse der Versorgungsketten der Konzerne und ihrer gewinnorientierten Strategien) gleichbedeutend mit den Bedürfnissen der modernen Landwirtschaft geworden sind, haben sich diese Konzerne bei den Entscheidungsträgern ein eigennütziges hegemoniales politisches Paradigma gesichert, das tief verankert ist.

Aus gutem Grund ruft die People’s Autonomous Response to the UNFSS zu einer Massenmobilisierung auf, um die Macht der Großkonzerne in Frage zu stellen:

„Diese Macht muss abgebaut werden, damit das Gemeinwohl Vorrang vor den Interessen der Unternehmen hat. Es ist an der Zeit, unsere Kämpfe zu verbinden und gemeinsam für eine bessere Welt zu kämpfen, die auf gegenseitigem Respekt, sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Harmonie mit unserer Mutter Erde beruht.“

Dies mag wie eine große Aufgabe erscheinen, vor allem angesichts der Finanzialisierung des Lebensmittel- und Landwirtschaftssektors, die sich im Einklang mit der neoliberalen Agenda und der allgemeinen Finanzialisierung der Weltwirtschaft entwickelt hat. Das bedeutet, dass extrem mächtige Firmen wie BlackRock – die Anteile an einer Reihe der größten Lebensmittel- und Agrarunternehmen der Welt halten – viel daran setzen, das bestehende System weiter zu festigen.

Doch die Hoffnung überwiegt. Im Jahr 2021 veröffentlichten die ETC Group und das International Panel of Experts on Sustainable Food Systems den Bericht A Long Food Movement: Transformation der Lebensmittelsysteme bis 2045. Darin werden Basisorganisationen, internationale Nichtregierungsorganisationen, Bauern- und Fischergruppen, Genossenschaften und Gewerkschaften aufgefordert, enger zusammenzuarbeiten, um Finanzströme und Lebensmittelsysteme von Grund auf zu verändern.

Die Hauptautorin des Berichts, Pat Mooney, sagt, die Zivilgesellschaft könne sich wehren und gesunde und gerechte agrarökologische Produktionssysteme entwickeln, kurze (gemeinschaftsbasierte) Versorgungsketten aufbauen und die Governance-Strukturen umstrukturieren und demokratisieren.