Das Alpha-Gal-Syndrom (AGS), eine durch Zecken übertragene Krankheit, die eine allergische Reaktion auf rotes Fleisch hervorruft, ist auf dem Vormarsch, und die von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte Forschung hat die Augenbrauen hochgezogen.

AGS wurde erstmals 2008 in Virginia gemeldet und hat in den vergangenen Jahren eine alarmierende Zunahme erfahren. Laut einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden seit 2010 schätzungsweise 450.000 Menschen in den USA positiv auf Alpha-Gal getestet.

Im Jahr 2021 stieg die Zahl der positiven AGS-Tests im Vergleich zu 2017 um 41,3 %, und die Tests auf Alpha-Gal erreichten in diesem Jahr mit 66.106 Personen ihren Höhepunkt.

Im selben Jahr kündigte die Bill & Melinda Gates Foundation einen bedeutenden Zuschuss in Höhe von 1.469.352 US-Dollar für die Erforschung von Rhipicephalus microplus („asiatische blaue Zecke“) an. Diese Zecke ist als Verursacher von AGS bekannt, wie aus einer Veröffentlichung in der Zeitschrift ImmunoTargets and Therapy der U.S. National Library of Medicine (NLM) hervorgeht.

Der Zuschuss ging an Oxitec Ltd, ein Biotechnologieunternehmen, das männliche Zecken gentechnisch so verändert hat, dass sie ein „selbstlimitierendes Gen“ tragen, und das beabsichtigt, die Zeckenpopulation zu kontrollieren, indem es diese gentechnisch veränderten Zecken freisetzt, damit sie sich in Gebieten mit hohem Befall mit wilden Weibchen paaren. Das Projekt von Oxitec zielte angeblich darauf ab, das weltweite Schädlingsproblem bei Rindern, einer wichtigen Quelle für rotes Fleisch, zu lösen.

Im Juni 2023, nachdem Oxitec eine hohe Wirksamkeit seiner Zeckenversuche gemeldet hatte, stellte die Gates-Stiftung weitere 4,8 Millionen Dollar zur Verfügung.

Die Verflechtung der Interessen von Gates mit dem Anstieg der AGS-Fälle wird jedoch kritisch hinterfragt. Gates hält Anteile an Pharmaunternehmen wie Pfizer Inc., die Antibiotika wie Doxycyclin herstellen, die häufig zur Behandlung von durch Zecken übertragenen Krankheiten wie Lyme-Borreliose eingesetzt werden. Ferner hat seine Stiftung 2017 mehr als eine Million Dollar an Ceres Nanosciences gespendet, ein Diagnostikunternehmen, das auf den Nachweis von Borreliose spezialisiert ist.

Im Lebensmittelsektor investiert Gates in großem Umfang in Unternehmen, die pflanzliches und im Labor gezüchtetes Fleisch herstellen. Er hat Firmen wie Upside Foods, Good Meat, Beyond Meat und Impossible Foods unterstützt, von denen einige vom US-Landwirtschaftsministerium für die Herstellung und den Verkauf von Fleischersatzprodukten zugelassen wurden.

Obwohl es keine eindeutigen Beweise für einen Zusammenhang zwischen Gates‘ Finanzierung der Zeckenforschung und dem Anstieg der AGS-Fälle gibt, haben der Zeitpunkt und die Komplexität seiner Interessen zu einem wachsenden Ruf nach mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht geführt.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Gates‘ Beteiligung an der Erforschung und Prävention von Krankheiten zu Kontroversen führt. Ähnliches geschah, als Gates sich auf Malaria konzentrierte, eine Krankheit, die in den Vereinigten Staaten jahrzehntelang bis zu den jüngsten Entwicklungen ausgerottet war.

Der letzte Malariaausbruch in den USA war 2003, als sieben Menschen in Palm Beach County an Malaria erkrankten, so die CDC. Im Jahr 2007 wandte sich die Bill & Melinda Gates Foundation der Malariaforschung zu, pumpte Hunderte Millionen Dollar in die Sache und erhöhte 2014 ihr Malaria-Budget um 30 Prozent.

Im Juli 2018 brachten GlaxoSmithKline (GSK) und Medicines for Malaria Venture (MMV) mit Krintafel (Tafenoquin) eine neue Behandlung für Plasmodium vivax Malaria auf den Markt. Es war die erste neue Behandlung für diese Krankheit seit mehr als sechs Jahrzehnten. Die Finanzierung durch die Gates-Stiftung war entscheidend für die Entwicklung des Medikaments, wie Forbes bestätigt. Die Stiftung investierte weiterhin in die Forschung zu Tafenoquin und unterstützte mehrere Studien, darunter einen Artikel in The Lancet, in dem die Leistung des Medikaments gelobt wurde.

Im Jahr 2019 unterstützte die Stiftung den „Injectable Artesunate Assessment Report“, der die Wirksamkeit des injizierbaren Malariaimpfstoffs Artesunat belegt.

Im September 2020 bewilligte die Gates-Stiftung der Firma Oxitec Ltd. mehr als 1,3 Millionen Dollar für „Feldversuche mit Stechmücken“, die von derselben Firma durchgeführt werden, die auch an der oben erwähnten Forschung mit gentechnisch veränderten Zecken beteiligt ist. Diese Versuche umfassten die Freisetzung gentechnisch veränderter Aedes aegypti-Mücken, die als Überträger von Krankheiten wie Malaria bekannt sind, in Florida und Texas nach der Genehmigung durch die EPA im März 2022.

Dieser Schritt löste Empörung bei den Anwohnern aus, die befürchteten, zu Versuchskaninchen für dieses „kriminelle“ Experiment gemacht zu werden, so Meagan Hull aus Florida. Stadtrat Mark Gregg verglich die GVO-Mücken mit „Frankenstein-Käfern“.

Im März 2023 kündigte FFF Enterprises, ein auf Impfstoffe spezialisiertes Unternehmen, an, den von Gates unterstützten Artesunat-Impfstoff in sein Sortiment aufzunehmen. Drei Monate später, im Juni 2023, gab die CDC eine Warnung über lokal erworbene Malariafälle in Florida und Texas heraus. Interessanterweise empfahl die von der Gates-Stiftung finanzierte CDC einen schnellen Zugang zum Artesunat-Impfstoff.

In der Entwicklung dieser Serie von Ereignissen im Kontext des Alpha-Gal-Syndroms und Malaria lassen sich Parallelen zwischen dem Zeitpunkt der Finanzierung durch die Gates-Stiftung und den nachfolgenden Krankheitsausbrüchen ziehen. Obwohl eine direkte Kausalität nicht bewiesen ist, hat der Zusammenhang zu Forderungen nach weiteren Untersuchungen und verstärkter Rechenschaftspflicht geführt. Die Transparenz dieser Zusammenhänge ist von größter Bedeutung, um die Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen und ethische Praktiken bei der Prävention und Behandlung von Krankheiten zu gewährleisten.