„Entkopplung“: Washingtons Plan, Chinas Wirtschaft in die Knie zu zwingen

Mike Whitney

Die Vereinigten Staaten haben sich auf eine mehrgleisige Strategie geeinigt, um die Entwicklung Chinas zu vereiteln und Amerikas führende Position in der Weltordnung zu bewahren. Der wirtschaftliche Teil des Plans wird als „Entkopplung“ bezeichnet und bezieht sich auf die selektive Sperrung des Zugangs Chinas zu kritischer Technologie (insbesondere zu fortschrittlichen Halbleitern). Die Strategie hat nahezu universelle Unterstützung unter den außenpolitischen Eliten Amerikas gefunden, die glauben, dass sofort Schritte unternommen werden müssen, um Chinas explosive technologische Entwicklung einzudämmen. Die Umsetzung eines Plans, der im Wesentlichen einen „digitalen Eisernen Vorhang“ zwischen China und dem Rest der Welt errichtet , birgt jedoch erhebliche Abwärtsrisiken. Sollte China mit aller Kraft auf die Aggression Washingtons reagieren, würden die Versorgungsleitungen stark unterbrochen, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren globalen Rezession erhöhen würde.

Es ist erwähnenswert, dass der Begriff „Entkopplung“ verschleiert, wie die Richtlinie funktionieren soll. Das Wort selbst bedeutet laut Cambridge Dictionary „eine Situation, in der zwei oder mehr Aktivitäten getrennt sind …“. Bedauerlicherweise ist Washingtons Entkopplungsstrategie kein Versuch, eine gütige „Trennung der Wege“ zu erreichen, sondern die wichtigste Technologie Chinas zu identifizieren Schwachstellen zu beseitigen, um der chinesischen Wirtschaft größtmöglichen Schaden zuzufügen. Mit anderen Worten: Die Entkopplung – wie sie in den Medien und in Think-Tank-Analysen dargestellt wird – ist größtenteils eine PR-Fälschung, die Washingtons Wirtschaftskrieg gegen China verschleiern soll. Hier ein paar Hintergrundinformationen zur Entkopplung aus einem Artikel von Michael Spence beim Council on Foreign Relations:

Im Laufe des letzten Jahres ist der Verlauf der chinesisch-amerikanischen Beziehungen unbestreitbar geworden: Die Vereinigten Staaten und China steuern auf eine erhebliche, wenn auch nicht vollständige Entkopplung zu. Weit davon entfernt, sich diesem Ergebnis zu widersetzen, scheinen beide Seiten mittlerweile akzeptiert zu haben, dass sich dies als weitgehend unkooperatives Spiel entfalten wird, und zwar so weit, dass sie es in ihre politischen Rahmenbedingungen einbetten. Aber was genau wird die Entkopplung mit sich bringen und welche Konsequenzen werden sie haben?

Auf amerikanischer Seite haben Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit zur Schaffung einer langen – und immer noch wachsenden – Liste von Beschränkungen für Technologieexporte nach und Investitionen in China sowie für andere Kanäle geführt, über die Technologie weltweit verbreitet wird. Um die Wirkung der Strategie zu verstärken, versuchen die USA – auch durch die Androhung von Sanktionen – sicherzustellen, dass sich andere Länder ihren Bemühungen anschließen …

Viele Menschen auf beiden Seiten der sogenannten „Gleichung des gegenseitigen Misstrauens“ wissen, dass die Entkopplung ein eindeutig suboptimaler und gefährlicher Weg ist. Aber sowohl in den USA als auch in China werden abweichende Stimmen entweder ignoriert oder unterdrückt, sei es durch politischen Druck oder völlige Unterdrückung.

Viele Schwellen- und Entwicklungsländer erkennen, dass eine fragmentierte Weltwirtschaft nicht in ihrem Interesse ist. Aber ihnen fehlt derzeit die Macht, die Anreize der Hauptakteure zu ändern … Das lässt keine offensichtlichen Abweichungen von der aktuellen Entwicklung zu. Die Zukunft liegt in teilweiser Entkopplung und Fragmentierung. Destruktive Entkopplung, Council on Foreign Relations

US-Stützpunkte umkreisen China

Obwohl ich mit vielem, was der Autor sagt, nicht einverstanden bin, teile ich seinen Fatalismus. Tatsächlich ist dies nicht nur die Richtung, in die wir uns derzeit bewegen, sondern es wird sich in den kommenden Monaten auch noch deutlich verschlechtern. Die Führungen beider politischer Parteien in den USA sind ebenso wie die außenpolitischen Eliten, die hinter den Kulissen agieren, voll und ganz der Entkopplung verpflichtet. Was wir sehen, ist die weit verbreitete Erkenntnis, dass die naiven Bemühungen, China in die westliche „regelbasierte Ordnung“ zu integrieren, völlig gescheitert sind, was zu einer dramatischen Kehrtwende in der Politik geführt hat, die stetig an Dynamik und Heftigkeit gewinnt. China hat bewiesen, dass es niemals ein Vasallenstaat in Uncle Sams weitläufigem Imperium werden wird. Die Chinesen blieben stets hartnäckig unabhängig und leiteten nur die Reformen ein, die zu ihrer politischen Ausrichtung passten, während sie alle Änderungen ablehnten, die die Parteiführung in Frage stellen könnten. In China ist es immer noch die Partei, die die Tagesordnung festlegt und das Staatsschiff steuert, nicht Washington und nicht die Eliten von Davos. Diese Erkenntnis hat zu einer völligen Neubewertung der Beziehungen zwischen den USA und China geführt, die unweigerlich zu Strategien führt, die darauf abzielen, China zu isolieren, einzukreisen und letztlich einzudämmen. Hier ein paar Hintergrundinformationen von Matt Sheehan vom Carnegie Endowment:

Anfang Oktober führte die US-Regierung umfassende neue Beschränkungen für Chinas Zugang zu fortschrittlichen Halbleitern und der zu ihrer Herstellung verwendeten Ausrüstung ein. Die Beschränkungen erfordern eine schwer zu bekommende Lizenz für den Verkauf fortschrittlicher Halbleiter an Unternehmen in China, wodurch dem Land weitgehend die Rechenleistung entzogen wird, die es benötigt, um künstliche Intelligenz (KI) in großem Maßstab zu trainieren. Die Regeln dehnen die Beschränkungen für Werkzeuge zur Chipherstellung auch noch weiter auf Branchen aus, die die Halbleiterlieferkette unterstützen, und schließen sowohl die US-Talente als auch die Komponenten aus, aus denen die Werkzeuge zur Herstellung der Chips bestehen. Zusammengenommen stellen diese Beschränkungen den bislang bedeutendsten Schritt der US-Regierung in ihrem Bestreben dar, die chinesischen Technologiekapazitäten zu untergraben .

Die neuen Beschränkungen versuchen auch, eine seit langem bestehende Debatte innerhalb der US-amerikanischen Technologiepolitik beizulegen. Diese Debatte konzentrierte sich auf einen scheinbaren Kompromiss zwischen zwei konkurrierenden Zielen: der heutigen Schädigung der chinesischen Fähigkeiten und der Aufrechterhaltung des amerikanischen Einflusses in der Zukunft. Mit den neuesten Regeln geht die US-Regierung davon aus, dass sie Chinas Fähigkeiten in der Halbleiterfertigung so stark untergraben kann, dass es keine Rolle spielt, wie motiviert oder finanziell gut die Bemühungen Chinas sind, eine eigene Halbleiterindustrie aufzubauen – das wird ihnen einfach nicht gelingen aufholen.

Ob die US-Regierung diese Wette gewinnt, wird einen großen Beitrag dazu leisten, das künftige Gleichgewicht der globalen Wirtschafts- und Technologiemacht zu bestimmen. Bidens beispiellose Halbleiterwette, The Carnegie Endowment for International Peace

Dies ist eine hervorragende Gesamtzusammenfassung dessen, was die neue Richtlinie beinhaltet. Sheehan erläutert die Absichten der USA und erläutert gleichzeitig die potenziellen Risiken. Er bietet außerdem eine hilfreiche Aufschlüsselung der neuen Beschränkungen des Handelsministeriums, die unter drei Hauptüberschriften fallen:

(Das Handelsministerium) hat aufgehört, einzelne chinesische Unternehmen ins Visier zu nehmen, und hat begonnen, das ganze Land ins Visier zu nehmen. Jetzt ist für den Verkauf aller fortschrittlichen Chips an ein Unternehmen in China eine Lizenz erforderlich, und der Kongress hat erklärt, dass er die meisten dieser Anträge ablehnen wird. Es verhindert, dass US-Bürger, Einwohner oder Unternehmen mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten, die fortschrittliche Chips herstellen. Es ging sogar noch tiefer in die Halbleiter-Lieferkette ein, indem es die Komponenten einschränkte, die in die Halbleiter-Herstellungsausrüstung gelangen. Früher beschränkte man sich lediglich auf die Chips und die Werkzeuge, die die Chips herstellen. Jetzt werden die Chips, die Werkzeuge, die die Chips herstellen, und die Komponenten, die in den Werkzeugen enthalten sind, die die Chips herstellen, eingeschränkt. Kurzfristig war dies für die chinesische Technologieindustrie absolut verheerend, da ihre KI-Unternehmen und Supercomputing-Zentren auf dem Trockenen standen und Chips benötigten.“

Washingtons Entkopplungspolitik geht weit über Trumps unkonventionelle Zölle oder Bidens einseitige Sanktionen gegen chinesische Unternehmen hinaus. Es handelt sich um einen eklatanten Versuch, die chinesische Wirtschaft durch die Blockierung des Zugangs zu lebenswichtiger Technologie in die Knie zu zwingen. Es handelt sich ganz klar um einen Kriegsakt, was selbst die Verbündeten der Regierung bei der New York Times offen zugeben. Schauen Sie sich diesen Klappentext von Nick Beams von der World Socialist Web Site an , der einen Artikel aus der Times zitiert :

Ein wichtiger Artikel des Journalisten Alex W. Palmer, der letztes Wochenende in der New York Times veröffentlicht wurde , hat das Ausmaß des High-Tech-Krieges offenbart, den die USA gegen China führen … Der Krieg steht nun wie erwartet vor einer Verschärfung Die USA werden in Kürze Mechanismen zur Investitionsüberprüfung ankündigen, die darauf abzielen, die Höhe der US-Investitionen in chinesische High-Tech-Bereiche zu reduzieren und die Exportkontrollen zu aktualisieren, um Schlupflöcher zu schließen, die seit der Ankündigung im Oktober entstanden sind.

(ein wichtiger Absatz, der lautet:)

„Mit den Exportkontrollen vom 7. Oktober kündigte die Regierung der Vereinigten Staaten ihre Absicht an, die Fähigkeit Chinas, die hochwertigsten Chips zu produzieren oder sogar zu kaufen, zu beeinträchtigen. Die Logik der Maßnahme war klar: Fortschrittliche Chips und die von ihnen angetriebenen Supercomputer und KI ermöglichen die Produktion neuer Waffen und Überwachungsgeräte. In ihrer Reichweite und Bedeutung hätten die Maßnahmen jedoch kaum umfassender sein können und zielten auf ein viel umfassenderes Ziel ab als den chinesischen Sicherheitsstaat. „Der Schlüssel hier ist zu verstehen, dass die USA Einfluss auf Chinas KI-Industrie nehmen wollten.““, sagt Gregory C. Allen, Direktor des Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies am Center for Strategic and International Studies in Washington. ‚Die Halbleitertechnik ist das Mittel zu diesem Zweck.‘“…

Palmer schrieb, dass die Kontrollen im Oktober „im Wesentlichen darauf abzielen, Chinas gesamtes Ökosystem fortschrittlicher Technologie auszurotten“.

Ein weiterer Hinweis auf das Ausmaß der US-Maßnahmen wurden in den Bemerkungen von CJ Muse, einem leitenden Halbleiteranalysten bei Evercore ISO, zum Ausdruck gebracht. „ Wenn Sie mir vor fünf Jahren von diesen Regeln erzählt hätten, hätte ich Ihnen gesagt, dass das eine Kriegshandlung ist – wir müssten uns im Krieg befinden.“

Die New York Times veröffentlicht anschauliche Details zum High-Tech-Krieg der USA mit China , Nick Beams, World Socialist Web Site

Kannst du sehen, was los ist? Die Biden-Regierung macht es China unmöglich, die fortschrittlichen Halbleiter zu erwerben, die es für die Entwicklung seiner künstlichen Intelligenz und Supercomputer benötigt. Diese Art der Blockade ist nach den geltenden WTO-Vorschriften eindeutig nicht zulässig, aber auch die einseitigen Sanktionen, die die USA willkürlich gegen mehr als 1.300 chinesische Unternehmen verhängt haben, sind es nicht. Das Fazit ist, dass die USA sich nicht durch Regeln davon abhalten lassen werden, die Vorgehensweise zu verfolgen, die ihren eigenen geopolitischen Interessen am besten dient. So fasste es der Autor Jon Bateman in einem Artikel im Foreign Policy Magazine zusammen :

„Das Bureau of Industry and Security (BIS) hat neue … Beschränkungen für den Export von fortschrittlichen Halbleitern, Geräten zur Chipherstellung und Supercomputerkomponenten nach China angekündigt. Die Kontrollen … offenbaren einen zielstrebigen Fokus auf die Verhinderung der chinesischen Fähigkeiten auf breiter und grundlegender Ebene … Der Hauptschaden für China wird wirtschaftlicher Natur sein, und zwar in einem Ausmaß, das in keinem Verhältnis zu Washingtons zitierten militärischen und geheimdienstlichen Bedenken steht … Diese Verschiebung deutet auf noch härtere US-Maßnahmen hin, nicht nur im fortgeschrittenen Computerbereich, sondern auch in anderen Sektoren (wie Biotechnologie, Fertigung). und Finanzen) als strategisch erachtet. Das Tempo und die Details sind ungewiss, aber das strategische Ziel und das politische Engagement sind jetzt klarer denn je. Chinas technologischer Aufstieg wird um jeden Preis gebremst.“ („Biden setzt jetzt alles daran, China auszuschalten“ , Jon Bateman, Foreign Policy Magazine )

Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser größtenteils „unter dem Radar“ stattfindende Technologiekrieg gleichzeitig geführt wird, während die USA weiterhin politische Delegationen nach Taiwan entsenden (um die „Ein-China“-Politik herauszufordern) und die Anti-China-Politik weiterhin stärken. Chinas Koalitionen im asiatisch-pazifischen Raum provozieren weiterhin Peking in der Taiwanstraße und im Südchinesischen Meer, verkaufen weiterhin tödliche Waffen an Taiwan, erhöhen weiterhin seine militärische Präsenz in der Region und drängen weiterhin auf die „Osterweiterung“ der NATO im asiatisch-pazifischen Raum und führt in Westaustralien weiterhin seine bislang größten Militärübungen mit scharfer Munition („Talisman Sabre“) durch.

Chinas Belt-and-Road-Initiative: Die globale wirtschaftliche Integration souveräner Staaten

Das bedeutet, dass die Entkopplung nur ein kleiner Teil eines größeren Krieges ist, der gegen China geführt wird, um seine Verteidigung zu schwächen, es von seinen Verbündeten zu isolieren, seine Feinde zu stärken und es zu zwingen, sich dem Diktat Washingtons zu fügen. Die Vereinigten Staaten signalisieren, dass sie nun bereit sind, eine direkte Konfrontation mit einem atomar bewaffneten China zu riskieren, um zu verhindern, dass ein schnell aufstrebender Rivale die zentralasiatische Landmasse dominiert. Wir sollten wahrscheinlich in naher Zukunft mit einem Ausbruch von Feindseligkeiten rechnen.