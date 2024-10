Atomfieber: Kriegstreiberei gegen den Iran

Die jüngste Serie übertriebener militärischer Erfolge – oder zumindest das, was man darunter versteht – versetzt Israel in eine Situation, die es schon früher gewohnt war: Stärke im Krieg. Diese Stärke verspricht viel: Neuziehung von Grenzen, Sturz von Regierungen, Zerstörung der Fähigkeiten von Gegnern und Feinden. Nichts in dieser Gleichung lässt auf Frieden schließen, geschweige denn auf eine diplomatische Lösung. Es ist ein Faustkampf auf dem Spielplatz, der selten aus dem Sandkasten herauskommt.

In Washington ist angesichts der israelischen Vorstöße ein Fieber ausgebrochen. Der Ausbruch hat viel Enthusiasmus für eine Doktrin geweckt, die sich immer wieder als erbärmlich unsicher und äußerst gefährlich erwiesen hat. Da es keine konkreten Beweise für eine unmittelbare Gefährdung der US-Interessen gab, wurde sie in den höchsten politischen Planungskreisen diskutiert, die 2003 eine Invasion des Irak vorbereiteten. Während das erklärte Ziel darin bestand, Saddam Husseins Regime zu entwaffnen, weil es über Massenvernichtungswaffen verfügte, die es, wie sich herausstellte, nicht hatte, war die Logik die eines Präventivschlags: Wir greifen den Verrückten in Bagdad an, bevor er Atomwaffen bekommt und sie verliert.

David Ignatius, ein etablierter Experte für Imperium und Spionage bei der Washington Post , bietet eine ziemlich nichtssagende Einschätzung der behaupteten israelischen Dominanz über den Iran und seine Stellvertreter. Nach einem Jahr des Konflikts habe Israel „das erreicht, was Militärstrategen als ‚Eskalationsdominanz‘ bezeichnen“. Die Implikation: Ein entscheidender Angriff auf den Iran steht unmittelbar bevor.

Der Punkt hier (an diesem Punkt sucht der verlorene Geist Zuflucht in einer Irrenanstalt voller Beruhigungen für Wahnsinnige) ist, dass ein Angriff auf den Iran in Gänze nicht viel Schaden als Vergeltungsmaßnahme nach sich ziehen wird. Sicherlich ein paar blaue Flecken, aber kaum bleibende Fleischwunden. Israel hat, so scheint es, ein wenig gezaubert und seine eigene Ansicht verbreitet, dass der Iran einen grausamen Plan in seinem Militärtresor hat: Israel bis 2040 zu eliminieren.

In Foreign Policy schwadroniert Matthew Kroenig, der sich selbst großzügig als Stratege der nationalen Sicherheit bezeichnet, für den Krieg. „Tatsächlich bietet sich jetzt eine ideale Gelegenheit, das iranische Atomprogramm zu zerstören“, behauptet er mit kindlicher Sehnsucht. Der Grund für einen solchen Angriff ist eine Vermutung. Wieder einmal spielt die völkerrechtsfeindliche und gegen die UN-Charta verstoßende Präemptionsdoktrin ihre schwache Begründung aus. Beweise sind in solchen Fällen fast immer dürftig. Kroenig jedoch ist sich sicher. Der Iran wird sich innerhalb weniger Wochen waffenfähiges Material im Umfang von einer Bombe sichern. Der Rest ist offensichtlich. Beweise werden nicht vorgelegt, und angesichts von Kroenigs langjährigem Eifer , den Iran seiner Atomanlagen zu entledigen, spielt das auch keine Rolle.

Der Atlantic Council hat auch eine Politik vorgeschlagen, die besagt, dass das, was für die Gans der christlich-jüdischen Freiheit gut ist, nicht gut für den Gänserich der persischen schiitischen Ambitionen ist. Genau diese ausgewachsene Heuchelei haben die Despoten der säkularen Tyrannei in Nordkorea im Umgang mit Washington erkannt. Hüten Sie sich vor den Allheilmitteln gegen die nukleare Bewaffnung.

In einem von Demokraten und Republikanern gemeinsam für den Rat verfassten Bericht wird vor einer erschreckenden Absurdität gewarnt: „Die Vereinigten Staaten müssen eine vom Präsidenten ausdrücklich verkündete Politik aufrechterhalten, wonach sie den Erwerb von Atomwaffen im Iran nicht dulden und diese Entwicklung mit militärischer Gewalt verhindern werden, wenn alle anderen Maßnahmen scheitern.“

Anstatt sich dem aggressiven Gerede zu widersetzen, schlagen die Autoren vor, dass die USA dem Iran drohen sollten, indem sie „jährliche gemeinsame Übungen mit Israel wie Juniper Oak ankündigen und sich im nächsten Haushaltszyklus um zusätzliche Mittel bemühen, um die Forschung und Entwicklung von Militärausrüstung der nächsten Generation zu beschleunigen, die in der Lage ist, das iranische Atomprogramm zu zerstören.“

Kroenig zeigt seine übliche Dummheit. Der Iran kann niemals Atomwaffen besitzen, weil die Vereinigten Staaten und Israel das sagen. (Die sunnitischen Mächte stimmen aus ihren eigenen Gründen zu.) Diese Form ewiger Idiotie könnte auf alle Mächte zutreffen, die über Atomwaffen verfügen, einschließlich Israel selbst. Früher hätte kein Staat dieses Relikt sadistischer Torheit besitzen dürfen. Dann kamen sie nacheinander nach den Vereinigten Staaten: die sowjetische Bombe, die britische Bombe, die gallische Bombe. Man denke nur an China, Indien, Pakistan, Israel. Das tapfere, verrückte Nordkorea war klug genug, den Trend zu erkennen und zu zeigen, dass der Wahnsinn ewig teilbar ist.

Genau diese Art von Logik hat dem Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei in einem Interview im Mai solche Kommentare eingebracht wie diesen : „Irans Abschreckungsmaß wird anders sein, wenn die Existenz des Iran bedroht ist. Wir haben uns nicht entschieden, eine Atombombe zu bauen, aber wir werden unsere Nukleardoktrin ändern müssen, wenn solche Bedrohungen auftreten.“ In diesem Monat schrieben fast 40 Abgeordnete einen Brief an den Obersten Nationalen Sicherheitsrat, in dem sie eine Überarbeitung der aktuellen Nukleardoktrin forderten. Je größer der Wunsch des Fanatikers ist, eine wahrgenommene Bedrohung zu beseitigen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Gegner dieser Bedrohung eine Grundlage gibt.

Trotz aller gespielten Zurückhaltung, die in Washington offiziell in Bezug auf Israels nächste militärische Angriffswelle zur Schau gestellt wird, gibt es enorme Sympathie, ja sogar Zuneigung für die Ansicht, dass Unrecht wiedergutgemacht und die Mullahs bestraft werden müssen. Auch in den albernen Ausstrahlungen der Präsidentschaftswahlen wird über eine feindlichere Reaktion auf den Iran geredet. Vizepräsidentin Kamala Harris bemerkte in einem Interview mit 60 Minutes : „Der Iran hat amerikanisches Blut an seinen Händen, okay?“ Mit dieser Behauptung suggerierte sie, dass Teheran in gewisser Weise Washingtons größter Gegner sei.

Auf diese alberne Bemerkung reagiert Justin Logan vom Cato Institute mit einem eiskalten Bad der Vernunft: „Wir sind nicht mehr die Wehrmacht im Jahr 1940.“ Der Weg zur Beherrschung des Nahen Ostens führe kaum über Mittel wie Propaganda, Stellvertreteroperationen und psychologische Kriegsführung, „geschweige denn darüber, zur größten Bedrohung für die Vereinigten Staaten zu werden.“

Die nukleare Option steht nun Regierungen offen, die sie nie hätten haben dürfen. Doch dann folgte der Erwerb des gefährlich Unhaltbaren. Die Annahme, dass brutale, Amputations-liebende Theokraten in Teheran sie nicht haben sollten, widerspricht der Richtung einer gewissen schwachsinnigen Konsequenz. Die persische Bombe steht wahrscheinlich unmittelbar bevor, und es ist die Pflicht der mörderischen Fantasten in Israel und den Vereinigten Staaten, über diese Tatsache nachzudenken. Unglücklicherweise für den Rest von uns besteht die Gefahr, dass der Fetisch gegen den Erwerb einen konventionellen Konflikt ausweitet, indem er den Willen und die Mittel einer Macht auf die Probe stellt, die zwar verwundet ist, aber kaum als besiegt gelten kann.