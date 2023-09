Auch die US-Regierungsbehörde will die Einführung der digitalen Identität beschleunigen

US-Regierungsbehörde lädt Organisationen ein, die Einführung der digitalen Identität zu beschleunigen

Verschiedene Regierungen, internationale Organisationen und Gruppen scheinen die Einführung digitaler Ausweise nicht nur zu fordern, sondern auch zu beschleunigen.

Eine dieser Organisationen ist die Regierung der Vereinigten Staaten. Das National Institute of Standards and Technology (NIST) lädt nun „jeden mit Fachwissen und Produkten“ ein, sich an der Initiative zur schnellen Einführung digitaler IDs auf mobilen Geräten zu beteiligen.

Das NIST National Cybersecurity Center of Excellence ist mit der Umsetzung dieses öffentlich-privaten Projekts betraut, das die Entwicklung einer Referenzinfrastruktur (Standards) zum Ziel hat, an der alle Interessierten mitarbeiten sollen.

Es mag die vielen Kritiker der digitalen IDs beruhigen, dass das NIST verspricht, dass diese Infrastruktur „datenschutzfreundlich und sicher“ sein wird, ganz zu schweigen von Gleichberechtigung und einfacher Einführung und Nutzung.

Mit anderen Worten, diese Regierungsbehörde bietet einerseits Plattitüden über Datenschutz und Sicherheit an, um die Hauptkritik am Konzept und der Implementierung digitaler IDS zu verschleiern – und andererseits setzt das NIST auf „Bequemlichkeit“, wenn es von einfacher Einführung und Nutzung spricht, um „so viele Menschen wie möglich so schnell wie möglich zu gewinnen“.

Auch das National Cybersecurity Center of Excellence macht die „Herausforderungen der Cybersicherheit“ für die zu langsame Einführung verantwortlich.

Ein besonderes Puzzlestück bei der Einführung des digitalen Personalausweises ist das Bestreben nach „zentralisierten“ (internationalen) Standards – und die USA sind damit nicht allein, denn derzeit gibt es mehrere Versuche in diese Richtung.

Dies hat die EU kürzlich dazu veranlasst, einen Bericht zu veröffentlichen, der Unternehmen, die digitale IDs entwickeln, helfen soll, mit der Vielzahl von Standards umzugehen. Der Kampf, wie man sagt, ist echt: 2017 haben sich Giganten wie HSBC und Barclays mit der EU zusammengetan, um grenzüberschreitende Bankstandards zu erreichen.

Was die aktuellen Bemühungen in den USA betrifft, so besteht der erste Schritt darin, dass diejenigen, die über „Fachwissen und Produkte“ verfügen, Interessenbekundungen einreichen, in denen sie nachweisen müssen, dass sie drei Standards für mobile Lizenzen (ISO/IEC, 18013-5 und 18013-7) unterstützen.

Einsendeschluss ist der 28. September.