Auch in den Niederlanden zeigen die Zahlen, dass 80% der Covid-Patienten geimpft waren

Von den Corona-Patienten in niederländischen Krankenhäusern waren 80 Prozent in den letzten Monaten geimpft worden. Mehr als die Hälfte der Coronapatienten hatte eine oder zwei Auffrischungsimpfungen erhalten. Die überwiegende Mehrheit der Coronapatienten war drei- oder viermal geimpft worden. Dies geht aus einem Bericht des RIVM (Gesundheitsbehörde) hervor, der sich auf den Zeitraum vom 15. März bis zum 26. Juli dieses Jahres bezieht.

In diesem Zeitraum wurden etwa 10.000 Coronapatienten ins Krankenhaus eingeliefert. Die große Mehrheit von ihnen hatte eine Auffrischungs- oder Wiederholungsimpfung erhalten. Der Datenanalytiker Daniël van der Tuin, der den Bericht untersucht hat, kommt zu dem Schluss, dass die Impfstoffe für die Gesamtbevölkerung wenig oder gar keinen Nutzen bringen.

Covid-Krankenhauseinweisungen (12+) Niederlande nach Impfstatus: Von 9 949 Covid-Krankenhauseinweisungen zwischen dem 15. März und dem 26. Juli 2022 waren 80 % geimpft (1 % 1-mal, 23 % 2-mal, 41 % 3-mal, 15 % 4-mal). Die Impfquote (12+) liegt bei 81 %, die Impfrate (12+) bei 59 %. (1/3)

