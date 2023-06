Auch in den USA gibt es genaue Beobachter und Beobachterinnen. Eve Ottenberg ist eine davon.

(Red.) Wer sich dafür interessiert, was die US-Amerikaner zum Krieg in der Ukraine denken, kommt nicht darum herum, auch ein Dutzend Plattformen zu konsultieren, die nicht von den großen Medien-Konzernen betrieben werden. Dazu gehört zum Beispiel auch ConterPunch.org, zu deren Autorinnen Eve Ottenberg gehört, die ihrerseits in den USA eine bekannte Buchautorin ist. Sie hat jetzt am 9. Juni auf CounterPunch beschrieben, wie es zum Krieg in der Ukraine gekommen ist und warum es bei der jetzigen US-Außenpolitik wahrscheinlich ist, dass dieser Krieg noch sehr lange andauert – und auch zum Dritten Weltkrieg führen könnte. (cm)

Von der vom Menschen verursachten Klimakatastrophe über einen nuklearen Showdown zwischen Washington und Moskau oder Peking bis hin zum aufsteigenden Faschismus – drei erschreckende Katastrophen drohen der Menschheit wie der Schatten des Todes. Diese Bedrohungen lauern schon seit einigen Jahren, aber der Krieg in der Ukraine, der durch Joe Bidens Ankunft im Weißen Haus im Jahr 2021 und seine ausgeprägte Aggressivität gegenüber Moskau begünstigt wurde, hat das nukleare Armageddon in den Mittelpunkt gerückt und die Uhr des Jüngsten Gerichts nahe an Mitternacht gerückt.

Das Vertrauen zwischen dem Kreml und den westlichen Regierungen ist schon vor langer Zeit geschwunden, so dass es schwer vorstellbar ist, wie diese Katastrophe jemals überwunden werden kann. Russische Beamte haben zugesehen, wie die USA mehr als 30 Milliarden Dollar an Rüstungsgütern an die Ukraine geliefert und weitere Milliarden in Aussicht gestellt haben, wie sie Neonazis