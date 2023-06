Ein Brief von Klaus Schwab an Rutte ist soeben veröffentlicht worden. Es ist klar, dass das Weltwirtschaftsforum den Great Reset koordiniert und die Niederlande dabei eine führende Rolle spielen, sagt der Abgeordnete Pepijn van Houwelingen (FVD), der den Brief auf Twitter veröffentlichte.

In Anbetracht der führenden Rolle, die die Niederlande bei der Erholung Europas und seiner Zukunft eingenommen haben, werden wir Ihren Beitrag zum Aufbau des Great Reset auf globaler Ebene mit der internationalen Gemeinschaft aufrichtig zu schätzen wissen, schreibt Schwab.

Zojuist is deze brief van Klaus Schwab aan Rutte openbaar gemaakt. Het is duidelijk dat het WEF de Great Reset coördineert en Nederland daarbij een leidende rol speelt: “the Great Reset, an unprecedented mobilization of actionable ideas from the Forum’s action groups” #GreatReset pic.twitter.com/eCsrtvaS2A — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) June 12, 2023

In einem weiteren Schreiben vom Februar 2021 dankte er Premierminister Rutte für seinen Beitrag zur Sitzung über die Umgestaltung von Lebensmittelsystemen und Landnutzung, für die Teilnahme am Food Innovations Hub und für die Unterbringung des Global Coordinating Secretariat, dem Koordinationszentrum der Food Hubs des Weltwirtschaftsforums.

Begin februari 2021 bedankt Klaus Schwab premier Rutte voor zijn “contributions to the Transforming Food Systems and Land Use session” en voor zijn “partnership in the Food Innovations Hub” alsmede voor het huisvesten van het “Global Coordinating Secretariat” van het WEF. pic.twitter.com/BaLZAWIrlM — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) June 12, 2023

Schwab gratulierte Rutte nach den Wahlen im März 2021, wie aus einem weiteren Schreiben hervorgeht. Obwohl die Gründungsgespräche zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen hatten, freute sich Schwab über die nächste Amtszeit von Rutte: „Ich freue mich, dass wir weiterhin auf Ihre Führung zählen können!“

Tot slot en ook zojuist openbaar gemaakt, een felicitatiebrief van Klaus Schwab na de verkiezingen van maart 2021. Hoewel de formatiebesprekingen nog moeten beginnen is Schwab verrukt over Rutte’s volgende termijn: “I am very happy that we can count on your continued leadership!” pic.twitter.com/C84aLiRrC0 — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) June 12, 2023

Dritte weitere Antwort auf Fragen von Mitglied Van Houwelingen zum Charakter des Weltwirtschaftsforums und zu den Beziehungen der Kabinettsmitglieder zum Weltwirtschaftsforum als Antwort auf Antworten auf frühere Fragen