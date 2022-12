Auf Biegen und Brechen: den Großen Reset vorantreiben

Alex Krainer

Der Krieg der okkulten Oligarchie gegen die Menschheit eskaliert. Wir haben keine andere Wahl als Widerstand zu leisten.

Im Juli letzten Jahres veröffentlichte ich nach einem dreistündigen Telefonat mit der deutschen Europaabgeordneten Christine Anderson den Artikel „Ein kleiner Kurzschluss: Der bevorstehende Zusammenbruch der Luftverkehrsbranche“ über die seltsame Epidemie des Reisechaos auf den Flughäfen der westlichen Welt. Die Behauptung von drei Brancheninsidern in diesem Telefonat war, dass das Chaos absichtlich inszeniert wurde, um die Luftverkehrsbranche zu zerstören.

Natürlich sorgen solche Verschwörungstheorien für hochgezogene Augenbrauen, da sie nicht mit „glaubwürdigen Quellen“ in den herkömmlichen Medien in Verbindung gebracht werden können. Jede Andeutung, dass es einen Plan zur Zerstörung einer ganzen Branche geben könnte, wird gewöhnlich mit der Frage abgetan: „Wer würde so etwas tun?“

Absoluter Nullpunkt

Aber die Zufallstheoretiker könnten auf die Idee kommen, dass ein wichtiges Strategiepapier mit dem Titel „Absolute Zero„, das am 29. November 2019 in Zusammenarbeit zwischen den Universitäten Cambridge, Oxford, Nottingham, Bath und dem Imperial College of London veröffentlicht und vom britischen Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) finanziert wurde, als glaubwürdige Quelle angesehen werden sollte. „

Absolute Zero“ legt die Strategie zur Erreichung von Null-Kohlenstoff-Emissionen im Einklang mit dem britischen Klimaschutzgesetz von 2008 dar. Absolute Zero“ empfiehlt, dass alle Flughäfen im Vereinigten Königreich zwischen 2020 und 2029 geschlossen werden müssen, mit Ausnahme der Flughäfen Heathrow, Glasgow und Belfast. Diese drei könnten offen bleiben, aber nur unter der Bedingung, dass der Transfer zum und vom Flughafen per Bahn erfolgt. Alle übrigen Flughäfen müssen dann bis 2050 geschlossen werden. Von diesem Jahr an muss jeder Bürger des Vereinigten Königreichs „aufhören, Flugzeuge zu benutzen“.

Aber „Absolute Zero“ geht weit über die feudale Agenda der Fixierung von Menschen an einem Ort hinaus; die Öffentlichkeit muss alle Aktivitäten einstellen, die Emissionen verursachen: „Um mit den heutigen Technologien Null-Emissionen zu erreichen, müssen wir nicht nur unseren Energiebedarf senken, sondern auch die Fliegerei, die Schifffahrt, Lamm- und Rindfleisch, Hochofenstahl und Zement abschaffen.“ So muss der Verbrauch von Rind- und Lammfleisch zwischen 2020 und 2029 um 50 % sinken und bis 2050 wird er „schrittweise eingestellt“. Außerdem muss der Bau neuer Gebäude bis 2050 eingestellt werden.

Die britische Regierung: Volldampf voraus!

„Absolute Zero“ sollte nicht als müßige Grübelei eines akademischen Spinners abgetan werden, der in seiner Pfründe zu viel Freizeit genießt. Die von ihnen formulierte Agenda (wohlgemerkt lange vor der Pandemie Covid-19) hat die volle Unterstützung und das Engagement der britischen Regierung. Zusätzlich zu dem besagten Gesetz zum Klimawandel hat sich die Regierung im April 2021 dem Ziel verschrieben, die Kohlenstoffemissionen bis 2035 um 78 % zu senken, was angeblich im Einklang mit einem „unabhängigen Ausschuss für Klimawandel“ steht. Die offizielle Pressemitteilung zur Ankündigung dieses neuen Gesetzes, die auch unterstützende Plattitüden von Boris Johnson und Rishi Sunak enthält, ist eine wirklich erschütternde Lektüre.

Die Herde anstupsen

Natürlich rechneten die Absolute-Zero-Akademiker mit dem Widerstand der Proleten und Bauern der Nation gegen ihre Agenda und sprachen daher die notwendigen Verhaltensmaßnahmen an: „Die Verhaltensänderungen, die notwendig sind, um den absoluten Nullpunkt zu erreichen, sind eindeutig erheblich. Im Prinzip könnten diese Änderungen durch Preisänderungen herbeigeführt werden, die klare Anreize für ein verändertes Verhalten bieten. Die Alternative wäre, dass der Staat bestimmte Verhaltensweisen verbietet und Produktionsprozesse reguliert.“ Diejenigen, die die Agenda bestimmen, sind sich offensichtlich darüber im Klaren, dass sie ihre Ziele gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen müssen und dass die Veränderungen „induziert“ werden müssen. Zu diesem Zweck finanziert die britische Regierung viele andere Denkfabriken, die sich mit der Beeinflussung der Öffentlichkeit befassen, einschließlich des Einsatzes von Täuschung und Angst, um die Bevölkerung gefügig zu machen.

In Anbetracht all dessen ist die Frage berechtigt, ob die Abriegelungen Teil des „Verbots bestimmter Verhaltensweisen“ waren? Wie steht es mit dem Klimaalarmismus und den geplanten Klimasperren? War die Destabilisierung der Energiemärkte beabsichtigt, um durch höhere Energiepreise „klare Verhaltensanreize“ zu schaffen? Und die Zerstörung der Nord Stream – war sie Teil des Plans? Was ist mit den Unterbrechungen der Versorgungskette und den Angriffen auf die Landwirtschaft?

Aber viele werden solche Verschwörungstheorien von vornherein ablehnen: Link zur Quelle, bitte? Wenn unter anderem der britische Chief Medical Officer Chris Witty in seinem gestrigen Bericht empfiehlt, die Elektrifizierung von Fahrzeugen zu beschleunigen und radikale Veränderungen in der Landwirtschaft vorzunehmen, können wir sicher sein, dass es ihm lediglich darum geht, die Luftverschmutzung, die neue Geißel der Menschheit, zu reduzieren, da dies in seinem eigenen Bericht steht. Und wenn Witty sagt, dass Autoreifen eine wichtige Quelle der Luftverschmutzung sind, dann muss das auch so sein. Schließlich ist er der von der Regierung benannte Experte und eine glaubwürdige Quelle, im Gegensatz zu den diversen Verschwörungstheoretikern, die Desinformationen und Fehlinformationen verbreiten und deshalb zum Schweigen gebracht werden müssen, damit wir auch die Verschmutzung des Informationsraums reduzieren können. Also fügen wir uns und gehorchen, bis uns glaubwürdige Quellen etwas anderes sagen.

Es ist das WEF, Dummkopf!

Ich möchte hier nicht die britische Regierung herausgreifen. Die obigen Ausführungen stehen im Einklang mit der „Great Reset“-Agenda des WEF, die mit gleichem Eifer und ähnlicher Täuschung von den meisten westlichen Regierungen verfolgt wird, einschließlich der Biden-Administration, der Europäischen Kommission sowie der Regierungen von Neuseeland, Australien und Kanada. Sie werden sicherlich weiterhin erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Energiemärkte, die landwirtschaftliche Produktion, die Bau- und Stahlindustrie haben und langfristig den Inflationsdruck weiter verschärfen, ganz zu schweigen von der Aushöhlung des wenigen, was von der Demokratie übrig geblieben ist, und dem Ende der Freiheit.

Wir müssen uns in der Tat gegen diesen völligen Irrsinn wehren, der sich hinter dem Deckmantel der „Wissenschaft“ verbirgt. Alles, worauf sie abzielt, ist die vollständige Versklavung der Menschheit – das Schicksal, zu dem wir die künftigen Generationen verdammen, wenn wir schweigen und gefügig bleiben.

