Bill Gates beteiligt sich an neuer Pandemieplanungsübung mit führenden Vertretern aus Gesundheit, Politik und Wirtschaft

Anders als COVID soll dieses fiktive Virus eher junge Menschen und Kinder als ältere und gebrechliche Menschen befallen.

Die Bill and Melinda Gates Foundation und das Center for Health Security der Johns Hopkins University veranstalteten im Oktober eine angeblich fiktive Pandemie-Übung mit dem Titel Catastrophic Contagion“.

In dem von den Organisatoren veröffentlichten Video warnt ein fiktiver Nachrichtenbeitrag vor einem Virus namens Schweres Epidemisches Enterovirus-Atemwegssyndrom 2025 oder SERS 2025. Der fiktive Nachrichtensprecher fuhr fort, dass „das Virus eine schwere Pandemie auslösen könnte, wenn die frühzeitigen Eindämmungs- und Eindämmungsbemühungen nicht erfolgreich sind“.

Im Gegensatz zu COVID soll dieses fiktive Virus eher junge Menschen und Kinder als ältere und gebrechliche Menschen befallen.

Auf der offiziellen Website der Organisation heißt es: „Die Übung simulierte eine Reihe von Sitzungen des WHO-Notfall-Gesundheitsbeirats, die sich mit einer fiktiven, in der nahen Zukunft angesiedelten Pandemie befassten. Die Teilnehmer beschäftigten sich mit der Frage, wie sie auf eine Epidemie reagieren sollten, die sich in einem Teil der Welt ausbreitet und zu einer Pandemie mit einer höheren Sterblichkeitsrate als COVID-19 wird, von der Kinder und Jugendliche unverhältnismäßig stark betroffen sind.“

Auf der Teilnehmerliste standen neben Bill Gates zahlreiche Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens sowie führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik, darunter der ehemalige CDC-Direktor Tom Frieden.

Ein Teilnehmer namens Mark Dybul, der mit der US-Regierung in Sachen AIDS zusammengearbeitet hat, bezeichnete Pandemieübungen als „inhärent politisch und finanziell“.

Die Nachricht von der von Gates finanzierten Veranstaltung veranlasste den irischen Biochemie-Ingenieur und YouTuber Ivor Cummings dazu, in einem Video festzustellen, dass die jüngste Veranstaltung stark an Event 201 im Jahr 2019 erinnert, kurz bevor die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die COVID-Pandemie ausrief.

Cummings zeigte auf, wie Event 201 seiner Meinung nach genau vorherzusagen schien, was im März 2020 weltweit geschehen würde, und fügte hinzu, dass er zwar keine Vorhersage treffe, „aber die Geschichte wiederholt sich“.

Event 201 war eine Pandemieübung, die vom Center for Health Security in Zusammenarbeit mit der WHO und der Bill and Melinda Gates Foundation durchgeführt wurde, nicht unähnlich der Übung Catastrophic Contagion.

Auf der Veranstaltung 201 wurde ein angeblich fiktives Szenario durchgespielt, in dem sich eine Atemwegserkrankung weltweit ausbreitet, und eine Reaktion gezeigt, die zu Spekulationen darüber geführt hat, ob die Beteiligten etwas im Zusammenhang mit COVID oder dem COVID-Szenario selbst planten.

Bislang wurde noch keine Niederschrift der Gespräche bei Catastrophic Contagion veröffentlicht.