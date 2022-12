Das thermonukleare Endspiel schreitet voran

Patriot-Raketen für die Ukraine und Polen.

Es sieht so aus, als würde sich die Lage in der Ukraine bald erheblich verschärfen.

NEU: Die USA sind bereit, Patriot-Luft- und Raketenabwehrbatterien in die Ukraine zu entsenden, vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung von Präsident Joe Biden

NEW: The US is poised to send Patriot air and missile defense batteries to Ukraine pending final approval from President Joe Biden https://t.co/yNTO1vXLOt — Bloomberg (@business) December 13, 2022

Dieser provokative Schritt ist eine direkte und absichtliche Verletzung einer primären russischen roten Linie. Russland hat gewarnt, dass es keine Angriffsraketen der US-Regierung und der NATO an seiner Grenze in der Ukraine dulden wird. Es betrachtet jede derartige Aktion als eine Bedrohung seiner nationalen Sicherheit. Diese Bedrohung wird durch die Forderung der Biden-Administration, Russland zu schwächen und den gewählten Präsidenten Wladimir Putin zu stürzen, noch verstärkt.

Aber es kommt noch schlimmer.

Berichten zufolge plant Deutschland die Stationierung von Patriots an der polnisch-ukrainischen Grenze, um einen besser geschützten Luftraum über der Westukraine zu schaffen. Der Plan sieht vor, ankommende russische Raketen über der Westukraine durch den Abschuss von Flugabwehrraketen von polnischem Territorium aus zu bekämpfen.

📌According to reports, Germany plans to deploy Patriots on Polish-Ukrainian border in order to create a more-protected air space over Western Ukraine. The plan is to engage on incoming Russian missiles over Western Ukraine, by firing air defence missiles from Polish territories. pic.twitter.com/Rud91Cy8ey — Journalite (@journaIite) December 13, 2022

Kurz gesagt, ein NATO-Staat wird russische Flugzeuge abschießen und damit Vergeltungsmaßnahmen Russlands provozieren. Das ist genau das, was Biden und BoJo wollen – einen Vorwand, um sich auf Artikel 5 der NATO-Charta zu berufen.

Wenn das geschieht, ist der Dritte Weltkrieg unvermeidlich.

Die Hybris und das wahnhafte Denken in Washington und London sind so groß, dass man glaubt, ein Krieg zur Schwächung und Zerstörung Russlands sei auch ohne einen thermonuklearen Krieg zu erreichen. Das ist die Meinung von General Petraeus, ebenso wie die der Neocons und ihrer Vettern zweiten Grades, der „humanitären Interventionisten“.

Es geht nicht um die Ukraine. Es geht um die Rettung der jetzt knarrenden und schwankenden Finanzordnung, die nach dem letzten Weltkrieg errichtet wurde. Es geht darum, die unipolare Position der neoliberalen Ordnung zu bewahren, eine Position, die zunehmend von Russland und China in Frage gestellt wird.

CNN berichtet:

Die beiden Raketenabwehrsysteme, die die USA diese Woche an Polen geliefert haben, sind Teil eines Waffensystems, auf das sich das US-Militär seit fast 40 Jahren in hohem Maße verlassen hat. Die am Donnerstag von Vizepräsidentin Kamala Harris angekündigte Stationierung soll Russland abschrecken und Polens Sicherheit erhöhen, da der Westen befürchtet, dass der Ukraine-Konflikt auf die NATO-Länder übergreifen könnte. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Auch hier ist Russland der Ansicht, dass die Stationierung von Patriot-Raketen, die von einem Standort in Polen aus auf seine Flugzeuge in der Westukraine zielen sollen, eine ernste rote Linie darstellt, die bald überschritten wird. Russland hat die NATO diesbezüglich mehrfach gewarnt.

In der Zwischenzeit braut sich im Kosovo, dem Überbleibsel eines anderen ehemaligen sowjetischen Besitzes, Jugoslawien, jetzt Serbien in Teilen, Unruhe zusammen.

Attack helicopters of the Armed Forces of Serbia near Kosovo. pic.twitter.com/k97wgBHkoA — Koba (@Roberto05246129) December 13, 2022

🇷🇸 “Serbs and Russians are brothers forever!”, “Kosovo is the heart of Serbia!” and “Fuck NATO!” — A rally of thousands in support of the Serbian population of Kosovo and Metohija is currently taking place in Belgrade. pic.twitter.com/LIUa2dlEYx — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) December 13, 2022

Das Ziel der Bombardierung Jugoslawiens durch Clinton und die NATO im Jahr 1998 war es, das Land entlang ethnischer Linien zu spalten. Es ist die gleiche grundlegende Taktik, die in Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien angewandt wurde, mit schwerwiegenden Folgen für die Zivilbevölkerung.

Ein großer Teil des Verbrechens besteht darin, dass uns nicht die Wahrheit über den Tribut gesagt wird, den die neoliberale Wirtschafts- und Sozialagenda für das menschliche Leben und die Umwelt fordert. Stattdessen werden uns Märchen über Demokratie und gruselige Gute-Nacht-Geschichten über böse Hitler-ähnliche Bösewichte erzählt.