Ein Blick auf die irreguläre Kriegsführung des Pentagons, PSYOP-Technologie in der Entwicklung

Die Abteilung für technische Unterstützung der irregulären Kriegsführung (Irregular Warfare Technical Support Directorate, IWTSD) des Pentagon entwickelt Instrumente für PSYOP-Missionen und Informationskriegsführung, darunter Social Media Mapping, Verhaltensmanipulation, Überwachung und gezielte Beeinflussungskampagnen.

Das IWTSD ist die weniger bekannte Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Pentagon, die einige der leistungsfähigsten Instrumente für psychologische Operationen (PSYOP) und andere irreguläre Kriegsführung für Verteidigungs- und Nachrichtendienste bereitstellt.

Toolkits für die Informationskriegsführung, die Kartierung sozialer Netzwerke, Verhaltensmanipulation, Überwachung und gezielte Beeinflussungskampagnen werden von der IWTSD finanziert, organisiert und bereitgestellt.

Diese Hilfsmittel für die irreguläre Kriegsführung werden von „Unternehmen aller Größen und Arten, Bildungseinrichtungen, Regierungsbehörden und nicht-traditionellen Einreichern“ entwickelt, darunter internationale Partner aus Australien, Kanada, Israel, Singapur und dem Vereinigten Königreich.

„PSYOP-Kräfte sind Meister der Beeinflussung – der Kern der Informationskriegsführung. Wir führen Beeinflussungsmaßnahmen durch, die auf psychologische Schwachstellen abzielen und Risse, Verwirrung und Zweifel in gegnerischen Organisationen schaffen oder verstärken“ US Army Special Operations Command

Obwohl das IWTSD in mancher Hinsicht dem DARPA ähnelt, geht es nicht nur um die Finanzierung von Forschung und Entwicklung im Bereich der irregulären Kriegsführung, sondern auch darum, diese Fähigkeiten so schnell und effektiv wie möglich einsatzfähig zu machen und gleichzeitig Technologien an die entsprechenden Stellen weiterzugeben.

Das IWTSD, das aus dem Combating Terrorism Technical Support Office hervorgegangen ist, hat den erklärten Auftrag, „Fähigkeiten für das DoD zu identifizieren und zu entwickeln, um irreguläre Kriegsführung gegen alle Gegner, einschließlich Konkurrenten der Großmächte und nichtstaatliche Akteure, zu betreiben, und diese Fähigkeiten den DoD-Komponenten und ressortübergreifenden Partnern durch rasche Forschung und Entwicklung, fortgeschrittene Studien und technische Innovationen sowie die Bereitstellung von Unterstützung für US-Militäroperationen zur Verfügung zu stellen.„

Hier werfen wir einen Blick auf einige der nicht klassifizierten Forschungsprogramme, die sich mit Massenüberwachung und psychologischer Beeinflussung befassen und die der IWTSD zur Erfüllung seines Auftrags finanziert.

Die folgenden Auszüge aus den Bekanntmachungen des IWTSD für das GJ 2023 stammen aus einem herunterladbaren Dokument, das am 23. März 2022 veröffentlicht wurde, und alle Erstanträge waren am 22. April 2022 fällig.

PSYOP: Information Warfare Enabler Kit – Abkommandierte Einheit

Das United States Army Special Operations Command beschreibt die PSYOP-Kräfte als „Meister der Beeinflussung – das Herzstück der Informationskriegsführung“, die „Beeinflussungsaktivitäten durchführen, um psychologische Schwachstellen anzugreifen und Risse, Verwirrung und Zweifel in gegnerischen Organisationen zu schaffen oder zu verstärken“.

Sie „nutzen alle verfügbaren Verbreitungsmethoden – von sensiblen und hochtechnologischen bis hin zu Low-Tech- und No-Tech-Methoden, von offenen über geheime bis hin zu Täuschungsmethoden“.

„Das PSYOP-Regiment hat das Konzept einer handelsüblichen integrierten Lösung für die Abteilung für psychologische Operationen getestet und verfeinert“ Information Warfare Enabler’s Kit – Abteilung, Direktion für technische Unterstützung der irregulären Kriegsführung

In der Kategorie Indirekte Beeinflussung und Wettbewerb entwickelt die IWTSD ihr Information Warfare Enabler Kit – Detachment (IWEK-D) weiter, bei dem es sich um eine integrierte Lösung auf der Basis kommerzieller Standardprodukte (COTS) für das Psychological Operations Detachment (PSYDET) handelt“.

In der Ankündigung heißt es: „Die meisten Ausrüstungsgegenstände, die PSYOP-Einheiten zugewiesen werden, sind für den Einsatz in einem offenen taktischen Umfeld konzipiert, nicht für ein regionales/globales.

„Dies hat zu einer deutlichen Lücke geführt, in der die gesamte Ausrüstung in konfliktfreien Umgebungen sehr auffällig aussieht, was die Bedenken hinsichtlich der operativen Sicherheit (OPSEC) und des Schutzes der Streitkräfte (FORCEPRO) bei ihrem Einsatz drastisch erhöht.“

Das IWTSD will nun „die Komponenten des Kits verfeinern, die Interoperabilität der Komponenten maximieren und Cloud-basierte Lösungen für die Integration mit bestehenden Planungstools entwickeln.„

Das IWEK-D-Kit ist in drei verschiedene Tools unterteilt: Produktentwicklungswerkzeug, Fachexpertenwerkzeug und Wirkungswerkzeug.

Das Produktentwicklungstool umfasst Komponenten, die:

Aufnahme von 4K-Video

Aufnahmen bei Nachtsicht und schlechten Lichtverhältnissen

Die Möglichkeit, mobile Podcasts, Audio-Interviews und ähnliche Funktionen auszuführen

Bereitstellung von Beleuchtungslösungen für die visuelle Produktentwicklung

Lösungen für die digitale Tonmischung bereitstellen

Solarenergielösungen für Einsätze in schwierigen Umgebungen

Bearbeitung und Speicherung von bis zu 4 TB an digitalem Material und Inhalten

„Umfasst die Möglichkeit für den Benutzer, Geräte für das Internet der Dinge (IOT) aus Open-Source-Komponenten wie Raspberry Pis, Arduino-Boards und USB-GPS-Empfängern herzustellen und zu überwachen“ Information Warfare Enabler’s Kit – Detachment, Irregular Warfare Technical Support Directorate

Das Subject Matter Expert Tool enthält Komponenten, die:

Mindestens 8 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung

Projizieren Sie Videos in 4K-Qualität in Innenräumen und 1080p in Außenbereichen

Solarbasierte Stromversorgungslösungen für den Einsatz in rauen Umgebungen

Eine Kamera mit kleinem Formfaktor, die wasserdicht ist

Datenblockierungsoptionen für alle USB-Komponenten

Passt zu einer professionellen Geschäftsästhetik

Bietet alternative Taschen für den Einsatz auf dem Land oder in rauen Umgebungen

Das Effektwerkzeug enthält Komponenten, die:

Passive Überwachung der umgebenden Radiofrequenz (RF) Umgebung

Ausführen mehrerer virtualisierter Maschinen (VMs) mit Optimierung für Open-Source-VM-Lösungen wie VM-Ware oder Virtual Box

Der Benutzer muss in der Lage sein, Internet of Things (IOT)-Geräte zu erstellen und zu überwachen, die aus Open-Source-Komponenten wie Raspberry Pis, Arduino-Boards und USB-GPS-Empfängern bestehen.

Muss in der Lage sein, Datenpakete in den Bereichen Wi-Fi, Bluetooth und ZigBee zu übertragen

Sie müssen RF-Erkennungsfunktionen mit kleinem Formfaktor enthalten

Sie müssen in der Lage sein, Open-Source-IR-Kameras in Boards mit kleinem Formfaktor zu integrieren

Sie sollen entweder einem „E-Sports“-/Gamer-Ästhetik- oder einem IT-Profi-Profil entsprechen

Die Idee ist also, eine physische Ausrüstung für PSYOP-Einheiten zu schaffen, die nicht auffällt, sich in ihre Umgebung einfügt und in der Lage ist, ihre Umgebung auszuspionieren und Informationen zu übermitteln, während sie ihre Herkunft verbirgt.

Reale Abbildung sozialer Netzwerke

Einem Exklusivbericht von Newsweek vom 17. Mai 2021 zufolge verfügen die USA über eine „Geheimarmee“, die aus „hochmodernen Cyberkämpfern und Nachrichtensammlern besteht, die sich online als falsche Personen ausgeben und Techniken der ‚Nichtzuordnung‘ und ‚Falschzuordnung‘ anwenden, um das Wer und Wo ihrer Online-Präsenz zu verbergen, während sie nach hochwertigen Zielen suchen und so genannte ‚öffentlich zugängliche Informationen‘ sammeln – oder sich sogar an Kampagnen zur Beeinflussung und Manipulation sozialer Medien beteiligen.“

Der Exklusivbericht in Newsweek beleuchtet das Wesen der irregulären Kriegsführung und gibt einen kleinen Einblick in die Praxis.

Das Irregular Warfare Technical Support Directorate will nun eine Cloud-basierte Social Network Mapping Software entwickeln, testen und evaluieren, die Such-, Extraktions-, Organisations-, Visualisierungs- und Mapping-Funktionen automatisiert, um aus PAI [publicly available information] und Open-Source-Daten wichtige Erkenntnisse über reale soziale Netzwerke zu gewinnen.

„Die Plattform muss es den Nutzern ermöglichen, Schlüsselpersonen, Gruppen, Themen und Brennpunkte der Aktivität zu identifizieren, Gemeinschaften, Untergruppen und Interessenmuster zu erkennen und Veränderungen in der Gruppenzugehörigkeit zu untersuchen“ Real Social Network Mapping, Irregular Warfare Technical Support Directorate

Die Real Social Network Mapping Plattform wird in der Lage sein, „Schlüsselpersonen, Gruppen, Themen und Brennpunkte der Aktivität zu identifizieren, Gemeinschaften, Untergruppen und Interessenmuster zu erkennen und Veränderungen in der Gruppenzugehörigkeit zu untersuchen“.

Die Plattform wird es den Nutzern auch ermöglichen, individuelle und Netzwerkprofile zu erstellen, wie z. B. soziale, politische und geschäftliche Netzwerke.

Letztendlich scheint es, dass die Real Social Network Mapping Plattform es einfacher machen wird, alles über eine Person oder eine Gruppe zu wissen, mit wem sie in Verbindung steht, wo sie sich aufhält und was sie zu tun gedenkt, basierend auf einer automatisierten Sammlung und Analyse von Daten aus sozialen Netzwerken.

Indirekte Einflussnahme und Wettbewerb ermöglichen

Zur Ermöglichung von indirekter Einflussnahme und Wettbewerb bittet die Direktion für technische Unterstützung der irregulären Kriegsführung um Vorschläge für die Erforschung und Demonstration von technisch und operativ umsetzbaren Fähigkeiten, Methoden und Ansätzen, um effektiver zu konkurrieren und einen Einflussvorteil in den informellen, physischen und kognitiven Bereichen zu erzielen.

Die Vorschläge sollen Lösungen beinhalten, die:

Entwicklung, Erprobung und Einsatz neuer Instrumente, Fähigkeiten und Konzepte für das Verständnis der Motivation, der Moral und der Verhaltenseffekte von Zielpersonen, um eine präzise und rasche Beeinflussung relevanter Bevölkerungsgruppen im informatorischen und physischen Bereich zu ermöglichen

Anwendung von KI/ML-Technologien zur Beschleunigung der Analyse und/oder Durchführung von Einfluss-, Informations- oder militärischen Täuschungsoperationen

Proaktive Maßnahmen zur Untergrabung von Falsch- und Desinformation, Täuschung und anderen (z.B. finanziellen) Nötigungsmaßnahmen der Großmächte

Förderung des proaktiven Mentalitätswandels, der für ein erfolgreiches gemeinsames Vorgehen bei Einsätzen der irregulären Kriegsführung erforderlich ist, um effektiver mit allen Gegnern in der internationalen Kriegsführung konkurrieren zu können

„Die Direktion für technische Unterstützung der irregulären Kriegsführung (IWTSD) bittet um Vorschläge für die Erforschung und Demonstration von technisch und operativ durchführbaren Fähigkeiten, Methoden und Ansätzen, um effektiver zu konkurrieren und einen Einflussvorteil in den informellen, physischen und kognitiven Arenen zu erzielen“ Enabling Indirect Influence and Competition, Direktion für technische Unterstützung der irregulären Kriegsführung

Diese spezielle Ausschreibung enthielt „nicht spezifizierte Anforderungen“, die „für den Vorschlag einzigartiger Innovationen gelten, die vom IWTSD noch nicht identifiziert wurden“.

Situationsbezogene Informationen an der taktischen Grenze

Eine weitere breit angelegte Ankündigung des IWTSD zielte darauf ab, „ein Softwaretool für die Ausbeutung sensibler Standorte (SSE) und andere Informationserhebungen zu entwickeln, das auf handelsüblichen Android-Mobilgeräten in einem strukturierten und standardisierten digitalen Format funktioniert, das eine effektive, automatische Verbreitung und Analyse ermöglicht.

„Das Gerät muss in der Lage sein, biometrische Gesichtsbilder, berührungslose Fingerabdrücke und Stimmproben zu erfassen sowie Interviews aufzuzeichnen“ Situational Information at the Tactical Edge, Irregular Warfare Technical Support Directorate

Das Tool kann auf das Android-Gerät geladen werden und ermöglicht es den Nutzern, Daten und Bilder von sensiblen Standorten zu erfassen und schnell Multimedia-Standardberichte und digitale Standortskizzen mit Anmerkungen und Fotos zu erstellen.

Das Tool muss die biometrische Erfassung von Gesichtsbildern, berührungslosen Fingerabdrücken und Stimmproben sowie die Aufzeichnung von Interviews ermöglichen.

Mensch-Algorithmus-Fusion für die Gesichtserkennung

Das Pentagon’s Irregular Warfare Technical Support Directorate möchte seine Gesichtserkennungsfähigkeiten verbessern, indem es ein Softwaretool entwirft, entwickelt und bereitstellt, das analytische Algorithmen mit dem menschlichen Prüfer verbindet, um Gesichtsbilduntersuchungen zu analysieren, zu bewerten und zu melden.

Das Militär, die Strafverfolgungsbehörden, der Heimatschutz und die Nachrichtendienste benötigen ein Software-Tool, das menschliche und maschinelle Lernfähigkeiten vereint, um die Genauigkeit der Gesichtserkennung von forensischen Gesichtsprüfern zu erreichen oder zu übertreffen und gleichzeitig die für die Überprüfung und Abstimmung erforderliche Analysezeit zu reduzieren.

„Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und die jährlichen Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung haben es dem IWTSD ermöglicht, das Verteidigungsministerium, die Interagency und internationale Partner mit fortschrittlichen Technologien und Fähigkeiten auszustatten, die sie für die Durchführung ihrer Mission der irregulären Kriegsführung benötigen“ Irregular Warfare Technical Support Directorate

Das IWTSD arbeitet mit in- und ausländischen Partnern zusammen, darunter akademische Einrichtungen, private Unternehmen, nationale und internationale Forschungslabors und Regierungsbehörden.

Zu den ausländischen Partnern gehören:

Australien

Gruppe für Verteidigungswissenschaft und -technologie, Canberra, Australisches Hauptstadtterritorium

Gruppe für Verteidigungswissenschaft und -technologie, Fisherman’s Bend, Melbourne, Victoria

Flinders University, Adelaide, Südaustralien

Feuerwehr und Rettungsdienst von Queensland, Brisbane, Queensland

Technische Universität von Queensland, Brisbane, Queensland

Translationales Forschungsinstitut Australien, Woolloongabba, Queensland

Universität von Adelaide, Adelaide, Südaustralien

Universität von Melbourne, Parkville, Victoria

XTEC Limited, Adelaide, Südaustralien

Kanada

AirBoss Defense, Acton Vale, Quebec

Öffentliche Gesundheitsbehörde Kanada, Winnipeg

Öffentliche Sicherheit Kanada, Ottawa, Ontario

Königlich Kanadische Berittene Polizei, Regina, Saskatchewan

Uncharted Software, Inc. in Toronto, Ontario

Demokratische Republik Kongo

Institut National de Recherche Biomedicale, Kinshasa

Israel

CS3 Composite Solutions, Inc. in Holon

Elbit Systems, Ltd, Yokneam

Genosmart, Modi’in Makabim-Re’Ut Israelische

Atomenergiekommission, Tel Aviv

Israelische Verteidigungsstreitkräfte Israelisches Verteidigungsministerium, Tel Aviv

Israelische Sicherheitsbehörde, Tel Aviv

Pearls of Wisdom Fortgeschrittene Technologien, Ltd, Kefar Netter

Büro des Premierministers Rafael Advanced Defense Systems, Ltd. in Haifa

Tamar Sprengstoffe, Ltd. in Tel Aviv

Niederlande

Niederländische Organisation für angewandte wissenschaftliche Forschung, Den Haag

Singapur

Agentur für Wissenschaft und Technologie im Verteidigungsbereich

Verteidigungsministerium

Spanien

SEADM, Valladolid

SEDET, Valladolid

Vereinigtes Königreich

Avon Protection Systems, Inc. in Melksham

BBI Detection, Porton Down

Universität Cardiff, Cardiff

Zentrum für den Schutz der nationalen Infrastruktur, London

Labor für Verteidigungswissenschaft und -technologie, Fort Halstead

Labor für Verteidigungswissenschaft und -technik, Porton Down

Labor für Verteidigungswissenschaft und -technologie, Portsdown West

Ministerium für Verkehr, London

Smiths Detection Watford Limited, Hertfordshire

Universität von Bristol, Bristol

Durch die Zusammenarbeit mit seinen Partnern und die jährlichen Investitionen in Höhe von Millionen von F&E-Dollars rühmt sich das IWTSD damit, dass es „das DoD, die Interagency und die internationalen Partner mit der fortschrittlichen Technologie und den Fähigkeiten ausgestattet hat, die sie zur Durchführung ihrer Mission der irregulären Kriegsführung benötigen“