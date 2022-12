Digitale ID und unsere Besessenheit von „Identität“

„Ich bin keine Nummer. Ich bin ein freier Mensch.“

#6, „The Prisoner“

Karen Hunt

In der Fernsehserie „The Prisoner“ aus den 1960er-Jahren ist Patrick McGoohan ein namenloser britischer Geheimdienstagent, der aus nie geklärten Gründen seinen Dienst quittiert, betäubt wird und an einem trügerisch schönen Ort namens „The Village“ aufwacht.

Zu seiner Identifizierung wird ihm die Nummer Sechs zugeteilt. In der ersten Episode trifft er sich mit Nummer Zwei, die ihm sagt: „Die Informationen in deinem Kopf sind unbezahlbar. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, wie wertvoll du bist.“

Bei diesem ersten Treffen findet Nummer Sechs heraus, dass „sie“ ihn sein ganzes Leben lang überwacht haben. Nummer Zwei sagt ihm: „Es gibt nicht viel, was wir nicht über Sie wissen, aber man möchte gerne alles wissen.“

Diese Besessenheit vom „Wissen“ gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Wir werden auf eine Zahl reduziert, damit wir leichter studiert und kategorisiert werden können. Wir verlieren unsere Individualität, während uns gleichzeitig gesagt wird, dass wir aufgrund der Informationen, die wir in uns tragen, wichtig sind. Was bedeutet das für das Selbstverständnis eines Menschen?

Es scheint, je mehr wir über uns „wissen“, desto weniger real werden wir. Vielleicht hatten die Eingeborenen recht, als sie sich weigerten, sich fotografieren zu lassen, weil sie glaubten, dass die Kameras ihre Seelen stehlen würden. Werden wir jedes Mal, wenn wir mehr von uns selbst in technologische Geräte einbringen, weniger zu einer Person hier draußen in der „echten“ Welt? Was ist real? Wissen wir das überhaupt noch? Früher sagte man: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. Aber Bilder können jetzt die Fantasie real und die Realität falsch werden lassen.

Die Identifizierung hat sich im Laufe der Jahrtausende von physischen Symbolen und Hautmarkierungen oder Tätowierungen über das geschriebene Wort bis hin zur biometrischen Überprüfung entwickelt. Man könnte sagen, dass die Menschen schon immer von Statistiken oder der Datenerfassung besessen waren.

Das Wort „Statistik“ stammt aus dem 18. Jahrhundert und bedeutet so viel wie „Analyse von Daten über den Staat“. Für Regierungen ist das Sammeln von Daten von besonderem Wert.

Das erste bekannte Beispiel für eine Regierung, die Daten über ihre Bürger sammelte, stammt aus Babylonien, etwa 3.800 v. Chr. Die Regierungen mussten wissen, wie viele Menschen es gab, damit sie berechnen konnten, wie viele Lebensmittel benötigt wurden, um sie zu ernähren. Das ist eine grundlegende und notwendige Berechnung.

In der Bibel gibt es ein Buch mit dem Titel „Buch der Zahlen“, in dem Gott Mose in der Wüste Sinai anweist, diejenigen zu zählen, die fähig sind, zu kämpfen. Das bekannteste biblische Beispiel ist, dass Maria und Josef nach Bethlehem reisten, um gezählt zu werden, und dass Jesus deshalb dort geboren wurde.

Das Römische Reich beauftragte einen Zensor, der für die Aufrechterhaltung der Volkszählung verantwortlich war, z. B. für die Überwachung der Staatsfinanzen und die Kontrolle der öffentlichen Moral.

Es war König Heinrich V. von England, der 1414 die ersten „Pässe“ für diejenigen einführte, die im Auftrag des Königs in fremde Länder reisten.

Der „Metropolitan Police Act“ von 1829 erkannte die Notwendigkeit für die Polizei, Aufzeichnungen zu sammeln, um Akten über Personen zu führen, die numerisch identifiziert werden können.

Bis 1849 hatten die Niederlande das erste dezentrale Personennummernsystem (PN) entwickelt. Und 1936 stellten die Vereinigten Staaten die ersten Sozialversicherungskarten aus.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auch Foto- und Fingerabdruckidentifizierung im Rahmen des Identifizierungssystems wichtig.

Um 1977 begannen all diese Informationen in Computer eingespeist zu werden. Ab diesem Zeitpunkt nahm die Besessenheit mit der Identifizierung richtig Fahrt auf. Mit Hilfe von Computern war es möglich, massenhaft Informationen über Personen zu sammeln und zu speichern.

Im Jahr 2004 wurde in den USA die erste landesweite automatische Datenbank für Handabdrücke eingerichtet, die vor allem vom FBI zur Ergreifung von Straftätern genutzt wird.

Im Jahr 2010 wurde in Indien „Aadhaar„, das weltweit größte biometrische digitale Ausweissystem, eingeführt.

Das System „erfasst die Fingerabdrücke und/oder Iris-Scans der Menschen und weist ihnen eine eindeutige 12-stellige Aadhaar-Nummer zu. Bis 2019 hatten sich fast 1,2 Milliarden Menschen freiwillig in das Programm eingeschrieben, das die Überprüfung für staatliche Programme vereinfachen und beschleunigen und gleichzeitig Betrug reduzieren soll.“

Die biometrische Verifizierung „kam 2013 auf den Verbrauchermarkt, als Apple einen Fingerabdrucksensor in das iPhone 5S einbaute. Andere Smartphone-Hersteller sind diesem Beispiel gefolgt. Apple Touch ID wurde später durch Face ID im iPhone X im Jahr 2017 ergänzt.“

Der Computer sollte unser Leben einfacher und bequemer machen. Wir würden nicht mehr in Papierkram ertrinken. Jede Person würde leicht identifizierbar sein. Es war alles andere als das.

Auf wie viele Arten müssen wir heute nachweisen, wer wir sind? Früher war es unser physisches Selbst, einfach unsere Größe und unser Gewicht, die Farbe unserer Augen, die Tatsache, dass wir in unserem Geburtsort bekannt waren, das war alles. Die Menschen hatten keine „Identitätskrisen“. Die Menschen waren nicht davon besessen, sich auf hundert verschiedene Arten zu kategorisieren, ihre Pronomen aufzulisten oder ihre Existenz durch die Anzahl der Likes in den sozialen Medien zu bestätigen.

Das ist es, was uns jetzt widerfährt. Diese Besessenheit vom Identitätsnachweis ist wie ein Schneeball, der einen Berg hinunterrollt, immer größer und schneller wird und nicht mehr aufzuhalten ist. Jede Möglichkeit, wie die Regierung die Bürger identifizieren und ihre Daten abgreifen kann, wird jetzt eingesetzt, und es ist immer noch nicht genug. Spracherkennung, Iriserkennung, Gesichtserkennung, DNA-Sequenzierung, Handgeometrie und Gefäßmustererkennung, die sich auf die Muster der Blutgefäße in den Händen stützt und sogar den einzigartigen Herzschlag jeder Person überwacht.

Manchmal frage ich mich, ob die „Geisteskranken“, die auf der Straße umherwandern und Selbstgespräche führen, all diese Informationen, die im Umlauf sind, wirklich genutzt haben. Wo sind all diese Informationen? Wohin gehen sie? Sind sie in einer anderen Dimension gefangen, die wir nicht verstehen? Vielleicht dringt diese massive Ansammlung von endlosem Geschwätz über alles und nichts irgendwie in das Bewusstsein derjenigen ein, die Stimmen hören – nur Bruchstücke davon.

Es wäre schwierig, unter diesen Umständen nicht verrückt zu werden. Wir werden alle ein wenig (oder vielleicht auch sehr stark) verrückt durch diese Masse an Informationen, die aus uns herausgesaugt und in die riesige Maschine eingespeist werden, wo Berechnungen angestellt werden – und dann wieder in unsere Gehirne und unsere Körper zurückgeworfen werden. Nicht nur, um Informationen zu sammeln, wie es früher der Fall war, sondern um uns mit diesen Informationen zu kontrollieren.

Jeder, der die Bürger beeinflussen und manipulieren will, sei es eine Regierung, ein Pharmaunternehmen, eine Marketingfirma – egal welches Unternehmen – oder eine Einzelperson, politische Parteien, Diebe, Menschen mit perversen Neigungen, Erpresser, Attentäter, was auch immer …

… haben Zugang zu Ihrem Wohnort, Ihren Telefonnummern, Ihrer körperlichen Beschreibung, Ihren Fotos, Ihrem Alter, Ihren medizinischen Problemen, all Ihren Gesetzesverstößen im Laufe Ihres Lebens, egal ob es sich um schwere Verbrechen oder geringfügige Vergehen handelt, den Namen Ihrer Eltern, Kinder und Ehegatten, Ihren politischen Parteizugehörigkeiten, wo Sie arbeiten und was Sie tun, dem Eigentum, das Sie besitzen und dessen Wert, und manchmal sogar den Notizen Ihrer Psychotherapeuten, den Aufzeichnungen Ihrer Ärzte und Ihren finanziellen Informationen.

Sie können herausfinden, was Sie in Ihrer Freizeit gerne tun, welche Schwächen und Stärken Sie haben, ob Sie einen Hund besitzen, in welches Land Sie wann gereist sind, ob Sie sensibel, lieb, wütend oder gewaltbereit sind. Sie können berechnen, ob Sie religiös sind, ein Lügner, ein Heuchler, ob Sie Fehlinformationen oder Desinformationen verbreiten, ein Aufrührer sind. Zeigen Sie Ihre Pronomen an, wie viele Medikamente nehmen Sie ein, sind Sie drogenabhängig? Die Liste ist endlos.

Dabei hat alles so einfach angefangen. Es war nur ein Mittel, um zu zählen, wie viele Menschen an einem bestimmten Ort lebten, oder um zu beweisen, dass man Land besaß, oder dass man im Auftrag des Königs gereist war.

Jetzt sind Sie nicht mehr der ultimative Beweis dafür, wer Sie sind, sondern es gibt hundert verschiedene Möglichkeiten, wie Sie von der riesigen Maschine identifiziert werden, und wenn Sie mit dieser Maschine nicht mehr synchron sind, sind Sie in Schwierigkeiten. Es gibt nicht einmal mehr eine Person hinter einem Schreibtisch, zu der man gehen, ihr in die Augen schauen und frustriert rufen kann: „Seht her, hier bin ich, das bin ich!“

Wenn man aufhört, in der „Riesenmaschine“ zu existieren, hört man auf, außerhalb von ihr zu existieren. Es ist fast unmöglich, der riesigen Maschine zu entkommen, die uns in sich aufsaugt. Jeden Teil unseres Wesens. Es ist, als ob sie unsere Besessenheit von Identität auf sich genommen hat. Sie besteht darauf, dass wir beweisen, wer wir sind, immer und immer wieder, und je mehr wir das tun, desto unzufriedener scheint sie zu sein.

Natürlich kann sie zum jetzigen Zeitpunkt nur diese eine spezielle Berechnung durchführen, was bedeutet, dass wir noch ein paar Jahre davon entfernt sind, dass das Quantencomputing die Welt erobert.

Ein paar Jahre? Das ist nicht sehr lang. Das klingt beunruhigend. Warum machen wir also weiter damit?

IBM Quantum Computer

Digitalcomputer werden bald an die Grenzen anspruchsvoller Technologien wie der KI stoßen. Man denke nur an die Auswirkungen dieser beiden Prognosen: Bis 2025 könnten allein fahrerlose Autos so viele Daten produzieren, wie es heute auf der ganzen Welt gibt; die vollständige Digitalisierung jeder Zelle des menschlichen Körpers würde das Zehnfache aller heute weltweit gespeicherten Daten übersteigen. In diesen und vielen anderen Fällen müssen wir Wege finden, um mit noch nie dagewesenen Datenmengen und Komplexität umzugehen. Hier kommt das Quantencomputing ins Spiel.

Aber warum? Wieso ist das notwendig?

Ich glaube nicht, dass wir verstehen, was diese unersättliche Besessenheit antreibt, jedes einzelne Bit an Daten zu sammeln, das in den Köpfen von Milliarden von Menschen gespeichert ist, jedes einzelne intime Detail, von den sexuellen Gewohnheiten bis zu den Lieblingssendungen im Fernsehen, vom ärmsten Kind, das in den Straßen von Mumbai um Essen bettelt, bis zum reichsten Teenager in Beverly Hills, der seiner Mutter vorjammert, dass er unbedingt das neueste I-Phone haben muss, weil er sonst buchstäblich sterben wird.

Es kann nicht nur darum gehen, uns dazu zu bringen, mehr Dinge zu kaufen, oder um das Ego von Milliardären, die darum wetteifern, wer „die Welt beherrschen“ kann.

Es muss mehr dahinterstecken als das.

Trotz all der Möglichkeiten, die wir gelernt haben, um Informationen zu sammeln, trotz all der Maschinen, die wir gebaut haben, um sie zu organisieren und zu berechnen und sie zur Kontrolle der Bevölkerung zu nutzen, scheint uns diese Kontrolle immer mehr zu entgleiten. Natürlich werden diejenigen an der Spitze das nie zugeben. Sie glauben, dass sie nur noch ein paar Anpassungen vornehmen müssen.

Microsoft ist sicher, dass sie es „richtig machen“ können. Zu diesem Zweck finanziert das Unternehmen ID2020

Sie rechtfertigen ihren digitalen Ausweis damit, dass „die Möglichkeit, nachzuweisen, wer man ist, ein grundlegendes und universelles Menschenrecht ist“. Da wir in einem digitalen Zeitalter leben, brauchen wir eine vertrauenswürdige und zuverlässige Möglichkeit, dies sowohl in der physischen Welt als auch online zu tun.

Wenn dies mein angeborenes Recht ist, warum muss Microsoft es mir dann geben? In Wirklichkeit nehmen sie es mir weg.

Die Covid-Krise war die ultimative Rechtfertigung für das Sammeln von immer mehr Daten unter dem Deckmantel von Gesundheit und Sicherheit. Zu diesem Zweck hat Microsoft ein Team von globalen Partnern aufgebaut. Hier sind vier von ihnen:

GAVI: Die Impfstoff-Allianz. Gegründet und finanziert von der „Bill & Melinda Gates Foundation“ mit bis heute 4,1 Milliarden US-Dollar.

Accenture: Beschäftigt sich mit Cybersicherheit, künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit. Es ist keine Überraschung, dass die drei Top-Geldgeber von „Accenture“ die „Vanguard Group“, „BlackRock“ und „State Street Corporation“ sind.

Die Rockefeller-Stiftung: Die Rockefeller Foundation arbeitet daran, „die Impfraten zu erhöhen und die globale Gesundheitsgerechtigkeit zu verbessern, indem sie mit Partnern in den Ländern zusammenarbeitet, um Wissen zu gewinnen, Erkenntnisse auszutauschen und die Nachfrage nach Impfstoffen in Gemeinden mit niedrigen Impfraten zu steigern.“

Und die große Nummer: Microsoft. Ein Artikel von „The Intercept“ enthüllt den „Microsoft-Polizeistaat“:

Microsofts Verbindungen zu Strafverfolgungsbehörden wurden von dem Unternehmen verschleiert … Microsoft hat sich mit zahlreichen Anbietern von Überwachungslösungen für die Polizei zusammengetan, die ihre Produkte auf einer „Regierungs-Cloud“ betreiben, die von der Azure-Abteilung des Unternehmens bereitgestellt wird, und es treibt Plattformen zur Vernetzung von Polizeieinsätzen vor Ort voran, einschließlich Drohnen, Robotern und anderen Geräten.

Nach dem 11. September 2001 leistete Microsoft einen wichtigen Beitrag zu zentralisierten Informationszentren für Strafverfolgungsbehörden.

Bis 2016 hatte das System 2 Milliarden Kennzeichenbilder von ALPR-Kameras (3 Millionen pro Tag, fünf Jahre lang archiviert), 15 Millionen Beschwerden, mehr als 33 Milliarden öffentliche Aufzeichnungen, über 9.000 NYPD- und privat betriebene Kamera-Feeds, Videos von über 20.000 Körperkameras und vieles mehr aufgenommen. Um das alles sinnvoll zu nutzen, suchen Analysealgorithmen relevante Daten heraus, auch für die vorausschauende Polizeiarbeit.

Microsoft besitzt ein Patent für ein Kryptowährungssystem unter Verwendung von Körperaktivitätsdaten

Die Bill & Melinda Gates Foundation und Microsoft geben Milliarden aus, um jeden Menschen auf dem Planeten zu identifizieren, damit sie jeden einzelnen Menschen impfen können; sie implantieren ein Gerät in uns, mit dem wir mit Kryptowährung kaufen und verkaufen können; sie fügen alles zu einem digitalen Ausweis zusammen, damit Sie „beweisen“ können, wer Sie sind.

ICC, Mastercard und IBM schließen sich der Initiative „ID2020 Good Health Pass“ an

ID2020 hat die Good Health Pass Collaborative ins Leben gerufen, um die Interoperabilität zwischen den COVID-19-Lösungen für Gesundheitsausweise zu fördern, die von zahlreichen Organisationen entwickelt werden. Zu den Mitgliedern der neuen Initiative gehören der Airports Council International (ACI), Hyperledger, die COVID-19 Credentials Initiative, die International Chamber of Commerce (ICC), Mastercard und zahlreiche andere.

Sie können den ganzen Artikel hier lesen.

Das MIT und seine Impfstoff-Tätowierungen mit „unsichtbarer Tinte„

Forscher haben nun eine neuartige Methode entwickelt, um die Impfgeschichte eines Patienten aufzuzeichnen: Sie speichern die Daten in einem für das bloße Auge unsichtbaren Farbmuster, das gleichzeitig mit dem Impfstoff unter die Haut verabreicht wird.

Die Forschung wurde natürlich von der „Bill and Melinda Gates Foundation“ und dem Koch-Institut finanziert.

Alles begann vor langer Zeit mit Symbolen und Markierungen auf unserer Haut. Und jetzt sind wir wieder da und machen das Gleiche. Machen wir wirklich Fortschritte oder kehren wir tatsächlich dorthin zurück, wo wir am Anfang waren? Wir sind wieder dabei, unsere Identität zu beweisen, indem wir uns in die Haut schneiden, um mit Zahlen und Symbolen zu erkennen, wer wir sind.

Ich habe mir wieder „The Prisoner“ angesehen. Ich erinnere mich, dass ich die Serie als Kind gesehen habe. Es war seltsam und fesselnd. Ich habe es nicht verstanden. Jetzt lese ich mit einem Schmunzeln, dass McGoohan die Serie für ein „kleines Publikum – intelligente Menschen“ gemacht hat.

Die letzte Folge der Serie ist genau die gleiche wie die erste. Six kann nicht aus der Gefangenschaft befreit werden. Er muss ständig gegen unbekannte Mächte kämpfen, die versuchen, seine tiefsten Geheimnisse zu lüften und seine Geschichten zu stehlen, während sie gleichzeitig versuchen, ihn in eine gehorsame, leere Hülle zu verwandeln.

McGoohan sagte, die Schlussszene solle zeigen, dass „Freiheit ein Mythos ist“. Es gibt keinen Abschluss der Serie, denn „wir sind weiterhin Gefangene“.

Wer hat uns in dieses Gefängnis gesteckt? Ist es eine äußere Macht oder sind wir es selbst?

Wie können wir uns von dieser Besessenheit befreien, zu beweisen, wer wir sind, wenn wir uns, je mehr wir es versuchen, immer weiter in der „Vast Machine“* verlieren?

Karen Hunt [alias KH Mesek] ist Autorin und Illustratorin von 19 Kinderbüchern, der Jugendbuchreihe Night Angels Chronicles und des Science-Fiction-Romans LUMINARIA: Tales of Earth & Oran, Love & Revenge, der im August erscheinen wird. Vor kurzem kehrte sie von einem Aufenthalt in Luxor, Ägypten, zurück, wo sie den ersten Boxclub für Mädchen gründete. Nachdem sie lange hinter dem Eisernen Vorhang gelebt hat und viel gereist ist, widmet sie ihre Zeit dem Schreiben von Essays über den Verlust der Freiheit im Westen. Hier können Sie mehr über ihre Arbeit lesen oder sich für ihren Newsletter anmelden. Sie können ihr nicht mehr auf Twitter folgen, da sie gesperrt wurde.