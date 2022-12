Biowaffenexperte äußert sich zu neuartigem Coronavirus

Ursprünglich aus der chinesischen Stadt Wuhan stammend, breitet sie sich rasch in der ganzen Welt aus, und sie stammt sicher nicht von einer infizierten Fledermaussuppe. Hier ist das, was man Ihnen nicht sagt.

Francis Boyle, der sich seit Jahrzehnten gegen die Entwicklung und den Einsatz von Biowaffen einsetzt, vermutet, dass es sich bei COVID-19 um einen waffenfähigen Erreger handelt, der aus der Anlage der Biosicherheitsstufe 4 der Stadt Wuhan entwichen ist, die speziell für die Erforschung von Coronaviren und SARS eingerichtet wurde

Boyle zufolge ist das COVID-19-Virus eine Chimäre. Es enthält SARS, ein bereits waffenfähiges Coronavirus, zusammen mit genetischem Material von HIV und möglicherweise einem Grippevirus. Es hat auch Eigenschaften, die es ihm ermöglichen, sich über eine größere Entfernung als normal zu verbreiten

Zu Beginn der Pandemie war die Inkubationszeit für eine COVID-19-Infektion noch unbekannt, aber die Schätzungen reichten von 14 bis 30 Tagen

Vor der Pandemie hatte die US-Regierung seit dem 11. September 2001 und bis Oktober 2015 100 Milliarden Dollar für Programme zur biologischen Kriegsführung ausgegeben

Seltsamerweise hatte das US-Militär, obwohl nur eine begrenzte Anzahl von Fällen von COVID-19-Infektionen in den USA gemeldet worden war, mehrere Haftanstalten im ganzen Land ausgewiesen, um Amerikaner unter Quarantäne zu stellen, falls sich die Situation verschlechtern sollte

Wie Sie wissen, verbreitete sich Anfang 2020 ein neuartiges Coronavirus (zunächst als 2019-nCOV bezeichnet, dann von der Weltgesundheitsorganisation in COVID-19 umbenannt) aus der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei in China rasch in der ganzen Welt.

Der erste Fall wurde am 21. Dezember 2019 in Wuhan gemeldet. Zu den Symptomen gehörten Fieber, Kurzatmigkeit, starker Husten und Lungenentzündung, die in schwereren Fällen zu einer Beeinträchtigung der Nieren- und Leberfunktion und zu Nierenversagen führen können.

Am 21. Januar 2020 bestätigten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention den ersten Fall in den USA4 – einen Patienten im Bundesstaat Washington, der kurz zuvor Wuhan besucht hatte. Am 29. Februar 2020 wurde dann der erste Todesfall in den USA gemeldet, ebenfalls im Bundesstaat Washington.

Weniger als eine Woche später meldete CBS News am 5. März 2020, dass die Zahl der Todesfälle in den USA schnell auf 11 angestiegen war – 10 im Bundesstaat Washington und einer in Kalifornien. Und nicht nur das: An diesem Tag forderte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Regierungen auf der ganzen Welt auf, „alle Register zu ziehen“, um den Ausbruch zu bekämpfen. Positiv ist zu vermerken, dass China das Schlimmste offenbar überstanden hat“, so CBS.

Insgesamt gab es bis zum 5. März 2020 98.067 gemeldete Fälle von Infektionen mit neuartigen Coronaviren in 88 Ländern, davon 80.430 in China. Worldometer.info bot seinerzeit einen einfachen Überblick über die bestätigten Fälle und Todesfälle, den Sie auch heute noch abrufen können.

COVID-19 – ein waffenfähiges Coronavirus?

In diesem Interview teilt Francis Boyle, der an der Universität von Chicago studiert, in Harvard promoviert und einen Doktortitel in Politikwissenschaften erworben hat, seine Theorie über den Ursprung dieses neuartigen Coronavirus.

Seit Jahrzehnten setzt er sich gegen die Entwicklung und den Einsatz von Biowaffen ein, die er in COVID-19 vermutet. Boyle war derjenige, der im Rahmen der Biowaffenkonvention von 1972 eine Gesetzgebung gegen Biowaffen forderte, und derjenige, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 entwarf, der einstimmig von beiden Häusern des Kongresses verabschiedet und von George Bush Sr. unterzeichnet wurde.

Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, am 14. Februar 2020, waren mehr als 50.000 Menschen in China mit dem Virus infiziert worden. Mit Sicherheit stammte es nicht aus infizierter Fledermaussuppe.

Aufgrund seiner Arbeit im Bereich der antibiotischen Kriegsführung, die auf die Anfänge der Reagan-Administration zurückgeht – eine Zeit, in der man die DNA-Gentechnik zur Herstellung biologischer Waffen einsetzte – hatte Boyle die seither aufgetretenen „mysteriösen Krankheitsausbrüche bei Menschen und Tieren in aller Welt“ sorgfältig verfolgt.

„Mein Gesetz zur Bekämpfung von Biowaffen wurde speziell entwickelt, um nicht nur gegen reguläre biologische Waffen vorzugehen, sondern auch gegen die DNA-Gentechnik für biologische Waffen, die gerade in den Kinderschuhen steckte, als das BWÜ ausgearbeitet wurde. Auch wenn das BWÜ die DNA-Gentechnik abdeckt, wollte ich namentlich klarstellen, dass sie abgedeckt ist. Ich habe auch klargestellt, dass es auch die synthetische Biologie abdeckt“, sagt Boyle. „Wenn diese unerklärlichen, mysteriösen Krankheiten ausbrechen, beobachte ich sie eine Weile und komme normalerweise zu dem Schluss, dass sie durch normale Gründe erklärt werden können: mangelnde Hygiene, Armut und dergleichen. Aber in Wuhan kam mir das ziemlich verdächtig vor. In Wuhan gibt es eine Einrichtung der Biosicherheitsstufe 4. Es ist die erste in China, und sie wurde speziell für den Umgang mit dem Coronavirus und SARS eingerichtet. SARS ist im Grunde eine waffenfähige Version des Coronavirus. Aus dieser Einrichtung ist bereits SARS ausgetreten, und der einzige Grund für diese BSL-4-Einrichtungen ist meiner Erfahrung nach die Erforschung, Entwicklung, Erprobung und Lagerung von biologischen Angriffswaffen. Aus diesem Grund habe ich meine Meinung kundgetan: Dass dieses Wuhan-Coronavirus aus dieser BSL-4-Anlage ausgetreten ist … vielleicht Mitte November … und dass die chinesische Regierung seither darüber lügt und es vertuscht.“

Es gibt noch viele Unbekannte

Der erste gemeldete Fall einer COVID-19-Infektion war der 1. Dezember 2019. Abhängig von der Inkubationszeit, die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt war, könnte die erste Ansteckung, sofern es eine solche gab, irgendwo im November stattgefunden haben. Die offizielle Schätzung lag bei einer Inkubationszeit von 14 Tagen, aber ein britischer Gesundheitsexperte ging von 24 Tagen aus, und nordkoreanische Experten für biologische Kriegsführung von 30 Tagen, so Boyle.

„Was Wuhan und die Provinz Hubei betrifft, so stehen sie praktisch unter Kriegsrecht. Es gibt kein anderes Wort dafür. Wenn Sie die Erklärungen von Präsident Xi und seinen Assistenten lesen, haben sie sehr deutlich gemacht, dass sie sich hier im Krieg befinden, und das ist richtig. Sie befinden sich im Krieg mit ihrem eigenen biologischen Kampfstoff. Präsident Xi hat gerade die dafür zuständigen Parteiapparatschiks entlassen und dafür vertrauenswürdiges Militärpersonal sowie eine große Zahl von PLA-Kräften (Volksbefreiungsarmee) eingesetzt, die sich als Gesundheitspersonal ausgeben. Für mich sehen sie nicht wie Mitarbeiter des Gesundheitswesens aus. Das ist im Moment meine beste Einschätzung der Situation.“

Auf die Frage nach Gerüchten, das COVID-19-Virus könnte aus einem Hochsicherheitslabor in Winnipeg, Kanada, gestohlen worden sein, sagte Boyle:

„Das hätte sein können. Ich möchte klarstellen, dass sie meiner Meinung nach in der BSL-4-Einrichtung in Wuhan bereits daran gearbeitet haben. Sie arbeiteten an einer biologischen Kriegswaffe mit SARS, das eigentlich ein Coronavirus ist. Wir wissen, dass Dr. [Yoshihiro] Kawaoka an der Universität von Wisconsin … das spanische Grippevirus für das Pentagon wiederbelebt hat, offensichtlich für Waffenzwecke, und er hat sich darauf spezialisiert, das spanische Grippevirus mit allen Arten von abscheulichen Instrumenten für die biologische Kriegsführung zu paaren. Und es gab Aufzeichnungen darüber, dass er seine Produkte nach Winnipeg lieferte. Winnipeg ist das kanadische Äquivalent zu unserem eigenen Fort Detrick. Es ist eine BSL-4-Einrichtung, und ja, dort wird jede Art von abscheulicher biologischer Kriegsführung, die wir kennen, erforscht, entwickelt, getestet, hergestellt und auf Lager gehalten. Ein Teil dieser Technologie könnte also aus Winnipeg gestohlen worden sein. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, die BSL-4-Anlage in Wuhan hat bereits daran gearbeitet. Sie hatten bereits SARS entwickelt. SARS war bereits zwei- bis dreimal zuvor durchgesickert, und es scheint, als hätten sie SARS mit einem Turbolader versehen, was [COVID-19] auch zu sein scheint. Dies ist eine brandneue Generation von Biowaffen, die wir noch nicht gesehen haben. Die Sterblichkeitsrate liegt zwischen 15 % (Lancet-Schätzung), 17 % bis 18 % (britischer Gesundheitsbeamter) und sogar chinesischen Statistiken. Die Ansteckungsfähigkeit liegt bei 83 %. Auf jeden Infizierten kommen etwa drei bis vier Personen. Es hat „gain of function“-Eigenschaften, was bedeutet, dass es mindestens 6 oder 7 Fuß durch die Luft reist, und … es gibt Berichte, dass sogar kontaminierte menschliche Fäkalien es abgeben, dass die menschlichen Fäkalien vielleicht 6 oder 7 Fuß abstrahlen. So etwas haben wir in der Geschichte der biologischen Kriegsführung noch nie gesehen, zumindest nicht in den öffentlichen Aufzeichnungen. Ich möchte klarstellen: Ich habe nie für die Regierung der Vereinigten Staaten gearbeitet. Ich hatte nie eine Sicherheitsfreigabe. Ich hatte nie Zugang zu irgendeiner Art von geheimen Informationen. Ich lese nur, was öffentlich und wissenschaftlich bekannt ist, und versuche, meine eigenen Schlüsse zu ziehen, und das ist es, was ich Ihnen heute mitteile. Ich könnte meine Meinung ändern, wenn mir jemand seriöse wissenschaftliche Beweise für das Gegenteil vorlegen kann. Im Moment bleibe ich bei meiner Schlussfolgerung, dass es aus dem BSL-4 in Wuhan ausgetreten ist, dass die höchste Ebene der chinesischen Regierung davon wusste, dass sie es von Anfang an vertuscht hat, bis sie die WHO Ende Dezember informiert hat.“

Trotz Gesetzen sind Experimente zur biologischen Kriegsführung immer noch aktuell

Wie Boyle feststellte, ist das Labor in Wuhan ein ausgewiesenes WHO-Forschungslabor, was seltsam klingen mag, wenn man bedenkt, dass diese Einrichtungen auf die Entwicklung und Erforschung gefährlicher Krankheitserreger spezialisiert sind, die leicht in Biowaffen umgewandelt werden können.

Laut Boyle sollten wir jedoch nicht überrascht sein, denn „die WHO steckt bis zum Hals in dieser Art von Arbeit, und das schon seit geraumer Zeit“. Auch die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention und die Pharmaindustrie scheinen ihre Hand im Spiel zu haben bei vielen Ausbrüchen von scheinbar waffenfähigen Viren.

„Ich werde nicht die lange Geschichte der Beteiligung von Big Pharma an dieser Sache aufzählen. Es geht hier um riesige Geldbeträge. Ich glaube, dass die Ebola-Pandemie in Westafrika ihren Ursprung in der BSL-4-Einrichtung der USA in Sierra Leone hatte und dass dort ein so genannter Impfstoff getestet wurde, der lebendes Ebola enthielt und an diese armen Menschen verabreicht wurde“, sagt Boyle. „Was die CDC betrifft, so war sie an jeder … BSL-4-Todeswissenschaft der biologischen Kriegsführung beteiligt, die man sich vorstellen kann … Es ist öffentlich bekannt, dass die CDC und die American Type Culture Collection während der Reagan-Regierung 40 Sendungen waffenfähiger biologischer Kampfstoffe an Saddam Hussein im Irak schickten, in der Hoffnung und Erwartung, dass er diese Stoffe zu Waffen machen und sie gegen den Iran einsetzen würde … Das Problem ist natürlich, dass nach diesem Krieg … den US-Streitkräften der Befehl erteilt wurde, Saddam Husseins Einrichtungen für biologische Kriegsführung in die Luft zu jagen, und so geht man nicht mit biologischen Waffen um … [Es] hat unsere eigenen Truppen verseucht, und das war ein ursächlicher Faktor für das Golfkriegssyndrom, das … etwa 11.000 US-Soldaten tötete und etwa 100.000 behinderte.“

Laut Boyle hat die US-Regierung seit dem 11. September 2011 und bis Oktober 2015 100 Milliarden Dollar für Programme zur biologischen Kriegsführung ausgegeben, was keine geringe Summe ist. Zum Vergleich: Für das Manhattan-Projekt, bei dem die Atombombe entwickelt wurde, gaben die USA 40 Milliarden Dollar aus (bei konstantem Dollarwert). Boyle schätzt außerdem, dass in den USA etwa 13.000 Biowissenschaftler in der Biowaffenindustrie arbeiten.

„Es ist klar, dass die Reagan-Administration unter dem Einfluss ihrer Neokonservativen, die fest an biologische Waffen und ethnisch-spezifische biologische Waffen glauben (das kann man im PNAC-Bericht nachlesen), an der Anwendung der DNA-Gentechnik zum Zweck der Herstellung biologischer Waffen beteiligt war. Aus diesem Grund habe ich 1985 in Washington, D.C., ein Briefing vor dem Kongress gehalten. Ich wurde von dem Council for Responsible Genetics, mit dem ich zusammenarbeite und dem die führenden Biowissenschaftler der Welt vom MIT und Harvard angehören, darum gebeten, dies zu tun. Ich habe sieben Jahre in Harvard verbracht. Ich habe drei Abschlüsse, und ich kannte all diese Leute. Sie baten mich, als ihr Anwalt zu fungieren und dieses Briefing im Kongress zu halten. Ich habe die Sache auffliegen lassen, und dann haben sie mich gebeten, die Durchführungsbestimmungen zu entwerfen, was ich auch getan habe … Ich möchte klarstellen, dass ich nicht hier bin, um in ihrem Namen zu sprechen, ich spreche nur in meinem Namen, aber wenn Sie sich mein Buch „Biologische Kriegsführung und Terrorismus“ ansehen, hat Professor Jonathan King das Vorwort geschrieben. Ich habe also den führenden MIT-Professor für Molekularbiologie, der meine Aussagen unterstützt, falls Sie glauben, dass ich nicht genug Wissenschaft darüber weiß.“

USA bereiten sich auf COVID-19-Pandemie vor

Zu dem Zeitpunkt, als ich Boyle interviewte, gab es bisher nur eine begrenzte Anzahl von gemeldeten Fällen von COVID-19-Infektionen in den USA. Das US-Militär hat mehrere Haftanstalten im ganzen Land eingerichtet, um Amerikaner unter Quarantäne zu stellen, falls sich die Situation verschlechtern sollte.

In der Vergangenheit haben die Gesundheitsbehörden die Bedrohung der USA durch Pandemien wie Vogelgrippe, Schweinegrippe, Milzbrand und Ebola jedoch stark übertrieben.

Wie in meinem 2009 erschienenen New York Times-Bestseller „The Great Bird Flu Hoax“ (Der große Vogelgrippe-Hoax) ausführlich beschrieben, ging der damalige Präsident George Bush Jr. davon aus, dass 2 Millionen Amerikaner an der Vogelgrippe sterben würden, wobei im besten Fall nur 200.000 Menschen sterben würden. Die Zahl der Todesopfer dieser Pandemie lag in den USA schließlich bei Null.

Die Pandemie brachte jedoch enorme Gewinne, da mit Steuergeldern der USA 20 Millionen Dosen Tamiflu gekauft wurden. Einer derjenigen, die sich mit diesem Schwindel die Taschen füllen konnten, war Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der zum Zeitpunkt der Entwicklung des Medikaments Präsident von Gilead Sciences war.

„[Die Vogelgrippe] war eine weitere gentechnisch hergestellte biologische Kriegswaffe“, so Boyle. „Sie war eine Chimäre. Sie enthielt drei verschiedene Elemente, und wir alle hatten Glück, dass sie die Letalität und Infektiosität der Vogelgrippe irgendwie abschwächten.“

Es bleibt abzuwarten, ob COVID-19 in seiner Verbreitung und Tödlichkeit ähnlich ineffektiv sein wird oder nicht. Nach den Statistiken in China zu urteilen, „sieht es nicht sehr gut aus“, sagt Boyle.

Das COVID-19-Virus verstehen

Boyle zufolge ist das COVID-19-Virus eine Chimäre, wie das Vogelgrippevirus vor ihm. Es enthält SARS, ein bereits waffenfähiges Coronavirus, zusammen mit genetischem Material von HIV. „Das stand in einem veröffentlichten Artikel von indischen Wissenschaftlern. Man konnte die Bilder direkt sehen, [aber] es wurde politischer Druck auf sie ausgeübt, so dass sie [die Arbeit] zurückzogen.“

Aus diesem Grund prüfen einige Wissenschaftler jetzt, ob HIV-Medikamente zur Behandlung eingesetzt werden können, sagt Boyle. COVID-19 könnte auch ein Grippevirus enthalten, das sich durch Funktionserweiterung über eine größere Entfernung als normal ausbreiten kann.

Pandemien werden immer wieder zum Ausbau des Polizeistaats eingesetzt

Pandemien wurden auch dazu benutzt, die öffentlichen Freiheiten zu beschneiden. So wurde beispielsweise die Anthrax-Angst von 2001 als Anstoß für die Unterzeichnung des Patriot Act genutzt, der der erste Schritt zur Beseitigung vieler unserer persönlichen Freiheiten und zur Einführung eines umfassenden Überwachungsstaates war. Für mich sind solche Folgen weitaus besorgniserregender als das Risiko einer Infektion selbst. Boyle fügt hinzu:

„Sie benutzten Amerithrax, um den Patriot Act durchzudrücken, das ist richtig … Wir wurden zu einem Polizeistaat … Und wie ich in ‚Biowarfare and Terrorism‘ dargelegt habe, denke ich, dass dieselben Leute, die hinter dem 9/11-Terroranschlag steckten, auch hinter Amerithrax steckten, aber ich verbinde da nur Punkte … Das so genannte Amerithrax stammt aus einem Labor und einem Programm der US-Regierung für biologische Kriegswaffen, und ich habe es am ersten Novemberwochenende 2001 öffentlich gemacht. Der Rat für verantwortungsvolle Genetik hielt seinen Kongress an der Harvard Business School ab, und ich leitete zusammen mit King und anderen Experten für biologische Kriegsführung eine Podiumsdiskussion über die Programme der USA zur biologischen Kriegsführung. Als ich die Harvard Divinity School betrat, war ein Kamerateam des Fernsehsenders Fox vor Ort, und ich sagte: „Offensichtlich handelt es sich hier um ein US-Programm für biologische Waffen und wahrscheinlich um Fort Detrick“. Ich leitete die Sitzung und machte dieselbe Bemerkung. Dann machte ich einen Kommentar bei einem Radiosender in Washington, D.C., zu diesem Thema [und bei der BBC], so dass jeder in der Welt mich hörte. Zu diesem Zeitpunkt gab jemand die Anweisung, dass ich nie wieder von den Mainstream-Nachrichten über Programme zur biologischen Kriegsführung interviewt werden dürfe. Und das ist seit der ersten Novemberwoche 2001 der Fall“.

Wie Boyle feststellte, ist George Orwells Buch „1984“ Wirklichkeit geworden. Boyle hat inzwischen an der DePaul Law School in Chicago Vorträge über den totalitären Charakter des Patriot Act gehalten.

„Snowden hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung alles ausspioniert, was wir sagen, unsere gesamte elektronische Kommunikation, was auch immer“, sagt Boyle. „Und noch einmal, der Beweis ist, dass ich von den US-Medien komplett ausgeblendet wurde. Wenn man sich die Amerithrax-Anschläge ansieht, haben sie auch die Mainstream-Medien in den USA getroffen, um ihnen klar zu machen, dass sie ebenfalls getötet werden, wenn sie über dieses Thema berichten.“

Biowaffen werden entwickelt, um eingesetzt zu werden

Wie Boyle feststellte, verfügt die US-Regierung über einen großen Vorrat an Amerithrax – einem nanotechnologischen Milzbrand in Superwaffenqualität mit 1 Billion Sporen pro Gramm – und das ist nur die Spitze des Eisbergs der entwickelten biologischen Waffen. Boyle zweifelt auch nicht daran, dass diese Waffen irgendwann zum Einsatz kommen werden, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Er sagt:

„Letzten Herbst gab es an der John Hopkins University eine Tabletop-Übung … zum Coronavirus. Tabletop-Übung, das ist ein Euphemismus für ein Kriegsspiel. Sie schätzten, dass es 65 Millionen Menschen tötete … John Hopkins steckt bis zum Hals in dieser Nazi-Schmutzarbeit der biologischen Kriegsführung. Sie haben dort eine BSL-3-Einrichtung … die sie stolz auf ihrer Website ankündigen … Sie rechtfertigen es damit, dass sie Impfstoffe entwickeln. OK … Wie machen sie das? Sie gehen in der ganzen Welt auf die Suche nach jeder Art von abscheulichen Krankheiten, Pilzen, Viren und Bakterien, die man sich nur vorstellen kann, und das ist eine öffentliche Angelegenheit. Dann bringen sie sie zurück in diese BSL-4-Labors und entwickeln einen offensiven biologischen Wirkstoff mit Hilfe von DNA-Gentechnik und synthetischer Biologie … die vom Pentagon unter DARPA eingerichtet wurden … Sobald sie diesen Wirkstoff haben, entwickeln sie einen Impfstoff, denn der Wirkstoff nützt nichts, wenn man keinen Impfstoff hat, der die eigene Bevölkerung schützt. Sie entwickeln also Impfstoffe für biologische Waffen, denn eine biologische Waffe besteht aus zwei Elementen: erstens dem offensiven biologischen Kampfstoff und zweitens einem Impfstoff zum Schutz der eigenen Bevölkerung, und genau das wird in all diesen BSL-4-Einrichtungen und auch in vielen der BSL-3-Einrichtungen getan. John Hopkins hat eine BSL-3-Anlage, und sie geben zu, dass sie Dual Use betreiben. Das ist es, was Dual-Use bedeutet. Sie entwickeln zuerst den offensiven biologischen Kampfstoff und dann den angeblichen Impfstoff.“

In der Tat ist die Johns Hopkins University der größte Empfänger von Forschungszuschüssen von Bundesbehörden, einschließlich der National Institutes of Health, der National Science Foundation und des Verteidigungsministeriums. Auch von der Gates Foundation hat sie Forschungszuschüsse in Millionenhöhe erhalten. Im Jahr 2016 gab die Johns Hopkins University mehr als 2 Milliarden US-Dollar für Forschungsprojekte aus und war damit im 38.

Wie kann man eine COVID-19-Infektion am besten verhindern oder behandeln?

Zu diesem Zeitpunkt war zwar noch nicht klar, welche Behandlung am wirksamsten war, aber meine Vermutung war, dass das intravenöse Vitamin-C-Protokoll von Dr. Paul Marik bei Sepsis ein guter Ausgangspunkt sein würde, da Sepsis offenbar die Todesursache für diejenigen ist, die einer schweren COVID-19-Infektion erliegen.

Mariks retrospektive klinische Vorher-Nachher-Studie hat gezeigt, dass die Verabreichung von intravenösem Vitamin C mit Hydrocortison und Vitamin B1 über zwei Tage die Sterblichkeit von 40 % auf 8,5 % senkte. Das genaue Protokoll bestand aus 200 mg Thiamin alle 12 Stunden, 1.500 mg Ascorbinsäure alle sechs Stunden und 50 mg Hydrocortison alle sechs Stunden. Wichtig ist, dass die Behandlung keine Nebenwirkungen hat und kostengünstig, leicht verfügbar und einfach zu verabreichen ist.

Marik zufolge haben Vitamin C und Kortikosteroide eine synergistische Wirkung, was mit ein Grund dafür ist, dass sein Kombinationsprotokoll so wirksam ist. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die ausschließliche Verabreichung von hochdosiertem intravenösem Vitamin C das Überleben von Patienten mit Sepsis und akutem Lungenversagen verbessert und die Sterblichkeitsrate von 46 % auf 30 % reduziert.

Auch die Anzahl der Tage, die sie im Krankenhaus bleiben mussten, wurde dadurch verringert. Im Durchschnitt verbrachten die Patienten, die Vitamin C erhielten, am 28. Tag drei Tage weniger auf der Intensivstation als die Placebogruppe (sieben Tage im Vergleich zu 10). Am 60. Tag hatte die Behandlungsgruppe ebenfalls sieben Tage weniger im Krankenhaus verbracht – 15 Tage im Vergleich zu 22.

Es gibt zwar keine Studien, die sich mit der Integration der hyperbaren Sauerstofftherapie (HBOT) befassen, aber ich hatte den Verdacht, dass dies eine starke Synergie bewirken würde, die die Sterblichkeitsrate bei Sepsis noch näher an die Nullgrenze bringen könnte. Leider ist die hyperbare Sauerstofftherapie in vielen Krankenhäusern nicht verfügbar, und selbst wenn sie verfügbar wäre, ist sie für Sepsis nicht zugelassen.

Mehr über Mariks Sepsis-Protokoll erfahren Sie in „Vitamin C – Ein Wendepunkt in der Behandlung tödlicher Sepsis„, zusammen mit vernünftigen Empfehlungen, wie Sie Ihr Sepsis-Risiko von vornherein senken können.

Sie können sich auch Mariks PowerPoint-Präsentation „Hydrocortison, Ascorbinsäure und Thiamin zur Behandlung von schwerer Sepsis und septischem Schock“ ansehen, die er auf der Tagung Critical Care Reviews 2020 in Australien vorgestellt hat. Ratschläge der WHO zur häuslichen COVID-19-Versorgung finden Sie unter „Novel Coronavirus – The Latest Pandemic Scare“.

