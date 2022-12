Gestohlenes syrisches Öl: Der Treibstoff für die Teilung Syriens

Firas Al-Shoufi

Die Rolle des US-Militärs beim Diebstahl des syrischen Öls geht tiefer als nur ein einfacher Diebstahl. Die Gelder werden verwendet, um die kurdische Selbstverwaltung zu unterstützen und die geografische Teilung Syriens sicherzustellen.

Im Juli 2021 bezeichnete der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, den Diebstahl von Öl aus den von den USA besetzten Gebieten in Ostsyrien als „Banditenverhalten“. Derselbe Begriff wurde zuvor vom syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und anderen Amtsträgern in Erklärungen verwendet, in denen sie die Verletzung der syrischen Souveränität durch Washington anprangerten.

Die offiziellen syrischen Medien berichten immer wieder von Lkw- und Tankerkonvois, die unter dem Schutz des US-Militärs und der von den USA unterstützten kurdischen Milizen, den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), Öl aus dem Osten der Euphratregion in Richtung Irak transportieren.

Aber haben es die USA wirklich nötig, diese kleinen Mengen syrischen Öls zu stehlen, nachdem die Produktion von etwa 360.000 Barrel auf weniger als 90.000 Barrel pro Tag zurückgegangen ist und primitive Fördermethoden verwendet werden?

Mehr als nur Öl

Das Hauptziel des Abzapfens von syrischem Öl besteht darin, der kurdischen Autonomen Verwaltung von Nord- und Ostsyrien (AANES), die von mehr als 13 US-Militärstützpunkten geschützt wird, zu helfen, ihre Aktivitäten zu finanzieren und ihren lokalen Brennstoffbedarf zu decken.

Sie zielt auch darauf ab, das Einflussgebiet der USA zwischen Bagdad und Damaskus zu erhalten und gleichzeitig die syrische Regierung zu erdrosseln – und die größte syrische Bevölkerung in dem von Damaskus kontrollierten Gebiet um lebenswichtige Ressourcen wie Öl, Gas, Weizen und Medikamente zu bringen.

Die AANES selbst gab zu, dass sich die Öl- und Gaseinnahmen im Jahr 2019 auf etwa 156 Milliarden syrische Pfund (156 Millionen US-Dollar) beliefen, was mehr als 76 Prozent ihrer Gesamteinnahmen im Jahr 2019 entspricht. Sie gab an, diese Gelder für die Bezahlung der Gehälter ihrer zivilen und militärischen Mitarbeiter ausgegeben zu haben.

Nach Angaben des Co-Vorsitzenden des AANES-Exekutivrats, Abd Hamid al-Mehbash, übersteigt die Zahl der zivilen Angestellten 120.000, zusätzlich zu den militärischen Kräften, die an den SDF beteiligt sind.

Diese Zahlen wurden jedoch von einer syrischen Regierungsquelle bestritten, die gegenüber The Cradle erklärte: „Die Aufblähung der Zahlen zielt darauf ab, mehr internationale Hilfe aus westlichen Ländern zu erhalten und zu suggerieren, dass die Verwaltung der Bevölkerung nützt und die Verwaltung der von ihr kontrollierten Gebiete mit Unterstützung der amerikanischen Besatzung verbessert.“

Damaskus ist überzeugt, dass die SDF und ihre US-Schirmherren es nicht ernst meinen mit einer Lösung des Konflikts und der Wiederherstellung der Einheit Syriens, trotz der syrischen und russischen Dialogversuche und des anhaltenden türkischen Militärdrucks.

Die Kurden werden weiterhin benutzt

Die syrische Regierungsquelle erklärte gegenüber The Cradle, dass die Überzeugung wachse, dass Washington die kurdischen Spaltungen und separatistischen Ziele weiterhin nutzen wolle, um die politische Instabilität in Syrien für viele Jahre aufrechtzuerhalten und das Land als Geisel internationaler und regionaler Ambitionen und des Nachkriegschaos zu halten.

Einer arabischen Geheimdienstquelle zufolge ist die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), deren Hauptquartier sich in den Qandil-Bergen nahe der irakisch-iranischen Grenze befindet, für die syrischen Ölvorkommen zuständig, aus denen sie sich Mittel zur Finanzierung ihrer militärischen und administrativen Aktivitäten sichert.

Die PKK wird sowohl von den USA als auch von der Türkei als terroristische Organisation betrachtet und ist im Wesentlichen der große Bruder der militanten syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG).

Die US-Armee hat die YPG 2015 umbenannt und mit der neu gegründeten SDF zusammengelegt, um die Verbindung der Gruppe zur PKK herunterzuspielen und sie für lokale Araber und syrische Minderheiten attraktiver zu machen.

Kurz gesagt, der syrische Öldiebstahl, der unter dem Schutz des US-Militärs stattfindet, kommt einer in den USA gelisteten kurdischen Terrororganisation finanziell zugute.

In der Tat hat der stellvertretende US-Verteidigungsminister Jonathan Hoffman bestätigt, dass die syrischen Öleinnahmen nicht den USA, sondern den SDF gehören.

Diese US-Politik des „Erstickens“ wurde in den vergangenen Jahren durch den repressiven „Caesar Act“ des US-Kongresses verstärkt – die bisher umfassendsten Sanktionen gegen Damaskus, die sich lähmend auf den syrischen Handel und die syrische Wirtschaft auswirkten, indem sie Unternehmen und Einzelpersonen betrafen, die mit den von der Regierung dominierten Sektoren des Landes Geschäfte machten.

Hinzu kommen die häufigen israelischen Angriffe auf die Häfen von Tartus und Latakia, um die Ölexporte zu behindern, und die wiederholten Angriffe auf die syrische Raffinerie in Homs, die wichtigste Raffinerie des Landes für Rohöl.

Es gibt keine genauen offiziellen Berichte über die Produktionsleistung der Ölfelder unter der Kontrolle der SDF in Ostsyrien, insbesondere nachdem sie bei den Militäroperationen der internationalen Koalition gegen ISIS schwer beschädigt wurden. Es ist auch nicht möglich, genaue Informationen über die gestohlenen Öleinnahmen der SDF zu erhalten, da syrischen Regierungsmitarbeitern der Zugang zu den Öleinrichtungen verwehrt wird.

Der Generaldirektor der staatlichen Al-Jibsah-Ölfelder im Gouvernement Hasakah, Ali Hassan al-Youssef, sagte jedoch gegenüber Sputnik, dass die US-Streitkräfte etwa 2.000 Kubikmeter (12.460 Barrel) pro Tag aus den Jibsah-Feldern und 40.000 Barrel aus den Rumailan-Feldern in Hasakah, wo sich eines der größten Ölfelder befindet, beschlagnahmen.

Wohin fließt das Öl?

Informationen aus lokalen Quellen in Hasakah und Deir Ezzor bestätigen syrische Sicherheits- und Medienberichte über die vier wichtigsten Bestimmungsorte, zu denen das gestohlene Öl transportiert wird.

Das erste Ziel ist das Umland von Deir Ezzor, in den von der Autonomieverwaltung kontrollierten Gebieten, wo der größte Teil des Öls verbraucht wird, nachdem es in primitiven Raffinerien raffiniert wurde. Der Benzinpreis in diesen Gebieten beginnt bei 210 syrischen Pfund pro Liter „subventionierten“ Benzins, das von niedrigster Qualität ist, und reicht – je nach Qualität – von 410 Pfund bis 1250 Pfund.

Der zweite Bestimmungsort für Erdöl sind die von türkischen Streitkräften – in Zusammenarbeit mit der vom Ausland unterstützten so genannten „Syrischen Nationalen Armee“ – besetzten Gebiete und Idlib, das von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kontrolliert wird.

Rohöl wird über mehrere Grenzübergänge in diese Gebiete transportiert, darunter der bekannte Grenzübergang Al-Hamran südlich der Stadt Jarabulus (Ost-Aleppo). Der Übergang stand unter der Kontrolle der von der Türkei unterstützten militanten Gruppe „Drittes Korps“, die früher Provisionen dafür erhielt, dass sie den Öltransport nach Idlib ermöglichte, bevor die HTS in jüngster Vergangenheit über die Ahrar al-Sham-Kämpfer die Kontrolle über das Gebiet erlangte.

Die mit der HTS verbundene Al-Salam Company wickelt die Kauf- und Verkaufsgeschäfte mit der kurdischen Autonomieverwaltung ab. Das Öl wird in diesen Gebieten zu einem Preis von etwa 5.000 Pfund pro Liter verkauft.

Das dritte Ziel für gestohlenes syrisches Öl ist Irakisch-Kurdistan – über die Grenzübergänge Mahmudiyah und Semlakah -, wo Öl im Überfluss vorhanden ist. Quellen vor Ort berichten, dass dieses Öl nach der Raffinierung wieder in die von der Autonomieverwaltung kontrollierten Gebiete gelangt, um dort zu hohen Preisen verkauft zu werden.

Der vierte Bestimmungsort, der am wenigsten Öl erhält, sind die von der syrischen Regierung kontrollierten Gebiete, in die alle paar Tage etwa 30 bis 60 Tankwagen Treibstoff transportieren. In diesen Gebieten sind die Ölpreise am höchsten, und der Preis für einen Liter beträgt mehr als 5.000 syrische Pfund oder 2 Dollar.

Die Türkei ist auch eine Bedrohung für die Energiesicherheit Syriens

Am 30. November gab der syrische Ölminister Bassam Tohme bekannt, dass die türkischen Luftangriffe „große Schäden“ an den Energieanlagen des Landes verursacht hätten, nachdem sie eine Gasanlage, mehrere Ölquellen und Elektrizitätswerke getroffen hätten.

Tohme sagte, die Bombardierung habe zur Unterbrechung einer Gasanlage geführt, die täglich 150 Tonnen Gas für den Hausgebrauch produziert, sowie zu etwa einer Million Kubikmeter Erdgas, das für die Stromversorgung des Gouvernements Hasakah verwendet wird.

Die Schäden an den Öltankstellen und die Verbrennung zahlreicher Bohrlöcher „führten zu einer starken Umweltverschmutzung durch Explosionen von Tankwagen“, erklärte er weiter.

Die türkischen Angriffe – die unter dem Vorwand des Kampfes gegen die SDF durchgeführt werden – scheinen jedoch bisher nicht mehr als ein Disziplinierungsprozess zu sein, um die Finanzierungsquellen der kurdischen Miliz zu schwächen. Es ist nicht einfach, die SDF auszuschalten, solange die USA ihre illegale Militärpräsenz in Syrien aufrechterhalten.

Selbst wenn es den türkischen Militäroperationen gelingen sollte, neue Gebiete in Syrien zu erobern, wie es heute in Idlib, Jarabulus und dem nördlichen Grenzstreifen der Fall ist, wird diese Politik die bestehenden Spaltungen zwischen den mit Ankara verbundenen Kämpfern und den mit Washington verbundenen Kämpfern, wie der Kurdischen Autonomiebehörde, nur noch verschärfen.

Solange Syriens natürliche Ressourcen so dreist von ausländischen Banditen in Armeeuniformen geraubt werden, um ihre jeweiligen Pläne für das Land zu finanzieren, wird Syrien geografisch geteilt bleiben. Erst wenn diese gestohlenen Gelder versiegen, werden auch die Pläne versiegen.