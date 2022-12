Der Kampf gegen die Covid-Tyrannei ist noch nicht zu Ende

Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Sieg über die Covid-Tyrannei erklären. Sie haben vielleicht gedacht, dass unsere Feinde angesichts der weltweiten Proteste gegen die Maskenpflicht und die Schließungen sowie der Todesfälle, die auf die Impfgifte zurückzuführen sind, uns zumindest eine Pause gönnen würden. Aber das tun sie natürlich nicht. Sie planen eine neue gefälschte „Covid-Welle“ mit noch mehr Abriegelungen, Maskenzwang und tödlichen Impfstoffen. Kurz gesagt, eine globale Tyrannei.

Ständig kommen neue Informationen über die kriminelle Torheit der Politik des hirntoten Biden und „Dr. Death“ Fauci herein. So schrieb unter anderem der renommierte Onkologe Dr. Angus Dalgleish einen offenen Brief an eine führende britische Medizinzeitschrift, in dem er davor warnte, dass die Impfstoffe Krebs verursachen: Dr. Angus Dalgleish, ein renommierter Onkologe, der im Vereinigten Königreich praktiziert, schrieb kürzlich einen offenen Brief an den Chefredakteur der medizinischen Fachzeitschrift The BMJ, in dem er die Zeitschrift aufforderte, die schädlichen Auswirkungen der Covid-Injektionen „sofort zu thematisieren und zu diskutieren“, da Krebserkrankungen und andere Krankheiten bei „geimpften“ Menschen rasch zunehmen.

Dr. Dalgleish ist Professor für Onkologie am St. George’s, Universität London. Mit seinem Brief an Dr. Kamran Abbasi, den Chefredakteur des BMJ, unterstützte er die Bitte eines Kollegen an Dr. Abbasi, das BMJ möge die gültige informierte Zustimmung zur Covid-Impfung zu einem vorrangigen Thema machen.

Lesen Sie Prof. Dalgleishs Brief unten:

Lieber Kamran Abbasi,

Covid benötigt kein Impfprogramm mehr, da das durchschnittliche Sterbealter bei Covid im Vereinigten Königreich bei 82 Jahren und bei allen anderen Ursachen bei 81 Jahren liegt und weiter sinkt.

Der Zusammenhang mit Blutgerinnseln, Herzmuskelentzündungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen ist inzwischen allgemein anerkannt, ebenso wie der Zusammenhang mit Myelitis und Neuropathie. (Wir haben diese Nebenwirkungen in unserem QRBD-Artikel Sorensen et al. 2020 vom Juni 2020 vorhergesagt, da die Blast-Analyse 79 % Homologien zu menschlichen Epitopen, insbesondere PF4 und Myelin, ergab).

Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund, alle Impfstoffprogramme zu stoppen. Als praktizierender Onkologe erlebe ich, wie die Krankheit bei Menschen mit stabilem Gesundheitszustand rasch fortschreitet, nachdem sie zu einer Auffrischungsimpfung gezwungen wurden, in der Regel, damit sie verreisen können.

Sogar in meinem persönlichen Umfeld erlebe ich nach den Auffrischungsimpfungen eine Erkrankung der B-Zellen. Sie beschreiben, dass sie sich einige Tage bis Wochen nach der Auffrischungsimpfung deutlich unwohl fühlten – einer entwickelte Leukämie, zwei Arbeitskollegen Non-Hodgkin-Lymphome und ein alter Freund, der sich seit der Auffrischungsimpfung wie ein Long Covid fühlte und bei dem nach starken Knochenschmerzen multiple Metastasen einer seltenen B-Zellen-Erkrankung diagnostiziert wurden.

Ich bin erfahren genug, um zu wissen, dass dies nicht die zufälligen Anekdoten sind, die viele behaupten, zumal das gleiche Muster in Deutschland, Australien und den USA zu beobachten ist.

Die Berichte über die Unterdrückung des angeborenen Immunsystems nach einer mehrwöchigen mRNA-Behandlung würden dazu passen, da alle diese Patienten bisher Melanome oder B-Zell-Krebserkrankungen hatten, die sehr anfällig für die Kontrolle durch das Immunsystem sind – und das ist noch vor den Berichten über die Unterdrückung von Suppressor-Genen durch mRNA in Laborexperimenten.

Dies muss sofort thematisiert und diskutiert werden.

In Italien wurde eine Klinik eröffnet, in der Menschen behandelt werden, die durch die Impfstoffe geschädigt wurden: „In Lucca, Italien, wurde eine private medizinische Klinik eröffnet, die sich der Behandlung von Patienten widmet, die durch die experimentellen COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden.

Die Klinik wurde von einer Gruppe von Ärzten und Mitarbeitern des Gesundheitswesens eröffnet, die vor ein paar Tagen wieder eingestellt wurden, nachdem die neu gewählte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni diskriminierende Gesetze aufgehoben hatte, die es ungeimpften Italienern untersagten, im Gesundheitswesen zu arbeiten.

Eine italienische Gruppe für medizinische Rechte feierte die Klinik als „hilfreich“ und „einladend“, aber eine linke politische Partei aus der Toskana hat versucht, den Bürgermeister von Lucca unter Druck zu setzen, damit er sich öffentlich von der Klinik distanziert, die sich um die Heilung von COVID-Impfgeschädigten bemüht.

Die örtliche Partito Democratico (Demokratische Partei) veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt: „Wir sind überzeugt, dass der Bürgermeister Stellung beziehen und sich von dem distanzieren muss, was an dieser Front in unserer Stadt geschieht“.

Diese Erklärung wurde abgegeben, nachdem die Partei zugegeben hatte, dass die Gruppe, die die Klinik gegründet hatte, vor hatte, den Impfgeschädigten zu helfen, und dass die Gruppe auch wollte, dass Ärzte bei der Ausübung ihrer ärztlichen Tätigkeit den Schutz der Gewissensfreiheit genießen.

Italien hat seit der Wahl von Meloni, die zugab, dass Italien die „restriktivsten Anti-COVID-Maßnahmen in der gesamten westlichen Welt“ habe, aber dennoch „zu den Ländern mit den meisten Todesfällen und Infektionen“ gehöre, eine Kehrtwende bei den COVID-Beschränkungen vollzogen.

Sie schwor, dass ihre Regierung „dieses Muster in keiner Weise wiederholen“ werde und versprach, „die Grundfreiheiten niemals einzuschränken“.

Unter dem früheren Ministerpräsidenten Mario Draghi hatte die damalige Linksregierung strenge Maßnahmen gegen Italiener ergriffen, die sich nicht impfen lassen wollten, und sie unter dem Deckmantel des „Super Green Pass“ von vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen.

Unter dem Deckmantel des „Super Green Pass“ wurden alle Italiener verpflichtet, sich impfen zu lassen oder nachzuweisen, dass sie zuvor von COVID genesen waren, um arbeiten zu können, und alle über 50-Jährigen mussten sich impfen lassen, andernfalls drohte ihnen eine monatliche Geldstrafe.

Daraufhin protestierten die Italiener massiv, und es wird vermutet, dass die populistische Meloni aufgrund ihres Widerstands gegen diese Maßnahmen an Unterstützung gewann.“

Aber Fauci ändert seine Pläne nicht. Er will immer noch mehr von derselben Politik, die eine Katastrophe verursacht hat. Wie Kiark Barnes bemerkt:“ Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Hegemon USA der Engel des Todes und des menschlichen Elends ist, sein moderner Joseph Mengele.

Seit den frühen 1980er-Jahren ist die Geschichte von Fauci, der mehr Monster als Mensch ist, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gezeichnet.

Er verwandelte die US-Gesundheitsbehörden in einen Brutkasten für Pharmaprofiteure und seine eigene Bereicherung, wie Robert F. Kennedy, Jr. erklärte – auf Kosten der Gesundheitsversorgung, wie sie sein sollte.

Überall in den USA und im Westen wird der Krankheit der Vorrang vor dem Wohlbefinden gegeben, weil letzteres unrentabel ist.

Als Reaktion auf seinen im Dezember angekündigten Rücktritt als Leiter des NIAID und oberster medizinischer Betrüger des Biden-Regimes sagte der GOP-Abgeordnete Steve Scalise Folgendes:

Die Demokraten im Kongress haben sich geweigert, auch nur eine einzige Anhörung zu Grippe und Covid oder zur finanziellen Beteiligung des Biden-Regimes an der Erforschung des Funktionsgewinns abzuhalten.

Das wird sich ändern, wenn die Republikaner nächstes Jahr die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen.

Fauci wird vorgeladen werden, um „vor dem Kongress unter Eid auszusagen (um) unrechtmäßige Mandate (an denen er beteiligt war), die den Amerikanern auferlegt wurden, zu erklären.

Während seiner Zeit in der Regierung wurden die USA zu einer der am wenigsten gesunden Gesellschaften der entwickelten Welt.

Die Amerikaner haben eine kürzere Lebenserwartung, mehr Krankheiten und Verletzungen – und das, obwohl sie im Vergleich zu anderen Industrieländern pro Kopf etwa doppelt so viel für das Gesundheitswesen ausgeben.

Im Schulterschluss mit der Pharmaindustrie, großen Krankenhausketten und Versicherern stellen die herrschenden US-Regierungen – insbesondere die von den Demokraten kontrollierten – den Profit auf Kosten der Gesundheit in den Vordergrund.

Vor dem Thanksgiving-Wochenende haben die Staatsanwälte von Missouri und Louisiana, Eric Schmitt und Jeff Landry, Fauci ausführlich befragt.

Während seine Aussage zu diesem Zeitpunkt versiegelt ist, waren Jim Hoft von Gateway Pundit und der Anwalt John Burns anwesend, um seine Aussage aus erster Hand mitzuerleben.

Sie sahen ihm zu, wie er sich sieben Stunden lang winden, hinhalten und lügen musste“, berichtet GT und fügt hinzu:

„(D)ie schiere Menge an Dingen, an die er sich nicht erinnern konnte“, zusammen mit seinen offensichtlichen Versuchen, irreführende und täuschende Antworten zu geben, verdammten seine Aussage.

Sein öffentliches Leben ist geprägt von großen Lügen und massiven Täuschungen in Bezug auf die öffentliche Gesundheit, mit der Absicht, ihr mehr zu schaden als zu nehmen.

Er gab zu, dass Chinas (gesundheits- und freiheitszerstörende) Abriegelung im Januar 2020 ihn dazu veranlasste, dasselbe bei den bewusstseinsmanipulierten Amerikanern durchzusetzen.

Er hat privat zugegeben, dass Masken nicht funktionieren, aber er hat ihre Verwendung trotzdem gefördert.

Zuvor hatte er infamer Weise behauptet, er würde „die Wissenschaft vertreten“.

Während seiner Aussage behauptete er fälschlicherweise, dass die Nichtbefolgung der (erfundenen) offiziellen Darstellung im Hinblick auf Grippe/Kokzid „Menschen dazu ermutigt, lebensrettende Maßnahmen zu vermeiden, die zum unnötigen Tod von Menschen führen, deren Leben gerettet worden wäre“ – eine unverfrorene große Lüge.

Er argumentierte gegen die Verwendung bekannter sicherer und wirksamer Protokolle, um gesundheitszerstörende Killerspritzen zu fördern.

Als Reaktion auf seine Befragung sagte AG Landry – jetzt gewählter Senator von LA – Folgendes:

Es war erstaunlich, sieben Stunden mit dem Mann zu verbringen, der im Alleingang die US-Wirtschaft (und das Leben von Millionen von Amerikanern) auf der Grundlage dessen ruiniert hat, was er fälschlicherweise als Wissenschaft bezeichnete.

Als er dann unter Eid stand, konnte er sich „an praktisch nichts erinnern, was mit seiner (Grippe-/Covid-)Antwort zu tun hatte“.

Und dies von AG Schmitt:

Die Wissenschaft wurde nur 2020 politisiert, um Trump zu stürzen.

Laut Faucis Perversion der Realität:

Der Rest von uns „hat nicht die Fähigkeit“ zu entscheiden, was das Beste für uns ist.

Dies ist der Mann, der unser Land in die Enge getrieben und unzählige Leben und Existenzen ruiniert hat“.

Schmitt nannte ihn einen „kleinen Tyrannen“, einen medizinischen Betrüger.

Und als Leiter der NIAIA ist er der höchstbezahlte US-Beamte – 480.654 Dollar sein letztes Gehalt, seine Pension soll 375.211 Dollar betragen.“

Wir müssen das nicht einfach so hinnehmen. Wie Gary Barnett sagt, kann Massenwiderstand wirksam sein. „Erstaunliche Dinge geschehen heute, aber nur wenige schenken dem ihre Aufmerksamkeit. Das ist eine Travestie, denn die Bedeutung jeglichen Widerstands gegen den Staat, gegen jeden Staat, kann, wenn sie angenommen wird, nur zu einer freieren Welt führen. Dieses Land und die Welt sind freiwillig in die Sklaverei gefallen und haben daher den Status quo, die Leibeigenschaft, akzeptiert, anstatt sich an jede Art von Dissens zu klammern und ihn zu unterstützen, da er für das Überleben der Menschheit notwendig ist. Diese Wahrheit wird von den meisten gemieden, um angeblich ohne Konflikte auszukommen, aber der Konflikt wächst nur in diesem Umfeld der Passivität. Wenn der Konflikt aufgrund des fehlenden Mutes und der Gleichgültigkeit der Masse wächst, ist der Weg frei für die Zerstörung der Freiheit.

In diesem Stadium des Spiels gewinnen diejenigen, die sich für die Herrschaft entschieden haben, in ihrem Bemühen, die Erde zu besitzen und zu kontrollieren, aber das könnte sich über Nacht ändern. Das chinesische Modell, das von den USA und den westlichen Nationen unterstützt, finanziert und aufgebaut wurde und dem der Westen in den vergangenen Jahren nachgeeifert hat, beginnt zu bröckeln. Dies ist vielleicht das wichtigste Ereignis, das sich heute in unserer Welt abspielt, aber wie viele schenken dem ihre Aufmerksamkeit? Wie viele werden getäuscht und einer Gehirnwäsche unterzogen, um die Bemühungen der chinesischen Bürger zu ignorieren oder zu verurteilen, anstatt ihnen zu applaudieren, die unter extremer Bedrohung viel mehr Mut zeigen, als diese apathischen amerikanischen Bürger überhaupt in Betracht gezogen haben?

Denken Sie an die Gefangenschaft hier und in der ganzen Welt. Denken Sie an den Verlust der Fähigkeit, sich und Ihre Familien zu ernähren. Erinnern Sie sich an die sauerstoffentziehenden Masken und die Entfernung von geliebten Menschen, Freunden und Nachbarn. Erinnern Sie sich an die Mandate, die die wichtigsten Aspekte des Lebens betreffen. Erinnern Sie sich an die Abschaltung der Wirtschaft und den darauf folgenden kriminellen Diebstahl, die Inflation. Erinnern Sie sich an den massiven Vorstoß, allen Menschen staatlich erzwungenes Biowaffengift zu injizieren. Erinnern Sie sich an den psychologischen Terror, den der Staat wegen einer betrügerischen „Pandemie“ ausübte, die es nie gab. Erinnern Sie sich an all die Lügen, die Propaganda, die Selbstmorde und all die Todesfälle, die auf das Gift zurückzuführen sind, das dieser und anderen Bevölkerungen absichtlich untergeschoben wurde. Erinnern Sie sich an all dies und mehr und vergessen Sie es nie.

Ich habe nie geglaubt, dass Protest an und für sich ein Weg ist, Freiheit zu erlangen, denn im Grunde ist Protest normalerweise ein Weg, seinen Herrn um Erleichterung zu bitten, anstatt sich seine Freiheit zu nehmen und zu behalten. Ein großer Teil der chinesischen Bevölkerung, die normalen Werktätigen, sind massenhaft auf den Beinen und versuchen, die herrschende Klasse zu vertreiben, um ihre Freiheit von dieser Massenunterdrückung zu erlangen. Bedenken Sie, dass die politischen und vollstreckenden Arme dieser Regierung böse sind und viel gefährlicher für ihre Bürger sind als die Regierung in diesem Land (zumindest im Moment), dennoch gehen diese mutigen Menschen ein großes Risiko ein, um den Wahnsinn des Staates zu stoppen, während die US-Bevölkerung auf ihren Ärschen sitzt und wenig oder nichts tut, um sich selbst zu helfen.

Diese mutigen Menschen in China, die versuchen, das herrschende kommunistische System zu stürzen, das größtenteils von den Vereinigten Staaten aufgebaut wurde, die ihr Volk in ähnlicher Weise missbraucht haben, sollten rundum unterstützt werden, und zwar lautstark. In der Tat hat der größte Teil des Westens die chinesischen Machthaber für ihre terroristischen Abriegelungen gelobt und behauptet, dass dies das Modell der Welt sein sollte, während des gefälschten, fabrizierten „Covid“-Betrugs, der verwendet wurde, um diese Welt zu unterwerfen. Denken Sie an die totalitären Regime in Australien, Neuseeland, Europa, Kanada, Großbritannien, den USA und den meisten anderen Ländern der Erde, die ihre eigenen Bürger brutalisiert haben, nur um Macht und Kontrolle über sie zu erlangen.

Die Mainstream-Medienhuren haben alle Proteste in Europa und anderen Teilen der Welt ignoriert und dabei die wahre Absicht vertuscht, die ein Kampf für Freiheit und individuelle Souveränität war. Jede abweichende Meinung wurde absichtlich an den Rand gedrängt, versteckt, vertuscht, belogen oder falsch dargestellt, um jeglichen Widerstand in ihren eigenen Ländern zu ersticken. Aber jetzt haben sie (die Machthaber) Angst, und es ist das chinesische Volk, das den angeblichen Herren, der mächtigen herrschenden „Elite“ und den Regierungen überall diese Angst eingeflößt hat. Dies ist eine mutige Leistung, die gelobt und kopiert werden sollte, um der politischen Klasse von Monstern, die in den geschützten Hallen der Regierungen überall residieren, noch mehr Angst einzujagen. Der Mut und die Leidenschaft des Widerstands leben und atmen heute in China, und alle sollten nicht nur aufpassen, sondern auch ihre eigenen Regierungen stürzen.

Was sich heute in China abspielt, was den Wunsch des Volkes betrifft, diese ungeheuerliche Tyrannei zu stoppen, ist meiner Meinung nach das bisher wichtigste Ereignis in Bezug auf die brutale Übernahme des eigenen Volkes durch jede Regierung der Welt. Die enorme Bedeutung dieses Massenwiderstands ist unermesslich und verdient es, offen akzeptiert und diskutiert zu werden und nicht von den Handlangern des Staates in den CIA-kontrollierten Medien versteckt zu werden.

Das chinesische Modell wird von allen anderen Staaten nachgefragt und sollte offengelegt werden. China hat den größten und fortschrittlichsten Überwachungsstaat der Geschichte aufgebaut, und es gibt nur einen Grund für ein solch grauenhaftes System wie dieses: Es geht darum, jeden einzelnen Menschen und die Gesellschaft in diesem Land zu erfassen und vollständig zu kontrollieren. Die Herrscher der Welt schauen genau hin, weil sie alle dasselbe System wollen. Der Westen folgt China insofern, als er die dortige Tyrannei nachahmen will, indem er behauptet, dass Macht und Kontrolle zur „Sicherheit“ der Massen führen. Das ist natürlich eine absurde Lüge, aber das ist die Essenz des Plans, die totale Kontrolle zu erlangen.

Wie viele wurden aufgrund der staatlichen Bemühungen, ihre Bevölkerung einzusperren und zu verhaften, brutalisiert. Wie viele sind der psychologischen und mentalen Folter erlegen, die der Staat geschaffen und durchgeführt hat? Wie viele sind aufgrund der totalitären Reaktion auf einen geplanten, vorgetäuschten „Notfall“ gestorben, und wie viele wurden ermordet? Wie viele haben jede Verbindung zu ihren Familien und Freunden verloren? Wie viele hungern oder stehen kurz davor, alles zu verlieren, was sie erreicht haben? Wie viele werden in diesem Winter aufgrund der bösen Regierungssysteme, die absichtlich Nahrungsmittel- und Energieknappheit auf der ganzen Welt inszeniert haben, sterben? Wie viele Menschen werden sterben, wenn das Geldsystem vollständig übernommen wird, das Bargeld abgeschafft wird und alle Transaktionen von den Technokraten kontrolliert werden?

Wir haben hier eine große Chance zu sehen, was Massenwiderstand bewirken kann. Das chinesische Volk, nicht seine Regierung, sollte unterstützt werden, seine Bemühungen sollten anerkannt werden, und seine Notlage sollte von den Dächern geschrien werden, damit andere sehen können, warum Dissens so wichtig für die Freiheit ist. Die Mächtigen haben Angst, und sie sollten den ganzen Schrecken der Angst zu spüren bekommen, den sie dem Rest von uns so bewusst und gefühllos eingebrockt haben. Sie haben nichts anderes verdient!

Die Gelegenheit, die sich uns bietet, ist offensichtlich. Meiden Sie diese abscheuliche Regierung und all ihre Unterstützer, fügen Sie sich nicht, beugen Sie sich nicht den Befehlen und Mandaten, lassen Sie keine weiteren Einschränkungen zu und gewinnen Sie den Mut, sich gegen diesen bösen Staat zu wehren, anstatt für diese Tyrannen, die Sie beherrschen, zu stimmen und sie um Erleichterung zu bitten.

Wir können es schaffen, wenn wir es nur versuchen!