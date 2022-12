Exklusiv: Mann, dessen Herz durch Pfizer-Impfstoff geschädigt wurde, sagt: „Ich sollte tot sein“!

childrenshealthdefense.org: Robyn „Rob“ Forbes, 41, führte ein aktives Leben als Geschäftsinhaber und Sportbegeisterter, bis er weniger als zwei Wochen nach der ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer Herzprobleme bekam.

Robyn „Rob“ Forbes hatte eines der wichtigsten Ziele in seinem Leben erreicht. Ende 2019 war er in der Lage, als Kleinunternehmer Zeit mit seinen beiden Töchtern zu verbringen und Eishockey, Mountainbiking und andere Aktivitäten zu genießen.

Das erfüllte Leben von Forbes kam jedoch kurz nach dem 4. März 2021 zum Stillstand, als er seine erste Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer erhielt.

Innerhalb weniger Tage traten bei Forbes eine Reihe schwerwiegender unerwünschter Ereignisse auf, die schließlich dazu führten, dass er eine kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) erhielt, ein Verfahren, bei dem ein Gerät in die Brust implantiert wird, um schwere Herzrhythmusstörungen zu korrigieren.

In einem Exklusivinterview mit The Defender beschrieb Forbes die durch den Impfstoff ausgelösten Symptome, die er erlebte, sowie die Ängste, Schmerzen und den Herzschmerz“, die darauf folgten und sein Leben weiterhin beeinträchtigen. Forbes stellte The Defender umfangreiche Unterlagen zur Verfügung, um seine Behauptungen zu belegen.

Immenser sozialer Druck“ brachte ihn dazu, sich impfen zu lassen

Der 41-jährige Forbes lebt in Alaska, wo er gerne Mountainbike fährt, wandert, Ski fährt, angelt und Eishockey spielt.

„Zum Zeitpunkt meiner Verletzung“, so Forbes, „wog ich 175 Pfund (ca. 79 kg), war schlank, 1,70 m groß und in der besten Verfassung meines Lebens. Ich war in der Lage, Vater und selbstständiger Geschäftsinhaber zu sein, der neben der Arbeit viel Hockey und Mountainbiking betrieb.“

Forbes erzählte dem Defender, dass seine Frau Lehrerin ist und ihr und ihren Familienmitgliedern der Impfstoff relativ früh, im März 2021, angeboten wurde. Dennoch wollte Forbes den Impfstoff zunächst nicht.

„Ich wollte mich NICHT [Hervorhebung im Original] impfen lassen und war von Anfang an sehr lautstark dagegen“, sagte er.

Letztendlich sah er sich jedoch gezwungen, sich impfen zu lassen, wie er gegenüber The Defender erklärte:

„Der enorme soziale Druck in Verbindung mit der Entwicklung, dass man sich impfen lassen muss, wenn man reist, durch Kanada fährt – ich lebe ja in Alaska -, zur Arbeit geht oder als Bauunternehmer arbeitet, hat mich an den Punkt gebracht, an dem ich dachte: ‚Gut, ich werde wahrscheinlich sowieso dazu gezwungen sein‘, also habe ich es getan.“

„Ich wusste, dass ich es nicht benötigte“, sagte er. „Aber der andere populäre Satz zu dieser Zeit war, dass, wenn man sich ansteckt, die Krankheit ‚mit einem aufhört‘ und dass man ‚andere schützt‘, indem man sich impfen lässt. Das ist es also. So hat es aber nicht funktioniert.“

Forbes sagte, dass die Apotheke, in der er den Impfstoff erhielt, „weder die Chargennummer aufzeichnete noch am Tag meiner ersten Impfung eine Karte aushändigte“.

‚Ich sollte tot sein. Ich sollte nicht hier sein.

Forbes sagte, er habe sich nur wenige Tage nach der Impfung „unwohl“ gefühlt, „als er durch das Haus ging“. Er sagt:

Ich hatte einen starken Schwindelanfall und musste plötzlich in die Knie gehen und mich dann auf eine Bank im Eingangsbereich setzen, um nicht umzufallen. Ich hatte noch nie zuvor ein so starkes Schwindelgefühl verspürt, aber natürlich war mir schon schwindelig geworden, als ich zu schnell stand.

Angesichts dessen habe ich es eigentlich ignoriert und gedacht, dass es mir gut geht. Doch am 15. März 2021 wurde alles ganz anders, da ging es wirklich bergab.

An diesem Tag, als er nach leichtem Fegen im Erdgeschoss zurück ins Gebäude ging, wurde ihm „wirklich schwindelig“. Er ging wieder in die Knie und fühlte sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr wohl im Stehen.

„Ich hatte eine Apple-Uhr um und machte sofort ein EKG [Elektrokardiogramm], als ich bemerkte, dass mein Puls schnell war und ich meinen Herzschlag spüren konnte. Mein Herz schlug mit 226 bpm [Schlägen pro Minute].“

Er wartete, bis sich die Lage beruhigt hatte. „Da ich bei der Arbeit war und relativ viel Zeit hatte, habe ich darauf geachtet, was passiert“, sagte er.

Forbes machte weiterhin in regelmäßigen Abständen EKGs, „in der vollen Erwartung, dass sich alles wieder normalisiert und alles in Ordnung ist“. Aber das war nicht der Fall, sagte er:

Nach etwa 10 Minuten beschloss ich, meinen damaligen Hausarzt anzurufen und zu fragen, was er dazu sagt. Es dauerte 5 Minuten, bis sie mir empfahlen, in die Notaufnahme zu gehen und dass das nicht normal sei. Jetzt, wo ich weiß, was ich weiß, muss ich lachen.

Forbes wartete weitere 5 Minuten, bevor er sich „widerwillig“ auf den Weg in die Notaufnahme machte, „mit einem Herzschlag von 226 pm, einer VTAC [ventrikulären Tachykardie]“.

In der Notaufnahme angekommen, erkannte Forbes immer noch nicht den Ernst der Lage. Er erzählte The Defender:

Ich kam in der Notaufnahme an und wartete in der Schlange. Ich kniete mich hin, um zu bestätigen, dass die Frequenz und der Rhythmus immer noch gleich waren, weil ich dachte, ich würde ihre Zeit mit diesem dummen Problem verschwenden, das keine große Sache war.

Nach etwa 5 Minuten brachten sie mich zurück in den Triage-Raum und schlossen langsam ein EKG an. SOFORT [Hervorhebung im Original] nach dem Anbringen der letzten Leitung riss [die Krankenschwester] sie alle ab und schob mich in die Notaufnahme, wo alles begann. Ich wurde narkotisiert, nachdem die Medikamente den Rhythmus nicht wiederhergestellt hatten, und sie schockten mich zurück.

Nachdem er 50 Minuten in der VTAC überlebt hatte und allein ins Krankenhaus gefahren war, sagte Forbes, er könne sich glücklich schätzen, noch am Leben zu sein:

Ich sollte tot sein. Ich sollte nicht hier sein. ALLE [Hervorhebung im Original] Ärzte, denen ich begegnet bin, haben die Geschichte des Ausbruchs gelesen und die Frage ’50 Minuten in einem anhaltenden VTAC, Fahrt in die Notaufnahme‘ gestellt und ein wenig gelacht.

Ich sollte tot sein. Seitdem habe ich mir oft gewünscht, ich wäre es gewesen.

Diagnose der Mayo-Klinik: Symptome höchstwahrscheinlich durch Impfstoff verursacht

Forbes beschrieb eine lange Reihe von Untersuchungen, Arztbesuchen und anhaltenden schweren Symptomen. „Ich habe eine Menge mit Ärzten durchgemacht“, sagte er.

Ursprünglich wurde bei ihm AVRC (arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie) diagnostiziert, „was für einen aktiven Menschen wie mich eine SEHR [Hervorhebung im Original] schwere Last war.“

Deshalb suchte Forbes nach Spezialisten für diese Art von Diagnose und fand sie an der Johns Hopkins University, die er im Mai 2021 besuchte.

Am Johns Hopkins „waren die Gentests negativ und sie wiesen darauf hin, dass das Narbenmuster an meinem Herzen eher auf Sarkoidose als auf AVRC hinwies, was eine RIESIGE [Hervorhebung im Original] Erleichterung war, aber immer noch keinen Sinn ergab.“

Sarkoidose ist eine Krankheit, die durch das Wachstum winziger Ansammlungen von Entzündungszellen (Granulome) in jedem Teil des Körpers gekennzeichnet ist. Die Ursache der Sarkoidose ist unbekannt, aber Experten gehen davon aus, dass sie durch eine Reaktion des körpereigenen Immunsystems auf eine unbekannte Substanz ausgelöst wird, so die Mayo Clinic.

Die Diagnose veranlasste Forbes, sich erneut an Experten zu wenden. Er fand sie am Heart Institute der University of Washington, wo „sie die Diagnose ‚wahrscheinliche‘ Sarkoidose bestätigten“, sagte er.

„Dies geschah ohne unterstützende Symptome oder einen positiven nuklearen PET-Scan zur Bestätigung“, bemerkte Forbes. „Dies hätte niemals bestätigt werden dürfen. Nirgendwo sonst gab es Sarkoidose, hatte es nie gegeben, und es gab auch keine Symptome“.

Für Forbes war diese Diagnose „einfach die beste Antwort, die sie hatten, weil sie das Offensichtliche ignorierten, wie auch der erste Arzt in Alaska“, der auf einen Zusammenhang zwischen seinen Symptomen und dem COVID-19-Impfstoff hinwies, den er erhalten hatte.

Unterdessen setzten sich Forbes‘ gesundheitliche Probleme fort:

Als ich im Januar 2022 Eishockey spielte, bekam ich einen plötzlichen VFIB-Anfall [Kammerflimmern] mit einer Herzfrequenz von über 300 und wurde ohnmächtig.

Mein CRT hat mir das Leben gerettet und mich zurückgebracht. Dadurch entstand die Dringlichkeit, eine Lösung zu finden, denn das war ein schlechtes Omen für mich.

Bei einem anschließenden Besuch in der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, erhielten die Ärzte eine genauere Diagnose.

Forbes sagte:

Ich ging dann mit einer wahrscheinlichen Sarkoiddiagnose zum Mayo-Institut in Rochester, um alle Tests zu wiederholen und ein für alle Mal zu bestätigen, was passiert war. Auch dort fand man nichts und begann, auf eine virale Schädigung meines Herzgewebes zu schließen, woran auch mein Arzt in Alaska danach zu glauben begann. Wir führten eine sechsmonatige Nachuntersuchung mit invasiveren Nukleartests durch, und wieder war nichts zu finden.

Meine Diagnose lautet nun eindeutig Impfstoff-induzierte versus virale Myokarditis gemäß der Mayo Clinic.

Ausrangiert wie Abfall

Forbes sagte, er sei jetzt „von Tag zu Tag stabil“. Sein CRT-Implantat sei erfolgreich gewesen, so Forbes gegenüber The Defender: „Es hat mich bisher einmal gerettet“. Außerdem nimmt er weiterhin Metoprolol, einen Betablocker, gegen Herzrhythmusstörungen ein, der seiner Meinung nach wirksam ist.

„Dank meines Glücks, meiner Fitness und meiner Fähigkeit, Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung zu erhalten, bin ich in einer stabilen Lage“, sagte er. Er fügte jedoch hinzu: „Es gibt keine Beschreibung der Ängste, Schmerzen und des Herzschmerzes, die dies verursacht hat.

„Es ist hart, wenn man gemieden wird, wenn einem gesagt wird, dass die Verletzung nicht echt ist, oder dass man nicht in der Lage ist, für all das Verantwortung zu übernehmen“, sagte er. „Mir wurde so oft gesagt, dass ’niemand dir eine Waffe an den Kopf gehalten hat‘, um die Spritze zu bekommen. Oder dass es für die meisten ’sicher‘ ist, also bekommen wir die Spritze einfach weiter.“

Selbst nachdem er die schlimmsten Symptome überwunden hatte, beschrieb Forbes, wie die Nachwirkungen der COVID-19-Impfung sein Leben und seine persönlichen Beziehungen bis heute beeinträchtigen:

Ich habe mich von den Menschen, die ich liebe, abgekoppelt. An vielen Tagen sehe ich den Sinn des Lebens nicht mehr. Ich habe mehr als zwei Jahre in einem ständigen Zustand der Verwirrung und Angst in Bezug auf diese ganze COVID-Sache verbracht.

Ich habe mich impfen lassen, weil mir gesagt wurde, dass es sicher und wirksam sei und dass es andere schützen würde. Nichts davon war oder ist wahr. Und jetzt wird mir gesagt, dass es mir nicht schadet und – selbst wenn es so wäre – dass niemand dafür verantwortlich ist. Wow! Weggeworfen wie Abfall.

Forbes wies auch darauf hin, dass seine Ärzte nicht einmal mit dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) vertraut waren, und erzählte The Defender:

Offen gesagt, keiner der Ärzte oder Arztpraxen wusste überhaupt, was VAERS ist. Ich musste es ihnen erklären.

Angesichts dessen würde ich gerne wissen, warum uns gesagt wird, dass die VAERS-Statistiken einfach aufgeblasen und nicht legitim sind.

Die Entdeckung von Online-Selbsthilfegruppen für Impfgeschädigte, wie der Vaccine Injury/Side Effects Support Group auf Facebook, die von Catherine „Cat“ Parker, einem weiteren Impfgeschädigten, gegründet wurde, hat Forbes ein gewisses Maß an Trost gebracht.

„Es gibt mir das Gefühl, dass ich nicht allein bin“, sagte er. „Es zeigt mir – und das weiß ich ganz genau – dass ich nicht verrückt bin, dass andere bei mir sind, und das ist ein großer Trost.“

Er fügte hinzu: „Ich möchte wieder lieben, leben und ich selbst sein, aber solange das nicht geklärt ist, weiß ich nicht, ob ich das kann.“