Wenn aus einem Freund in der Not ein Freund in der Gier wird – Wie die USA ihren europäischen Verbündeten in den Rücken fallen

Als die Ureinwohner Amerikas ihre Vorfahren mit Essen und Freundlichkeit begrüßten, erwiderten diese dies mit Gewehren und Kugeln. Die Zeiten haben sich geändert, aber die Tradition wird weitergegeben. Die USA haben immer wieder bewiesen, dass sie ein gerissener und unzuverlässiger „Freund“ für andere Nationen sind.

Wenn sich der französische Präsident Macron über den astronomischen Preis beschwert, den die EU an die US-Energiewirtschaft zahlen muss, erinnert er sich vielleicht daran, dass es seine amerikanischen und britischen Freunde waren, die erst vor einem Jahr den französischen Vertrag mit Australien über atomgetriebene U-Boote gekapert haben, was vom französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian als „Dolchstoß“ bezeichnet wurde.

Frankreich ist nicht das einzige Opfer unter Amerikas europäischen Partnern. Wenn es um Amerikas Taktik zur Eindämmung seiner Feinde und Verbündeten geht, besteht die bevorzugte Strategie darin, geopolitische Konflikte zu schüren. Die Geschichte hat gezeigt, wie perfekt diese Methode funktioniert, von George Kennans „langem Telegramm“ bis zur aktuellen Ukraine-Krise. Für die USA ist die Situation in der Ukraine tatsächlich eine Chance. Der heiße Konflikt hat nicht nur die alte transatlantische Militärorganisation NATO wiederbelebt, sondern auch die Kooperations- und Geschäftsmöglichkeiten für Europa eingeschränkt.

Indem sie die Ukraine ermutigten, „Russland bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen“, generierten die USA riesige Aufträge für ihren militärisch-industriellen Komplex. Einem Bericht des Hill vom März zufolge stiegen die Aktien von Lockheed Martin seit Jahresbeginn um fast 25 Prozent, während die Kurse von Raytheon, General Dynamics und Northrop Grumman jeweils um rund 12 Prozent zulegten. Im Zuge des sich hinziehenden Konflikts verstärkten die USA auch ihre militärische Präsenz in Europa drastisch. Am 29. Juni bestätigte das US-Verteidigungsministerium, dass seit Beginn des Konflikts 20.000 zusätzliche Truppen nach Europa entsandt wurden, womit die seit 30 Jahren rückläufige Entwicklung der US-Streitkräfte in Europa beendet wurde. Auf strategischer Ebene haben die USA die „hirntote“ NATO erfolgreich wiederbelebt und den europäischen Traum von der Unabhängigkeit der Verteidigung zunichte gemacht. Haben die USA ihr Versprechen, „ihre Verbündeten nie allein zu lassen“, wirklich erfüllt? Vergessen wir nicht, was im letzten Jahr mit Amerikas afghanischen Verbündeten geschehen ist.

Die europäischen Länder befinden sich jetzt nicht nur in einer Zwickmühle. Sie sollten gut daran erinnert werden, dass Amerika niemals zögern würde, seine nationalen Interessen auf Kosten anderer, einschließlich seiner Verbündeten, zu sichern. Normalerweise wird dies gut versteckt und mit Schlagwörtern wie „gemeinsame Werte“ oder „gleich gesinnte Demokratien“ verschleiert, aber die Trump-Administration hat mit der Verhängung von Zöllen auf europäischen Stahl und Aluminium die wahren Absichten Amerikas kühn enthüllt.

Jetzt, da sich die diplomatischen Beziehungen zu Russland verschlechtern, ist Europa noch stärker von amerikanischer Energie abhängig, um den kommenden Winter zu überstehen. Seit Bundeskanzlerin Angela Merkel das Nord-Stream-2-Pipelineprojekt mit Russland begonnen hat, betrachten die USA Deutschland als einen großen „Unruhestifter“. Seit Jahren versuchen die USA, dieses Projekt zu sabotieren und die Deutschen zum Ausstieg zu zwingen. Der Ausbruch des Ukraine-Konflikts brachte Deutschland und die meisten anderen europäischen Länder schließlich dazu, die „autoritäre Unterstützung“ aufzugeben und sich der „demokratischen Energie“ zuzuwenden.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur übertraf das amerikanische Gasangebot im Juni das russische. Eine in Europa verkaufte US-Ladung könnte einen Gewinn von 200 Millionen Dollar einbringen. Laurent Segalen, ein Energie-Investmentbanker, der den Podcast Redefining Energy moderiert, sagte, dass US-Unternehmen ein Schiff für etwa 60 Millionen Dollar füllen und über den Atlantik schicken können, um dann mit 275 Millionen Dollar zurückzukehren.

„Das ist nicht gerade der Sinn von Freundschaft“, beschwerte sich Macron und wies darauf hin, dass die europäischen Länder das Vierfache des Preises zahlen, den die USA im eigenen Land erzielen. Vielleicht geht es gar nicht um Freundschaft. Die USA verlangen von den europäischen Ländern, dass sie für die zusätzlichen „demokratischen Werte“ zahlen, die mit dem amerikanischen Gas verbunden sind.

Während die Europäer darum kämpfen, ihre Tanks vor dem Winter zu füllen, hat die US-Notenbank inmitten der weltweiten Rezession ihre Politik des starken Dollars fortgesetzt und die Zinssätze zum sechsten Mal in diesem Jahr um 75 Basispunkte angehoben, den höchsten Stand seit 2000. Dank des starken Dollars steht die Eurozone wirklich vor dem Aus. Einem Capital-Artikel zufolge fiel der EUR/USD-Kurs unter die 99-Cent-Marke und erreichte damit ein 20-Jahres-Tief. Der amerikanische Präsident wies die Risiken eines starken US-Dollars zurück und machte ein schwaches Wachstum und politische Fehlentscheidungen in anderen Teilen der Welt, darunter auch in Europa, für den Abschwung der Weltwirtschaft verantwortlich. „Unsere Wirtschaft ist verdammt stark“, erklärte Präsident Biden.

Letztendlich ist es eine europäische Entscheidung, über die Zukunft Europas selbst zu entscheiden. Anstatt sich auf einen „verhängnisvollen Freund“ zu verlassen, sollte die EU ernsthafte Schritte in Richtung strategischer Autonomie unternehmen und statt eines Freundes in der Gier einen echten Freund finden.

Der Autor ist Kommentator für internationale Angelegenheiten und schreibt regelmäßig für die Xinhua News Agency, Global Times, CGTN, China Daily usw. Er ist zu erreichen unter xinping604@gmail.com.