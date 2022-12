Deutschlands Doppelmoral bei südafrikanischer Kohle entlarvt seinen „grünen Imperialismus“

Der unbestreitbare Trend ist, dass Deutschland „grüne“ Ziele als Waffe einsetzt, indem es Südafrika dazu bringt, seine gesamte Kohle im Rahmen der versprochenen Energiewende nach Europa zu exportieren, was dem Zweck dient, Deutschlands Industrialisierung inmitten seiner radikalen Diversifizierung von der russischen Abhängigkeit aufrechtzuerhalten, anstatt dem BRICS-Führer zu erlauben, sich auf diese Ressource zu verlassen, um seine eigene Industrialisierung aufrechtzuerhalten.

Der südafrikanische Botschafter in Russland, Mzuvukile Maqetuka, hat in einem kurzen Interview, das am Sonntag von Sputnik veröffentlicht wurde, Deutschlands Doppelmoral gegenüber der Kohleindustrie seines Landes angeprangert. Er sagte dazu:

„Die Deutschen verfolgen ihre Politik auf der Suche nach neuen Märkten ziemlich aggressiv. Sie sind nach Südafrika gekommen, um Fragen der Energiewende zu diskutieren. Gleichzeitig haben sie selbst die Kohleimporte aus Südafrika massiv gesteigert. Der Widerspruch liegt darin, dass Südafrika die Förderung und Nutzung von Kohle für den Eigenbedarf praktisch eingestellt hat und sie nun an Deutschland verkauft.“

Das Verhältnis, von dem er gerade sprach, lässt sich nicht anders beschreiben als als „grüner Imperialismus“, der sich auf den Einsatz sogenannter „grüner“ oder „umweltfreundlicher“ Mittel zur Durchsetzung hegemonialer Ziele bezieht. Der vorliegende Beitrag wird diese neue Form des Kolonialismus unter deutscher Führung näher beleuchten.

Die deutschen Grünen sind heute eine der stärksten politischen Kräfte in Deutschland. Zuvor hatten sie die Bevölkerung mit ihrer Darstellung als umweltfreundliche Pazifisten angesprochen, doch mit dem Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine, zu der Moskau provoziert wurde, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien vor der NATO zu verteidigen, änderte sich ihre Haltung.

Sie verrieten ihre eigene „grüne“ Agenda, indem sie Deutschlands Wiederinbetriebnahme von Kohlekraftwerken als Teil seiner Bemühungen um eine radikale Abkehr von der Energieabhängigkeit von Russland unterstützten, während sie gleichzeitig die lautesten Stimmen wurden, die sich dafür einsetzten, dass Berlin eine größere militärische Rolle im Stellvertreterkrieg der NATO gegen dasselbe Land in der Ukraine spielt. Diese Metamorphose hat ihr wahres Gesicht als Agenten des Imperialismus die ganze Zeit über offenbart.

Die erstaunliche Kehrtwende der Grünen in Bezug auf die umweltfreundliche Politik, nach der sich diese Partei buchstäblich benannt hat, betrifft nicht nur ihr eigenes Land, wie die jüngsten Äußerungen von Botschafter Maqetuka gegenüber Sputnik zeigen. Hungriger denn je nach einer der schmutzigsten Energiequellen in der Geschichte, hat Deutschland begonnen, aktiv nach Kohle in Afrika zu suchen, was sie in das Land dieses Diplomaten brachte.

Wie er dem russischen Leitmedium mitteilte, hat Deutschland seine Einfuhren südafrikanischer Kohle drastisch erhöht, während es seinem Partner erklärte, es müsse der Umstellung auf grüne Energie Vorrang einräumen – trotz der berüchtigten „Stromausfälle“, die teilweise durch eben diese Umstellung verursacht werden. Diese Doppelmoral wird noch auffälliger, wenn man einen kurzen Blick auf einige relevante Statistiken wirft.

Europa hat in den ersten sechs Monaten des Jahres achtmal so viel Kohle aus Südafrika importiert, während die Stromerzeugung des Exportlandes weiterhin allmählich zurückging, wobei sich der zweitgenannte Trend nach der Schließung des 56 Jahre alten Kohlekraftwerks Komati am 31. Oktober noch beschleunigen dürfte. Es ist ganz klar, dass die von Deutschland geführte EU und Südafrika eine Beziehung der Ausbeutung unterhalten.

Diese objektive Beobachtung ist umso beunruhigender, wenn man bedenkt, dass Südafrika das am stärksten industrialisierte Land des Kontinents ist, was bedeutet, dass Deutschlands Bemühungen, seine eigene Industrialisierung inmitten seiner radikalen Diversifizierung von der russischen Energieabhängigkeit aufrechtzuerhalten, auf Kosten von Afrikas kohlebasierter Industrialisierung gehen.

Das ist schon beunruhigend genug, aber es wird noch schlimmer, wenn man sich vor Augen führt, dass Deutschland die Südafrikaner an der Nase herumführt, indem es ihnen sagt, dass ihre energiebezogenen Kämpfe Teil der Opfer sind, die sie zur Unterstützung des grünen Übergangs ihres Landes bringen sollen, um den Planeten zu retten. Deutschland selbst glaubt jedoch nicht daran, wie die Wiederinbetriebnahme seiner eigenen Kohlekraftwerke beweist.

Der unbestreitbare Trend ist, dass Deutschland „grüne“ Ziele als Waffe einsetzt, indem es Südafrika dazu bringt, seine gesamte Kohle im Rahmen der versprochenen Energiewende nach Europa zu exportieren, was dem Zweck dient, Deutschlands Industrialisierung inmitten seiner radikalen Diversifizierung von der russischen Abhängigkeit aufrechtzuerhalten, anstatt dem BRICS-Führer zu erlauben, sich auf diese Ressource zu verlassen, um seine eigene Industrialisierung aufrechtzuerhalten.

Dieser „grüne Imperialismus“ ist umso machiavellistischer, als er von den Grünen angeführt wird, deren Mitglied Anna Baerbock an der Spitze des deutschen Außenministeriums steht und somit am unmittelbarsten für diese neue Form des europäischen Imperialismus gegen Afrika verantwortlich ist. Sie verkauft dies ihrem eigenen Volk unter einem antirussischen Vorwand, während sie den Südafrikanern erzählt, es sei Teil ihrer globalen Verpflichtung, den Planeten zu retten.

In Wirklichkeit handelt es sich um einen Teil der hegemonialen Ambitionen Deutschlands, die Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich in seinem Manifest für das Auswärtige Amt zum Ausdruck gebracht hat. Obwohl er versprochen hat, die „grünen“ Ziele seiner Großmacht zu verdoppeln, tut er in Wirklichkeit das Gegenteil, wie Deutschlands offenkundig ausbeuterische Energiebeziehungen mit Südafrika beweisen, die zu Berlins Nullsummenvorteil führen.

Die über eine Milliarde Menschen in Afrika müssen sich daher dringend über Europas neueste Form des Kolonialismus, den „grünen Imperialismus“, bewusst werden, bevor der Rest von ihnen genauso zum Opfer wird wie Südafrika. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Staaten des Globalen Südens Kohle an die Goldene Milliarde verkaufen, aber letztere dürfen die Ersteren nicht dazu zwingen, ihre eigene Industrialisierung unter dem Vorwand der „grünen“ Politik zu opfern.

Auf keinen Fall darf man den europäischen Mitgliedern des de facto Neuen Kalten Krieges trauen, vor allem nicht nach den beiden rassistischen Ausbrüchen des EU-Außenpolitikers Josep Borrell in den letzten Monaten. Mitte Oktober verglich er Afrika mit einem „Dschungel“, der in den europäischen „Garten“ „eindringe“ und dessen „Identität“ bedrohe, während er letzte Woche behauptete, Afrikaner hätten noch nie etwas von Putin oder gar Russland gehört.

Der erste war eine Anspielung auf rassistische, rassenfeindliche Angstmacherei, während der zweite an das falsche rassistische Stereotyp erinnerte, dass Afrikaner nicht das gleiche Bewusstsein oder die gleiche Intelligenz wie Europäer haben. Beides sind eindeutige Beweise dafür, dass die EU die Afrikaner nicht wirklich als gleichwertig respektiert, weshalb alle Mitglieder der EU mit größtem Misstrauen behandelt werden müssen, wenn sie Wirtschaftsverträge mit ihnen abschließen.

Deutschland ist der inoffizielle Anführer dieses Blocks, und so ist es nur logisch, dass sein Außenministerium als Speerspitze für die Verbreitung des „grünen Imperialismus“ auf dem Kontinent fungiert. Es ist für diese Rolle auch bestens geeignet, da es von den Grünen geführt wird, die den falschen Ruf kultiviert haben, angeblich umweltfreundliche Pazifisten zu sein, obwohl sie inzwischen als kohlehungrige Kriegstreiber entlarvt worden sind.

Nichtsdestotrotz verleiht die Optik, dass der informelle Anführer der EU seine globalen diplomatischen Bemühungen von einer Partei vertreten lässt, die immer noch behauptet, ihren Gründungsprinzipien treu zu bleiben, obwohl die Fakten das Gegenteil beweisen, der „grün-imperialistischen“ Agenda des Blocks in Afrika einen hinterhältigen Touch. Baerbock und ihresgleichen versuchen auf manipulative Weise, die Afrikaner unter einem „grünen“ Vorwand zur Deindustrialisierung zu Gunsten Deutschlands zu bewegen.

Staaten mit Selbstachtung auf dem ganzen Kontinent sollten sich weigern, ihren grünen Wandel unter böswilligem ausländischem Druck mitten in der globalen Energiekrise zu beschleunigen, um den Lebensstandard ihrer eigenen Bevölkerung vorerst zu sichern, anstatt vor diesem Zwang auf Kosten ihrer Bürger zu kapitulieren. Hoffentlich wird Südafrika bald für sich selbst einstehen, Deutschland sagen, dass es genug ist, und seine eigenen Bedürfnisse an erste Stelle setzen.