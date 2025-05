Auf dem Weg nach Kaschmir…nur um Alice im Wunderland zu finden

Pepe Escobar

Willkommen im Wunderland von „Ruler of the World“ – zu den Klängen des hypnotischen Riffs von „Kashmir“.

Zwei übergreifende Tabus herrschen im – nun zerbrochenen – kollektiven Westen:

Man darf das ukrainische Regime nicht als Nazi bezeichnen. Man darf den psychopathologischen israelischen Völkermord in Gaza nicht verurteilen.

Diese Tabus sind untrennbar mit den Ewigen Kriegen verbunden, die das Imperium des Chaos und die zionistische Achse ununterbrochen führen.

Kleinere hybride Kriege hingegen – selbst mit der schrecklichen Aussicht, nuklear zu werden – dürfen kommen und gehen. Vor allem, wenn sie Teil des gegenwärtigen Krieges gegen die BRICS-Staaten sind, einem Teilbereich des Krieges von Fraktionen des Westens gegen die globale Mehrheit.

Gehen wir also nach Kaschmir – zu den Klängen des hypnotischen Riffs von Jimmy Page. Sowohl Indien als auch Pakistan eskalieren den Krieg der Dezibel. Die Türkei bietet Waffen an – für Pakistan. Der Iran hat eine Vermittlerrolle angeboten: niemand nimmt sie an.

Das Motiv für den Krieg ist äußerst fragwürdig. Ein vollbesetzter Touristenbus mit einer Schar fröhlicher Touristen fährt durch das von Indien gehaltene Kaschmir. Unter den Passagieren befindet sich ein frisch verheirateter 26-jähriger Leutnant der indischen Marine – allerdings ohne seine Frau (was sind das für Flitterwochen?) Ein weiterer Passagier ist Nepalese. Der Bus wird von zwielichtigen Splittergruppen angegriffen, die lose mit der salafistisch-dschihadistischen Lashkar-e-Taiba-Organisation verbunden sind.

Das Imperium war überall an der indischen Front präsent. Die derzeitige US-Direktorin für nationale Nachrichtendienste (DNI) Tulsi Gabbard wurde früher vollständig von den Kreisen von Premierminister Modi finanziert. Der mit Eyeliner geschminkte Vizepräsident J.D. Vance besuchte kürzlich Indien – inklusive Familienfoto am Taj Mahal. Dann besuchte Modi – auf Einladung von MbS – Saudi-Arabien. Nach dem Terroranschlag auf einen Bus in Kaschmir starteten Hindutva-Fanatiker eine Welle von Cyberangriffen.

Diese plumpe Taktik ist ein klassisches „Teile und herrsche“. Doppeltes Pech: eine neue Bewaffnung Indiens und die Destabilisierung einer wichtigen Front der Belt and Road Initiative (BRI) Chinas: der chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor (CPEC). Eine schöne Sache: die Spaltung der BRICS von innen heraus.

Nichts von alledem legitimiert natürlich das grässliche pakistanische Militär, das den Mann, der versucht hat, Pakistan zu Ansehen zu verhelfen, unter falschen Anschuldigungen ins Gefängnis geworfen hat: Imran Khan.

Es ist wieder einmal an den Erwachsenen im Raum, egal in welchem Raum – Russland – zu deeskalieren. Dies könnte idealerweise im Rahmen der SOZ geschehen, in der sowohl Indien als auch Pakistan neben dem Iran Mitglied sind. Moskau hat sich dafür entschieden, selbst die Initiative zu ergreifen.

Der stellvertretende Außenminister Andrej Rudenko traf sich sowohl mit dem indischen Botschafter in Russland, Vinay Kumar, als auch mit dem pakistanischen Botschafter in Russland, Muhammad Khalid Jamali.

Die russische Terminologie ist von entscheidender Bedeutung: Es wurde nicht nur an beide Parteien appelliert, einen „konstruktiven Dialog“ zu führen. Moskau betonte: „Wir sind bereit, die globale terroristische Bedrohung gemeinsam zu bekämpfen“. Das entscheidende Wort ist „global“. Delhi und Islamabad scheinen die Botschaft nicht zu verstehen – noch nicht.

Kaschmir als brisantes Kriegslabor

Die Höllenmaschine ist vorhersehbar in Gang. Es sieht so aus, als ob die anglo-zionistische Achse Kaschmir als unberechenbares Labor für eine Reihe von Live-Tests benutzt – einschließlich des Drängens der Atommächte an den Rand der Konfrontation. Und all das wird mit lässiger Unbekümmertheit gehandhabt – praktisch als Nebenschauplatz.

Nichts, was von Sultan Erdogan und seinem Geheimdienstapparat kommt, könnte als vertrauenswürdig angesehen werden. In Syrien wurden die Aktivposten des MIT – die in Groß-Idlibistan versammelte Headchopper Inc. – schließlich in Damaskus an die Macht gebracht, und ihr zionistenfreundlicher Bandenchef gibt sich jetzt als Präsident aus.

Die Kompradoren-Yankee-Junta in Islamabad wiederum könnte vor dem Abgrund stehen – was an sich schon eine gute Nachricht ist. Parallel dazu wird mit Spannung erwartet, ob Modi zur Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai in Moskau erscheinen wird – und was er seinen russischen Gastgebern sagen wird.

Die BRICS-Mitglieder Russland und Iran wollen, dass der Internationale Nord-Süd-Verkehrskorridor (INSTC) nach Indien eher früher als später reibungslos funktioniert. Das Spiel wird noch komplizierter, wenn man sieht, dass die iranischen Ermittlungen endlich in Betracht ziehen, dass die schreckliche Explosion im Hafen von Schahid Rajaee ein Sabotageakt oder ein FPV-Anschlag gewesen sein könnte.

Der zusätzliche Druck auf China ist eine echte Motivation für die Einrichtung dieses Kriegslabors. Jetzt muss sich Peking nicht nur um eine explosive Wiederbelebung der indisch-pakistanischen Front sorgen, sondern auch um zusätzlichen CIA/MI6-Unfug, der die pakistanische Verbindung zu den uigurischen Salafisten-Dschihadisten vorantreibt.

Delhi hat nicht die geringste Chance, Pekings geopolitische Zwangslage wirklich zu verstehen. Ein perfektes Szenario für die Hybridkrieg-Bande.

In der Zwischenzeit gibt es an der BRICS-Front zumindest einige Anzeichen von Rationalität – einmal mehr von Großmeister Lawrow.

Noch vor dem Treffen der BRICS-Außenminister Anfang dieser Woche in Rio brachte Lawrow die finanziellen und geoökonomischen Aspekte auf den Punkt. Er betonte, dass die BRICS intensiv an der auf dem Gipfel von Kasan 2024 beschlossenen „grenzüberschreitenden Zahlungsinitiative“, einer „Zahlungs- und Clearing-Infrastruktur“, einer „Rückversicherungsgesellschaft“ und einer neuen Investitionsplattform arbeiten.

Er musste den westlichen Medien – von den USA bis Brasilien – erneut erklären, dass „es verfrüht wäre, den Übergang zu einer einheitlichen Währung für die BRICS zu diskutieren. Wir arbeiten gemeinsam an der Schaffung einer Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur für grenzüberschreitende Abrechnungen zwischen den BRICS-Ländern. Dazu gehört insbesondere, wie ich bereits gesagt habe, die Erhöhung des Anteils der nationalen Währungen an unseren Transaktionen.“

Eine BRICS-Gemeinschaftswährung – ein Schreckgespenst, das über Trump 2.0 schwebt – wird erst wieder auf den Tisch kommen, „wenn die notwendigen finanziellen und wirtschaftlichen Bedingungen gegeben sind.“ Bis dahin wird der Krieg gegen die BRICS, ob hybrid oder nicht, unerbittlich sein.

Trumpty Dumpty

Wenn man von der Realität zur Fantasie wechselt, ist es eine wahre Freude, die Verbindung zwischen Kaschmir und Alice im Wunderland zu finden… in einem chinesischen Essay.

Es erfordert höchste chinesische Finesse – ganz so, als würde man die taoistische Weisheit mit einem Hauch von Postmoderne untergraben -, um den „Herrscher der Welt“ (seine eigene Terminologie) zu identifizieren, der jeden, praktisch den ganzen Planeten, in den Kaninchenbau stürzt.

In dieser Wildnis narrativer Spiegel sollte Trump also als eine Kombination aller Figuren wahrgenommen werden: das Weiße Kaninchen, Humpty Dumpty („Wenn ich ein Wort benutze, bedeutet es das, was ich damit sagen will, nicht mehr und nicht weniger“), der verrückte Hutmacher, die Herzkönigin („Ab mit ihren Köpfen!“)

Damit ist die Schnittmenge zwischen dem (vom „Herrscher der Welt“ angezettelten) Handelskrieg und dem (vom „Herrscher der Welt“ voll legitimierten) Völkermordkrieg deutlich. Mit einer zusätzlichen Wendung: Die Realität hat die Gabe, selbst Lewis Carroll zu übertrumpfen.

Nehmen wir den kuriosen Fall der USS Truman, eines riesigen Flugzeugträgers, der vom Geist Ayrton Sennas besessen ist und beschließt, mitten im Roten Meer eine ultrascharfe Kurve zu fahren, als wäre er ein Maserati Gran Turismo Stradale – nur damit eine F-18E Super Hornet gegen das Manöver protestiert, das kopfüber auf den Grund des Ozeans stürzt.

Zumindest war das die Darstellung, die CENTCOM der Weltöffentlichkeit verkaufte. Schuld ist der verdammte Raketenbeschuss der Houthi!

Nun, das CENTCOM wurde von den jemenitischen Streitkräften unbarmherzig gedemütigt – 21 MQ9-Reaper wurden zerstört, und es werden immer mehr -, da es null militärische Ziele erreicht hat; das Pentagon hat die Houthis nicht unterworfen und hat die „Freiheit der Schifffahrt“ im Roten Meer für Schiffe aus Israel nicht gesichert. Ihre Rache: Sie bombardieren ununterbrochen zivile Ziele im Jemen.

All das, weil der „Herrscher der Welt“ einen illegalen Krieg begonnen hat – gegen Menschen, die sich von moralischer und spiritueller Klarheit leiten lassen – um den Völkermord zu schützen, den seine psychopathologischen Regimefreunde begehen. Willkommen im Wunderland des „Herrschers der Welt“ – zu den Klängen des hypnotischen „Kashmir“-Riffs.