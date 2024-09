Auf dem Weg zu einer „repressiven digitalen neuen Weltordnung“

Von Peter Koenig

UN-Konferenz „World for the Future“ (Welt für die Zukunft) 22.-23. September 2024. „Enslavement Package“ (Paket zur Versklavung) ohne Grenzen, digitale Kontrolle über 8 Milliarden Menschen

In weniger als zwei Wochen werden die Vereinten Nationen während einer Sondersitzung – am 22. und 23. September – ihrer UN-Jahrestagung 2024 in New York die Welt der Zukunft vorstellen. Es ist eine vollständig digitalisierte Welt. Für die UN-Vollversammlung wurde von den Regierungen Deutschlands und Namibias ein „Paket“ zur globalen Digitalisierung vorbereitet. Natürlich mit der „Hilfe“ von Big Tech und Big Finance.

Dieses digitale Versklavungspaket wird unter fast vollständigem Ausschluss der Öffentlichkeit, von Menschen wie Ihnen und mir, verabschiedet.

Die meisten Parlamente und Regierungen weltweit haben dem offenbar bereits zugestimmt, sodass die Präsentation und die sogenannte Diskussion während der UN-Jahreskonferenz ein reines Feigenblatt, eine reine Farce sind.

Dies ist die neue „regelbasierte“ Methode, eine ganze Bevölkerung in eine digitale Zwangsjacke zu zwingen, aus der es fast unmöglich ist, zu entkommen.

Die Menschen wurden nirgendwo konsultiert oder auch nur informiert. Regierungen weltweit wurden von den ungenannten Machthabern gezwungen, eine vollständige Digitalisierung unserer Zukunft zu akzeptieren – was das WEF die 4.Industrielle Revolution nennt.

Leute, es ist da!

Kein Warten auf das Ende der UN-Agenda 2030. Die Ziele wurden bequemerweise vorgezogen. Sie – und ich – werden mit der Abschaffung des Bargeldes konfrontiert werden, die in vielen europäischen Ländern und in gewissem Umfang auch in den USA bereits begonnen hat; und sogar in einigen „Entwicklungsländern“ wie Indien, ohne die Zustimmung der Menschen.

Alles wird kontrolliert: unsere Geldausgaben, Gesundheitsdaten, Essgewohnheiten, Reisen, Fernseh- und Radiovorlieben, Freunde, mit denen wir uns regelmäßig treffen und kommunizieren, sowie andere aus dem Oppositionslager, Einkaufs- und Ausgabegewohnheiten usw. – alles wird digital durch das IT-digitale Unternehmenskontrollsystem kontrolliert.

Hier (auf Deutsch) finden Sie den vollständigen Artikel.

Das Mittel dazu ist der harmlos aussehende QR-Code, der in den letzten zwei Jahrzehnten schrittweise und behutsam eingeführt wurde und heute in unserem täglichen Leben allgegenwärtig ist. In vielen Fällen können Sie eine Speisekarte in einem Restaurant nicht lesen, ohne sie auf Ihren persönlichen QR-Code herunterzuladen.

Wer, glauben Sie, wird alle persönlichen QR-Codes kontrollieren?

Genau, Sie haben richtig geraten.

QR steht für Quick Response (schnelle Antwort). Es handelt sich um einen Barcode auf Steroiden. Während der Barcode Informationen horizontal enthält, tut der QR-Code dies sowohl horizontal als auch vertikal. Der zweidimensionale Matrix-Barcode wurde 1994 von dem japanischen Unternehmen Denso Wave erfunden und war ursprünglich für die Kennzeichnung von Autoteilen gedacht.

Westliche Kontrollfreaks entdeckten schnell sein Potenzial und machten ihn sich für ihr böses „Programm für die Zukunft der Menschheit“ zunutze, das der IT-Welt der Unternehmen (mit einem Gesamtwert von etwa 3 bis 4 Billionen Dollar) zur Verwaltung und Durchsetzung gegenüber der Menschheit überlassen wurde. Ein einzelner QR-Code hat im Grunde eine unbegrenzte Speicherkapazität. Er kennt Sie also vielleicht besser als Sie sich selbst.

Die Debatte oder „Verhandlungen“ über diesen digitalen Pakt finden offiziell am 20. und 21. September hinter verschlossenen Türen während der UN-Generalversammlung statt, aber der Kontext wurde in mehreren geheimen Iterationen, auch Revisionen 2 und 3 genannt, diskutiert und vereinbart, die auf der UN-Website für „The Summit of the Future“ veröffentlicht sind. Siehe diesen Link.

Leider kennt kaum jemand diese Seite und noch weniger lesen sie. Wenn die Menschen besser und informierter wären oder sich die Mühe machen würden, sich zu informieren, stünden wir vielleicht nicht vor dem digitalen Abgrund, wie es heute der Fall ist.

Es ist nicht klar, welche Vertreter von Unternehmen/IT und der Zivilgesellschaft an diesen geheimen „Verhandlungen“ beteiligt waren. Aber mit Sicherheit waren das Weltwirtschaftsforum (WEF) und der Club of Rome, die beide ihren Sitz im „Paradies“ Schweiz haben (es kann nicht oft genug wiederholt werden, wie „neutral“ die Schweiz den Großteil dieser bösen Organisationen beherbergt, deren Zweck es ist, die Menschheit zu reduzieren und zu kontrollieren), an der ursprünglichen Ausarbeitung und den nachfolgenden Überarbeitungen beteiligt.

Der digitale Pakt lässt keinen Raum für menschliche Entscheidungen. Es gibt keine Möglichkeit, eine „freiwillige Option“ zu wählen. Mit anderen Worten, ein Einzelner kann nicht sagen: „Danke, aber nein danke, ich ziehe es vor, mich aus dieser digitalen Welt auszuklinken“. Die Menschen werden in dieses System gezwungen, komme was wolle. Das ist der Plan.

Die Entscheidung der Regierungen, sich zu beteiligen, wurde ebenso blockiert, da ihnen gesagt wurde, es sei ein MUSS, sonst. Wir wissen, was „sonst“ bedeutet.

Bei der „vollständigen Digitalisierung“ sind keine Ausnahmen erlaubt, weil sie die globale Kontrolle, oder die Kontrolle der Globalisten, über den Haufen werfen oder den Wölfen zum Fraß vorwerfen würden, sozusagen.

Ausnahmen wären ein definitives Hindernis für die bevorstehende Eine-Welt-Ordnung

Der Vertrag erklärt deutlich die enormen Vorteile, die digitale Technologien für das menschliche Wohlergehen bieten. Daher ist es unerlässlich, dass keine Lücken zwischen Menschen und Ländern bleiben, dass ALLE auf der gleichen Wellenlänge navigieren – nämlich volldigital.

Das im Vertrag erläuterte Ziel des allgemeinen menschlichen Wohlergehens – keine Kriege, keine Konflikte, keine Umweltverschmutzung, kein Lärm, Krankheiten unter Kontrolle und vieles mehr – rechtfertigt den raschen Übergang zur vollständigen oder ALLEN Digitalisierung.

Ohne dies direkt zu sagen, ist dies der erste Schritt zu einer Ein-Welt-Ordnung und einer Ein-Welt-Regierung. Letztere wird von den Vereinten Nationen ausgeführt, mit einem vom WEF festgelegten politischen Rahmen und einer GESTAPO-ähnlichen Tyrannei, die von der WHO auferlegt wird.

Die UNO wurde vollständig in dieses die Menschheit zerstörende Unternehmen eingespannt, was im Nachhinein über die letzten 20 Jahre zurückverfolgt werden kann, während die Menschheit in einen tiefen Schlaf gewiegt wurde. Mit einem im Juni 2019 unterzeichneten Kooperationsabkommen zwischen der UNO und dem WEF wurde es schließlich offiziell. An sich illegal, da die UNO keine Vereinbarungen mit NGOs eingehen darf, aber de facto irrelevant in einer auf Regeln basierenden Welt.

Außerdem könnten die Ressourcen und das Budget der UNO, die derzeit hauptsächlich von den Beiträgen der Mitgliedsländer abhängen, leicht durch die herrschenden Zahlmeister, Big Tech und Big Finance, ersetzt werden, die letztendlich das Sagen haben werden. In der heutigen Welt, in der „wer zahlt, befiehlt“ gilt, ist dies nur gerechtfertigt.

Künftige UN-Jahresversammlungen könnten als Pro-forma-Aktionärsversammlungen oder, in WEF-Begriffen, als „Stakeholder-Treffen“ betrachtet werden, ohne tatsächlich die Macht zu haben, die Richtung zu ändern oder einen anderen, menschlicheren Kurs einzuschlagen.

Das digitale Management hat die Kontrolle, und die stimmlose (Trans-)Menschheit folgt ihm fast blind. Diejenigen, die nicht blind sind und sich widersetzen könnten, können leicht digital entfernt werden. Das kümmert niemanden. Mr. „Digital“ kann nicht des Mordes beschuldigt werden. Die regelbasierte Ordnung kennt kein Konzept des Tötens; es ist einfach ein digitales Verschwinden.

In den Reihen der engeren UN-Beratungsdienste sind die großen IT-Unternehmen der Technologiebranche zu erwarten. Sie werden in Bezug auf die digitale Ausrichtung entscheiden, da sie das Drehbuch von der bisher ungenannten Big Finance erhalten.

Haben wir, die Menschheit, eine Wahl, eine Alternative, einen Weg, um aus diesem digitalen Würgegriff herauszukommen? Wir haben eine, aber nur, wenn wir erkennen, was geplant ist, wenn wir die Auswirkungen erkennen und wenn wir nicht als Einzelpersonen handeln, sondern bereit sind, den „vom System auferlegten“ Individualismus abzulegen und „Gemeinsam schaffen wir das“ zu übernehmen.