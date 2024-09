Die schockierende Wahrheit über Nikotin

Nikotin habe sich als äußerst wirksam gegen Corona erwiesen, sagte Dr. Bryan Ardis im Gespräch mit Laura-Lynn Tyler Thompson.

Ardis verwies auf ein Krankenhaus in Wisconsin, in dem es im Jahr 2021 eine Station voller rauchender COVID-19-Patienten gab. Ein Arzt hatte gelesen, dass Raucher das geringste Corona-Risiko haben. Da im Krankenhaus nicht geraucht werden darf, fragte er sich, was passieren würde, wenn das Rauchen erlaubt wäre.

Er beschloss, ihnen ein Nikotinpflaster auf den Arm zu kleben, und was geschah? Alle Patienten erholten sich und konnten nach fünf Tagen nach Hause gehen.

Nachweislich ist NIKOTINE ein wirksames Abschreckungsmittel gegen COVID, Alzheimer, Parkinson, Tourette, MS und Autismus. Und sie verbieten es wie IVERMECTIN. NIKOTIN, DAS GEGENMITTEL GEGEN COVID, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns „Jedes Virus der Erde kann mit Nikotin besiegt werden: Grippe, Corona, Masern, Tollwut, HIV, Kinderlähmung“, sagt Dr. Bryan Ardis

Evidence NICOTINE Powerful Deterrent for COVID, Alzheimers, Parkinsons, Tourettes, MS, Autism.

And they are Banning it like IVERMECTIN.

NICOTINE, THE ANTIDOTE TO COVID, loss taste smell

“Every virus on earth is beaten w/nicotine: influenza, corona, measles, rabies, HIV,… pic.twitter.com/AayPOZBZMw