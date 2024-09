Warum scheinen sich die USA so sehr dagegen zu sträuben, herauszufinden, wie die Pager manipuliert worden sind?

Von Ian DeMartino

Am Dienstag erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, auf einer Pressekonferenz, dass die Vereinigten Staaten von dem israelischen Pager-Angriff auf den Libanon nichts gewusst hätten, und behauptete, dass die Vereinigten Staaten trotz ihrer engen Beziehungen zu Israel Informationen über den Angriff „auf die gleiche Weise wie Journalisten in der ganzen Welt“ sammelten.

Der mit einer Sprengfalle versehene Pager-Angriff auf den Libanon und der darauf folgende Angriff, bei dem Walkie-Talkies, Telefone und Solarstationen zum Einsatz kamen, hat die Frage nach der Sicherheit von Versorgungsleitungen in der ganzen Welt aufgeworfen. Millers absurde Behauptung, die Vereinigten Staaten müssten Informationen auf die gleiche Weise beschaffen wie Journalisten, ist zwar auf den ersten Blick lächerlich, aber die tatsächlichen Journalisten ziehen Kreise um die angebliche Faktenbeschaffung durch die US-Geheimdienste.

Journalisten haben bereits aufgedeckt, dass die Pager von einem taiwanesischen Unternehmen namens Apollo gebrandmarkt wurden, das seinerseits ein ungarisches Unternehmen beschuldigte, es habe seine Logos nur an das Unternehmen lizenziert. Es scheint jedoch, dass es sich bei dem Unternehmen um eine Strohfirma handelte, die möglicherweise als Vermittler für ein bulgarisches Unternehmen namens Norta Global fungierte.

Aus Erklärungen der Hisbollah geht außerdem hervor, dass die Sprengsätze während des Transports drei Monate lang aufgehalten wurden, während derer sie vermutet, dass Israel die Sprengsätze abgefangen und mit Sprengstoff versehen hat. Berichten zufolge zündete Israel die Sprengsätze, weil es glaubte, dass die Hisbollah-Kämpfer merkten, dass mit ihnen etwas nicht stimmte.

Dagegen weigerte sich Miller am Donnerstag, weitere Einzelheiten zu den Anschlägen zu nennen, und bestritt lediglich eine Beteiligung der USA. Am Mittwoch hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ein Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen geführt, bei dem Berichten zufolge „die Lage im Libanon und im Gazastreifen“ erörtert wurde, aber offenbar nichts, was Miller später der Öffentlichkeit mitteilen könnte.

„Warum fragt nicht jemand von unserer Regierung die Israelis? fragte der syrisch-amerikanische Journalist der Greyzone, Hekmat Aboukhater, am Donnerstag gegenüber Sputniks Political Misfits. „Wissen wir, ob einer unserer Bürger, von denen viele im Libanon leben, von denen viele in der Region leben, ob sie irgendwelche Pager benutzen?“

US-Medien berichteten jedoch unter Berufung auf anonyme Geheimdienstmitarbeiter, dass Israel „Washington nach der Operation über Geheimdienstkanäle über die Einzelheiten [des Anschlags] informiert“ habe. Diese Informationen, so scheint es, sind jedoch nicht für die Hunderte Millionen Amerikaner bestimmt, die Geräte bei sich tragen, die auf die gleiche Weise wie die Pager und andere Geräte im Libanon eingesetzt werden könnten.

Stattdessen haben die USA, wie bei vielen israelischen Aktionen seit dem 7. Oktober, ihre Augen und Ohren vor der Situation verschlossen und weigern sich nach wie vor zu sagen, ob sie Israel hinter den Anschlägen vermuten.

Als Miller am Donnerstag gefragt wurde, ob die USA hofften, dass ihre Ermittlungen zu einer öffentlichen Zuschreibung des Angriffs führen würden, lehnte er dies ab. „Wir sammeln weiterhin Informationen aus einer Reihe von Gründen, ich werde mich nicht öffentlich dazu äußern.”

„Vergleichen Sie das mit dem völligen Ausrasten im Jahr 2001 nach den Anthrax-Bedrohungen, als das gesamte Versand- und Versandsystem innerhalb der Vereinigten Staaten gestoppt werden musste, nur weil zwei oder drei Briefe im Verdacht standen, Anthrax zu enthalten“, argumentierte Aboukhater. „Wir haben hier eine Situation, in der Tausende von Amerikanern und Verbündeten Amerikas möglicherweise Vorrichtungen benutzen, die auch heute noch mit Sprengstoff versehen sind.“

Die Vereinigten Staaten zögerten auch nicht, in dieser Situation die Schuld zuzuweisen, indem sie die Anschläge zunächst dem Irak, dann einem Wissenschaftler und schließlich einem anderen Wissenschaftler zuschrieben, der angeblich Selbstmord beging, nachdem er beschuldigt worden war. Es bestehen jedoch erhebliche Zweifel an den Beweisen, die den Anschlag mit diesem Verdächtigen in Verbindung bringen, aber die USA betrachten die Angelegenheit als abgeschlossen.

„Aber aus irgendeinem Grund geht [Miller] hinaus und sagt, dass wir dies wie investigative Journalisten behandeln werden“, rief Aboukhater aus. „Wir, die Vereinigten Staaten, das Land mit den Augen überall, mit den besten Geheimdienstoperationen rund um den Globus, wir werden das wie Journalisten behandeln“.

Am Dienstag bezeichnete der Journalist Glenn Greenwald in seiner Sendung „System Update“ Millers Journalistenkommentar als „unglaublich hinterlistig“.

„Die US-Regierung ist die Regierung, von der Israel bei der Finanzierung, der Bezahlung seines Militärs und der Bewaffnung seiner Kriege abhängig ist. Offensichtlich hat die US-Regierung die einfache, direkte und unmittelbare Möglichkeit, herauszufinden, ‘was hier passiert ist’ und wer dafür verantwortlich war, indem sie den Hörer abnimmt und die Israelis anruft und verlangt, dass sie ihnen erklären, was sie getan haben“, argumentierte Greenwald.

Am Donnerstag betonte Miller erneut, dass die USA keine Kenntnis von dem ersten Angriff hatten, weigerte sich aber zu sagen, ob sie über den zweiten Angriff am nächsten Tag informiert worden waren.

„Wir waren in keiner Form an dieser Operation beteiligt, und dabei möchte ich es belassen“, sagte Miller. Als der Reporter nachfragte, ob diese Antwort bedeute, dass die USA nichts davon gewusst hätten, oder ob er nicht sagen würde, ob die USA von dem zweiten Anschlag gewusst hätten, sagte Miller wiederum nur, dass die USA „nicht beteiligt“ gewesen seien .

Ein Grund, warum die USA zögern zu sagen, was sie über den Angriff wissen, ist, dass sie bei ihren so genannten Sicherheitsoperationen sehr ähnliche Methoden anwenden. Im Jahr 2013 enthüllte der Spiegel interne NSA-Dokumente, aus denen hervorging, dass die Behörde – zusammen mit der CIA und dem FBI – routinemäßig und heimlich Laptops und andere elektronische Geräte abfängt, um Überwachungswanzen in sie einzuschleusen, bevor sie ihren Bestimmungsort erreichen.

Es wurde weitgehend spekuliert, dass Israel etwas Ähnliches mit den Pagern und anderen Geräten im Libanon gemacht hat, nur dass es stattdessen Sprengstoff implantiert hat. Die Frage, die sich die meisten stellen, ist, wo und wann dies geschah.

„Da ich weiß, wie Israel in der Region arbeitet und was seine Verbündeten und die Marionetten des US-Imperiums sind, würde ich mit dem Finger auf die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien zeigen“, spekulierte Aboukhater. „Und [ich] würde diese Bereiche in Frage stellen, in denen die Bombe möglicherweise überfallen und mit Sprengstoff versehen worden sein könnte.“

Am Mittwoch wurde der Kommunikationsberater des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, gefragt, ob Amerikaner, die diese Pager besitzen, besorgt sein sollten. Kirby sagte nur, dass er zu den Angriffen „nichts weiter hinzuzufügen“ habe.

Am Donnerstag bezeichnete eine Gruppe von UN-Menschenrechtsexperten den Angriff als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und wies darauf hin, dass es sich um einen wahllosen Angriff handelte, der auch gegen das internationale Recht verstieß, das Sprengfallen verbietet, die als harmlose Vorrichtungen getarnt sind.

“Die Israelis wussten, dass diese Menschen, die diese Pager bei sich trugen, mit dem Auto die Straße entlang fahren, zum Lebensmittelgeschäft gehen und neben Kindern laufen würden. Sie wussten das, und trotzdem haben sie die Zivilbevölkerung direkt angegriffen“, sagte die Aktivistin und Podcast-Moderatorin Misty Winston in der Sputnik-Sendung ‚The Critical Hour‘. “Die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, ist so erschreckend. Ich glaube, dass wir heute alle unsere Elektronik ein bisschen anders betrachten.”