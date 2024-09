Pentagon-Pressesprecher Patrick Ryder sagte Reportern, dass keine Art von Waffe zu einem “Gamechanger” werden würde, der es der ukrainischen Regierung ermöglichen könnte, im aktuellen Konflikt siegreich zu sein. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und das Pentagon haben tatsächlich anerkannt, dass es keine einzelne Fähigkeit gibt, keinen „Silberkugel“, die der Ukraine zum Erfolg verhelfen könnte. Ist dies einer der Gründe für die Verzögerung bei der Erteilung der Erlaubnis für die Ukraine, Langstreckenwaffen einzusetzen?

Dr. Glenn Dies, Professor für internationale Beziehungen an der Universität von Südost-Norwegen und Herausgeber des Journals “Russia in Global Affairs”, diskutiert diese Frage in der Sendung “Game Plan”. Dr. Dies erklärte, dass jede Eskalation immer mit Kosten und Nutzen verbunden ist. Die Amerikaner argumentieren, dass diese neue Eskalation nicht genügend Auswirkungen haben würde, aber gleichzeitig erkennen sie, dass sie eine enorme Eskalation darstellt, da diese Waffen auf US-Satelliten und wahrscheinlich auch auf US-Operatoren angewiesen sind. Dies könnte effektiv als direkter US-Angriff auf Russland betrachtet werden, was zu einem direkten Krieg führen könnte. Er wies darauf hin, dass es keine “Wunderwaffen” gibt, die den Kriegsverlauf entscheidend verändern könnten, und die zunehmende Eskalation durch den Einsatz neuer Waffen eher eine Kombination aus Verzweiflung, Leugnung und psychologischer Hoffnung darstellt, die Moral zu stärken.

Dr. Dies betonte, dass die Verwendung von Langstreckenraketen, die von US-Satelliten und US-Soldaten betrieben werden, als direkter Angriff der USA auf Russland angesehen werden könnte. Da die Kosten dieser Eskalation so hoch sind und der Nutzen möglicherweise begrenzt, könnte dies ein Schritt zu weit auf der Eskalationsleiter sein.

In Bezug auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen Russlands, falls die Ukraine die Erlaubnis erhält, russisches Territorium anzugreifen, erklärte Dr. Dies, dass sowohl horizontale als auch vertikale Eskalationen möglich seien. Eine horizontale Eskalation könnte die Unterstützung anderer Konfliktfelder durch Russland umfassen, wie die Entsendung von Luftverteidigungssystemen an den Iran oder den Einsatz russischer Kriegsschiffe in der Karibik. Eine vertikale Eskalation, die einen direkteren Angriff auf NATO-Ziele bedeuten würde, könnte jedoch eher zu einem dritten Weltkrieg führen.

Dr. Dies wies auch darauf hin, dass in der westlichen Wahrnehmung alle russischen Zurückhaltungen als Schwäche interpretiert werden, was zu der Annahme führen könnte, dass Russland blufft und keine wirklichen roten Linien existieren. Diese Missinterpretation könnte dazu führen, dass die USA und NATO-Verbündete die Eskalation weiter vorantreiben.

Zusammenfassend betonte Dr. Dies, dass das schrittweise Einführen neuer Waffen und das schrittweise Aufheben von Einschränkungen ein bekanntes NATO-Muster ist, um die Eskalation zu erhöhen, ohne eine heftige Reaktion des Gegners oder der eigenen Öffentlichkeit zu provozieren. Dies sei besonders relevant, da die Briten als Erste die Storm-Shadow-Raketen liefern, um die roten Linien zu testen. Bleibt die russische Reaktion aus, könnten die USA folgen und die Eskalation weiter vorantreiben.

Abschließend bemerkte der Moderator, dass diese Entwicklungen die Ukraine weiter in eine schwierige Lage bringen könnten, wenn Russland weiterhin in Richtung strategisch wichtiger Gebiete vorrückt.