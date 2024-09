Während Whistleblower auf Prozess wartet, werden die Rufe nach einer neuen COVID-Untersuchung in Neuseeland lauter

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Ein Mitglied des neuseeländischen Parlaments forderte die COVID-19-Kommission des Landes auf, die Stimmen der durch die Impfstoffe geschädigten Menschen nicht länger zu ignorieren, da andere Kritiker der Kommission vorwarfen, „nicht nach der Wahrheit zu suchen“.

Ein neuseeländischer Regierungsbeamter behauptete letzte Woche, die COVID-19-Kommission des Landes ignoriere die Stimmen der Menschen, die durch die Impfstoffe verletzt wurden.

Tanya Unkovich, Mitglied des neuseeländischen Parlaments, sprach am 11. September und forderte die zweite Phase der Royal Commission: COVID-19 Lessons Learned, um den Menschen, die von COVID-19-Impfschäden betroffen waren, eine Stimme zu geben.

Der Aufruf kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich ein Gerichtsverfahren gegen Barry Young, einen Whistleblower der neuseeländischen Regierung, in die Länge zieht.

Im vergangenen Jahr gab Young, damals Mitarbeiter des neuseeländischen Gesundheitsministeriums, Daten weiter, die auf „wirklich große rote Flaggen“ und „wirklich große Sicherheitssignale“ im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen hindeuteten. Ihm droht ein Prozess und eine siebenjährige Haftstrafe.

In ihrer Parlamentsrede, die von Zwischenrufen der Parlamentsmitglieder unterbrochen wurde, sagte Unkovich:

„Viele Neuseeländer … haben sich gemieden, ignoriert, verleumdet, genötigt, isoliert und vergessen gefühlt. Neuseeländer [sind] nicht in der Lage, an einer Untersuchung teilzunehmen, bei der sie ihre Geschichten wirklich erzählen können. „Diese Geschichten können Impfvorschriften, die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen, die Meldung und Überwachung von Nebenwirkungen von Impfstoffen sowie die Zulassung und Beschaffung von Impfstoffen umfassen.“

Unkovich sagte, sie und Mitglieder ihrer Partei, New Zealand First, hätten mit Menschen gesprochen, die durch die COVID-19-Impfungen verletzt wurden. Sie sagte:

„New Zealand First weiß, dass es da draußen Geschichten gibt, weil wir uns die Zeit genommen haben, ihnen zuzuhören. Wir alle haben unsere persönlichen Erfahrungen, auf die wir in diesen Jahren zurückgreifen können. Ich habe meine jetzt auf jeden Fall. „Dieses Haus muss verstehen, dass es immer noch viele Kiwis da draußen gibt, die immer noch leiden. Wir sind mit ihnen gegangen, haben mit ihnen gesessen und wir arbeiten daran, ihre Bedürfnisse in diesem Haus zu unterstützen.“

Here is the official (quality) filmed version of Tanya's speech today pic.twitter.com/SXTvt2aG1p — NZ and the MRNA (@HopeRising19) September 11, 2024

„Die Beteiligten suchen nicht nach der Wahrheit”

Katie Ashby-Koppens, eine australische Anwältin, die mit Gruppen in Neuseeland zusammenarbeitete, die sich gegen pandemiebezogene Vorschriften und Beschränkungen aussprachen, sagte gegenüber The Defender: “Es ist an der Zeit, dass ein Politiker aufsteht und die durch die COVID-19-Impfungen Verletzten anerkennt.“

Laut Ashby-Koppens wurde die im Dezember 2022 ins Leben gerufene Royal Commission „von unserer ehemaligen Labour-Regierung ins Leben gerufen“, zu der auch die ehemalige Premierministerin des Landes, Jacinda Ardern, gehörte – „diejenigen, die die COVID-Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit erdacht und dann durchgesetzt haben“.

Young sagte gegenüber The Defender, die Kommission sei „ein Vermächtnis aus den Tagen von Arderns beängstigender Amtszeit“. Er beschrieb Ardern als „die despotischste, erschreckend unsympathischste und unmenschlichste Führungspersönlichkeit in der Geschichte Neuseelands“.

Laut dem jüngsten Quartalsbericht der Kommission, der im März veröffentlicht wurde, „haben fast 13.000 Neuseeländer der Untersuchungskommission ihre Geschichten erzählt“.

Steve Kirsch, Gründer der Vaccine Safety Research Foundation, sagte jedoch gegenüber The Defender: „Wir hören die Reden, aber wir sehen nicht, dass die Menschen danach handeln. Die Reden klingen großartig, aber den Worten folgen bisher keine Taten.“

„Die beteiligten Personen suchen nicht nach der Wahrheit“, sagte Kirsch. ‚Sie wollen im Grunde genommen nur Deckung bieten, damit die Regierung sagen kann: ‘Ja, wir haben eine Untersuchung durchgeführt und alles ist in Ordnung, und wir machen damit die nächsten 20 Jahre weiter, während wir Menschen töten.“

Laut Ashby-Koppens haben die in der Regierungsverordnung von 2022 zur Einrichtung der Kommission festgelegten Einschränkungen des Umfangs der Untersuchung die Untersuchung zu einer „Farce“ gemacht.

Zu diesen Einschränkungen gehören jegliche Untersuchungen zur Wirksamkeit von Impfstoffen, „bestimmte klinische Entscheidungen, die von Klinikern oder Gesundheitsbehörden während der COVID-19-Pandemie getroffen wurden“, und die Frage, wie und wann die als Reaktion auf COVID-19 entwickelten Strategien und anderen Maßnahmen „in bestimmten Situationen oder in Einzelfällen“ umgesetzt oder angewendet wurden.

Young sagte, die Untersuchung habe sich selbst leicht erreichbare Standards gesetzt.

„Anscheinend waren alle legitimen Sicherheitsbedenken für diese Kommission nicht von Belang“, sagte Young. „Die derzeitige Royal Commission hat das völlig falsche Ziel vor Augen. Die niedrige Messlatte, die sie sich selbst gesetzt hat, wurde leicht erreicht. Das war eine Farce, die Millionen von Steuergeldern verschwendet hat.“

In ihrem Vorwahlkampf forderte New Zealand First eine Verlängerung der Amtszeit einer Royal Commission, „und aufgrund dieses Wahlversprechens erhielt New Zealand First die acht [parlamentarischen] Sitze, die sie bekam“, sagte Ashby-Koppens.

Diese Versprechen fanden auch Eingang in die Koalitionsvereinbarungen der Partei mit ihren Regierungspartnern, so Ashby-Koppens.

Ashby-Koppens sagte, dass es Unterstützung für eine Ausweitung der COVID-19-Untersuchung des Landes gebe, und wies darauf hin, dass ein von ihr Anfang des Jahres ausgearbeiteter Vorschlagsentwurf über 30.000 Unterschriften erhalten habe.

Die Partner in der neuseeländischen Regierungskoalition konnten sich jedoch nicht auf die Bedingungen für eine erweiterte Untersuchung einigen.

„Dies hat zum Rücktritt der übrigen Kommissare der Phase 1 geführt“, sagte Ashby-Koppens und merkte an, dass sich Phase 2 ‚auf Impfstoffe konzentrieren‘ werde, aber ‚die spezifische Epidemiologie des COVID-19-Virus und seiner Varianten weiterhin ausschließt‘.

Laut Ashby-Koppens soll der Abschlussbericht der Phase 1 der Untersuchung im November vorgelegt werden, aber die Ministerin für innere Angelegenheiten, Brooke van Velden, kündigte Anfang des Monats an, dass sie die Ergebnisse des Berichts bis zum Abschluss der Phase 2 der Untersuchung der Öffentlichkeit vorenthalten werde.

„Der Bericht der Phase 2 wird voraussichtlich erst Anfang 2026 erscheinen – gerade rechtzeitig vor der nächsten Wahl“, sagte Ashby-Koppens. “Es erscheint ungerecht, den Bericht der Phase 1 noch weitere 18 Monate zurückzuhalten.“

Impfgeschädigte „wurden gequält, ignoriert oder verleumdet“

In ihrer Parlamentsrede sagte Unkovich, dass sie und ihre Partei trotz Widerstands weiterhin mit Opfern von Impfschäden und ihren Familien sprechen werden.

„Wir haben dieses Thema im Parlament diskutiert und … ich wurde von der anderen Seite ständig unterbrochen, genau wie jetzt“, sagte Unkovich. Sie sagte, dass die Partei New Zealand First weiterhin den Impfgeschädigten und ihren „herzzerreißenden Geschichten darüber, wie sich ihr Leben verändert hat“, zuhören werde.

Ashby-Koppens sagte, sie sei „erleichtert, dass sich nun einige Politiker mit denjenigen getroffen haben, die durch COVID-19-Impfungen verletzt wurden“, und bemerkte, dass „die Verletzten bisher gequält, ignoriert oder verleumdet“ und einige „entsetzlich“ behandelt worden seien.

„In Neuseeland gibt es ein staatliches, verschuldensunabhängiges Entschädigungssystem für Verletzungen“, sagte Ashby-Koppens. Die Accident Compensation Corporation (ACC) hat die Vielzahl der Verletzungen kaum anerkannt, und viele Menschen mussten ihr Haus verkaufen und bei ihrer Familie einziehen, nur um sich eine Behandlung für die neuen Krankheiten und Symptome leisten zu können, die kurz nach den Impfungen auftraten.“

„Wenn es eine echte Veränderung geben soll, dann sollten alle, die verletzt wurden, im Zweifelsfall bevorzugt behandelt werden, anstatt sich dem Hin und Her des kaputten ACC-Systems auszusetzen, das dazu dient, die Regierung und Big Pharma zu schützen, und nicht dazu, den Menschen zu dienen“, fügte Ashby-Koppens hinzu.

Für Young lautet die große 6-Millionen-Dollar-Frage: Ist mit dieser neuen Untersuchung der Job erledigt – Haken dran, weiter geht’s, Zeit für die nächste Wahl?”

Laut Kirsch haben andere nationale COVID-19-Untersuchungskommissionen, wie die UK Covid-19 Inquiry, die Stimmen der durch Impfstoffe Geschädigten ebenfalls ignoriert. Er sagte:

„Es gibt zwei mögliche Ziele, die eine Kommission leiten. Das eine ist, sich öffentlich abzusichern, damit es so aussieht, als würde man das Richtige tun. Und nach außen hin sollte es so aussehen, als hätte man eine unabhängige Untersuchung durchgeführt und sei von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen worden. „Der andere Zweck einer unabhängigen Untersuchung besteht darin, die Wahrheit herauszufinden. Letzteres kommt nicht sehr oft vor … Allen Menschen wird dadurch geschadet.“

Für Kirsch sollte jede nationale Kommission, die die Reaktion auf COVID-19 untersucht, zwei Dinge untersuchen: Waren die Impfstoffe sicher und waren die Impfstoffe wirksam? „Und dann könnten sie sich mit Zensur befassen und sie könnten … die öffentlichen Maßnahmen in Bezug auf Masken, Ausgangssperren und andere Maßnahmen untersuchen“, sagte er.

Er fügte hinzu:

„Sie müssen sich die Zahlen ansehen und selbst beurteilen, ob sie eine sehr objektive Bewertung der Wirksamkeit des Impfstoffs vornehmen und eine weitere Untersuchung durchführen müssen, um festzustellen, ob der Impfstoff sicher ist. „In einigen Fällen müssen sie möglicherweise in andere Länder reisen, in denen es mehrere Impfstoffmarken gibt, und Daten aus anderen Ländern anfordern, um das Bild zu vervollständigen. Oder sie können einfach … mit einzelnen Ärzten sprechen und sie unter Eid stellen und sie vor einer Entlassung schützen.“

Es gibt „viele Möglichkeiten, die Wahrheit herauszufinden“, sagte Kirsch, aber seines Wissens nach „wurde niemand auf unserer Seite von einem dieser Leute kontaktiert.“

„Die Welt braucht nur einen ehrlichen Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens“

Laut Kirsch wären nationale COVID-19-Untersuchungen nicht erforderlich, wenn die Daten transparent und öffentlich zugänglich wären.

„Warum gibt es keine Datentransparenz? Warum darf die Öffentlichkeit das nicht wissen?“, fragte er. ‚Die beste öffentliche Untersuchung besteht einfach darin, öffentliche Daten zu sammeln und die Daten zu veröffentlichen. Danach braucht man keine Untersuchung mehr‘, sagte Kirsch. “Alles, was die Welt braucht, ist ein ehrlicher Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens.“

Stattdessen werden Menschen wie Young, die Regierungsdaten veröffentlichten, die darauf hindeuteten, dass COVID-19-Impfstoffe nicht sicher seien, nun strafrechtlich verfolgt.

„Sie haben etwa 2 Millionen Dollar an Anwaltskosten ausgegeben, um ihn zu verfolgen, und sie haben 0 Dollar für die Analyse der Daten ausgegeben, über die er sich beschwert hat“, sagte Kirsch. “Ihr Fokus liegt darauf, ihn zu dämonisieren und ihre Spuren zu verwischen, anstatt die Wahrheit aufzudecken.“

Young teilte The Defender mit, dass er sich nun selbst rechtlich vertritt. Er beschrieb den Fall als „beispiellos … aufschlussreich und absolut atemberaubend“.

„Für diese Vorgehensweise gibt es in Neuseeland keinen Präzedenzfall“, sagte Young. “Die Regierung begeht ein Verbrechen und muss entlarvt werden.“