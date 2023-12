Neuseeländischer Whistleblower gegen Kaution freigelassen, während Wissenschaftler über die Bedeutung der durchgesickerten Impfstoffdaten diskutieren

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Wissenschaftler und Statistiker diskutieren nach wie vor über die Genauigkeit einer umfangreichen Datenbank mit COVID-19-Todesfällen, die vor weniger als zwei Wochen von einem Informanten des neuseeländischen Gesundheitsministeriums veröffentlicht wurde. Der Whistleblower wurde verhaftet und von den neuseeländischen Behörden wegen „Zugriffs auf ein Computersystem zu unlauteren Zwecken“ angeklagt, bevor er auf Kaution freigelassen wurde.

Wissenschaftler und Statistiker prüfen und diskutieren nach wie vor die Richtigkeit und Vollständigkeit einer umfangreichen Datenbank mit Todesfällen im Kontext des Impfstoffes COVID-19, die vor weniger als zwei Wochen von einem Informanten des neuseeländischen Gesundheitsministeriums veröffentlicht wurde.

In der Zwischenzeit wurde der Informant – Barry Young – von den neuseeländischen Behörden wegen „Zugriffs auf ein Computersystem zu unlauteren Zwecken“ angeklagt. Der 56-Jährige erschien am 4. Dezember vor dem Bezirksgericht Wellington und wurde am nächsten Tag gegen Kaution freigelassen.

Young, der auch das Pseudonym „Winston Smith“ verwendet hat, war Computersystemprogrammierer für das neuseeländische Gesundheitsministerium und verwaltete ein Computerzahlungssystem für bestimmte Impfstoffverwalter.

Die Polizei führte am 3. Dezember eine Razzia in Youngs Wohnung durch und nahm ihn fest. Am selben Tag fand eine Razzia in der Wohnung eines Mitarbeiters statt.

Young, dem Berichten zufolge zwei sichere Unterschlüpfe in Neuseeland und einem in Übersee angeboten wurden, die er jedoch ablehnte, muss nun mit mindestens sieben Jahren Haft rechnen. Nach Angaben von Newsweek rief Young beim Verlassen des Gerichtssaals am 4. Dezember „Freiheit“.

Young veröffentlichte die anonymisierten Daten mit Hilfe von Liz Gunn, einer ehemaligen Anwältin, Fernsehjournalistin und Kandidatin für ein öffentliches Amt für die NZ Loyal Party.

Nach Angaben des Mathematikers Igor Chudov, der die Daten analysierte, enthielt die Datenbank Informationen über den Impfstofftyp, die Chargennummer, die Dosisnummer, das Impfdatum, das Alter, das Geburtsdatum und das Sterbedatum der anonymisierten Impfstoffempfänger.

Der Datensatz bezog sich auf sogenannte Pay-per-dose-Anbieter, wie einzelne Ärzte und Apotheken. Er enthielt keine Daten über Impfungen, die in Massenimpfzentren und durch mobile Impfkliniken verabreicht wurden.

Daten werfen Fragen auf, die die Regierung „nicht ignorieren kann“

Dem New Zealand Herald zufolge hat Health New Zealand, das nationale öffentliche Gesundheitssystem, das auch als Te Whatu Ora bekannt ist, eine Untersuchung eingeleitet und versucht, den Whistleblower zu diskreditieren, indem es behauptete, Young habe „keinen klinischen Hintergrund oder Fachwissen über Impfstoffe“. Einige Analysten verwiesen auf Youngs Fachkenntnisse in der Datenverwaltung.

Die öffentliche Botschaft von Health New Zealand konzentrierte sich auf die Sicherheit persönlicher Daten. „Was [Young] behauptet, ist völlig falsch und schlecht informiert … Wir nehmen die Sicherheit der von uns verwalteten Daten sehr ernst, und dies ist ein erheblicher Vertrauensbruch“, sagte Margie Apa, die Geschäftsführerin von Health New Zealand.

In einem Interview mit The Defender sagte die australische Anwältin Katie Ashby-Koppens, dass Health New Zealand auch eine einstweilige Verfügung von der neuseeländischen Behörde für Arbeitsbeziehungen erhalten habe, die die Veröffentlichung der durchgesickerten Daten untersagt.

Ashby-Koppens, die mit neuseeländischen Gruppen zusammengearbeitet hat, die sich für medizinische Freiheit und Transparenz einsetzen, stellte die Rechtmäßigkeit dieser Verfügung in Frage, die Berichten zufolge genutzt wurde, um Druck auf Hosting-Provider auszuüben, damit diese Kopien der durchgesickerten Daten von ihren Servern entfernen, was einige Provider dazu veranlasste, Konten mit den anonymisierten Daten zu löschen.

Gesundheitsminister Shane Reti versuchte, die Öffentlichkeit hinsichtlich der Sicherheit von Impfstoffen zu beruhigen.

„Es gibt viele Verschwörungstheoretiker, die leider schädliche Desinformationen verbreiten, aber als Minister und als Arzt kann und sollte die Öffentlichkeit weiterhin Vertrauen in Impfstoffe haben“, sagte er. „Ich bin beruhigt, denn Experten haben mir bestätigt, dass es keine Beweise gibt, die die Behauptungen stützen, die aufgestellt wurden.

Laut dem Medienteam von New Zealand Doctors Speaking Out with Science (NZDSOS), bestehend aus Dr. Cindy de Villiers, Dr. Alison Goodwin, Dr. Matt Shelton und Anna McLoughlin, sind solche Aussagen eine Fortsetzung der offiziellen COVID-19-Narrative.

„Das offizielle Narrativ der Mainstream-Medien ist, dass Neuseeland während der Pandemie hervorragend abgeschnitten hat und eine negative Übersterblichkeit aufwies“, so ein Sprecher von NZDSOS gegenüber The Defender. „Die neuseeländische Regierung und die Medien haben eine ‚Erschießt den Boten‘-Haltung eingenommen und das Thema dann fleißig ignoriert, sodass die durchschnittliche Person auf der Straße wahrscheinlich nicht weiß, was in Neuseeland passiert.“

Dennoch unterstützen Mitglieder der Öffentlichkeit, die wissen, was vor sich geht, den Whistleblower“, sagte NZDSOS und stellte fest, dass die Medien so kontrolliert und gefangen gehalten werden, dass große Teile der Bevölkerung nichts von der Datenfreigabe oder ihrer Bedeutung wissen“.

Die neuseeländischen Behörden bestätigen nur vier COVID-19-impfstoffbedingte Todesfälle.

„Die Daten waren sehr umstritten, da die Leute bei ihrer Analyse der Daten zu gegensätzlichen Ergebnissen kamen, obwohl sie auf derselben Seite der COVID-Debatte standen“, sagte Ashby-Koppens. „Die Daten sind nicht vollständig, [aber] sie werfen eine Menge Fragen auf, Fragen, die die neue neuseeländische Koalitionsregierung nicht ignorieren kann.“

Norman Fenton, Ph.D., ein Mathematiker und emeritierter Professor an der Queen Mary University of London, hat die durchgesickerten Daten ebenfalls untersucht. Er sagte dem Defender, die Reaktion der neuseeländischen Behörden auf das Leck sei „sehr seltsam“. Er fügte hinzu:

„Ich verstehe, dass die Freigabe vertraulicher medizinischer Daten eine Straftat ist, aber … der Whistleblower hat nur eine anonymisierte Version der Daten veröffentlicht. „In Anbetracht der Tatsache, dass Leute wie Steve Kirsch bereits im Voraus bekannt gemacht haben, was die Daten enthielten, hätte ich gedacht, dass die neuseeländische Regierung besser beraten gewesen wäre, nichts zu unternehmen, anstatt Hausdurchsuchungen durchzuführen, den Whistleblower zu verhaften und die Akten von Personen zu löschen, die Zugang zu den Daten hatten. Es sieht fast so aus, als ob sie sowohl für die Datenpanne als auch für das, was die Daten enthüllten, mehr Publicity bekommen wollten.“

Fenton nannte einen möglichen Grund, der für eine solche Erklärung spricht:

„Es überrascht nicht, dass dies auch zu Verschwörungstheorien geführt hat, von denen die bemerkenswerteste lautet, dass die Regierung wusste, dass dieser spezielle Datensatz (wie von einigen behauptet) keine ‚rauchenden Colts‘ zur Sicherheit von Impfstoffen enthielt, und dass er daher absichtlich freigegeben wurde, um die ‚Anti-Vaxxer‘ zu diskreditieren, die dies behaupteten, und auch als Warnung an alle anderen, die Zugang zu belastenderen Daten hatten, den Mund zu halten.“

Aber für Kirsch, den Gründer der Vaccine Safety Research Foundation, der die Daten untersuchte und öffentlich behauptete, sie belegten, dass die COVID-19-Impfstoffe weltweit 1 von 1.000 Menschen töteten, ist Young „ein Held“.

„Er wusste, dass er sein Leben riskieren würde und den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen könnte, aber er hat den mutigen Schritt gemacht, die Daten für alle sichtbar zu machen“, schrieb er.

Nach Angaben von NZDSOS soll Young am 18. Dezember erneut vor Gericht erscheinen, um ein Geständnis abzulegen, und wird „von einer großen Anwaltskanzlei in Neuseeland vertreten.“

Whistleblower bemerkte „wirklich große Sicherheitssignale“ in den Daten

In seinem Interview mit Gunn vom 30. November, das die Veröffentlichung der Daten begleitete, sagte Young, dass er an der Erstellung der Datenbank mitgewirkt habe, aus der die Daten entnommen wurden. Durch den Zugang zu diesen Daten seien ihm besorgniserregende Punkte aufgefallen, mit denen er an die Öffentlichkeit gehen wollte, sagte er.

„Ich habe sie mit aufgebaut. Ich habe sie implementiert“, sagte er. „Als ich mir die Daten ansah, bemerkte ich Diskrepanzen bei den Sterbedaten. Die Menschen starben fast unmittelbar nach der Injektion, und das hat mich neugierig gemacht, und ich habe etwas tiefer gegraben.“

Young sagte, er sei bereits geimpft worden, aber ob er sich noch einmal impfen lassen würde, sei „eine andere Sache“. Er fügte hinzu, dass er „an die Grundfreiheiten der Menschen glaube und dass man uns nicht aufgrund eines Mandats ein Verfahren aufzwingen sollte“, und nannte dies „eine enorme Übervorteilung durch die Regierung“.

Nach seiner Freilassung auf Kaution gab Young dem Infowars-Produzenten und -Moderator Alex Jones ein Interview, in dem er erklärte, dass er in den Daten „wirklich große rote Fahnen“ und „wirklich große Sicherheitssignale“ gesehen habe. „Statistisch gesehen könnte es Menschen umbringen“, sagte er.

„Ich habe mir die Daten angesehen, und was ich seit der Einführung gesehen habe, hat mich einfach umgehauen. Es starben mehr und mehr Menschen, die nicht hätten sterben dürfen. Es war einfach offensichtlich“, sagte Young. „Ich möchte, dass die Leute das analysieren … Wir müssen es offenlegen und die Regierung muss eine Untersuchung dazu durchführen. Wir müssen einfach die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen.

Nach Angaben der neuseeländischen Polizei verstieß Youngs Interview mit Infowars nach Ablauf der Kaution nicht gegen seine Kautionsbedingungen. Er hat seitdem weitere Interviews gegeben.

Wissenschaftler sind sich über die Bedeutung der Daten uneinig

Laut NZDSOS umfassen die durchgesickerten Daten „Impfstoffe, die gegen Bezahlung verabreicht wurden. Es handelt sich um 2,2 Millionen Menschen und etwa 4 Millionen Dosen“. Demgegenüber stehen insgesamt 12,78 Millionen verabreichte Dosen in Neuseeland.

Der statistische Berater William Briggs ist einer der Analysten, die die Daten überprüft haben. Auf seinem Substack schrieb er, dass „wir nicht mit Sicherheit sagen können“, was die Daten definitiv aussagen, da wichtige Informationen fehlen.

„Es wurde für niemanden eine Todesursache angegeben“, sagte Briggs. „Nur das Todesdatum derjenigen, die mindestens einen Schuss abbekommen haben und in diesem Zeitfenster gestorben sind. Es kann daher keinen sicheren Beweis für eine Todesursache geben“, schrieb er.

Briggs fügte hinzu:

„Ein unüberwindbares Problem bei der Ursachenzuschreibung ist das Fehlen von Daten über Personen, die keine Impfungen erhalten haben. Es fehlen Daten über deren Tod und Alter. Es gibt keine Vergleichsgruppe für die geimpften Personen. … „… das bedeutet, dass es keine natürliche Vergleichsgruppe gibt und daher nichts über die Ursache mit Sicherheit gesagt werden kann.“

Briggs sagte, die Daten deuteten auf einen leichten Anstieg der Todesfälle bei jungen Menschen kurz nach der ersten und zweiten Dosis hin, aber das könne daran liegen, „dass die jungen Leute tendenziell weniger Impfungen erhalten“.

Die Analyse, die vielleicht die meiste Aufmerksamkeit erregt hat, stammt jedoch von Kirsch, der schrieb: „Es gibt keine Verwirrung mehr: Die Impfstoffe sind unsicher und haben im Durchschnitt etwa eine Person pro 1.000 Dosen getötet.“

Kirsch merkte an, dass diese Zahl „mit anderen sorgfältigen Analysen übereinstimmt“, wie etwa der des kanadischen Wissenschaftlers Denis Rancourt.

Laut Kirsch ist ein Sicherheitssignal, das er in den Daten identifiziert hat, ein „Sterblichkeitshöcker, der etwa 6 Monate nach der Verabreichung einer Dosis seinen Höhepunkt erreicht“.

„Die Daten aus Neuseeland sind nicht perfekt; es handelt sich nicht um eine vollständige Stichprobe“, räumte Kirsch ein. „Aber wenn man eine Kohorten-Zeitreihenanalyse verwendet, spielt das keine Rolle. Es gibt keine Möglichkeit, dass diese Daten mit einem sicheren Impfstoff vereinbar sind.

Fenton, der die Daten für seinen Substack analysierte, vertrat einen anderen Standpunkt und erklärte gegenüber The Defender: „Der Datensatz ist eine riesengroße Teilmenge der in Neuseeland Geimpften und möglicherweise einer der wichtigsten öffentlich zugänglichen Datensätze zur Untersuchung der COVID-Impfstoffsicherheit. Ich glaube jedoch nicht, dass es sich um den ‚rauchenden Colt‘ handelt, wie einige behauptet haben“.

Er wies darauf hin, dass es keine Kontrollgruppe (die Ungeimpften) gibt und dass „das Altersprofil höher zu sein scheint als das nationale Altersprofil der Geimpften, sodass es eine gewisse Verzerrung gibt“.

Er sagte jedoch, dass die Daten „einige Beweise für die mangelnde Sicherheit des Impfstoffs liefern und insbesondere unsere eigenen früheren Beobachtungen (aus britischen Daten) unterstützen, dass in älteren Altersgruppen die Gesamtmortalität bei den Geimpften höher ist als bei den Ungeimpften“.

„Weniger klar ist die Behauptung bezüglich der Chargen mit außergewöhnlich hohen Sterblichkeitsraten“, sagte Fenton. „Die Behauptung, dass diese Chargen aufgrund des Inhalts des Impfstoffs oder seiner Verabreichung besonders tödlich waren, wird durch ihre sehr unterschiedlichen Alters- und Impfzeitprofile erschwert“, fügte er hinzu.

Chudov stellte in zwei Beiträgen auf Substack auch seine Analyse der Daten vor. In seinem ersten Beitrag empfahl er der Öffentlichkeit, die Daten „mit Vorsicht zu genießen“, und merkte an, dass Gunn „sie falsch interpretiert, indem er versucht, normale Todesfälle in Pflegeheimen als Beweis für ’super-tödliche Chargen‘ und ‚Massenimpfstoffopfer‘ auszugeben“.

In einem Folgebeitrag räumte Chudov ein, dass einige seiner ursprünglichen Fragen zur Vollständigkeit der Daten nachträglich beantwortet wurden, und erklärte, er glaube, dass „Barry Young in seinen Absichten und Handlungen eher aufrichtig als unaufrichtig war“. Dennoch seien seine Fragen zu den Todesfällen in Pflegeheimen und zur Datenqualität nach wie vor aktuell.

Einige Analysten wiesen auch auf offizielle Daten hin, aus denen hervorgeht, dass die Sterbefälle in Neuseeland weiterhin deutlich über dem langfristigen Durchschnitt liegen – 17 % im September und Anfang Oktober 2023, laut Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Einige verwiesen auch auf Daten, die auf einen starken Anstieg der Herzinfarkte in Neuseeland hinweisen.

Wir versichern den Menschen jedoch, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass die Impfung für die überhöhte Sterblichkeitsrate in Neuseeland verantwortlich ist, und dass sie weiterhin Vertrauen in den Impfstoff haben können“, so Apa in einer vom New Zealand Herald zitierten Äußerung.

„Wir hoffen, dass eine zusätzliche unabhängige Bewertung der Daten durch glaubwürdige Analysten zu einer weiteren Überprüfung der Impfstoffeinführung in [Neuseeland] führen wird und dass der Whistleblower nicht alles umsonst riskiert hat“, schrieb die Aktivistengruppe Voices for Freedom.

Politische Fragen im Kontext des Datenleckes, nachfolgende Maßnahmen der Regierung

Nach Angaben von Voices of Freedom hat sich Young „vor ein paar Jahren“ an sie gewandt und in dieser Zeit mehrere andere Organisationen kontaktiert, bevor er Gunn von den Daten erzählte und sie mit ihrer Hilfe veröffentlichte.

Voices of Freedom sowie einige andere Analysten haben dennoch Fragen dazu aufgeworfen, ob Gunn die Veröffentlichung angemessen gehandhabt hat.

Young und Gunn erklärten gegenüber Infowars, sie hätten versucht, Winston Peters, den Vorsitzenden der neuseeländischen Partei „New Zealand First“ und derzeitigen stellvertretenden Premier- und Außenminister, bezüglich der Daten zu kontaktieren, was ihnen jedoch nicht gelungen sei.

Laut dem Analysten Tony Mobilifonitis ist Peters jedoch „höchstwahrscheinlich aufgrund der heiklen Politik der Drei-Parteien-Koalition in seinen Möglichkeiten eingeschränkt“. Der Analyst Markus Mutscheller schrieb, Peters habe sich zwar früher mit der neuseeländischen Freiheitsbewegung verbündet, „aber seine Priorität ist immer, seine Machtposition im Kabinett zu behalten. Ohne sie kann er nichts tun“.

NZDSOS erklärte gegenüber The Defender: „Bislang gibt es keinen öffentlichen Kommentar von NZ First oder der ACT-Partei, die sich beide für eine umfassendere Untersuchung eingesetzt haben“, und fügte hinzu, dass Reti „der Nationalen Partei angehört, die den Einsatz von vorgeschriebenen Impfstoffen nachdrücklich befürwortet.“

„Die stellvertretende Gesundheitsministerin Casey Costello ist von der Partei NZ First, die über die Vorgänge informiert ist. Minister sind jedoch nicht in der Lage, sich zu Fällen zu äußern, die vor Gericht verhandelt werden“, so NZDSOS weiter.

Nach Angaben des New Zealand Herald wurde eine Untersuchung über die neuseeländische Reaktion auf die COVID-19-Pandemie einberufen. Laut NZDSOS ist es jedoch unwahrscheinlich, dass dabei die durchgesickerten Daten untersucht werden, da die Untersuchung „ausdrücklich die Wirksamkeit von Impfstoffen ausschließt und die Sicherheit von Impfstoffen nicht berücksichtigt“. Stattdessen zielt sie darauf ab, „die Bereitschaft für und die Reaktion auf eine künftige Pandemie zu stärken“.

Laut NZDSOS „hat die neue Koalitionsregierung eine breitere öffentliche Untersuchung versprochen, aber die Bedingungen dafür sind noch nicht festgelegt. Es ist nicht klar, ob es Ergänzungen zur bestehenden Untersuchung geben wird oder ob eine völlig neue Untersuchung eingeleitet wird. Wir bevorzugen eine ganz neue Untersuchung.“

Die Behauptung, die COVID-Impfstoffe seien „sicher und wirksam“, hält sich hartnäckig

Mehrere Wissenschaftler, Analysten und Aktivisten haben die neuseeländische Regierung aufgefordert, die vollständigen, anonymisierten COVID-19-Impfdaten und ihre eigene Analyse zu veröffentlichen.

„Sie sollten die Daten der Ungeimpften freigeben, damit ein vollständiger direkter Vergleich möglich ist“, sagte Fenton. „Wir benötigen auch alle (anonymisierten) Daten auf Patientenebene über neue Gesundheitszustände/Krankenhausaufenthalte seit 2021, sowohl für Geimpfte als auch für Ungeimpfte, damit wir das wahre Ausmaß der Impfstoffnebenwirkungen bestimmen können.“

Ähnlich äußerte sich NZDSOS: „Der beste Ansatz wäre, alle Daten in anonymisierter Form freizugeben und das Gesundheitsministerium über seine Analyse diskutieren zu lassen.“

Kirsch schrieb: „Niemand wird mit mir darüber diskutieren“ und fügte hinzu, dass die neuseeländischen Behörden „den vollständigen Datensatz [von 12 Millionen Personen] veröffentlichen sollten, um alle Zweifel auszuräumen und der Welt zu beweisen, dass die Impfstoffe sicher sind.“

„Klinische Ergebnisse werden nicht dadurch verbessert, dass man Gesundheitsdaten vor der Öffentlichkeit verbirgt“, schrieb Kirsch. „Dennoch hat jede Gesundheitsbehörde der Welt diese kritischen Sicherheitsdaten auf Datensatzebene vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten.“

In einem weiteren Substack-Beitrag schrieb Kirsch: „Health New Zealand: Wo ist Ihre Analyse Ihrer Daten? Why aren’t you publishing it?“

Voices for Freedom forderte die neuseeländischen Behörden auf, „mit den neuseeländischen Impfdaten transparent umzugehen“, und stellte fest, dass „die Richtigkeit des heruntergeladenen Health-NZ-Datensatzes von offizieller Seite nicht bestritten zu werden scheint.“

NZDSOS sagte, dass die neuseeländischen Behörden in der Vergangenheit nicht transparent gewesen seien und erklärte gegenüber The Defender, dass Anfragen nach dem Official Information Act mit „oft langen Verzögerungen und der Schwärzung von Daten“ behaftet seien und das System „nicht besonders funktional“ sei.

„Einige dieser Anfragen wurden bestätigt, aber die Freigabe von Informationen dieser Art in jeglicher Form hat sich immer wieder verzögert … Wir haben noch von keiner Freigabe von Daten/Informationen gehört“, sagte NZDSOS.

Fenton sagte, dass die neuseeländischen Behörden die Daten nicht herausgeben, weil sie wahrscheinlich „viel mehr Beweise dafür liefern würden, wie unwirksam und unsicher die Impfstoffe waren und wie sie wahrscheinlich zu einer erhöhten Gesamtsterblichkeit in allen Altersgruppen, die sie genommen haben, geführt haben.“

Die Versuche von Regierungen und Pharmaunternehmen, alle Diskussionen und Beweise für die Schädlichkeit von Impfstoffen zu unterbinden und die „offizielle“ Linie aufrechtzuerhalten, dass diese Impfstoffe „sicher und wirksam“ seien und weiterhin verabreicht werden müssten, lassen nicht nach“, fügte er hinzu.

„Es hat den Anschein, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um Barry zum Schweigen zu bringen und eine Diskussion über die Daten zu vermeiden, darauf abzielen, andere davon abzuhalten, das Gleiche zu tun“, so NZDSOS. In ähnlicher Weise teilte Fenton seine Überzeugung, dass „die sehr öffentlichen Maßnahmen, die gegen den Whistleblower ergriffen wurden, wahrscheinlich darauf abzielen, andere Whistleblower überall, nicht nur in Neuseeland, abzuschrecken“.

Die NZDSOS sagte, dass sich potenzielle Whistleblower dennoch nicht abschrecken lassen sollten.

„Tun Sie, was Sie nachts schlafen lässt. Es geht nicht um eine Rechtsberatung, denn wir wissen, dass das Rechtssystem wahrscheinlich kompromittiert ist. Es geht darum, das zu tun, was richtig ist“, sagte NZDSOS. „Das Böse triumphiert, wenn gute Menschen nichts tun.“