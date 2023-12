Die zensierte Studie, die eine erschütternde Zahl von 17 Millionen Todesfällen nach der Einführung der COVID-Injektion belegt

Von Patricia Harrity

Eine bahnbrechende Studie hat ergeben, dass nach der Einführung des „Impfstoffs“ Covid weltweit 17 Millionen Menschen gestorben sind, und sollte daher weltweit Aufmerksamkeit erregen und die sofortige Einstellung aller Covid-Impfungen fordern. Stattdessen wurde die Studie ZENSIERT! Die schockierende Studie, COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere, von Drs. Denis Rancourt, Marine Baudin, Joseph Hickey und Jérémie Mercier wurde am 17. September 2023 veröffentlicht, aber, ebenfalls schockierend, die Studie hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient, sondern ist nur auf Zensur und narrativ-bestätigende „Faktenchecks“ über die Sicherheit und Wirksamkeit der bisher nicht getesteten Covid-19 „Impfstoffe“ gestoßen. Quelle

Die Studie

Das Ärzteteam untersuchte 17 Länder auf vier Kontinenten, in Lateinamerika und in der Äquatorialregion, was ihnen eine repräsentative Auswahl der Welt bot. „Wir haben die Toxizität des Impfstoffs für alle Altersgruppen berechnet“, erklärt Dr. Rancourt, „angesichts der Anzahl der weltweit verabreichten Dosen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass 17 Millionen Menschen durch diesen Impfstoff getötet worden wären.“

17 Länder, 4 Kontinente

Die siebzehn untersuchten Länder der äquatorialen und südlichen Hemisphäre: Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Malaysia, Neuseeland, Paraguay, Peru, Philippinen, Singapur, Südafrika, Surinam, Thailand und Uruguay.

Auf diese Länder, die sich über vier Kontinente erstrecken, entfallen 9,10 % der Weltbevölkerung, 10,3 % der weltweiten COVID-19-Injektionen (Impfrate von 1,91 Injektionen pro Person, alle Altersgruppen), praktisch alle COVID-19-Impfstofftypen und Hersteller.

Covid-Impfstoffe hatten keine positive Wirkung.

In den 17 Ländern gibt es in den Daten zur Gesamtmortalität (ACM) nach Zeit keinen Hinweis auf eine positive Wirkung der COVID-19-Impfstoffe, und es besteht kein zeitlicher Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und einer proportionalen Verringerung der Gesamtmortalität (ACM)

Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. In allen 17 Ländern werden höhere Zahlen bei der Gesamtmortalität (ACM) festgestellt, wenn die COVID-19-Impfstoffe eingesetzt und verabreicht werden.

In neun der 17 Länder ist in dem Zeitraum von etwa einem Jahr nach der Ausrufung der Pandemie am 11. März 2020 durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zur Einführung der Impfstoffe keine übermäßige ACM festzustellen (Australien, Malaysia, Neuseeland, Paraguay, Philippinen, Singapur, Surinam, Thailand, Uruguay). Quelle

Die Sterblichkeitsrate steigt mit dem Alter

Die Ärzte stellen fest, dass „die Synchronität zwischen den vielen Spitzenwerten der ACM (in 17 Ländern, auf 4 Kontinenten, in allen älteren Altersgruppen, zu verschiedenen Zeiten) und den damit verbundenen schnellen Auffrischungsimpfungen diese eindeutige Schlussfolgerung hinsichtlich der Kausalität und der genauen Quantifizierung der COVID-19-Impfstofftoxizität zulässt“. Quelle

Die altersübergreifende Impfdosis-Todesrate (VDFR), d. h. das Verhältnis zwischen den durch den Impfstoff verursachten Todesfällen und den in einer Bevölkerung verabreichten Impfdosen, wird für den ACM-Höchststand von Januar bis Februar 2022 auf 0,02 % (Neuseeland) bis 0,20 %

(Uruguay). In Chile und Peru steigt die Sterblichkeitsrate mit dem Alter exponentiell an (sie verdoppelt sich etwa alle 4 Jahre) und ist bei den letzten Auffrischungsdosen am höchsten, wobei sie in den Altersgruppen über 90 Jahre etwa 5 % erreicht (1 Todesfall pro 20 Injektionen der 4. Dosis). (Nach Angaben der Forscher sind die Ergebnisse auch mit denen vergleichbar, die in Untersuchungen auf der Nordhalbkugel (Indien, Israel, USA) gefunden wurden).

17 Millionen Todesfälle!

Das Team bezifferte die gesamte Impfstoff-Dosis-Todesrate (VDFR) für die 17 Länder auf (0,126 ± 0,004) %, was bei 13,50 Milliarden Injektionen bis zum 2. September 2023 17,0 ± 0,5 Millionen COVID-19-Impfstoff-Todesfälle weltweit bedeuten würde. Quelle

Rancourt et al. sagen, dass die durch die Covid-Impfstoffe verursachten Todesfälle „einem iatrogenen Massenereignis entsprechen würden, das (0,213 ± 0,006) % der Weltbevölkerung tötet. 1 Todesfall pro 470 lebende Personen, in weniger als 3 Jahren . hat keine Todesfälle messbar verhindert“.

Das durch die Injektion des COVID-19-Impfstoffs in der Bevölkerung verursachte Gesamttodesrisiko, das sich aus der übermäßigen Gesamtmortalität und der Synchronität mit der Einführung des Impfstoffs ableiten lässt, ist weltweit verbreitet und viel größer als in klinischen Studien, bei der Überwachung unerwünschter Wirkungen und in Todesursachenstatistiken aus Totenscheinen angegeben, und zwar um drei Größenordnungen (1.000-fach). Quelle

Viele weitere Diagramme und Ergebnisse finden Sie hier – Rancourt-Studie 17 Mio. Todesfälle – alle Todesursachen – Südliche Hemisphäre 23,5 MB ∙ PDF-Datei herunterladen

Zusammengefasst:

In siebzehn Ländern auf vier Kontinenten hatte „Covid“ während der „Pandemie“ in der Mehrzahl der Länder keine überschüssige Gesamtmortalität, so dass die Covid-Impfstoffe, wie in diesem Fall zu erwarten wäre, keine positiven Auswirkungen hatten, sondern nach der Einführung und Verabreichung des Impfstoffs sogar eine höhere Zahl von Todesfällen verursachten.

Die Studie hat gezeigt, dass Spitzenwerte bei der Gesamtmortalität beobachtet wurden, die auch mit der Einführung der dritten und vierten Auffrischungsimpfstoffdosis zusammenfielen, und es gibt keinen anderen wahrscheinlichen Grund für die höhere Zahl von Todesfällen als diese Auffrischungsimpfstoffe. In allen 17 Ländern auf vier Kontinenten kam es nach der Impfung zu einer Spitze bei der Sterblichkeit älterer Menschen aller Altersgruppen, und die durch den Impfstoff verursachte Sterblichkeit älterer Menschen stieg exponentiell an und verdoppelte sich etwa alle vier Lebensjahre. Dies ist kein Zufall.

Die Ärzte werden auf dem International Crisis Summit 4 im rumänischen Parlament interviewt. Video unten.

Es sollte nun kein Zweifel mehr an den Gefahren dieser Impfstoffe bestehen, und es sollte auch kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die führenden Politiker weltweit wussten, dass die Pharmaprodukte alles andere als „sicher und wirksam“ waren.

Anders ist es nicht zu erklären, dass sie über die Ergebnisse einer Studie von angesehenen Wissenschaftlern nicht schockiert zu sein scheinen. Die Tatsache, dass sie auch wollen, dass die Arbeit zensiert und „faktengeprüft“ wird, ohne dass eine Diskussion stattfindet, kann nicht einfach „ein Auge zudrücken“ gegenüber „Verschwörungstheorien“ in diesem Stadium, in dem es starke Beweise für die Gefahren gibt?

Wir können nur annehmen, dass sie es wissen, dass sie es schon immer wussten und keine Skrupel hatten, die tödliche Impfung auf der ganzen Welt zu verabreichen. Jetzt tun sie ihr Bestes, um zu verhindern, dass das wahre Übel ihres Handelns allen anderen bekannt wird.