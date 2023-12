Hamas-Führer fliehen aus Katar und tauchen unter, nachdem Israel erklärt hat, dass sie gejagt werden sollen

Von Tyler Durden

Nach dem Ende des einwöchigen Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas gab es internationale Bemühungen, die Verhandlungen in Doha wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Seitdem hat das israelische Militär lediglich seine Bodenoperationen auf den Süden des Gazastreifens ausgeweitet, wo Panzer im Zentrum von Khan Younis inmitten heftiger Kämpfe gesichtet wurden.

Nachdem Premierminister Netanjahu Anfang des Monats die Mossad-Unterhändler aus Katar zurückbeordert hatte, bestand noch Hoffnung, dass hinter den Kulissen ein weiterer vorübergehender Waffenstillstand vermittelt werden könnte. Diese Hoffnungen wurden jedoch durch Berichte zunichte gemacht, wonach wichtige Hamas-Vertreter, die an den Gesprächen beteiligt sind, Katar diese Woche ebenfalls verlassen haben.

„Mehrere Hamas-Führer verließen Katar mit unbekanntem Ziel, schalteten ihre Telefone aus und nahmen keine Anrufe an, berichtete der arabischsprachige KAN-Kanal am Dienstagabend unter Berufung auf Quellen in Doha“, schreibt die Jerusalem Post.

„Außerdem berichtete KAN News am Dienstag, dass Saleh al-Arouri, ein ranghohes Hamas-Mitglied, seinen üblichen Wohnsitz in Beirut in Richtung Türkei verlassen hat“, heißt es in dem Bericht weiter.

Palästinensische und andere regionale Quellen haben auch angedeutet, dass Hamas-Funktionäre aus ihren Verstecken im Ausland fliehen, nachdem die israelische Regierung deutlich gemacht hat, dass sie Hamas-Aktivisten im Ausland ins Visier nehmen und zur Strecke bringen wird.

Einem Bericht des arabischen Dienstes des israelischen Staatsrundfunks KAN zufolge haben hochrangige Hamas-Führer ihren luxuriösen Unterschlupf in der katarischen Hauptstadt Doha verlassen und sind möglicherweise auf dem Weg nach Algier oder Teheran, um einer Festnahme oder Ermordung durch Israel zu entgehen„, so The Messenger.

In einer palästinensischen Nachrichtenquelle hieß es, dass die Sicherheit von Spitzenfunktionären der Hamas, die seit Jahren in Katar als eine Art Exilregierung in Luxus leben, nicht mehr gewährleistet werden könne. Der Gaza-Report enthält folgende unbestätigte Angaben:

Weitere Einzelheiten zu dieser Angelegenheit: 3 hochrangige Beamte räumten plötzlich ihre Büros in Doha und verließen das Land. Sie nahmen ihre Fahrer und Berater mit und schalteten ihre Telefone vollständig ab. Ihr Ziel, ob Beirut, Algier oder Teheran, ist nicht bestätigt. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass es derzeit weder zur politischen noch zur militärischen Führung im Gazastreifen eine Verbindung gibt, und dass jegliche Diskussionen über eine Waffenruhe, die kürzlich von den Israelis angesprochen wurden, nicht realistisch sind, solange der Kontakt nicht wiederhergestellt ist.

Wenn dies zutrifft, würde ein „Untertauchen“ der Hamas-Führungsspitze bedeuten, dass realistische Versuche von Friedensverhandlungen nahezu unmöglich wären. Katar und andere Drittstaaten haben Berichten zufolge auf einen neuen Waffenstillstandsdialog gedrängt. Die israelische Führung scheint diese Möglichkeit vorerst auszuschließen, nachdem Netanjahu versprochen hat, sein erklärtes Ziel der vollständigen Auslöschung der Hamas durchzusetzen.

Die Hamas-Führung, einschließlich ihres Chefs Ismail Haniyeh, wird seit Langem dafür kritisiert, dass sie sich in Luxushotels im Ausland aufhält, während die Bevölkerung des Gazastreifens unter den Folgen ihrer Entscheidungen leidet…

Erst letzte Woche hat Israel signalisiert, dass es bereit ist, den Krieg gegen die Hamas weit über die Grenzen des Gazastreifens und des Westjordanlandes hinaus zu führen. Der Sicherheitschef des Landes verwies auf „unser München“ im Zusammenhang mit den geplanten Bemühungen, namhafte Hamas-Aktivisten, die sich in ausländischen Staaten aufhalten, zur Strecke zu bringen.

„Das Kabinett hat uns das Ziel gesetzt, die Hamas auf der Straße zu eliminieren. Das ist unser München. Wir werden dies überall tun, im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon, in der Türkei und in Katar„, sagte Ronen Bar, der Leiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. Er betonte: „Es wird ein paar Jahre dauern, aber wir werden da sein, um es zu tun.“ Israel ist seit langem dafür bekannt, aggressive und hochriskante Attentatskampagnen im Ausland durchzuführen, in letzter Zeit besonders im Iran.

„Unser München“ ist eine Anspielung auf die berühmteste verdeckte Operation des israelischen Geheimdienstes in der Geschichte, die als Reaktion auf die Ermordung von elf israelischen Olympiateilnehmern im Jahr 1972 durchgeführt wurde. Terroristen der palästinensischen Gruppe „Schwarzer September“ hatten einen noch nie dagewesenen Anschlag auf die Spiele in München verübt. Etwa acht Mitglieder der radikalen Gruppe waren in das Olympiagelände eingedrungen und in die beiden Wohnungen der israelischen Mannschaft eingedrungen, wo sie inmitten einer Geiselnahme mit der Hinrichtung der Sportler begannen.

#BREAKING Reports from Qatar that the Hamas politburo figures residing there have been told to evacuate to Algeria after the authorities informed them that their safety could no longer be guaranteed. — Gaza Report – اخبار غزة (@gaza_report) December 12, 2023

Von da an begann eine mehrjährige, länderübergreifende Jagd des israelischen Geheimdienstes auf die Münchner Mörder. Der israelische Geheimdienst hatte die verdeckte Operation – deren Einzelheiten erst Jahrzehnte später bekannt wurden – als „Zorn Gottes“ bezeichnet.

In der Zwischenzeit sind Israel und seine westlichen Verbündeten besorgt über mögliche Terroranschläge der Hamas oder von der Hamas inspirierte Anschläge im Ausland…