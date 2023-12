Der militärisch-sicherheitspolitische Komplex hat sich als zu stark für den Frieden erwiesen

Paul Craig Roberts

Der Tod von Henry Kissinger hat eine Welle des Hasses gegen den ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater und Außenminister ausgelöst, besonders bei CounterPunch. Sogar einige meiner Leser haben meinen Kommentar über Kissinger als Rechtfertigung der Kriegsverbrechen missverstanden, die ihm so viele vorwerfen.

Mir ist in den vergangenen Jahrzehnten aufgefallen, dass Amerikaner zunehmend dazu neigen, auf Informationen eher emotional als rational zu reagieren. Als ich Kissinger aufklärte, wurde ich nicht als Ankläger, sondern als Entschuldiger oder Rechtfertiger gesehen.

Ich zweifle nicht daran, dass die Bombardierungen im Kontext des Vietnamkrieges eine große Zahl von Toten und Verstümmelten unter der Zivilbevölkerung gefordert haben, und dass Kissinger einige dieser Bombardierungen – zum Beispiel in Kambodscha – gebilligt hat. Aber natürlich ist der Außenminister nicht der Beamte, der Bombardierungen anordnet. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass Kissinger Zivilisten bombardierte, weil er Spaß daran hatte, Menschen zu töten und Kriegsverbrechen zu begehen, oder weil er wie die zionistische Regierung in Israel an ethnische Säuberungen glaubte.

Die Demokraten und die Linke schoben die Schuld für den Vietnamkrieg geschickt vom Demokraten Lyndon Johnson auf den Republikaner Nixon. Nixon und Kissinger wollten den Krieg beenden, aber sie mussten es auf eine Weise tun, die Nixon bei seiner konservativen Basis nicht diskreditierte, einer Basis, die an die Dominotheorie glaubte und an die Mission der Sowjetunion, die Welt zu erobern. Dieselbe Basis machte es Nixon schwer, die Spannungen des Kalten Krieges durch Rüstungskontrollabkommen wie SALT I zu entschärfen.

Die Nordvietnamesen hatten es nicht eilig, Nixon einen bequemen Ausstieg aus dem Krieg zu ermöglichen. Die einzige Möglichkeit, einen akzeptablen Ausstieg zu erzwingen, bestand darin, die Gewalt zu erhöhen. Das war es, was Kambodscha hervorbrachte, nicht die Blutrünstigkeit von Kissinger und Nixon. Weil Kissinger Jude war, vergleichen ihn einige, die ihn heute anprangern, mit Israels völkermörderischem Angriff auf Gaza. Das ist eine Fehlinterpretation sowohl Kissingers als auch der Ereignisse seiner Zeit.

Nixon wurde vom herrschenden Establishment misstraut, weil er sowohl die Spannungen des Kalten Krieges als auch die feindseligen Beziehungen zu China entschärfen wollte. Dies widersprach vielen Interessen und der Überzeugung von kommunistischen Motiven. Wie ich bereits erläutert habe, benutzte die CIA Watergate und die Washington Post, um Nixon zu ermorden.

Die liberale Linke hasste Nixon für seine Arbeit als Mitglied des House Un-American Activities Committee, die zur Verurteilung von Alger Hiss führte, und für seine Rhetorik, die nichts anderes war, als seine Basis einzulullen. Die liberale Linke war zu sehr damit beschäftigt, Nixons Diskreditierung zu genießen, um zu erkennen, dass er ein weiteres Opfer der CIA war, wie sie es von Salvador Allende gewohnt waren.

In meinem Leben habe ich so viele Dinge aus nächster Nähe gesehen, die dann falsch erklärt wurden und als falsche Darstellungen in die Geschichtsbücher eingingen. Die Wahrheit ist nicht sehr mächtig, weil sie nicht vielen mächtigen Interessen dient.

Tatsache ist, dass die Bombardierung Kambodschas die Verzweiflungstat einer Regierung war, die den Vietnamkrieg beenden wollte.

Eine berechtigte Frage ist: Warum hat Nixon den Krieg nicht einfach beendet? Die Antwort lautet, dass er damit seine konservative Basis verloren hätte, und natürlich wäre auch die liberale Linke über ihn hergefallen. Nixon und Kissinger hofften, eine stabilere Welt zu schaffen, indem sie die Spannungen zwischen dem Westen und den kommunistischen Mächten entschärften. Aus diesem Grund wurden auch anderswo linke Regierungen gestürzt. Man ging davon aus, dass es keine Stabilität geben könne, wenn in Lateinamerika, Afrika und Asien immer wieder sowjetisch geprägte Regierungen an die Macht kämen.

Die Entscheidung von Nixon und Kissinger ist nicht jedermanns Sache. Aber die Kuba-Krise hatte deutlich gemacht, dass die Alternative zur Stabilität ein Konflikt war, der zu einem Atomkrieg führen konnte.

Reagan stand vor dem gleichen Dilemma, konnte sich aber mit Gorbatschow versöhnen. Es ist ein Verbrechen, dass die nachfolgenden Regierungen Reagans Errungenschaften zunichte gemacht haben. Der militärisch-sicherheitspolitische Komplex erwies sich als zu stark für den Frieden.