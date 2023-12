KI-Regulierung: Der Gesichtsausweis kommt

Parlament, Rat und Kommission haben sich auf eine KI-Verordnung geeinigt. Trotz angeblicher Sicherheitsvorkehrungen soll die automatische Gesichtserkennung nun europaweit eingeführt werden. Das ist schlecht für die Demokratie, meint Markus Reuter.

Die automatische Gesichtserkennung ist im Grunde so, als hätten wir alle einen deutlich sichtbaren Ausweis im Gesicht. Ob beim Einkaufen, beim Einsteigen in den Zug oder bei der Teilnahme an einer Demonstration: Ist die biometrische Technologie erst einmal eingeführt, können wir überall anhand unserer Körperdaten und mit unserem richtigen Namen identifiziert werden. Mit der Einigung auf eine europäische KI-Verordnung sind wir dieser düsteren Dystopie einer Zukunft ohne Anonymität im öffentlichen Raum einen großen Schritt näher gekommen.

Auch wenn Schlimmeres abgewendet wurde, gibt es keinen Grund zum Feiern: Der neue Rechtsrahmen erlaubt es Staaten grundsätzlich, Überwachungsvideos in Echtzeit mit Gesichtsdatenbanken abzugleichen, um Terroranschläge zu verhindern oder in bestimmten Fällen nach vermissten Personen und Verdächtigen zu fahnden. Diese Technologie kann in Echtzeit eingesetzt werden, um alle Personen zu suchen, zu scannen und zu identifizieren, von denen der Staat eine Überwachungskamera und ein gespeichertes biometrisches Foto besitzt.

Die meisten europäischen Länder haben bereits seit Jahren biometrische Gesichtsdatenbanken als Teil ihrer Pass- oder Einreisebestimmungen aufgebaut und vervollständigt. Die Bilder sind verfügbar, und die bisherigen Bundesregierungen haben ihre automatisierte Nutzung kontinuierlich gefördert. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt, Gesichtserkennung auch außerhalb von Flughäfen und Passkontrollen einzusetzen.

Einige Kritiker der KI-Regulierung argumentieren, dass die Echtzeitüberwachung strengen Kriterien unterliege. Doch das ist Augenwischerei: Das Gesetz erlaubt die Gesichtserkennung auch im Nachhinein mit deutlich weniger Einschränkungen – nämlich bei der Durchsuchung von Verdächtigen „schwerer Straftaten“, wie es in einem Gerichtsurteil heißt. Die Liste dieser Straftaten ist lang, und jeder Bürgerrechtler weiß, wie wenig ein Richtervorbehalt wert ist. Und was „nach der Tat“ im Vergleich zu „zeitnah“ eigentlich bedeutet, ist auch nicht klar. Die Grenzen werden verschwimmen. Die Erfahrungen mit anderen Überwachungstechniken wie der Vorratsdatenspeicherung zeigen, dass die Überwachung, die zunächst immer Terrorismus und Schwerstkriminalität betraf, auf kleine Cannabis-Dealer und sogar deren Kunden ausgeweitet wird.

Dies wird zu einer europaweiten Gesichtserkennung führen

In jedem Fall ist klar, dass die KI-Gesetzgebung das Haupttor für die flächendeckende Einführung der automatischen Gesichtserkennung ist. Es gibt nun eine europäische Rechtsgrundlage, um diese Technologie überall einzusetzen. Denn das Gesetz erlaubt sie jetzt in bestimmten Fällen. Wie immer werden Polizei und Geheimdienste die rechtlichen Möglichkeiten bis zum Äußersten ausreizen und in Salamitaktik den Einsatz weiter normalisieren und bei jeder Gelegenheit nach noch mehr „intelligenter Technik“ rufen.

Es zeichnet sich eine Zukunft ab, in der niemand mehr im Park sitzen oder sich in der Stadt bewegen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass seine biometrischen Gesichtsdaten oder andere biometrische Daten ständig überprüft und abgeglichen werden. Das Gefühl, ständig überwacht zu werden, beeinträchtigt auch andere sensible Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit. Die Technologie wird Menschen davon abhalten, gegen Regierungen zu protestieren, wenn klar ist, dass es technisch theoretisch möglich ist, auf Knopfdruck Listen der Teilnehmer an solchen Protesten zu erstellen.