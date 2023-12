Europaabgeordneter verrät, was sie mit uns vorhaben

Früher ging es in der Europäischen Union um wirtschaftliche Zusammenarbeit, Wohlstand und Frieden, aber darum geht es in der EU nicht mehr. Das sagt der Europaabgeordnete Tom Vandendriessche in einer Videobotschaft.

„Eurofanatiker wie Guy Verhofstadt möchten die freien Mitgliedsstaaten Europas auflösen und die freien Bürger Europas unterwerfen“, fährt er fort. „Sie wollen die Demokratie durch eine Technokratie ersetzen, in der sie alles über unsere Köpfe hinweg entscheiden“.

De EU is iets aan het worden waar we nooit voor getekend hebben. We moeten de controle terugnemen. #2024 pic.twitter.com/ZAIS6G04s9 — Tom Vandendriessche (@TomVandendriese) December 7, 2023

De EU is iets aan het worden waar we nooit voor getekend hebben. We moeten de controle terugnemen. #2024 pic.twitter.com/ZAIS6G04s9 — Tom Vandendriessche (@TomVandendriese) December 7, 2023

Mit ihrem Klimawahn wollen sie unser ganzes Leben bestimmen. Mit dem EU-Migrationspakt wollen sie jedes Jahr Millionen Afrikaner nach Europa holen. Sie möchten uns ersetzen und unsere Identität auslöschen, sagt Vandendriessche.

Diese Europäische Union gerate völlig aus den Fugen, betont er. „Dafür sind wir nie angetreten. Wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen, bevor es zu spät ist.

Im Jahr 2024 werden wir unsere Freiheit zurückgewinnen, das ist unsere Mission, sagt der Europaabgeordnete. „Unser Volk steht an erster Stelle. Immer und überall.“

Vandendriessche weist darauf hin, dass in ganz Europa ein nationalistischer Aufstand des Volkes gegen die EU-Elite im Gange sei.