Klimaschreckensgeschichten entpuppen sich immer wieder als falsch

Schrumpfende Inseln, aussterbende Eisbären, kollabierende Korallenriffe – die Medien lieben gute Klimaschreckensgeschichten. Es gibt nur ein Problem, sagt Bjorn Lomborg in der New York Post: Alle diese Geschichten haben sich als falsch erwiesen. Hier ein Auszug.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts war der Eisbär das Sinnbild der Klimaapokalypse.

Die Demonstranten verkleideten sich als Eisbären, während Al Gores Filmhit An Inconvenient Truth aus dem Jahr 2006 einen traurigen, animierten Eisbären zeigte, der in den Tod trieb.

Die Washington Post warnte, dass Eisbären vom Aussterben bedroht seien, und der Chefwissenschaftler des World Wildlife Fund behauptete sogar, dass sich einige Eisbärenpopulationen bis 2012 nicht mehr fortpflanzen könnten.

Und in den 2010er Jahren hörten die Aktivisten einfach auf, über Eisbären zu sprechen.

Warum? Weil es ihnen nach jahrelanger Falschdarstellung schließlich unmöglich wurde, einen Berg von Beweisen zu ignorieren, die zeigen, dass die weltweite Eisbärenpopulation von etwa 12.000 in den 1960er Jahren auf etwa 26.000 in der heutigen Zeit erheblich zugenommen hat. (Der Hauptgrund: Die Menschen jagen viel weniger Eisbären.)

Das Gleiche ist mit den Darstellungen des australischen Great Barrier Reefs geschehen.

Jahrzehntelang riefen Aktivisten, dass das Riff durch die steigenden Meerestemperaturen absterben würde.

Nach umfangreichen Schäden durch einen Hurrikan im Jahr 2009 erreichten die offiziellen australischen Schätzungen des Korallenbestands im Jahr 2012 einen Tiefstand.

Die Medien wurden mit Behauptungen über die “Große Riffkatastrophe” überflutet, und Wissenschaftler sagten voraus, dass das Riff bis 2022 dezimiert sein würde. Der Guardian veröffentlichte sogar einen Nachruf.

Die neuesten offiziellen Statistiken zeigen ein vollkommen anderes Bild. In den vergangenen drei Jahren war das Great Barrier Reef stärker mit Korallen bewachsen als jemals zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1985, wobei 2024 einen neuen Rekord darstellt.

Die guten Nachrichten erhalten nur einen Bruchteil der Berichterstattung, die die Schreckensmeldungen erhielten.

Eine häufig wiederkehrende Klimageschichte ist das angebliche Ertrinken kleiner Pazifikinseln aufgrund des Meeresspiegelanstiegs. …

In diesem Sommer veröffentlichte die New York Times endlich eine “überraschende” Nachricht über das Klima: Fast alle Atoll-Inseln nehmen an Größe zu. In der wissenschaftlichen Literatur ist dieser Trend bereits seit mehr als einem Jahrzehnt dokumentiert.

Während der steigende Meeresspiegel Land erodiert, wird zusätzlicher Sand von alten Korallen an niedrig gelegene Küsten gespült.

Umfangreiche Studien zeigen seit langem, dass diese Akkretion stärker ist als die klimabedingte Erosion, was bedeutet, dass die Landfläche von Tuvalu zunimmt.