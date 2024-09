‘Der tiefe Staat weiß, dass er Kamala nicht reinmogeln kann’ – Martin Armstrong fürchtet Washingtons Plan, “Trump in einen Krieg zu treiben“

Von Tyler Durden

Über Greg Hunters USAWatchdog.com,

Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong sagte vor weniger als einem Monat voraus, dass es ein weiteres Attentat auf Donald Trump geben würde und dass der Tiefe Staat alles tun würde, um einen Krieg mit Russland zu beginnen.

Er hatte in beiden Fällen Recht. Das ganze Chaos, der Debattenbetrug und der Vorstoß in den Dritten Weltkrieg laufen darauf hinaus, dass der Tiefe Staat weiß, dass er nicht genug betrügen kann, um Kamala Harris im November ins Weiße Haus zu bringen.

Vergessen Sie die gefälschten Umfragen, nach denen Kamala Kopf an Kopf mit Trump liegt.

Armstrong sagt, dass sein „Sokrates“-Computerprogramm zeigt, dass Kamalas tatsächliche Zustimmungsrate bei etwa 10 % liegt, und alle seine Computermodelle sagen, dass Kamala im November deutlich verlieren wird, egal wie sehr sie betrügen. Armstrong sagt: „So ziemlich jeder in der Politik schaut jetzt auf Socrates, weil die Erfolgsbilanz in der Politik seit 30 Jahren phänomenal ist. Sie wissen, was vor sich geht.“

Ist die Biden-Regierung also in Panik mit diesem zweiten ungeschickten Versuch, Trump beim Golfspielen zu ermorden? Versucht unsere eigene Regierung, Trump zu töten, weil sie weiß, dass sie nicht gewinnen kann?

Armstrong sagt: „Ich glaube schon. . . . Sehen Sie, diese Leute sind Kriegstreiber gewesen. . . . Das ist ihre Macht.”

“Sie sind der Zerstörung Russlands, die ihr Endziel ist, so nahe gekommen. Die Übergabe von Langstreckenraketen an die Ukraine ist so, als würde man jemanden beauftragen, seinen Ehepartner zu töten, und dann sagen, na ja, er hat geschossen, ich habe es nicht getan. . . Trump und RFK Jr. sind gegen Krieg… Meine Sorge ist, dass sie vor Januar, wenn nicht sogar vor der Wahl, einen Krieg anzetteln müssen. Ich denke, darum geht es bei dem ganzen Kram mit den Langstreckenraketen, die auf Russland geschossen werden sollen. Wenn Trump ins Amt kommt, müssen sie ihm eine Falle stellen und einen Krieg anzetteln. Der ganze Unsinn mit dem Russland-Tor und dem ganzen Rest geschah, weil Trump gegen Krieg ist… Die Neocons nannten Trump Putins Marionette, weil Trump keinen Krieg gegen Russland führen will. Darum geht es hier.”

Wird der dämonische tiefe Staat ein weiteres Attentat auf Trump versuchen?

Armstrong sagt: „Ich würde es ihnen zutrauen. Vielleicht verwenden sie beim nächsten Mal die Affenpocken oder die Vogelgrippe“.

“Sehen Sie, Trump ist eine echte Bedrohung für ihre Macht. Wenn Trump ins Amt kommt, sind die Neocons raus. Wer hat den jüngsten Artikel für die Washington Post geschrieben, in dem es hieß, Trump werde ein „Diktator“ sein? Es war der Ehemann von Victoria Nuland. Und warum? Weil Victoria Nuland aus Trumps Regierung rausgeschmissen wurde. Sie war in jeder Regierung, außer in der von Trump. . . . Das sind die Neocons gegen das amerikanische Volk. Der Computer hat gezeigt, dass dies die letzte Wahl sein könnte, die wir haben. Schauen Sie sich nur das Chaos an, das in dieser Phase entstanden ist.”

Armstrong befürchtet, dass Putin in Russland gestürzt werden könnte, weil seine Reaktion auf die NATO zu zaghaft war.

Armstrong sagt: „Putin weiß, dass die Neocons Krieg wollen, und er wird den Köder nicht schlucken.“ Armstrong befürchtet auch, dass, wenn Putin aus dem Amt gejagt wird, die Leute, die ihn ersetzen, noch viel schlimmer sein werden und ein brutaler Krieg folgen würde.

Armstrong sagt, dass sich die bösen Menschen in Washington in Bunkern verstecken werden, wenn die Atomwaffen auf den Rest Amerikas fallen. Er glaubt, dass ein großes Problem die Verknappung von allem sein wird – auch von Lebensmitteln. Wenn es zu einem größeren Krieg kommt, wird die Wirtschaft einbrechen und die Zinssätze werden in die Höhe schießen. Die größte Depression wird kommen.

Abschließend sagt Armstrong : „Der tiefe Staat fürchtet sich zu Tode vor einem Sieg von Trump im November, weil er jetzt weiß, wie man das Spiel spielt. … und Außenminister Tony Blinken regiert das Land“, denn wir wissen, dass Joe Biden es nicht tut.

