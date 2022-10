Auf dem Weg zum Endspiel

„Es gibt eine dunkle Sehnsucht nach Fäulnis… als ob der Verfall ein Ausweg aus den Grenzen, den bedrückenden Ängsten und den Schmerzen einer individuellen Existenz wäre.“ – Eric Hoffer

Da „Joe Biden“ im vergangenen Februar unumwunden versprochen hat, „der Nord Stream-Pipeline ein Ende zu setzen“ – und nehmen wir an, dass er sowohl NS 1 als auch NS 2 gemeint hat – warum sollte man dann noch weiter versuchen, ein falsches Geheimnis zu lüften? Ist unser scheinbarer „Präsident“ kein Mann, der zu seinem Wort steht? Natürlich leugnet die Maschinerie hinter „Joe Biden“ bisher jede Schuld an der folgenschweren Tat, aber wer in diesem Land weiß nicht, dass die US-Regierung heutzutage standardmäßig lügt, wenn es um Antworten geht.

Der Zweck des Aktes war ebenfalls einfach, klar und offensichtlich: die Möglichkeit auszuschließen, dass Deutschland einen separaten Frieden mit Russland verhandelt, um die von den USA wegen der Ukraine-Operation verhängten finanziellen und wirtschaftlichen Sanktionen zu umgehen. Meinen Sie nicht, dass es jedem halbwegs intelligenten Deutschen klar war, dass der Beitritt der NATO zu den Sanktionen für Euroland nichts anderes als ein One-Way-Ticket nach Palookaville bedeutete? Dass dies den Abschied von seiner fortschrittlichen verarbeitenden Wirtschaft und dann auch den Abschied von einem komfortablen, modernen Lebensstandard bedeuten würde?

Vor nicht allzu vielen Wochen erklärte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock der Welt, dass Deutschland die Ukraine (und die von den USA betriebene NATO-Politik) unterstützen werde, „egal, was die deutschen Wähler denken“. Das war alles nur Show, verstehen Sie, um den fadenscheinigen Schein aufrechtzuerhalten, dass die NATO ein tatsächliches Interesse an dem hat, was in der Ukraine passiert – als Ergebnis des von Amerika dort angezettelten Flächenbrandes. Gleichzeitig sondierte dasselbe deutsche Außenministerium heimlich das russische Außenministerium, um herauszufinden, wie Deutschland heimlich russisches Erdgas über Dritte, z. B. die Türkei, beziehen könnte, um Zeit zu gewinnen bis zu dem glorreichen Tag, an dem die Nord-Stream-Pipelines wieder geöffnet werden und die frühere Normalität des deutschen Wirtschaftslebens wieder einkehren würde.

„Joe Biden“ hat dem am Montag einen Riegel vorgeschoben, indem er die beiden Pipelines in die Luft sprengte – ein erstklassiger Akt des Wahnsinns durch eine US-Regierung, die auf allen Ebenen und in alle Richtungen von psychotischem strategischem Denken angetrieben wird. Bedenken Sie zunächst, dass die Sabotage von Nord Stream darauf hinausläuft, dass das führende NATO-Mitglied einen kriegerischen Akt gegen den Rest der NATO begeht. Wie nennt man es sonst, wenn man dem größten Teil Europas die Mittel vorenthält, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen – oder auch nur, um am Leben zu bleiben?

Deutschland ist nicht in der Lage, diesen casus belli mit einem Krieg gegen die USA zu beantworten. Deutschland hat ein potemkinsches Militär – dafür haben die Amerikaner seit 1945 gesorgt, als die Teutonen aus den nördlichen Wäldern das letzte Mal gegen die westliche Zivilisation durchdrehten. Mir scheint, dass entweder Bundeskanzler Olaf Scholz diesen tödlichen Affront gegen Deutschland anerkennt und eine weitere Beteiligung an der NATO-Ukraine-Idiotie ablehnt, ODER er wird sich innerhalb weniger Monate einem gewaltsamen politischen Aufstand seines eigenen Volkes gegenübersehen und seine Regierung wird stürzen – und das nicht unbedingt im Rahmen eines geordneten parlamentarischen Verfahrens. Eher Mobs auf den Straßen… Chaos… Regierungsgebäude abgefackelt… Beamte verprügelt – ein echter Aufstand, nicht die vorgetäuschte Art, von der wir endlos von der amerikanischen Partei des Chaos hören.

Wie kann es sein, dass eines der großen NATO-Länder die USA weiterhin als Verbündeten betrachtet? Sie werden es nicht und sie können es nicht. Wie dem auch sei, trotz der jüngsten panischen Erweiterung der NATO schälen sich die Mitgliedsländer des angrenzenden Gerüsts, das als Europäische Union bekannt ist, Stück für Stück ab. Georgia Meloni, die baldige Ministerpräsidentin Italiens, hätte es nicht deutlicher sagen können, als ihre Koalition letzte Woche die Wahlen gewann: Sie und die anderen lehnen den ganzen Woke-Unsinn, den das Weltwirtschaftsforum der EU einprogrammiert hat, entschieden ab. Sie und die anderen sind gegen die Aufhebung individueller Freiheiten und tyrannische Eingriffe in die Rechtsstaatlichkeit; sie sind gegen die entartete Kampagne zur Untergrabung der Familie, der Kirche und der nationalen Souveränität; und sie sind nicht bereit, als Abladeplatz für weitere Horden aus der Dritten Welt zu dienen, die die EU dummerweise an Europas Küsten lockt.

Keine Sorge, in Kürze wird auch in Frankreich etwas Ähnliches passieren. Vielleicht wird der Mob der Nationalisten in Paris entflammt genug sein, um das alte „nationale Rasiermesser“ auszurollen, um ihrer Ernsthaftigkeit Nachdruck zu verleihen. Adieu, Fünfte Republik. Die Sechste ist auf dem Weg zur Entbindungsstation, und sie wird die EU nicht als ihre Mama anerkennen. In ganz Europa geht es drunter und drüber. Hollands Landwirte waren bereits wütend über den schändlichen Gehorsam von Premierminister Mark Rutte gegenüber dem bösartigen Programm des Schwabenklaus, das darauf abzielt, die niederländische Landwirtschaft stillzulegen. Rutte wird vor der Frühjahrspflanzung 2023 nicht mehr im Amt sein. Schweden hatte sich, wie Italien, erst vor wenigen Wochen in geordneten nationalen Wahlen von seinen verwirrten linken Machthabern losgesagt. Diese Woche erhellten Scharen von Demonstranten Prag. In den kommenden Wochen wird in ganz Euroland noch gutes Marschwetter herrschen.

Die Euro-Währung ist unter die Parität zum US-Dollar gefallen. Seine Tage sind gezählt, und wenn er zwangsläufig durch die alten nationalen Währungen – Francs, Mark, Gulden, Lira – ersetzt werden muss, dann hat die Unterwerfung unter die EU ein logisches Ende, und es geht auch zurück zur nationalen Souveränität. Das Vereinigte Königreich, Amerikas Flügelmann, ist zu einem völlig wackligen, sinkenden Unternehmen geworden. Das Land ist faktisch bankrott, das Pfund liegt im Sterben, und die Bank of England hat das Land durch den erneuten Rückgriff auf die alten QE-Anleihekäufe einer noch ruinöseren Inflation ausgeliefert. Liz Truss wird ein dreimonatiges Wunder sein. Die Dinge könnten in Old Blighty so wild werden, dass Nigel Farage in der Downing Street 10 landet.

Was Russlands Aktivitäten in der Ukraine betrifft, so sind die Wahlen im Donbas eine beschlossene Sache. Putin hat noch nicht auf die extreme Provokation durch den Nord-Stream-Vandalismus reagiert. Ich bezweifle, dass er irgendeinen dramatischen Akt der Vergeltung gegen kritische Infrastrukturen der NATO oder Amerikas selbst durchführen wird. Vielmehr wird er jetzt methodisch vorgehen, um den Boden mit Herrn Zelenskyys Armee aufzuwischen, alle amerikanischen Raketen und sonstigen Geschütze, die dort gelagert sind, zu beseitigen, die Besetzung des Schwarzmeer-Küstengebiets von Cherson bis Odesa abzuschließen und dieses lästige Rückzugsgebiet der westlichen Zivilisation in Ordnung zu bringen. Das Markenzeichen der Operation wird ein maßvolles und geschäftsmäßiges Vorgehen sein. Russland wird die Sache einfach erledigen, das Feuer in der Mülltonne löschen und nicht zulassen, dass die USA den Dritten Weltkrieg beginnen.

„Joe Biden“ und sein Regime satanischer Degenerierter werden sich einfach damit abfinden müssen. Sie werden die Loyalität Europas durch das dumme Nord-Stream-Manöver verloren haben. Sie werden zu Hause genug Ärger mit Amerikas kollabierender Wirtschaft und all dem Unmut haben, den sie mit den Woke-Beleidigungen, Verfolgungen und Bestrafungen, die sie der halben Bevölkerung zugefügt haben, ausgelöst haben – ganz zu schweigen von den kommenden schrecklichen Auswirkungen des bösen Covid-„Impfstoff“-Betrugs. In der Zwischenzeit sieht „Joe Bidens“ Partei des Chaos dem Zorn der amerikanischen Wähler bei den Zwischenwahlen entgegen. Und wenn sie den majestätisch dummen Schritt wagen, die Wahl zu annullieren, zu verschieben oder in einer Weise zu stören, werden sie den Zorn der Wähler vom Boden unter dem hängenden Baum zu spüren bekommen.